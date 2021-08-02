Хабировцы снова будут обжираться икрой за бюджетные миллионы

Управделами главы Башкирии ищет подрядчика для организации обедов.Управление делами главы Башкирии объявило очередную закупку на организацию завтраков, обедов и ужинов для чиновников во время официальных приемов, совещаний и заседаний. Подрядчика отберут на электронном аукционе 7 сентября. Максимальная стоимость контракта — 2,99 млн руб. С начала года управделами уже заключило семь аналогичных контрактов на сумму 23,7 млн руб. с республиканским Комбинатом питания и ООО «Торатау сервис».Меню осталось неизменным. Чиновникам должны быть предложены блюда русской и башкирской кухни. Вид и количество блюд подрядчик должен заранее согласовать с управделами. Участникам обедов, среди прочего, будут предложены семга под грибным соусом, бутерброды с красной икрой, треска с тыквенным мусом, гусь, запеченный с яблоками, зур-балеш, элеш из конины, шашлычки, чахохбили, жаркое, голубцы, котлеты, разнообразные овощные и мясные салаты и закуски. На десерт — пастила, мед, губадия, тирамиссу, чак-чак, панна-кота с клубничным соусом. Из напитков — кофе, компот, кумыс, шампанское, вино, водка, коньяк.Столы должны быть покрыты белыми скатертями и сервированы фарфоровой посудой. Подрядчик должен быть готов организовывать приемы пищи для чиновников во всех районах Башкирии в помещениях разного размера, в том числе в VIP-комнатах.