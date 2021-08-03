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Поганые суды Башкирии как филиалы от жуликов и воров

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Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе незарегистрированному самовыдвиженцу Тагиру Вахитову в иске к избирательной комиссии.

Поганые суды Башкирии как филиалы от жуликов и воров


Заседание состоялось в 4-м апелляционном суде в Нижнем Новгороде 30 августа, рассказал «Эху» Вахитов:

«Наши адвокаты участвовали по ВКС (через Верховный суд), а Территориальная избирательная комиссия поехала в Нижний Новгород со всеми документами, с подписными листами… Исход суда практически такой же, как в Верховном: большинство подписей признали недействительными — есть и незначительные ошибки, есть и те, про которые я уже рассказывал, что нам не хватило времени заверить кое-какие подписные листы».

Несмотря на текущую ситуацию, Тагиров заявил о готовности дальше идти по судебным инстанциям, чтобы доказать антиконституционность существующих норм для сбора подписей самовыдвиженцами:

«Мы будем подавать в Самару, в Кассацию. Скорее всего, там тоже будет отказ. Мы, конечно, позиции немного сдали. Апелляционный суд наши позиции ослабил. Но все равно будет подавать в кассацию и будем пробовать доходить до Конституционного суда, чтобы, насколько сможем, упростить порядок сбора».

Тагир Вахитов пообещал к этой борьбе «приложить все усилия». Он призвал своих сторонников на ближайших выборах не сидеть сложа руки и активно подключиться к наблюдению. Напомним, бывший ведущий телеканала «БСТ» оказался единственным кандидатом-самовыдвиженцем, которому удалось собрать более 15 тысяч подписей. Основную часть работы его сторонники провели в селах башкирского зауралья. Он отметил, что уйти в тень при такой серьезной поддержке сограждан «было бы неправильно».

Эхо Москвы






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  • 1 | 01.09.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам Путин топит на ТВ за "ЕдРо". "Оставь надежду всяк, сюда входящий".



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  • 2 | 01.09.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Клутин кошкиз



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  • 3 | 01.09.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Основную часть работы его сторонники провели в селах башкирского зауралья.

-------------

Опять среди титульных, поди. Тогда вектор понятен.



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  • 4 | 01.09.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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В толкание "ЕдРа" (проталкивание) включились все примелькавшиеся фигуры.
Хинштейн с апломбом выговаривает Юре Афонину, что КПРФ раздаёт невыполнимые обещания, а "ЕдРо" - "партия дела". Какая наглость. Захар Прилепин быстренько Хинштейна приземлил: мол, через пять лет левых в парламенте будет большинство, вот тогда мы вам покажем, что такое "Дело".



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  • 5 | 01.09.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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3
Эй ты, потомок рабов, 21 год гнущий шею пред обсыкновенным бандитом... Вам даже язык "подарил" эфиоп, - сами то ни на что не способны... Даже лес от пожара неспособны уберечь...дорогого стоит ваше мнение, а на место, - у параши, ставить нужно! Вы неспособны даже девиц своих защитить, - разбегаются от вас кто куда может, - даже в Китай, лишь бы от вас подале... нация холопов...



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  • 6 | 01.09.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Нету судов Башкирии! Есть суды Российские!



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  • 7 | 01.09.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Украинцы во время скачек достигли такого темпа и амплитуды, что в экстазе проскакали мимо Европы, сразу в Африку.



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  • 8 | 01.09.2021, 13:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71459 | Рейтинг: +11502,6
Радий Хабиров побывал на открытии новой школы в селе Зубово. Там в одном из классов он устроил стрельбу: Хабиров опробовал электронный тир. Это было заснято на видео и опубликовано в социальных сетях.

На видео Радий Хабиров целится в электронную мишень под взглядами членов республиканских ведомств. На следующем отдельном кадре показали результат выстрела: глава республики, по всей видимости, попал ровно в десятку.

Напомним, чиновники Башкирии ранее неоднократно попадали в поле зрения СМИ со стрельбой. Однажды, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин стрелял в уфимском Парке Победы из пулемета Калашникова. Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов выкладывал на своей странице в Instagram видео, где стреляет в тире по мишеням в виде живых людей.

Стоит заметить, что в стране, пережившей трагедию Беслана и недавний инцидент со стрельбой в казанской гимназии, устраивать такое действо 1 сентября в школе не совсем корректно.
______________________________________
1. Первый раз увидела СРАдия в маске.
2. Действительно - школа для обучения стрельбе в милитаристской стране и День знаний это символизирует. Велкомм в страну колумбайнеров! Вперед! К получению навыков меткой стрельбы по учителям и одноклассникам! Это важней любых других знаний и умений!

Дурак - сломанные уши! До сих пор пионерская зорька в жопе играет!



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  • 9 | 01.09.2021, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71459 | Рейтинг: +11502,6
Хотят ли русские войны? Судя потому, как отмечается День ЗНАНИЙ в стране - очень хотят!
Вот видео первого сентября в одной из школ страны:
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/14329601765297602
60

Это тем более ужасно, что 1 сентября фактически день памяти детей Беслана, которым оставалось жить 3 дня.



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