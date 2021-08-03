Поганые суды Башкирии как филиалы от жуликов и воров

Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе незарегистрированному самовыдвиженцу Тагиру Вахитову в иске к избирательной комиссии.Заседание состоялось в 4-м апелляционном суде в Нижнем Новгороде 30 августа, рассказал «Эху» Вахитов:«Наши адвокаты участвовали по ВКС (через Верховный суд), а Территориальная избирательная комиссия поехала в Нижний Новгород со всеми документами, с подписными листами… Исход суда практически такой же, как в Верховном: большинство подписей признали недействительными — есть и незначительные ошибки, есть и те, про которые я уже рассказывал, что нам не хватило времени заверить кое-какие подписные листы».Несмотря на текущую ситуацию, Тагиров заявил о готовности дальше идти по судебным инстанциям, чтобы доказать антиконституционность существующих норм для сбора подписей самовыдвиженцами:«Мы будем подавать в Самару, в Кассацию. Скорее всего, там тоже будет отказ. Мы, конечно, позиции немного сдали. Апелляционный суд наши позиции ослабил. Но все равно будет подавать в кассацию и будем пробовать доходить до Конституционного суда, чтобы, насколько сможем, упростить порядок сбора».Тагир Вахитов пообещал к этой борьбе «приложить все усилия». Он призвал своих сторонников на ближайших выборах не сидеть сложа руки и активно подключиться к наблюдению. Напомним, бывший ведущий телеканала «БСТ» оказался единственным кандидатом-самовыдвиженцем, которому удалось собрать более 15 тысяч подписей. Основную часть работы его сторонники провели в селах башкирского зауралья. Он отметил, что уйти в тень при такой серьезной поддержке сограждан «было бы неправильно».