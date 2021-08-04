Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Фальшивые выборы: Приходи ...

Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Уфимская мэрия покрывает ...

Насчёт мэров - ну не везёт городам республики, один дефектнее другого. ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Воры за забором

С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, ...
  Рейтинг: +3  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Мало нам КрымНаша: ...

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел ...
  2.09.2021   38030    53

Тагир Вахитов: «После ...

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в ...
  2.09.2021   14451    4

Поганые суды Башкирии ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе ...
  1.09.2021   43449    29

Хабировцы снова будут ...

Управделами главы Башкирии ищет подрядчика для организации обедов. ...
  31.08.2021   20987    10

Вакцинированные массово ...

Редакции Пруфы.рф стало известно, что среди госпитализированных в августе ...
  31.08.2021   22488    18

Последние публикации
Мало нам КрымНаша: ...

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел ...
  2.09.2021   14458    53

Тагир Вахитов: «После ...

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в ...
  2.09.2021   40156    4

Поганые суды Башкирии ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе ...
  1.09.2021   42918    29

Хабировцы снова будут ...

Управделами главы Башкирии ищет подрядчика для организации обедов. ...
  31.08.2021   39640    10

Вакцинированные массово ...

Редакции Пруфы.рф стало известно, что среди госпитализированных в августе ...
  31.08.2021   15586    18

Журналист Айдар ...

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» считает, что настоящие ...
  30.08.2021   14430    19

«Хабиров предстает в ...

Воспоминание Радия Фаритовича о волнительной встрече с Президентом России ...
  30.08.2021   39226    12

Умер известный уфимский ...

Ему было всего 54 года. В Уфе сегодня, 29 августа, в возрасте 54 лет умер ...
  30.08.2021   33773    11

Ничего, что впроголодь! ...

Россияне не могут позволить себе купить... Опрос Левада-Центра показал, что 39% ...
  27.08.2021   33254    159

Хуже, чем в Африке: ...

В Башкирии установили прожиточный минимум на 2022 год. Размер прожиточного ...
  26.08.2021   24061    23

Читаемое за месяц
Курултайный политтруп ...

Госсобрание Башкирии планирует внести в Конституцию республики положение о ...
  4.08.2021   24887    13

«Открывая холодильник, ...

Коммунисты заявили о необходимости возвращения народу контроля над ...
  4.08.2021   35832    52

Уфимская мэрия покрывает ...

Пострадавшей от банды «черных риэлторов» Нине Ткаченко отказали в проведении ...
  5.08.2021   43552    30

Хабировские гранты ...

Посмотрела, кто выиграл гранты главы Башкирии. Там, конечно, куча молодежных ...
  6.08.2021   32675    12

Местной шобле — встать ...

6 августа с рабочим визитом Владимир Путин приедет в Башкортостан, сразу после ...
  6.08.2021   13966    21

Архив публикаций
Сентябрь 2021 (3)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)




Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 42577 | Комментарии: 53
Оценили
0


В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел непризнанной республики.

Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР


По информации Пруфы.рф, с 2 по 5 сентября в Башкирии ожидают визит делегации непризнанной Луганской народной республики. Во главе ее числится министр иностранных дел, а также представитель ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дейнего.

Цели и задачи визита в официальном порядке не озвучиваются. Однако о серьезности мероприятия говорит наличие в составе делегации членов администрации и депутатов ЛНР. Официально на Тукаева сообщили, что никаких мероприятий в официальном порядке по линии Правительства РБ и Администрации Главы РБ не запланировано. В неофициальном порядке источник в АГ РБ организатором визита по линии общественных связей называет основатель Поискового движения России, депутата Госдумы РФ Ильдара Бикбаева.

Сам парламентарий сообщил, что визит луганчан связан с 122-летием со дня рождения командира 112 Башкавдивизии, Героя России Миннигали Шаймуратова. Предусмотрена культурная и научная программа, включая проведение конференций.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 02.09.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За такой заголовок нужно судить. Дождётесь.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 02.09.2021, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР
===================
Тоже. нашли позорных сепаратистов, но про настоящих позорных сбежавших после 20 лет "демократизации"почему - то молчок.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 02.09.2021, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР
===================
Тоже. нашли позорных сепаратистов, но про настоящих позорных сбежавших после 20 лет "демократизации"почему - то молчок.
___________________________________________________________
обсуждать здесь Украину, а также ДНР и ЛНР? Здесь что ли кто то сможет дать объективную оценку? вообще такие темы на этой платформе не стоит комментировать.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 02.09.2021, 15:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
Денег едут просить. Крым кормили при Хамитове - всё, как в бездну, всё разворовано.
Теперь эти едут побираться. Хабиров сам побирается, где может, а тут еще нахлебнички...

Визжали, что всю Украину кормят - а оказывается себя-то прокормить не могут.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 02.09.2021, 15:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
визит луганчан связан с 122-летием со дня рождения командира 112 Башкавдивизии, Героя России Миннигали Шаймуратова. Предусмотрена культурная и научная программа, включая проведение конференций.
_________________________________
Ага - сплошь в делегации учёные - доценты с кандидатами))))))))))))
Они имя-фамилию-то Шаймуратова недавно услышали, но еще не запомнили и не умеют выговаривать!
Тапочки мои зашлись в хохоте!)))))))))))))))



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 02.09.2021, 15:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
"Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро".

730 евро - это 63 тыс российских рублей. Фантастическая для многих россиян, живущих на 20-25 тыс. руб в месяц, зарплата.

Какая возмутительная русофобия! Вот ведь - сепаратисты проклятые!



Оценили
2

  • # 7 | 02.09.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 8 | 02.09.2021, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 02.09.2021, 15:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
Едут потомки донских казаков, воевавших на стороне Гитлера? Из амнистированных в 1955 году.

В отличие от иных проектов формирования национальных частей из бывших граждан СССР, Гитлер и его ближайшее окружение благосклонно смотрели на идею формирования казачьих частей, так как придерживались теории о том, что казаки в отличии от других русских, являлись потомками готов, а значит, принадлежали не к славянской, а к арийской расе. К тому же, в начале политической карьеры Гитлера его поддерживали некоторые казачьи лидеры. Третий рейх сумел привлечь на свою сторону довольно большое число казаков.
____________________________
Арии побираться едут... награды дедов, полученные из рук Геббельса - с собой везут? В инете есть фото, как это происходило. Гуглите сами.

https://clck.ru/XEfpF



Оценили
0

  • # 10 | 02.09.2021, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 02.09.2021, 16:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
Президент Узбекистана признал лидеров басмачей борцами за независимость.

Президент Узбекистана, как пишет интернет-издание «Медиазона. Центральная Азия», признал лидеров басмачей борцами за независимость. Речь идет о тех, кто было репрессирован в 20-30-е годы. Некоторых из них, в том числе и руководителя басмачества Ибрагимбека Чакабаева, не так давно реабилитировал Верховный суд Узбекистана. По мнению Шавката Мерзиеева, почти сто лет назад были репрессированы лучшие представители узбекского народа. Тоталитарному режиму, добавил президент, не нужны были умные люди. Басмачи на протяжении почти двух десятков лет боролись с советской властью в Средней Азии. По официальной версии движение было ликвидировано в середине 30-х годов.
_________________________________
В связи с этим хочется послушать пропагандистов противников «бандеровцев», что теперь скажите?
А ведь и вправду так называемые узбекские басмачи на своей земле боролись с советской армией(и Валидов с ними же). Как горцы на Кавказе, белофинны в Финляндии, белополяки в Польше, бандеровцы в Украине, лесные братья в Прибалтике.

Разговор с ватником:
- За что ты ненавидишь "биндеровцев"?
- За то, что они убивали русских!
- Где убивали? В Ростове? В Питере? В Самаре?
- На Западной Украине!
- А что делали русские на Западной Украине?
- ...



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 02.09.2021, 16:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
Гэбёшки! Пустую не аргументированную ругань в свой адрес буду модерить - нещадно.

Есть, что возразить аргументированно - пожалуйста. Нету - накуй с пляжа!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 02.09.2021, 16:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11070 | Рейтинг: -873,9
Кура=дура, несколько правильно, а армия генерала Власова не ваши родственники, как и эти казачки.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 02.09.2021, 16:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71470 | Рейтинг: +11499,4
Идель - не ваша, гитарыч?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 02.09.2021, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 Кухарка
Срочно им отдать Путина! Срочно!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 02.09.2021, 17:23 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11070 | Рейтинг: -873,9
Кура=дура Захерова, если нет мозгов и информативности чего дура пытаешься, пыжиться кудахтать. Практически не один батальон легиона Идель-Урал не воевал против Красной армии, как ваши русские казачки и РОА.
Первый же 825 батальон легиона, отправленный против белоруских партизан, умирая с оружием в руках против немцев, перешёл на сторону партизан. Остальные батальоны вообще отправили в Европу, и там они переходили на сторону тех же маков, французких партизан. Знаменитый и геройский Даян Мурзин тоже пишут побывал в этом легионе, и громил активно немчуру в центре Европы. Был в Европах и крымский Мишка-татарин. Курва=дура, не пытайся му му предо мной языком что пальцами водить.

И да Кура=дура, немцы к Казани не подходили, и если бы была не Божья воля, то и Казань предкам кухарок не была бы отдана. И ещё Курва=дура, пишут, что Сталин и его жопошники, думали и Идель-Уральских татар репресировать, переселить. Почему они отказались, тоже много пишут, но но только не о том, что тогда и легион Идель-Урал, и в общем татары, могли бы очень большой шорох против них кухаристых навести.

Стирай ипанашка моё, Курва=дура, стирай. Убогая, и несчастная Курва=дура.

А Идель река,она на самом деле была наша, и озеро Бай куль тоже наше тюркское, и многое, многое другое тоже.



Оценили
2

  • # 17 | 02.09.2021, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 02.09.2021, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало нам КрымНаша
--------------------
Поясните пожалуйста - кому это "вам"? Жалкой кучке истеричных либерастов?



Оценили
9

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 02.09.2021, 17:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Денег едут просить.
-------------------
Ваш Зеля давеча у Байдена как собачонка в ногах косточку выпрашивал, весь мир уссывался, совсем стыд и совесть потерял клоун.



Оценили
7

  • # 20 | 02.09.2021, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com