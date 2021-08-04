Мало нам КрымНаша: Гулянка для позорных сепаратистов ЛНР

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел непризнанной республики.По информации Пруфы.рф, с 2 по 5 сентября в Башкирии ожидают визит делегации непризнанной Луганской народной республики. Во главе ее числится министр иностранных дел, а также представитель ЛНР в Минской контактной группе Владислав Дейнего.Цели и задачи визита в официальном порядке не озвучиваются. Однако о серьезности мероприятия говорит наличие в составе делегации членов администрации и депутатов ЛНР. Официально на Тукаева сообщили, что никаких мероприятий в официальном порядке по линии Правительства РБ и Администрации Главы РБ не запланировано. В неофициальном порядке источник в АГ РБ организатором визита по линии общественных связей называет основатель Поискового движения России, депутата Госдумы РФ Ильдара Бикбаева.Сам парламентарий сообщил, что визит луганчан связан с 122-летием со дня рождения командира 112 Башкавдивизии, Героя России Миннигали Шаймуратова. Предусмотрена культурная и научная программа, включая проведение конференций.