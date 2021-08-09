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Самое позорное дело башкирских органов списали на условно

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Ильмира Бикбаева признана виновной и получила три года условно. Октябрьский районный суд Уфы сегодня вынес приговор приговорке, которая перевела на банковскую карту матери политика Айрата Дильмухаметова Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году.

Самое позорное дело башкирских органов списали на условно


"Idel.Реалии" приводят краткую хронику того, как разворачивалось дело Ильмиры Бикбаевой и как проходил судебный процесс над ней.

Видео:



Уголовное дело в отношении Ильмиры Бикбаевой (а, возможно, и в отношении других людей, переводивших денежные средства на карту матери Айрата Дильмухаметова) возникло как прямое продолжение и следствие уголовного дела самого политика, обвиненного, кроме всего прочего, в "финансировании [своей] экстремистской деятельности". Защита Дильмухаметова тогда охарактеризовала возбуждение данного уголовного дела, как "постановку ФСБ юридического эксперимента" над обвиняемым политиком.

Напомним, следствие регионального УФСБ посчитало, что пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".

Следствие также посчитало, что Бикбаева "умышленно оказывала ему [Айрату Дильмухаметову] помощь путем распространения в социальной сети "Facebook" материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".

Допросы пенсионерки в ФСБ начались зимой 2020 года. В апреле того же года в квартире Бикбаевой был проведен обыск, в сентябре она из подозреваемой стала обвиняемой. Окончательное обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) было предъявлено Ильмире Бикбаевой в декабре 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".

Процесс по делу Ильмиры Бикбаевой продолжался семь месяцев. Дело сперва рассматривал Кировский райсуд Уфы, однако, затем, по ходатайству защиты, оно было передано по подсудности в суд Октябрьского района столицы Башкортостана, в котором процесс был возобновлен в марте.

На одном из заседаний свидетели, на показаниях которых основывалось следствие ФСБ, заявили, что пенсионерка в соцсетях "побуждала жителей к совершению экстремистских действий", а также "вела активную деятельность по дискредитации органов государственной власти и правоохранительных структур".

В своих показаниях на суде Ильмира Бикбаева заявляла, что одно перечисление в 2018 году она сделала, чтобы помочь оплатить поездку Айрата Дильмухаметова и ее отца, известного башкирского писателя и историка Зигата Султанова в деревню Сунарчи в Оренбургской области, чтобы установить памятный камень жертвам геноцида башкирского населения в этой деревне, который произошел в мае 1736 года. Второе перечисление в 2018 году было сделано, по словам пенсионерки, в качестве ее взноса на установку памятного камня. Эти же факты подтвердил на одном из судебных заседаний и сам Айрат Дильмухаметов, допрашивавшийся в качестве свидетеля по делу Бикбаевой.

В этой связи, отметим также, что все перечисления, которая делала Ильмира Бикбаева на карту матери политика в 2019 году, произошли после 14 марта, когда Дильмухаметов был задержан сотрудниками УФСБ, а затем арестован судом по ходатайству следствия. Защита пенсионерки также указывала, что приговор Айрату Дильмухаметову вступил в законную силу лишь в декабре 2020 года, когда платежи уже давно не производились.

В августе у Ильмиры Бикбаевой были решением Росфинмониторинга заблокированы все банковские счета, как у включенной в ведущийся ведомством "перечень экстремистов и террористов". Ей было лишь разрешено расходовать на свою жизнедеятельность средства в размере 10 тысяч рублей в месяц, а также осуществлять обязательные платежи и получение в ограниченных пределах положенных социальных выплат.

На судебном заседании 3 сентября в ходе судебных прений гособвинитель Каримова потребовала приговорить Ильмиру Бикбаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

— Я, переводя денежные средства маме Айрата Дильмухаметова, не конкретизировала цель платежа, следовательно, наличие связи между моими денежными переводами и деятельностью Айрата Дильмухаметова не устанавливается. Не установлен и не доказан умысел финансировать именно возможную преступную деятельность, а не удовлетворение иных, например, личных бытовых потребностей Дильмухаметова, или же достижение им законных политических целей, таких, как возможное в ближайшей перспективе выдвижение своей кандидатуры на пост главы Республики Башкортостан, — заявила в прениях Ильмира Бикбаева.

Пенсионерка еще раз напомнила, что уже показывала, на что она переводила деньги на карту матери политика в 2018 году.

— Я переводила деньги на поездку в село Сунарчи и на установку там памятного камня. 14 марта 2019 года Айрат Диьмухаметов был задержан ФСБ, затем арестован и, находясь в одиночной камере изолятора, не мог вести экстремистскую деятельность. Следовательно, и я не могла финансировать его деятельность, — отметила Бикбаева.

Адвокат подсудимой Дмитрий Казаков в своей защитительной речи отметил , что следствие, приписывая Бикбаевой финансирование "экстремистской деятельности" Дильмухаметова, искажало содержание его статей.

— В основу обвинения положена размещенная Дильмухаметовым статья "Обращение Айрата Дильмухаметова к башкирской политической нации". Я процитирую из обвинительного заключения — "[статья] содержащая призывы включиться в общую с Дильмухаметовым в непримиримую, тяжелую (в том числе, вооруженную) борьбу за свободу и достоинство народа, за автономную, свободную от России Четвертую башкирскую республику, поддержать эту борьбу, в том числе, и финансово". Однако! — в материалах дела имеется это обращение. И где в нем слова про "тяжелую, вооруженную борьбу"?! Мы считаем, что органами предварительного следствия была намеренно искажены слова Дидьмухаметова. Но удивляет и позиция прокуратуры, где не заметили этого, не указали на ошибки следствия. Можно предположить, что дела в прокуратуре просто не изучаются, — заявил Казаков.

Он также, в этой связи, заметил, что Айрат Дильмухаметов "не просил денег на оружие, на войну, на революцию". Казаков попросил оправдать его подзащитную, указав, что такой вердикт суда был бы "единственно справедливым и законным".

В последнем слове Ильмира Бикбаева еще раз подчеркнула, что у нее не было никакого умысла и мотива по совершению вменяемых ей "экстремистских действий", и попросила суд "вынести справедливое решение" — оправдать ее.

После произнесения последнего слова Ильмира Бикбаева заявила, что, поскольку ее дело "находится под контролем ФСБ", ничего хорошего она не ждет.

— В нашей стране оправдательных приговоров, по-моему, нет. Если и есть, то только один процент, и то он достается только чиновника и олигархам. Но я все надеюсь на справедливое решение суда, — добавила Бикбаева.

Идель.Реалии
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  • 1 | 06.09.2021, 13:28 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
Конечно, это моё субъективное, оценочное мнение, но прокурорша Каримова- редкая и продажная скотина! Сталкивался с нею не раз. За свое мягкое кресло, льготы, бесплатную квартиру продаст кого хочешь. Даже мать родную. Закидать бы её тухлыми яйцами и помидорами и плюнуть в лицо.



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  • 2 | 06.09.2021, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
Но удивляет и позиция прокуратуры, где не заметили этого, не указали на ошибки следствия. Можно предположить, что дела в прокуратуре просто не изучаются, — заявил Казаков.
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Ещё как изучаются. Ссут против ветра выступать.



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  • 3 | 06.09.2021, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для чего сейчас в Думу идут столько партий: зеленые ветераны пенсионеры и ещё десяток партий ОНИ ВСЕ СВОИ ГОЛОСА ПОДАРЯТ ЕДИНОЙ РОССИИ



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  • 4 | 06.09.2021, 17:36 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
Главный символ Башкирии, памятник Салавату Юлаеву, может быть в ближайшее время демонтирован. Башкультнаследие опубликовало результаты историко-культурной экспертизы, из которой следует, что скульптура находится в плачевном состоянии.
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После ремонта поставят табличку- был предан суду, клеймен, вырваны ноздри и сослан в ссылку за убийство невинных жителей Усть-Катава.



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  • 5 | 06.09.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своих показаниях на суде Ильмира Бикбаева заявляла, что одно перечисление в 2018 году она сделала, чтобы помочь оплатить поездку Айрата Дильмухаметова и ее отца, известного башкирского писателя и историка Зигата Султанова в деревню Сунарчи в Оренбургской области,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Любой нормальный человек передал бы деньги на поездку своему отцу лично, а не постороннему человеку, так что этот аргумент смотрится весьма сомнительно! Но судить за не нормальность - это вообще нонсенс, поэтому и судили за финансирование терроризма! Очень Опытный



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  • 6 | 06.09.2021, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, что он оказал помощь другому человеку. Это противоречит всем моральным принципам. Существа,которые придумали это дело (ФСБ,прокуратура, Следственный комитет,Суд) , недостойны звания человека.Это настоящие твари и мрази.



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  • 7 | 07.09.2021, 00:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Яркий тому образец: Путин Владимир Владимирович. По должности за весьма высокую зряплату обязанный каждому гарантировать право граждан на жизнь, а основа этого права на существование это паёк или прожиточный минимум 21 год отказывается гарантировать! И это в стране которая не способна применить 17,9 трл рублей, т.е. достаточных два раза страну заново построить по самым современным технологиям и, кстати, часть этих денег очень быстро вернётся обратно в бюджет! Т.е.их можно снова направить на благо граждан!



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  • 8 | 07.09.2021, 06:59 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 06.09.2021, 13:28 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40971 | Рейтинг: +5078,8
Конечно, это моё субъективное, оценочное мнение

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Шо ты хошь. "По-лы-хает гражданская война от темна-а до темна-а..." - поют "неуловимые". Мой дед Иван сражался в 25-й диизии Чапаева. Другой дед Степан служил у Колчака. Пришли в дом: "Одевайся! Не пойдёшь - всю семью в распыл!.." Куды девацца? От так, юнга. Жись-то, она... Не шухры-мухры...



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  • 9 | 07.09.2021, 07:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За эпохи Гинденбурга Бориса Николаевича и В.В. Путина из РФ вывезено 6 трл $ ! Разделите эту сумму пополам и получите сколько не построено, к
Примеру, таких заводов как КАЗаз !
И когда не большой кусочек этих денег ввозят обратно в Россию, Путин по странной причине обзывает их "Иноагентами"?-?!
Не тех кто в иностраны вывозит, а наоборот, тех кто в мвою страну ввозит!
Спросите у любой жены: какой мужик ей роднее, кто из семьи чужой женщине несёт или тот который в семью несёт?!
А этот Путин с высшим юридическим образованием 21 год не может сообразить!



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  • 10 | 07.09.2021, 08:38 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40972 | Рейтинг: +5078,8
" Куды девацца? От так, юнга. Жись-то, она... Не шухры-мухры...
========================================================
Сел старик Ромуалдыч на пенек, понюхал портянку и аж заколдобился...
Куды девацца?- Книжек больше читать. В церковь не ходить. Образованные живут дольше и интереснее. А ленивые и "нелюбопытные" (А.Пушкин) так у кормушки и тычутся рылами. Хотя, могли бы посмотреть и на звезды.



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