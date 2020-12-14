Мы татары, а не носители какого-то чужого диалекта

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Самое позорное дело башки ...

Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, ч ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Фальшивые выборы: Приходи ...

Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Воры за забором

С защитным забором все правильно. Народ не сможет прорваться. Однако, ...
  Рейтинг: +3  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Мы татары, а не носители ...

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает об истории ...
  7.09.2021   11967    43

Самое позорное дело ...

Ильмира Бикбаева признана виновной и получила три года условно. Октябрьский ...
  6.09.2021   31084    12

Уфимцев продолжат душить ...

«Ситуация будет аналогичная». Прогноз эксперта – получат ли жители Башкирии ...
  6.09.2021   29169    4

Кто не с жуликами и ...

«Сами вы иноагенты»: Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты. Они ...
  6.09.2021   43501    23

Все еще платите налоги? ...

В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами ...
  4.09.2021   22925    35

Последние публикации
Мы татары, а не носители ...

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает об истории ...
  7.09.2021   29863    43

Самое позорное дело ...

Ильмира Бикбаева признана виновной и получила три года условно. Октябрьский ...
  6.09.2021   12290    12

Уфимцев продолжат душить ...

«Ситуация будет аналогичная». Прогноз эксперта – получат ли жители Башкирии ...
  6.09.2021   35440    4

Кто не с жуликами и ...

«Сами вы иноагенты»: Журналисты уфимских изданий вышли на одиночные пикеты. Они ...
  6.09.2021   37182    23

Все еще платите налоги? ...

В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами ...
  4.09.2021   26268    35

Фальшивые суды и ...

Гособвинение требует для Ильмиры Бикбаевой 4 года колонии. Очередное заседание ...
  3.09.2021   25254    26

Мало нам КрымНаша: ...

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел ...
  2.09.2021   29789    93

Тагир Вахитов: «После ...

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в ...
  2.09.2021   14342    5

Суды Башкирии как ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе ...
  1.09.2021   41452    30

Хабировцы снова будут ...

Управделами главы Башкирии ищет подрядчика для организации обедов. ...
  31.08.2021   30826    10

Читаемое за месяц
Хабиров занимается ...

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил главу Абзелиловского района Ильдара ...
  10.08.2021   18998    32

Нищий народ по уши в ...

Долг россиян перед банками перевалил за 23 трлн рублей. С начала года объем ...
  11.08.2021   36174    26

С трутней-толстосумов по ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, депутаты Курултая Башкирии перечислят по 5 тыс. ...
  11.08.2021   20514    3

Пожары в Башкирии тушат ...

Пожары на юге Башкортостана: Не хватает элементарных средств пожаротушения. ...
  11.08.2021   34788    9

Воры за забором ...

Для Дома правительства заказывают новые турникеты и защитный забор выше ...
  11.08.2021   24516    14

Архив публикаций
Сентябрь 2021 (9)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)




Мы татары, а не носители какого-то чужого диалекта

Оценили
2


Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает об истории династии Яушевых, тесно вплетённую в историю Казанского ханства, Уфимской губернии и в татаро-башкирскую предпереписную дискуссию.

Мы татары, а не носители какого-то чужого диалекта


Карим Яушев для сообщества татар Башкортостана является авторитетным и известным публицистом, который написал немало критических материалов в отношении процесса башкиризации татар, переписывания их истории, манипуляции данными переписей. Он также отметился острой полемикой в интернете, в соцсетях и со страниц СМИ с так называемыми башкирскими идеологами и этномиссионерами.

Сегодня Кариму Яушеву 73 года. На днях он посетил Казань и нашел время, чтобы записать интервью с журналистом KazanFirst Ильнуром Ярхамовым. В рамках проекта «Татары мира» готовится видео беседы, пока же представляем текстовый вариант разговора.

- Карим абый, иcәнмесез! Расскажите о себе, откуда вы?

- Я сам из деревни Тукмак-Каран Туймазинского района республики Башкортостан. Эта деревня значительно отличается от других тем, что там проживали люди с одной фамилией. К сожалению, сегодня эта деревня, как и другие, исчезла. Там остались только разрушенные и покинутые дома. Но когда мы там росли, в деревне жизнь цвела. Повторюсь, в этой деревне проживали люди только одной фамилии. Там ещё две фамилии были помимо нашей - Яушевы. Ещё одна фамилия - Шарифуллины, а вторая - Кагармановы/Кахармановы. Мы все вместе проживали.

Откуда пришли Яушевы? Наша фамилия восходит к беку Яушу, который в середине XVI века на Арской стороне был практически удельным князем. У него была своя вотчина, земли, то есть небольшое такое государство, он был Арским беком, то есть Арским князем.

- Служилым татарином?

- Нет. Яуш бек со своими владениями входил в Казанское ханство и со своими воинами вместе с беком Япанчой участвовал в защите Казанского ханства.

И вот Казанское ханство было разгромлено. Не вся семья Яуша была перебита. Позже, в Татарстане и по сей день есть такая территория, которая называется как Терси (по-татарски Тирсә, сегодня это крупнейший сельский населенный пункт Агрызского района Татарстана, а до 1713 года земля Терси принадлежала татарским князьям Яушевым. - Ред.), на ней пребывали Яушевы.

И вот в 1762 году одна часть рода Яушевых переселяется в Уфимскую губернию, в деревню Арасланово, сейчас эта деревня входит в состав Буздякского района Башкортостана. Они заселяют там одну часть деревни, причем они прибыли многочисленно. Заселяют они скученно.

Почему я об этом вспоминаю? В последнее время стал слышать по башкортостанскому радио, по телевидению, в соцсетях читать, что, мол, как будто наш родной язык не татарский язык, а северо-западный диалект башкирского языка. Почему? Видите ли, в нашем языке, значит, есть присущие для наших краёв (тут имеются в виду северо-западные районы Башкортостана, где расположены татарские районы с преимущественно татароязычным населением. - Ред.), но неприсущие для казанских татар формы слов «бармаем-кайтмаем» (по литературной по-татарски говорят «бармыйм-кайтмыйм». - Ред.). Но извините! Наша деревня Тукмак-Каран фактически состояла только из Яушевых. Да, когда мы росли, мы говорили «бармаем-кайтмаем». Но ведь наша деревня состояла только из татарских мурз и наш деревнский татарский - это «бармаем-кайтмаем». В наших краях башкир никогда не было. И деревня, куда переселились предки Яушевых в 1762 году, то есть деревня Арасланово - это тоже деревня татарская.

Тогда никакого радио и телевидения не было, какого-то внешнего башкирского влияния тогда быть не могло. Но язык рода татарских мурз - это говор «бармаем-кайтмаем». Я бы сказал, что это язык татарских мурз, а не какой-то там северо-западный диалект башкирского языка.

И вот чуть позже Яушевы выселятся из Арасланово и поселятся на территории в 1 км от этой деревни. Будучи из мурз, Яушевы они не были податными, а всё сельское население платило налог государству. Сами понимаете, взаимное непонимание, недоверие и так далее. Вот поэтому Яушевы и решили отселиться. Опять появляется деревня, состоящая только из Яушевых.

А в 1926 году они опять выселились (Яушевы из деревни Арасланово выселились после конфликта с односельчанами в 1888 г. и основали деревню Ментал (с татарского «1000 верб», ныне Новый Арслан Туймазинского района Башкортостана). В 1926 г. 15 семей Яушевых вынужденно выселились и основали в 1,5 км деревню Тукмак-Каран. - Ред.). Так появилась деревня Тукмак-Каран, где я родился и вырос. И вот мы там и говорили «бармаем-кайтмаем».

В наших краях человек по фамилии Шарифуллин как-то женился на башкирке. До сих пор помню, как для того, чтобы увидеть настоящего башкира, сельчане по одному заходили к ним в гости.

- Увидеть настоящего башкира у вас считалось экзотикой?

- Да, экзотика. Мы же их никогда не видели ещё. Ну откуда у нас башкиры? Я на тех, кто наш татарский язык считает диалектом башкирского языка, смотрю с удивлением. Смотрю на них как на бедолаг. Вот хочешь ты численно увеличить свою нацию, для этого же есть самый простой и понятный способ - на кровати. Только на кроватях численность народа поднимают, а не переписью.

- Вы рассказываете, что предки Яушевых участвовали в обороне Казани. Но Казанское ханство было разгромлено, территория вошла в состав Русского государства. Ваши предки Яушевы кем были в этом государстве? Кем были в Российской империи?

- Полной информации об этом у меня нет. Хотя история рода Яушевых относится к наиболее изученным родам татарских беков и мурз. Само собой, Яушевых было много. Части потомков удалось приспособиться к новым условиям.

- Приняли православие?

- Нет. Кстати, тот факт, что часть Яушевых переехала из территории нынешнего Татарстана на территорию Уфимской губернии - это как раз последствие нежелания креститься, то есть желание сохранить свою веру. Очевидно, что в таком случае Яушевы теряли свои земли.

- Год их переезда 1762-й. Это же год воцарения Екатерины Великой, к которой татары положительно относятся…

- Они туда переехали в этот год. Части Яушевых удалось сохранить свои владения, части удалось восстановиться в своих аристократических правах, доказать с помощью документов своё «благородное происхождение».

- Момент по поводу переезда Яушевых в Уфимскую губернию. Башкирские этномиссионеры и их поклонники говорят, что татары в Уфимской губернии - это пришлый народ. Почему? Потому что башкиры-землевладельцы, мол, продали свои земли татарам, которые убегали из Казанского ханства из-за христианизации. Яушевы покупали земли у каких-нибудь башкир или башкирских родов?

- Я точной информацией не обладаю, на каких правах Яушевы сели в Уфимской губернии. Но о том, что Яушевы купили земли у башкир, никто из моих предков не говорил. Видимо, Яушевы как мурзы обладали повышенными правами, в том числе и на землю. Если бы купили, то сказали бы об этом. А живого башкира у нас на земле я впервые увидел в 4-м классе.

- Ваши слова ставят под сомнение концепцию башкирских идеологов, что башкиры на своей земле приютили татар, бежавших от христианизации.

- Кто кого приютил? А давайте посмотрим… Чьи это были земли? Если взглянуть в историю, то северо-западные районы сегодняшнего Башкортостана были землями Казанского ханства, Ногайской Орды, то есть тоже татарского государства и Сибирского ханства.

Современная Уфа находится на землях Ногайской Орды. Так что это были земли татарских государств и татары на этих землях были коренными жителями, как жители своих государств. О чем может быть речь, что мы куда-то пришли под чьё-то крыло? Так что по факту татары из одной части своих татарских земель переместились на территорию других татарских земель.

Да, татары из Казанской губернии бежали. Но они бежали с той части бывшего татарского государства, где начали крестить, в другую часть бывшего татарского государства, где крещения не было.

- Удалось ли вам узнать, понять, что значит ваша фамилия Яушевы? И не является ли ваше слово однокоренным слову, например, «чуваш»?

- Учёные говорят, что слова «Яуш», «Явыш», «Җавыш» и даже слово «чуваш», но «чуваш» не в современном этническом смысле слова, имеют примерно одинаковые значения. «Явыш», насколько я понимаю, состоит из слова «Яу» и «Иш». «Яу» - это «война», «битва». А «иш» - это «соратник», «друг».

- Вы переселились в Уфимскую губернию во второй половине XVIII века. А как жил род Яушевых до, скажем, начала XX века, до революции 1917 года? Чем занимались Яушевы в Уфимской губернии?

- Как и все...

- …Торговали?

- Нет. Хлебопашество. Основным занятием было хлебопашество. Даже те Яушевы, которые доказали своё княжеское достоинство, так же занимались хлебопашеством. Старики рассказывали, что даже когда какой-нибудь русский чиновник приезжал к ним в деревню, он сам лично встречал бека Яушева, оказывал определенные почести, положенные аристократам.

- Я так понимаю, знание о своих предках Яушевы передавали через составленные родословные-шәҗәрә? У вас были эти исторические документы?

- Да. Последнее шәҗәрә, которое было составлено до революции, к сожалению, в виде копии и было передано мне в руки, я этот документ официально передал вашему историку Марселю Ахметзянову. Чтобы историки его зафиксировали и дальше хранили как государственный документ.

- Когда вы читали своё шәҗәрә, погружлись в свою родословную, какой вывод вы сделали? Что вас впечатлило из того, что вы впервые узнали?

- Мы все росли при советской власти. Тогда говорить, что у тебя в предках есть мурзы, беки, князья было опасно. Поэтому многие мурзинские рода меняли свои фамилии, меняли буквы там. Скажем, родовая фамилия Рамеев превращалась в Ремеев и так далее.

Я помню, что старики наши всегда давали нам, маленьким детям, понять, когда мы шалим, они говорили «Не шали! Ты же… Яушев!».

Яушевы жили отдельной деревней в Арасланово, и в Новом Арслане, и в Тукмак-Каране. И Новый Арслан переехали потому, что там вода закончилась, речка пересохла. Везде мы говорили так, как говорил в детстве - «бармаем-кайтмаем». Это был наш язык, язык татарских мурз.

- Наши башкирские идеологи-оппоненты вещают в СМИ, что, мол, якобы северо-запад Башкортостана на самом деле отатарили учителя татарского языка, которые были переброшены на территорию БАССР из ТАССР на заре Советской власти. Учителя татарского языка вашего Туймазинского района, вашей деревни откуда были? Они не из Казани случаем были к вам десантированы?

- Нас татарскому языку могли учить только татары. Все эти учителя были свои, местные. Вся эта концепция - это полная чушь. Вот, скажем, в Буздякском районе есть одна башкирская деревня Канглы-Туркеево. Это действительно башкирская деревня, которая находится в татарском районе. Они говорят на башкирском языке и всю жизнь говорили только на башкирском языке. А рядом с ней проживают одни лишь татары.

То есть если народ говорил на своём родном языке, то он и продолжал дальше на нём говорить. Деревня - это достаточно замкнутое сообщество людей. Как, впрочем, и Яушевские деревни.

- Карим абый, а что вы думаете по поводу двойной, или, как ещё говорят учёные-этнологи, дрейфующей этнической идентичности? Существуют ли в природе татаро-башкиры или башкиро-татары?

- Беременность - она или есть, или её нет. Человек не может себя одновременно чувствовать, скажем, пятью нациями. А ведь у него в крови могут быть и французы, и англичане, и так далее. Человек всегда себя считает кем-то одним целым, самосознание не может делиться.

Я никогда не встречал людей с раздвоенными, растроенными, распятерёнными этническими сознаниями.

- А, вот, скажем, башкирский историк Раиль Гумерович Кузеев (подробнее о Кузееве - здесь)? Или, скажем, певец Элвин Грей? Кто они? У обоих есть все признаки, по которым можно сказать, что они и татары, и башкиры.

- С Кузеевым я был очень хорошо знаком. Я его лично знал. Он мне много книг давал. Книгу о путешествии Ибн Фадлана подарил. Коран в переводе Крачковского дал на русском языке почитать. Он со мной разговаривал на чистейшем татарском языке.

- Именно на татарском?

- Да. Я хорошо знаю его деревню Кляшево Чишминского района. Также я знаю Мустай Карима - он тоже из Кляшево. Вот когда Мустай Карим умер, я как журналист был у него в деревне, я у местного населения спросил, кто они по национальности. Все сказали, что они татары.

Кстати, интересно, на какую-то конференцию в Казани, связанную с национальными вопросами, я был приглашен. Я ехал через Илишевский район. Остановился в райцентре Верхнеяркеево. Там около магазина народ собрался. Я с диктофоном подошёл и спрашиваю, какой они национальности. А Илишевский район, согласно переписи населения, проведенной башкироносцами, чуть ли не под 90% - это башкиры.

Народ немного помялся, сказал: «Вот, мол, мы башкиры». Я спрашиваю, на каком языке они разговаривают. Они мне: «Ну не на таком уже чистейшем татарском, на котором в Казани разговаривают». Я им в ответ: «Ну хорошо. Вы сейчас в Башкирии. Илишевский район входит в состав Башкортостана. А если бы Илишевский район входил в состав Татарстана, то вы бы кем себя считали?». Они мне все отвечают: «Ну татарами, конечно, мы бы себя считали».

- Карим абый, я сам из Казани и вроде как никаких предков из Восточного Татарстана, который раньше входил в Уфимскую губернию, в роду не имею. Когда я начал углубляться в вопросы вековой татаро-башкирской дискуссии, когда я начал знакомиться, изучать позиции, аргументы и поступки башкирских идеологов, этномиссионеров, то был впечатлён ими. Что такое произошло, что у них сформировалось вот такое пренебрежительное отношение к татарам Башкортостана и Татарстана? Мы же хотим видеть в Башкортостане, в башкирах, в башкирских идеологах партнёров, соратников в деле отстаивания и реализации федеративных устоев в нашем государстве. Мы же хотим, чтобы Россия не была федеральной только номинально. А в итоге мы сейчас друг другу являемся конкурентами. В чем психология наших оппонентов?

- Объясню. Наверно, моё объяснение для многих будет звучать впервые. Вы обратили внимание на то, что многие татары, говоря о татаро-башкирских отношениях, заявляют о башкирах «Татары и башкиры - это же один народ!» и так далее? Говоря так, некоторые татары ведь не подозревают, что в каком-то смысле задевают башкир. Ни один башкир не говорит: «Мы с татарами - один народ!». На этот момент никто не обращает внимание. Особенно те татары, которые живут в Казани, в Татарстане. Башкиры говорят: «Татары и башкиры - это разный народ, разные нации!».

Башкирская элита предполагает, что башкирам грозит ассимиляция и со стороны русских, и со стороны татар. По их мнению, башкир, которые забыли свой башкирский язык, которые овладели русским языком, ещё можно вернуть в башкирское лоно. Но если башкир переходит в татары, то его обратно не вернёшь. То есть татарская ассимиляция гораздо страшнее, по их мнению. Правильно так считать или неправильно - это уже другой вопрос.

Поэтому, по их мнению, спасти башкир от татаризации - это поддерживать конфликтные отношения с татарами. Вот вся философия башкирских идеологов.

KazanFirst
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 07.09.2021, 13:35 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40975 | Рейтинг: +5079
Делить людей по нации в 21 веке позорно и стыдно.
Хотя прибыльно и незатруднительно.
А ведь мог бы что-нибудь сделать полезное для Родины.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 07.09.2021, 13:40 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40975 | Рейтинг: +5079
Яушев Карим Каррамович
Родился 2.03.1948 г. в д. Тукмак-Каран Туймазинского района БАССР, татарин.
С 1971 - студент физико-математического факультета Башгосуниверситета. 1990 - мл. научный сотрудник отдела физики и математики Башкирского филиала АН СССР.
1995 - ответственный секретарь, председатель ТОЦ РБ. - по наст. время - корреспондент татаро-башкирской редакции радио «Свобода»
================================================
И что же получается? 25 лет человек прозябал на ниве физики и математики.
Потом сообразил, что на ниве национализма прозябать легче и почетнее?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 07.09.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как я понял Яушевы нигде не приживались. Их отовсюду выгоняли. Из Татарии, из деревень. Они всегда были изгоями, их никогда не люьили. И я понимаю почему, за оголтелый нацизм.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 07.09.2021, 14:34 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5035 | Рейтинг: -756,6
Склочные они Яушевы, в деревне Аросланова не ужились с соседями, из Тукмака все выехали, теперь в Уфе воду мутить... бар кайт в историческую родину.



Оценили
6

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 07.09.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
С днем рождения, Карим Каррамович!
Здоровья!



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 07.09.2021, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А теперь о насущном...

В России за коммунальные услуги платят меньше, чем в Европе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова аудитора Счетной палаты Натальи Труновой.
Согласно расчетам, в среднем граждане за коммунальные услуги тратят пять тысяч рублей в месяц, что является одной десятой средней заработной платы в стране. По словам Труновой, если рассчитывать исходя из зарплаты, то для россиян оплата за ЖКХ дешевле, чем для французов, но дороже, чем для американцев.
«На ЖКХ-услуги, с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5%. Если сравнивать, например, с Францией и Великобританией, то эта доля составляет около 14%, в США – около 9%», – отметила аудитор.
При этом тарифы на те или иные коммунальные услуги могут отличаться в разных частях России. Стоимость услуг может зависеть от региона или квадратуры.
____________________________________
Запоминаем, да? В США коммуналка ниже ОТ ДОХОДА, чем в России - на 2,5%, во Франции и В.Британии - выше на 2,5%

14.12.2020
Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Среди европейских стран наименьшую долю (8,4%) расходов на еду в семейном бюджете тратят жители Люксембурга, свидетельствую данные исследования «РИА Новости». Антилидером рейтинга стал Казахстан, где доля расходов на продукты питания доходит до 49,4%. Россия расположилась на 31-м месте с показателем 29,7%.

Топ-5 стран, где жители тратят наименьшую долю доходов на еду:

Люксембург (8,4%),
Нидерланды (10,6%),
Великобритания (10,6%),
Ирландия (11,5%),
Германия (11,7%).

По итогам 2019 года разброс выглядит следующим образом: от 59,8% в Республике Ингушетия до 21% в Москве.
Кроме названной Ингушетии, наиболее существенная доля расходов на еду у жителей Дагестана (49,3%) и Севастополя (47%). Всего же более 40% своих расходов тратят на еду жители десяти субъектов России.

Полностью таблица по Европе - тут:
https://riarating.ru/infografika/20191217/630147021.html
***
А сегодня эта цифра выросла еще больше - 21-й год бьёт рекорды по росту цен в пуйлостане.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 07.09.2021, 15:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
2018 год

Согласно исследованию Росстата о рационе питания населения за 2018 год, треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие только из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e86f2ca9a794768dbad
03ce

А уже в мае 2020 года - вот такие данные:

Две третьи жителей России тратят больше половины доходов на продукты. Такие результаты получились в совместном исследовании сервиса Работа.ру и ИТ-компании «Эвотор».

По информации РИА Новости, в исследовании приняли участие 3,8 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России. При этом большинство опрошенных – 71%, заявили, что тратят на еду более 50% дохода. Из них около 80% своих доходов тратят 13% опрошенных, а еще 28% тратят на еду почти весь свой доход.
_______________________________________
Старые пидорасы типа О_Ошки и аннаисты-гэбёшки - может уже заткнётесь про то, как в гейропах и пиндоссиях жизнь хуже, чем у нас?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 07.09.2021, 15:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
И да:
США - 6,4%
Канада - 9,1%

http://ranking.kz/ru/a/reviews/rejting-stran-po-dole-rashodo
v-na-produkty-pitaniya-2018



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 07.09.2021, 16:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну и о закредитованности пуйлостанцев и пиндосов:

Россияне в августе взяли рекордный объем потребительских кредитов
Это сообщает газета РБК. Банки одобрили более двух миллионов займов почти на 650 миллиардов рублей. По сравнению с июлем этот показатель вырос почти на 8%.
Средний размер потребительского кредита достиг минимального значения за год — 314 тысяч рублей.
Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
***
Долги американцев во 2 квартале 2021г. по кредитным картам выросли на 17 миллиардов после того, как в первом квартале упали на 49 миллиардов. Но уровень этих обязательств по-прежнему на 140 миллиардов ниже того, что фиксировался в конце 2019 года.
При этом уровень просроченных кредитов остался достаточно низким, что связано с мерами поддержки заемщиков, введенными в пандемию. К концу июня он составлял 2,7 процента, что на два процента ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, до начала коронавирусного кризиса.
________________________________
Сравнение не в пользу пуйлостанцев, верно?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 07.09.2021, 16:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11493,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Общий размер задолженности физлиц перед банками на 1 июля достиг 23,9 трлн рублей. По данным Банка России, с начала 2021-го долги выросли на 2,3 трлн, а за последний год этот показатель вырос более чем на 4 трлн рублей. Для сравнения: доходная часть федерального бюджета РФ — примерно 20 трлн. Рублей. Если бы все россияне разом погасили свои долги перед банками, страна могла бы как минимум год жить на эти деньги.

По данным исследования НАФИ, доля семей, имеющих задолженности перед банками, в 2020 году составила 72%. Это максимум за всю современную историю России. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 15%, а по отношению к 2009 году — в 3-4 раза.

Тем не менее, по формальным признакам, кредитная нагрузка в процентах к ВВП в России заметно ниже, чем в развитых странах. Это отмечает Минэкономразвития. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, закредитованность россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне и составляет менее 20% ВВП, тогда как в Бразилии — 30–50%, а в США и Великобритании её уровень достигает 70–90%. Получается, нам есть ещё куда расти? Нужно стремиться, как водится, «догнать и перегнать» Запад?

Такое сравнение нельзя назвать корректным, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Во-первых, в перечисленных странах нет снижения реальных доходов населения. А это значит, что повышение доли кредитов не является опасным, поскольку сопровождается и ростом доходов для их обслуживания. «Там риски непогашений относительно невысоки, — отмечает он. — В России же с 2014-го из года в год доходы людей падают. Поэтому источники выплат процентов для каждой нашей семьи резко сужаются. Кредиты во многом выступают как вынужденные «заменители» доходов для обеспечения необходимого потребления. Но если доходы не растут, то погашать платежи затруднительно. Повышение кредитной нагрузки без увеличения заработков способно стать опасным как для заёмщиков, так и для банков».

Во-вторых, надо принять во внимание ставки процентов. В развитых странах они близки к нулю или даже отрицательные. Поэтому обслуживание заимствований не является серьёзной проблемой и риском для населения: фактически сколько занял — столько и отдаешь. У нас же кредиты сами по себе стоят дороже, подчеркивает операционный директор платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Получается уже не такая оптимистичная картина, как у Минэкономразвития, — обслуживать кредиты в нашей стране сложнее, несмотря на то, что их объем меньше. «Только 20% заемщиков в российских банках находятся в относительно комфортном положении, когда на оплату долга нужно отдавать до 30% своего ежемесячного дохода. Больше половины получателей кредитов на их погашение отдают больше 50% своего заработка. А каждый третьему приходится отдавать более 80% своих доходов банку на оплату кредита. Такая ситуация чревата ростом числа плохих долгов и невозвратов, что может серьезно ударить по национальной банковской системе», — рассказывает эксперт.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 07.09.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и о закредитованности пуйлостанцев и пиндосов:

Россияне в августе взяли рекордный объем потребительских кредитов
Это сообщает газета РБК. Банки одобрили более двух миллионов займов почти на 650 миллиардов рублей. По сравнению с июлем этот показатель вырос почти на 8%.
Средний размер потребительского кредита достиг минимального значения за год — 314 тысяч рублей.
Доля просроченных долгов россиян по потребительским кредитам на 1 апреля 2021 года составила 25% от всего портфеля кредитов данного вида, что на 5,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем на ту же дату прошлого года.
***
Долги американцев во 2 квартале 2021г. по кредитным картам выросли на 17 миллиардов после того, как в первом квартале упали на 49 миллиардов. Но уровень этих обязательств по-прежнему на 140 миллиардов ниже того, что фиксировался в конце 2019 года.
При этом уровень просроченных кредитов остался достаточно низким, что связано с мерами поддержки заемщиков, введенными в пандемию. К концу июня он составлял 2,7 процента, что на два процента ниже, чем в четвертом квартале 2019 года, до начала коронавирусного кризиса.
________________________________
Сравнение не в пользу пуйлостанцев, верно?
________________________________________

Верно. Все правильно. На дворе дикий капитализм. А процесс накопления стартового капитала кстати происходит десятилетиями ( США, Франция, Англия). Хотела жить при свободе и демократии, так живи и не скули))))



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 07.09.2021, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общий размер задолженности физлиц перед банками на 1 июля достиг 23,9 трлн рублей. По данным Банка России, с начала 2021-го долги выросли на 2,3 трлн, а за последний год этот показатель вырос более чем на 4 трлн рублей. Для сравнения: доходная часть федерального бюджета РФ — примерно 20 трлн. Рублей. Если бы все россияне разом погасили свои долги перед банками, страна могла бы как минимум год жить на эти деньги.

По данным исследования НАФИ, доля семей, имеющих задолженности перед банками, в 2020 году составила 72%. Это максимум за всю современную историю России. По сравнению с 2017 годом показатель вырос на 15%, а по отношению к 2009 году — в 3-4 раза.

Тем не менее, по формальным признакам, кредитная нагрузка в процентах к ВВП в России заметно ниже, чем в развитых странах. Это отмечает Минэкономразвития. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, закредитованность россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне и составляет менее 20% ВВП, тогда как в Бразилии — 30–50%, а в США и Великобритании её уровень достигает 70–90%. Получается, нам есть ещё куда расти? Нужно стремиться, как водится, «догнать и перегнать» Запад?

Такое сравнение нельзя назвать корректным, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Во-первых, в перечисленных странах нет снижения реальных доходов населения. А это значит, что повышение доли кредитов не является опасным, поскольку сопровождается и ростом доходов для их обслуживания. «Там риски непогашений относительно невысоки, — отмечает он. — В России же с 2014-го из года в год доходы людей падают. Поэтому источники выплат процентов для каждой нашей семьи резко сужаются. Кредиты во многом выступают как вынужденные «заменители» доходов для обеспечения необходимого потребления. Но если доходы не растут, то погашать платежи затруднительно. Повышение кредитной нагрузки без увеличения заработков способно стать опасным как для заёмщиков, так и для банков».

Во-вторых, надо принять во внимание ставки процентов. В развитых странах они близки к нулю или даже отрицательные. Поэтому обслуживание заимствований не является серьёзной проблемой и риском для населения: фактически сколько занял — столько и отдаешь. У нас же кредиты сами по себе стоят дороже, подчеркивает операционный директор платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Получается уже не такая оптимистичная картина, как у Минэкономразвития, — обслуживать кредиты в нашей стране сложнее, несмотря на то, что их объем меньше. «Только 20% заемщиков в российских банках находятся в относительно комфортном положении, когда на оплату долга нужно отдавать до 30% своего ежемесячного дохода. Больше половины получателей кредитов на их погашение отдают больше 50% своего заработка. А каждый третьему приходится отдавать более 80% своих доходов банку на оплату кредита. Такая ситуация чревата ростом числа плохих долгов и невозвратов, что может серьезно ударить по национальной банковской системе», — рассказывает эксперт.
_________________________________________
Вот если взять башкирию, то здесь на доходы населения влияют тарифы ЖКХ. В свое время все коммунальные службы были приватизированы (алле Чубайс).
Я Кухарка тебя не понимаю. В Совке тебе не нравилось, в 90-е тебе не нравилось, в нулевые не нравилось, в 10-е не нравилось. А где по твоему хорошо? У всех стран свои проблемы. Одни люди живут хорошо, другие плохо.



Оценили
3

  • # 13 | 07.09.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 07.09.2021, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка как то писала про прибалтику здесь, отвечу:

Эти экономически мертворожденные образования - аки "Республики" при Совке и аки "Независимые государства" при ЕС - они неизлечимы. И всегда будут либо бедняцкими, либо дотационными. А скорее и то и другое. НО. Бедные родственники при капитализме тоже нужны. Ведь для многих производств необходима дешёвая рабочая сила! И это работает. У РФ для этого есть Белоруссия и Средняя Азия. А у ЕС - Приебалты, Чехи, Румыны и прочие Словаки...Никто никогда и не собирался их делать такими же богатыми как немцы! ЗАЧЕМ? Сами они этого не могут, а хозяева будут их поддерживать на определённом, комфортном для них самих, уровне и пользоваться ими. А то что в Европе есть страны, которые ровнее, об этом было прямо сказано. ЕС на полном серьёзе говорит о "Европе двух скоростей". А что такого? Лимитрофы должны знать своё место. В этом и была ошибка советского руководства, что они всех братьев наших меньших байками про исключительность и дотациями за счёт РФ кормили, в обмен на их никчёмную лояльность. Вот и выкормили! Это был полный экономически-политический нонсенс. А теперь у этих "самостийных" ломки начались. Они-то настолько вжились в иллюзию своей исключительности и особенности, что до сих пор никак понять не могут, что же в жизни пошло не так. Как же эта "немытая Россия", на которой все 70 лет ездили и её доили, ушла в отрыв и в ус не дует? А они такие гордые и независимые - а вот остались с голой опой и протянутой рукой.....И Европа не бежит их кружевными труселями одаривать....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 07.09.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.09.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11495,1
С днем рождения, Карим Каррамович!
Здоровья!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ну нельзя жить такой тупой, как ты, и ещё пытаться что-то другим, гораздо более умным и развитым, объяснять! Разве сегодня 2 марта? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 07.09.2021, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.09.2021, 15:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11495,1
А теперь о насущном...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А чего это ты до сих пор ещё здесь мучаешься? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 07.09.2021, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Охохошный, дерьмовый ты шовинист. Ну, и к тому же памперсный и анянямный притрусошный пельмень, и засранец.Пошёл в задницу анянямный и памперсный мудак. А то он чуда Охохошный, мужик. Пельмень ты анянямный и памперсный ссыкун. И более ничего.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 07.09.2021, 17:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11082 | Рейтинг: -875,2
2 | 07.09.2021, 13:40 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40974 | Рейтинг: +5078,8
Яушев Карим Каррамович
Родился 2.03.1948 г. в д. Тукмак-Каран Туймазинского района БАССР, татарин.
С 1971 - студент физико-математического факультета Башгосуниверситета. 1990 - мл. научный сотрудник отдела физики и математики Башкирского филиала АН СССР.
1995 - ответственный секретарь, председатель ТОЦ РБ. - по наст. время - корреспондент татаро-башкирской редакции радио «Свобода»
================================================
И что же получается? 25 лет человек прозябал на ниве физики и математики.
Потом сообразил, что на ниве национализма прозябать легче и почетнее?
++++++++++++++++++++++++++++++
Мудак ты юнге, и имя твоё му му. При Гобачеве нам инженерам, и научным сотрудикам и платить стали больше, и второй промышленный Зеленоград стали строить. Однако свора ЕБН набежала, и понеслась торба по кочкам.

Есть один интересный факт постсоветского времени, теперь уже не метаморфозы, а наоборот стабильности, непотопляемости сообщества гуманитариев. Где я только не встречал представителей естественных наук. Кто-то торговал, кто-то строил, и многое другое, а кто-то попросту спивался от безысходности, а некоторые даже от “невозможности поступиться принципами”. Однако только не гуманитарии, вернее их авангард, представители так называемых общественных наук, у которых коммунистические принципы сразу же обветшали. Один, правда, слава богу, не из татар, бывший зав. кафедры общ. наук Бурбулис, даже был наипервейшим помощником Ельцина в установлении “демократии” и рыночных отношений, а на самом деле в разделе окружением Царя Бориса постсоветского пирога. Ну и при этом, и всякие юристы и прочие бухгалтера пригрелись.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 07.09.2021, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 07.09.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 07.09.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71480 | Рейтинг: +11495,1
С днем рождения, Карим Каррамович!
Здоровья!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Убогая! Ну нельзя жить такой тупой, как ты, и ещё пытаться что-то другим, гораздо более умным и развитым, объяснять! Разве сегодня 2 марта? Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая поставила минус, настаивая в своей тупости, что сегодня 2 марта и у Карима Яушева день рождения! Ну тупая!!! Про какой она там эффект частенько пишет? Видимо про тот, что у неё! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 07.09.2021, 17:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11082 | Рейтинг: -875,2
1 | 07.09.2021, 13:35 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40974 | Рейтинг: +5078,8
Делить людей по нации в 21 веке позорно и стыдно.
++++++++++++++++++++++++++
Му му Юнге правильно говоришь, пишешь, нельзя делить людей и по всякому мудить с ними. Люди должны оставаться сами собой, детьми своих родителей и потомками своих предков.
Русский князь Н.С. Трубецкой писал, что ваш блядский интернациализм, это обратная сторона одной и той же медали "национализма". Я отличаю национализм, как любовь к своему народу, от "национализма".
Му му, я не воинствую против твоей фиолетовости, а почему ты постоянно бросаешься на людей, любящих свой народ, и осознающих себя представителями этих народов. Знак вопроса не ставлю. Кстати, ты никогда не бросаешься на русскость, за русскость, как и ваша здешняя Кура.



Оценили
1

« Назад 1 2 3 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com