Мы татары, а не носители какого-то чужого диалекта

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает об истории династии Яушевых, тесно вплетённую в историю Казанского ханства, Уфимской губернии и в татаро-башкирскую предпереписную дискуссию.Карим Яушев для сообщества татар Башкортостана является авторитетным и известным публицистом, который написал немало критических материалов в отношении процесса башкиризации татар, переписывания их истории, манипуляции данными переписей. Он также отметился острой полемикой в интернете, в соцсетях и со страниц СМИ с так называемыми башкирскими идеологами и этномиссионерами.Сегодня Кариму Яушеву 73 года. На днях он посетил Казань и нашел время, чтобы записать интервью с журналистом KazanFirst Ильнуром Ярхамовым. В рамках проекта «Татары мира» готовится видео беседы, пока же представляем текстовый вариант разговора.- Карим абый, иcәнмесез! Расскажите о себе, откуда вы?- Я сам из деревни Тукмак-Каран Туймазинского района республики Башкортостан. Эта деревня значительно отличается от других тем, что там проживали люди с одной фамилией. К сожалению, сегодня эта деревня, как и другие, исчезла. Там остались только разрушенные и покинутые дома. Но когда мы там росли, в деревне жизнь цвела. Повторюсь, в этой деревне проживали люди только одной фамилии. Там ещё две фамилии были помимо нашей - Яушевы. Ещё одна фамилия - Шарифуллины, а вторая - Кагармановы/Кахармановы. Мы все вместе проживали.Откуда пришли Яушевы? Наша фамилия восходит к беку Яушу, который в середине XVI века на Арской стороне был практически удельным князем. У него была своя вотчина, земли, то есть небольшое такое государство, он был Арским беком, то есть Арским князем.- Служилым татарином?- Нет. Яуш бек со своими владениями входил в Казанское ханство и со своими воинами вместе с беком Япанчой участвовал в защите Казанского ханства.И вот Казанское ханство было разгромлено. Не вся семья Яуша была перебита. Позже, в Татарстане и по сей день есть такая территория, которая называется как Терси (по-татарски Тирсә, сегодня это крупнейший сельский населенный пункт Агрызского района Татарстана, а до 1713 года земля Терси принадлежала татарским князьям Яушевым. - Ред.), на ней пребывали Яушевы.И вот в 1762 году одна часть рода Яушевых переселяется в Уфимскую губернию, в деревню Арасланово, сейчас эта деревня входит в состав Буздякского района Башкортостана. Они заселяют там одну часть деревни, причем они прибыли многочисленно. Заселяют они скученно.Почему я об этом вспоминаю? В последнее время стал слышать по башкортостанскому радио, по телевидению, в соцсетях читать, что, мол, как будто наш родной язык не татарский язык, а северо-западный диалект башкирского языка. Почему? Видите ли, в нашем языке, значит, есть присущие для наших краёв (тут имеются в виду северо-западные районы Башкортостана, где расположены татарские районы с преимущественно татароязычным населением. - Ред.), но неприсущие для казанских татар формы слов «бармаем-кайтмаем» (по литературной по-татарски говорят «бармыйм-кайтмыйм». - Ред.). Но извините! Наша деревня Тукмак-Каран фактически состояла только из Яушевых. Да, когда мы росли, мы говорили «бармаем-кайтмаем». Но ведь наша деревня состояла только из татарских мурз и наш деревнский татарский - это «бармаем-кайтмаем». В наших краях башкир никогда не было. И деревня, куда переселились предки Яушевых в 1762 году, то есть деревня Арасланово - это тоже деревня татарская.Тогда никакого радио и телевидения не было, какого-то внешнего башкирского влияния тогда быть не могло. Но язык рода татарских мурз - это говор «бармаем-кайтмаем». Я бы сказал, что это язык татарских мурз, а не какой-то там северо-западный диалект башкирского языка.И вот чуть позже Яушевы выселятся из Арасланово и поселятся на территории в 1 км от этой деревни. Будучи из мурз, Яушевы они не были податными, а всё сельское население платило налог государству. Сами понимаете, взаимное непонимание, недоверие и так далее. Вот поэтому Яушевы и решили отселиться. Опять появляется деревня, состоящая только из Яушевых.А в 1926 году они опять выселились (Яушевы из деревни Арасланово выселились после конфликта с односельчанами в 1888 г. и основали деревню Ментал (с татарского «1000 верб», ныне Новый Арслан Туймазинского района Башкортостана). В 1926 г. 15 семей Яушевых вынужденно выселились и основали в 1,5 км деревню Тукмак-Каран. - Ред.). Так появилась деревня Тукмак-Каран, где я родился и вырос. И вот мы там и говорили «бармаем-кайтмаем».В наших краях человек по фамилии Шарифуллин как-то женился на башкирке. До сих пор помню, как для того, чтобы увидеть настоящего башкира, сельчане по одному заходили к ним в гости.- Увидеть настоящего башкира у вас считалось экзотикой?- Да, экзотика. Мы же их никогда не видели ещё. Ну откуда у нас башкиры? Я на тех, кто наш татарский язык считает диалектом башкирского языка, смотрю с удивлением. Смотрю на них как на бедолаг. Вот хочешь ты численно увеличить свою нацию, для этого же есть самый простой и понятный способ - на кровати. Только на кроватях численность народа поднимают, а не переписью.- Вы рассказываете, что предки Яушевых участвовали в обороне Казани. Но Казанское ханство было разгромлено, территория вошла в состав Русского государства. Ваши предки Яушевы кем были в этом государстве? Кем были в Российской империи?- Полной информации об этом у меня нет. Хотя история рода Яушевых относится к наиболее изученным родам татарских беков и мурз. Само собой, Яушевых было много. Части потомков удалось приспособиться к новым условиям.- Приняли православие?- Нет. Кстати, тот факт, что часть Яушевых переехала из территории нынешнего Татарстана на территорию Уфимской губернии - это как раз последствие нежелания креститься, то есть желание сохранить свою веру. Очевидно, что в таком случае Яушевы теряли свои земли.- Год их переезда 1762-й. Это же год воцарения Екатерины Великой, к которой татары положительно относятся…- Они туда переехали в этот год. Части Яушевых удалось сохранить свои владения, части удалось восстановиться в своих аристократических правах, доказать с помощью документов своё «благородное происхождение».- Момент по поводу переезда Яушевых в Уфимскую губернию. Башкирские этномиссионеры и их поклонники говорят, что татары в Уфимской губернии - это пришлый народ. Почему? Потому что башкиры-землевладельцы, мол, продали свои земли татарам, которые убегали из Казанского ханства из-за христианизации. Яушевы покупали земли у каких-нибудь башкир или башкирских родов?- Я точной информацией не обладаю, на каких правах Яушевы сели в Уфимской губернии. Но о том, что Яушевы купили земли у башкир, никто из моих предков не говорил. Видимо, Яушевы как мурзы обладали повышенными правами, в том числе и на землю. Если бы купили, то сказали бы об этом. А живого башкира у нас на земле я впервые увидел в 4-м классе.- Ваши слова ставят под сомнение концепцию башкирских идеологов, что башкиры на своей земле приютили татар, бежавших от христианизации.- Кто кого приютил? А давайте посмотрим… Чьи это были земли? Если взглянуть в историю, то северо-западные районы сегодняшнего Башкортостана были землями Казанского ханства, Ногайской Орды, то есть тоже татарского государства и Сибирского ханства.Современная Уфа находится на землях Ногайской Орды. Так что это были земли татарских государств и татары на этих землях были коренными жителями, как жители своих государств. О чем может быть речь, что мы куда-то пришли под чьё-то крыло? Так что по факту татары из одной части своих татарских земель переместились на территорию других татарских земель.Да, татары из Казанской губернии бежали. Но они бежали с той части бывшего татарского государства, где начали крестить, в другую часть бывшего татарского государства, где крещения не было.- Удалось ли вам узнать, понять, что значит ваша фамилия Яушевы? И не является ли ваше слово однокоренным слову, например, «чуваш»?- Учёные говорят, что слова «Яуш», «Явыш», «Җавыш» и даже слово «чуваш», но «чуваш» не в современном этническом смысле слова, имеют примерно одинаковые значения. «Явыш», насколько я понимаю, состоит из слова «Яу» и «Иш». «Яу» - это «война», «битва». А «иш» - это «соратник», «друг».- Вы переселились в Уфимскую губернию во второй половине XVIII века. А как жил род Яушевых до, скажем, начала XX века, до революции 1917 года? Чем занимались Яушевы в Уфимской губернии?- Как и все...- …Торговали?- Нет. Хлебопашество. Основным занятием было хлебопашество. Даже те Яушевы, которые доказали своё княжеское достоинство, так же занимались хлебопашеством. Старики рассказывали, что даже когда какой-нибудь русский чиновник приезжал к ним в деревню, он сам лично встречал бека Яушева, оказывал определенные почести, положенные аристократам.- Я так понимаю, знание о своих предках Яушевы передавали через составленные родословные-шәҗәрә? У вас были эти исторические документы?- Да. Последнее шәҗәрә, которое было составлено до революции, к сожалению, в виде копии и было передано мне в руки, я этот документ официально передал вашему историку Марселю Ахметзянову. Чтобы историки его зафиксировали и дальше хранили как государственный документ.- Когда вы читали своё шәҗәрә, погружлись в свою родословную, какой вывод вы сделали? Что вас впечатлило из того, что вы впервые узнали?- Мы все росли при советской власти. Тогда говорить, что у тебя в предках есть мурзы, беки, князья было опасно. Поэтому многие мурзинские рода меняли свои фамилии, меняли буквы там. Скажем, родовая фамилия Рамеев превращалась в Ремеев и так далее.Я помню, что старики наши всегда давали нам, маленьким детям, понять, когда мы шалим, они говорили «Не шали! Ты же… Яушев!».Яушевы жили отдельной деревней в Арасланово, и в Новом Арслане, и в Тукмак-Каране. И Новый Арслан переехали потому, что там вода закончилась, речка пересохла. Везде мы говорили так, как говорил в детстве - «бармаем-кайтмаем». Это был наш язык, язык татарских мурз.- Наши башкирские идеологи-оппоненты вещают в СМИ, что, мол, якобы северо-запад Башкортостана на самом деле отатарили учителя татарского языка, которые были переброшены на территорию БАССР из ТАССР на заре Советской власти. Учителя татарского языка вашего Туймазинского района, вашей деревни откуда были? Они не из Казани случаем были к вам десантированы?- Нас татарскому языку могли учить только татары. Все эти учителя были свои, местные. Вся эта концепция - это полная чушь. Вот, скажем, в Буздякском районе есть одна башкирская деревня Канглы-Туркеево. Это действительно башкирская деревня, которая находится в татарском районе. Они говорят на башкирском языке и всю жизнь говорили только на башкирском языке. А рядом с ней проживают одни лишь татары.То есть если народ говорил на своём родном языке, то он и продолжал дальше на нём говорить. Деревня - это достаточно замкнутое сообщество людей. Как, впрочем, и Яушевские деревни.- Карим абый, а что вы думаете по поводу двойной, или, как ещё говорят учёные-этнологи, дрейфующей этнической идентичности? Существуют ли в природе татаро-башкиры или башкиро-татары?- Беременность - она или есть, или её нет. Человек не может себя одновременно чувствовать, скажем, пятью нациями. А ведь у него в крови могут быть и французы, и англичане, и так далее. Человек всегда себя считает кем-то одним целым, самосознание не может делиться.Я никогда не встречал людей с раздвоенными, растроенными, распятерёнными этническими сознаниями.- А, вот, скажем, башкирский историк Раиль Гумерович Кузеев (подробнее о Кузееве - здесь)? Или, скажем, певец Элвин Грей? Кто они? У обоих есть все признаки, по которым можно сказать, что они и татары, и башкиры.- С Кузеевым я был очень хорошо знаком. Я его лично знал. Он мне много книг давал. Книгу о путешествии Ибн Фадлана подарил. Коран в переводе Крачковского дал на русском языке почитать. Он со мной разговаривал на чистейшем татарском языке.- Именно на татарском?- Да. Я хорошо знаю его деревню Кляшево Чишминского района. Также я знаю Мустай Карима - он тоже из Кляшево. Вот когда Мустай Карим умер, я как журналист был у него в деревне, я у местного населения спросил, кто они по национальности. Все сказали, что они татары.Кстати, интересно, на какую-то конференцию в Казани, связанную с национальными вопросами, я был приглашен. Я ехал через Илишевский район. Остановился в райцентре Верхнеяркеево. Там около магазина народ собрался. Я с диктофоном подошёл и спрашиваю, какой они национальности. А Илишевский район, согласно переписи населения, проведенной башкироносцами, чуть ли не под 90% - это башкиры.Народ немного помялся, сказал: «Вот, мол, мы башкиры». Я спрашиваю, на каком языке они разговаривают. Они мне: «Ну не на таком уже чистейшем татарском, на котором в Казани разговаривают». Я им в ответ: «Ну хорошо. Вы сейчас в Башкирии. Илишевский район входит в состав Башкортостана. А если бы Илишевский район входил в состав Татарстана, то вы бы кем себя считали?». Они мне все отвечают: «Ну татарами, конечно, мы бы себя считали».- Карим абый, я сам из Казани и вроде как никаких предков из Восточного Татарстана, который раньше входил в Уфимскую губернию, в роду не имею. Когда я начал углубляться в вопросы вековой татаро-башкирской дискуссии, когда я начал знакомиться, изучать позиции, аргументы и поступки башкирских идеологов, этномиссионеров, то был впечатлён ими. Что такое произошло, что у них сформировалось вот такое пренебрежительное отношение к татарам Башкортостана и Татарстана? Мы же хотим видеть в Башкортостане, в башкирах, в башкирских идеологах партнёров, соратников в деле отстаивания и реализации федеративных устоев в нашем государстве. Мы же хотим, чтобы Россия не была федеральной только номинально. А в итоге мы сейчас друг другу являемся конкурентами. В чем психология наших оппонентов?- Объясню. Наверно, моё объяснение для многих будет звучать впервые. Вы обратили внимание на то, что многие татары, говоря о татаро-башкирских отношениях, заявляют о башкирах «Татары и башкиры - это же один народ!» и так далее? Говоря так, некоторые татары ведь не подозревают, что в каком-то смысле задевают башкир. Ни один башкир не говорит: «Мы с татарами - один народ!». На этот момент никто не обращает внимание. Особенно те татары, которые живут в Казани, в Татарстане. Башкиры говорят: «Татары и башкиры - это разный народ, разные нации!».Башкирская элита предполагает, что башкирам грозит ассимиляция и со стороны русских, и со стороны татар. По их мнению, башкир, которые забыли свой башкирский язык, которые овладели русским языком, ещё можно вернуть в башкирское лоно. Но если башкир переходит в татары, то его обратно не вернёшь. То есть татарская ассимиляция гораздо страшнее, по их мнению. Правильно так считать или неправильно - это уже другой вопрос.Поэтому, по их мнению, спасти башкир от татаризации - это поддерживать конфликтные отношения с татарами. Вот вся философия башкирских идеологов.