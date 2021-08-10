Миллионы на счетах, имущество за рубежом: Самые богатые жулики Башкирии

ЦИК Башкирии опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму от республики за 2020 год. Проанализировав документы, мы выяснили, что по общим доходам самыми богатыми партиями можно считать ЛДПР и «Единую Россию».ЛДПРСамым богатым кандидатом в Госдуму стал Иван Сухарев из ЛДПР. Его нескромный доход составляет 24,1 млн рублей. Из этой суммы 18,5 млн рублей являются взысканием в сумме задолженности за оказанные юридические услуги в 2011 году по апелляционному определению ВС РБ (Финансово-экономическая коллегия адвокатов). А два его помощника, Вероника Ананьева и Дмитрий Иванов, задекларировали доход 575 тысяч и 279 тысяч рублей соответственно.Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания РБ, заработал в прошлом году 3,5 млн рублей. У него из имущества есть квартира (54,3 кв. м, доля в праве ½) и торговое помещение (42,4 кв. м).Благодаря львиной доле Сухарева, у партии суммарный доход исчисляется 29 млн рублей.В целом по стране в списке кандидатов от ЛДПР 127 миллионеров. На первом месте депутат Госдумы Сергей Жигарев с 294,8 млн рублей.«Единая Россия»Первые три места в списке самых богатых кандидатов партии власти заняли депутаты предыдущего созыва. На первом месте оказался Зариф Байгускаров с доходом 5,85 млн рублей. У него из имущества есть доля в праве 1/2385 из земельного участка в 42,9 млн кв. м в Башкирии. На счетах в банках у него «лежит» еще 7,7 млн рублей.Павел Качкаев задекларировал 5,84 млн рублей, квартиру в 134 кв. м (1/4 доли), дом в 291,7 кв. м, земельный участок в 2462 кв. м, гараж 18,5 кв. м – все имущество находится в Башкирии. 253 тысячи рублей хранятся на счету в банках.Тройку лидеров замыкает Рафаэль Марданшин с доходом 5,77 млн рублей. У кандидата имеется дом (261,1 кв. м), участок (1008 кв. м) и сооружение газоснабжения в 67 м в Московской области, квартира (74,6 кв. м) в Уфе, а также есть большой автопарк – Land Rover Range Rover, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz S360 4 MATIC. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 4,5 млн рублей.Из «новеньких» список открывает зампредседателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова с доходом 5,4 млн. У нее есть только долевая квартира (78,8 кв. м).Бывший глава Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов задекларировал 1,5 млн рублей, квартиру 107,1 кв. м и гаражный бокс 22,5 кв. м. К слову, его пенсия будет равняться 36,6 тысячи рублей.Помощник депутата Госдумы Михаила Бугеры Раиль Адиятуллин тоже собрался в депутаты. Его доход равен 484 тыс. рублей.Общий доход кандидатов равен почти 25 млн рублей.Больше всего миллионеров именно у партии власти – 357 кандидатов из 395. И самый богатый из них владелец компании «Инфамед К», выпускающей «Мирамистин», Андрей Горохов с 7 млрд рублей.«Гражданская платформа». Единственный кандидат от этой партии депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов задекларировал 18,8 млн рублей. У него есть квартира в Санкт-Петербурге (433,2 кв. м), участок (1500 кв. м) и хозстроение в Тверской области, а также хутор в 8776 кв. м (доля ½) в Финляндии.КПРФОт КПРФ внимание по числу нулей на счетах привлекли только трое из шести. Первый – депутат Госдумы предыдущего созыва Александр Ющенко с доходом 5,6 млн рублей. Из имущества у него имеется в Подмосковье жилой дом в 97,3 кв. м и земельный участок 2000 кв. м, два машино-места, апартаменты в Москве в 142,4 кв. м, машина BMW X5 xDrive30d. На счету в банках хранится 778 тысяч рублей.Депутат Госсобрания Ильгам Галин может похвастаться доходом в 3,78 млн рублей, квартирой в Краснодарском крае (48 кв. м), нежилым помещением в РБ (122 кв. м). У его коллеги, Альберта Газизова, который является по совместительству замдиректора ООО «РегионПоставка», общая сумма доходов равняется 1,2 млн рублей. Из недвижимости есть квартира (72,6 кв. м) и земельный участок (118,4 кв. м).У остальных кандидатов доход за прошлый год был около миллиона и меньше. Общий доход партии равен 12,6 млн рублей.«Партия Роста»Самой богатой от «Партии Роста» оказалась предпринимательница Елена Мотова. У нее, кроме 3,3 млн рублей на счету, есть квартира (92,3 кв. м), один земельный участок (1592 кв. м) в Башкирии, 11 участков в Крыму в разных долях и почти десяток помещений разного формата. Почти в два раза меньше нее заработал (1,8 млн рублей) другой кандидат от партии – Дмитрий Колесников.Отметим также владелицу модельного агентства Санию Тимасову, которая в 2019 году выдвигалась на пост главы Башкирии и даже обещала поднять республику с колен, как когда-то после двух родов поднимала свою грудь. Она задекларировала всего 30 тысяч рублей.Суммарный доход всех пятерых кандидатов – 6,3 млн рублей. Все познается в сравнении, и, к примеру, самым богатым из общего списка от этой партии стал Игорь Солдатов с 579 млн рублей.«Новые люди»Если лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев задекларировал внушительные 4,4 млрд рублей, то кандидаты от Башкирии такими доходами похвастаться не могут. Даже у самого богатого, директора ООО «Первая сервисная компания» Антона Белоногова, есть относительно этой суммы очень скромные 3,8 млн рублей. У остальных кандидатов доходы от нуля до 900 тысяч рублей. Если сложить доходы всех кандидатов, то получим 5,6 млн рублей.«Справедливой России»Общий доход кандидатов от «Справедливой России» равен 9,2 млн рублей. Из этой суммы 4,2 млн рублей принадлежат замруководителя аппарата ООО «Всероссийское общество инвалидов» Флюру Нурлыгаянову (из имущества есть квартира в Москве в 52,5 кв. м, земельный участок в Чишминском районе в 1500 кв. м, «Москвич» 1977 года, а также 2,1 млн рублей на банковских счетах). На втором месте по доходам расположилась председатель РО «Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по РБ Ольга Шевнина с 2,2 млн рублей.Директор Департамента по обеспечению безопасности в сфере недвижимости и юридических услуг ООО Международная франчайзинговая образовательная управляющая компания «Перспектива-24» Алексей Нилов заработал 1,9 млн рублей. Меньше на 100 тысяч (1,8 млн рублей) указал в декларации директор ООО Свежий ветер» и по совместительству депутат Совета муниципального района Архангельский район Рафаэль Харисов, у которого коллекция из четырех машин ЗИЛ.Меньше всех задекларировали известный тележурналист Элиана Саитова (81 тысяча рублей) и директор ООО «Крепкий дом» Вадим Искандаров (83 тысячи рублей).Если смотреть на российский список кандидатов, то миллионный доход указали 190 кандидатов. Самым богатым оказался сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков – 484 млн рублей. А в то же время общий доход кандидатов от РБ равен 9,2 млн рублей.«Зеленые»От башкирского отделения партии «Зеленые» самой богатой является депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова (3,6 млн рублей). А доход всех четверых кандидатов равен 4,6 млн рублей.«Родина», «Российская партия свободы и справедливости», «Яблоко»Из партии «Родина» временно неработающий Михаил Коровин хоть и является владельцем 60% ООО «Башкирская инжиниринговая компания», в декларации указал нулевой доход. Такой же «доход» указал другой представитель партии Федор Второй, Вячеслав Левкович. Самыми зажиточными оказались в итоге преподаватель ФКПОУ №142 ФСИН Владимир Агафонов с 582 тысячами рублей и замдиректора ООО «Научно-производственное предприятие "АНН"» Арсений Маслов с 345 тысячами рублей.Пустой счет у кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» Арины Файрушиной.Скромные, как у народа, и доходы продемонстрировали кандидаты от «Яблоко». На четверых они задекларировали 284 тысячи рублей. В их числе члены Совета по правам человека РБ Кристина Абрамичева (83,1 тыс. руб.) и Зульфия Гайсина (20 тыс. руб.).«Пенсионеры»Зато «Пенсионеры» не остались за бортом. Среди них нет ни одного кандидата с нулевым доходом. Если самый зажиточный (декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина) задекларировала 3 млн рублей, то самый «бедный» – 429 тысяч рублей – директор ООО «Альп-Сервис» Анатолий Шулаев.К слову, среди кандидатов от партии пенсионеров есть интересный персонаж – Рустем Ахтамьянов, у которого имелась судимость за мошенничество. Он был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности.Суммарный доход партии исчисляется 8,7 млн рублей.