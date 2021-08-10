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Миллионы на счетах, имущество за рубежом: Самые богатые жулики Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 28483 | Комментарии: 23
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ЦИК Башкирии опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму от республики за 2020 год. Проанализировав документы, мы выяснили, что по общим доходам самыми богатыми партиями можно считать ЛДПР и «Единую Россию».

Миллионы на счетах, имущество за рубежом: Самые богатые жулики Башкирии


ЛДПР

Самым богатым кандидатом в Госдуму стал Иван Сухарев из ЛДПР. Его нескромный доход составляет 24,1 млн рублей. Из этой суммы 18,5 млн рублей являются взысканием в сумме задолженности за оказанные юридические услуги в 2011 году по апелляционному определению ВС РБ (Финансово-экономическая коллегия адвокатов). А два его помощника, Вероника Ананьева и Дмитрий Иванов, задекларировали доход 575 тысяч и 279 тысяч рублей соответственно.

Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания РБ, заработал в прошлом году 3,5 млн рублей. У него из имущества есть квартира (54,3 кв. м, доля в праве ½) и торговое помещение (42,4 кв. м).

Благодаря львиной доле Сухарева, у партии суммарный доход исчисляется 29 млн рублей.

В целом по стране в списке кандидатов от ЛДПР 127 миллионеров. На первом месте депутат Госдумы Сергей Жигарев с 294,8 млн рублей.

«Единая Россия»

Первые три места в списке самых богатых кандидатов партии власти заняли депутаты предыдущего созыва. На первом месте оказался Зариф Байгускаров с доходом 5,85 млн рублей. У него из имущества есть доля в праве 1/2385 из земельного участка в 42,9 млн кв. м в Башкирии. На счетах в банках у него «лежит» еще 7,7 млн рублей.

Павел Качкаев задекларировал 5,84 млн рублей, квартиру в 134 кв. м (1/4 доли), дом в 291,7 кв. м, земельный участок в 2462 кв. м, гараж 18,5 кв. м – все имущество находится в Башкирии. 253 тысячи рублей хранятся на счету в банках.

Тройку лидеров замыкает Рафаэль Марданшин с доходом 5,77 млн рублей. У кандидата имеется дом (261,1 кв. м), участок (1008 кв. м) и сооружение газоснабжения в 67 м в Московской области, квартира (74,6 кв. м) в Уфе, а также есть большой автопарк – Land Rover Range Rover, Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz S360 4 MATIC. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках – 4,5 млн рублей.

Из «новеньких» список открывает зампредседателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова с доходом 5,4 млн. У нее есть только долевая квартира (78,8 кв. м).

Бывший глава Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов задекларировал 1,5 млн рублей, квартиру 107,1 кв. м и гаражный бокс 22,5 кв. м. К слову, его пенсия будет равняться 36,6 тысячи рублей.

Помощник депутата Госдумы Михаила Бугеры Раиль Адиятуллин тоже собрался в депутаты. Его доход равен 484 тыс. рублей.

Общий доход кандидатов равен почти 25 млн рублей.

Больше всего миллионеров именно у партии власти – 357 кандидатов из 395. И самый богатый из них владелец компании «Инфамед К», выпускающей «Мирамистин», Андрей Горохов с 7 млрд рублей.

«Гражданская платформа». Единственный кандидат от этой партии депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов задекларировал 18,8 млн рублей. У него есть квартира в Санкт-Петербурге (433,2 кв. м), участок (1500 кв. м) и хозстроение в Тверской области, а также хутор в 8776 кв. м (доля ½) в Финляндии.

КПРФ

От КПРФ внимание по числу нулей на счетах привлекли только трое из шести. Первый – депутат Госдумы предыдущего созыва Александр Ющенко с доходом 5,6 млн рублей. Из имущества у него имеется в Подмосковье жилой дом в 97,3 кв. м и земельный участок 2000 кв. м, два машино-места, апартаменты в Москве в 142,4 кв. м, машина BMW X5 xDrive30d. На счету в банках хранится 778 тысяч рублей.

Депутат Госсобрания Ильгам Галин может похвастаться доходом в 3,78 млн рублей, квартирой в Краснодарском крае (48 кв. м), нежилым помещением в РБ (122 кв. м). У его коллеги, Альберта Газизова, который является по совместительству замдиректора ООО «РегионПоставка», общая сумма доходов равняется 1,2 млн рублей. Из недвижимости есть квартира (72,6 кв. м) и земельный участок (118,4 кв. м).

У остальных кандидатов доход за прошлый год был около миллиона и меньше. Общий доход партии равен 12,6 млн рублей.

«Партия Роста»

Самой богатой от «Партии Роста» оказалась предпринимательница Елена Мотова. У нее, кроме 3,3 млн рублей на счету, есть квартира (92,3 кв. м), один земельный участок (1592 кв. м) в Башкирии, 11 участков в Крыму в разных долях и почти десяток помещений разного формата. Почти в два раза меньше нее заработал (1,8 млн рублей) другой кандидат от партии – Дмитрий Колесников.

Отметим также владелицу модельного агентства Санию Тимасову, которая в 2019 году выдвигалась на пост главы Башкирии и даже обещала поднять республику с колен, как когда-то после двух родов поднимала свою грудь. Она задекларировала всего 30 тысяч рублей.

Суммарный доход всех пятерых кандидатов – 6,3 млн рублей. Все познается в сравнении, и, к примеру, самым богатым из общего списка от этой партии стал Игорь Солдатов с 579 млн рублей.

«Новые люди»

Если лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев задекларировал внушительные 4,4 млрд рублей, то кандидаты от Башкирии такими доходами похвастаться не могут. Даже у самого богатого, директора ООО «Первая сервисная компания» Антона Белоногова, есть относительно этой суммы очень скромные 3,8 млн рублей. У остальных кандидатов доходы от нуля до 900 тысяч рублей. Если сложить доходы всех кандидатов, то получим 5,6 млн рублей.

«Справедливой России»

Общий доход кандидатов от «Справедливой России» равен 9,2 млн рублей. Из этой суммы 4,2 млн рублей принадлежат замруководителя аппарата ООО «Всероссийское общество инвалидов» Флюру Нурлыгаянову (из имущества есть квартира в Москве в 52,5 кв. м, земельный участок в Чишминском районе в 1500 кв. м, «Москвич» 1977 года, а также 2,1 млн рублей на банковских счетах). На втором месте по доходам расположилась председатель РО «Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по РБ Ольга Шевнина с 2,2 млн рублей.
Директор Департамента по обеспечению безопасности в сфере недвижимости и юридических услуг ООО Международная франчайзинговая образовательная управляющая компания «Перспектива-24» Алексей Нилов заработал 1,9 млн рублей. Меньше на 100 тысяч (1,8 млн рублей) указал в декларации директор ООО Свежий ветер» и по совместительству депутат Совета муниципального района Архангельский район Рафаэль Харисов, у которого коллекция из четырех машин ЗИЛ.

Меньше всех задекларировали известный тележурналист Элиана Саитова (81 тысяча рублей) и директор ООО «Крепкий дом» Вадим Искандаров (83 тысячи рублей).

Если смотреть на российский список кандидатов, то миллионный доход указали 190 кандидатов. Самым богатым оказался сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков – 484 млн рублей. А в то же время общий доход кандидатов от РБ равен 9,2 млн рублей.

«Зеленые»

От башкирского отделения партии «Зеленые» самой богатой является депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова (3,6 млн рублей). А доход всех четверых кандидатов равен 4,6 млн рублей.

«Родина», «Российская партия свободы и справедливости», «Яблоко»

Из партии «Родина» временно неработающий Михаил Коровин хоть и является владельцем 60% ООО «Башкирская инжиниринговая компания», в декларации указал нулевой доход. Такой же «доход» указал другой представитель партии Федор Второй, Вячеслав Левкович. Самыми зажиточными оказались в итоге преподаватель ФКПОУ №142 ФСИН Владимир Агафонов с 582 тысячами рублей и замдиректора ООО «Научно-производственное предприятие "АНН"» Арсений Маслов с 345 тысячами рублей.

Пустой счет у кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» Арины Файрушиной.

Скромные, как у народа, и доходы продемонстрировали кандидаты от «Яблоко». На четверых они задекларировали 284 тысячи рублей. В их числе члены Совета по правам человека РБ Кристина Абрамичева (83,1 тыс. руб.) и Зульфия Гайсина (20 тыс. руб.).

«Пенсионеры»

Зато «Пенсионеры» не остались за бортом. Среди них нет ни одного кандидата с нулевым доходом. Если самый зажиточный (декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина) задекларировала 3 млн рублей, то самый «бедный» – 429 тысяч рублей – директор ООО «Альп-Сервис» Анатолий Шулаев.

К слову, среди кандидатов от партии пенсионеров есть интересный персонаж – Рустем Ахтамьянов, у которого имелась судимость за мошенничество. Он был освобожден от наказания из-за истечения сроков давности.

Суммарный доход партии исчисляется 8,7 млн рублей.

ПроУфу
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  • 1 | 08.09.2021, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40980 | Рейтинг: +5078,9
Пока существует путенская вертикаль, все её звенья будут воровать, ибо суды также продажные..
Россия вспрянет ото сна, когда чекистов погонят и проведут люстрацию. Как это сделали, например, в ГДР. И стала Германия примером и в экономике и в социальной сфере. Недаром все исламисты теперь туда стремятся попасть.



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  • 2 | 08.09.2021, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40980 | Рейтинг: +5078,9
«Своим» не писан ни закон, ни авторитет прокуратуры. Как зажимают бизнес в Башкирии
12:05, 08 сентября 2021 | c98 Рамиль РАХМАТОВ



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  • 3 | 08.09.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сегодня на старых статьях УЖа появилось 9 самых красивых "подснежников"! Очень Опытный



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  • 4 | 08.09.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и проведут люстрацию. Как это сделали, например, в ГДР. И стала Германия примером и в экономике и в социальной сфере.

---------------------

А ты спроси у восточных немцев, как им живётся после поглощения их Федеративной Республикой. Твой Горбач всех прОдал и прЕдал. Даже говорить об этом противно.

А кто будет проводить люстрацию у нас? Они же ещё в 80-е выбросили партбилеты. Некоторые ритуально сожгли "на камеру". Так что коммунистов уже тогда не было, отрицательный отбор заработал сразу после ХХ-го съезда. Мао Дзэдун дал точнейший прогноз судьбы нашей страны с этими предателями-карьеристами.



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  • 5 | 08.09.2021, 13:23 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40980 | Рейтинг: +5078,9
4 | 08.09.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и проведут люстрацию. Как это сделали, например, в ГДР. И стала Германия примером и в экономике и в социальной сфере.
---------------------
А ты спроси у восточных немцев, как им живётся после поглощения их Федеративной Республикой. Твой Горбач всех прОдал и прЕдал. Даже говорить об этом противно.
========================================================
Противно? Аж тошнит? С чего бы это? Может не надо смотреть 1 канал? А может, пора стряхнуть мох с извилин?
А я вот как раз спрашивал немцев и много раз до сноса стены и после.
Оно, конечно, с твоего дивана виднее.
Кого же Горбачев "продал и предал"? Вывел тысячи танков и военных, которые сидели в ГДР и пугали весь мир. Снял противостояние, соединил семьи!
Так что не кизди. Небось со своей продавленной кушетки тебе виднее? И мечтаешь о Трабанте и Вартбурге, вместо Опеля и Ауди?



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  • 6 | 08.09.2021, 13:30 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40980 | Рейтинг: +5078,9
В Уфе решили установить арт-объект «Тень Салавата», пока памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован для реставрации. С таким предложением выступил председатель совета директоров компании «Уфанет» Марат Ахметшин на своей странице в Facebook.
Проект арт-объекта «Тень Салавата» был разработан совместно со скульптором Русланом Нигматуллиным для того, чтобы столица Башкирии не осталась без главного символа Башкирии.
«Просто подумали, как же можно оставить город без своего символа на время реставрационных работ!? Для нас дух Салавата останется на месте, и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень», – пишет на своей странице Ахметшин.
Отмечается, что на реализацию проекта Музей современного искусства в Уфе готов выделить деньги. Однако пока арт-объект не вызвал интереса у власти.
=====================================================
Дух Салавата? Или тень Салавата? Однако.........



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  • 7 | 08.09.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.09.2021, 13:30 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40979 | Рейтинг: +5079
В Уфе решили установить арт-объект «Тень Салавата», пока памятник Салавату Юлаеву будет демонтирован для реставрации. С таким предложением выступил председатель совета директоров компании «Уфанет» Марат Ахметшин на своей странице в Facebook.
Проект арт-объекта «Тень Салавата» был разработан совместно со скульптором Русланом Нигматуллиным для того, чтобы столица Башкирии не осталась без главного символа Башкирии.
«Просто подумали, как же можно оставить город без своего символа на время реставрационных работ!? Для нас дух Салавата останется на месте, и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень», – пишет на своей странице Ахметшин.
Отмечается, что на реализацию проекта Музей современного искусства в Уфе готов выделить деньги. Однако пока арт-объект не вызвал интереса у власти.
=====================================================
Дух Салавата? Или тень Салавата? Однако.........
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Интереса может и не вызвал, но Уфанет уже начинает собирать на него деньги, повысив с 1 октября цены на свои услуги! Очень Опытный



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  • 8 | 08.09.2021, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
- Бывший глава Госавтоинспекции РБ Динар Гильмутдинов задекларировал 1,5 млн рублей
- председатель РО «Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по РБ Ольга Шевнина с 2,2 млн рублей
_______________________________________
Никогда бы не подумала, что управлять инвалидами в полтора доходней, чем ГИБДД целой республики!

А вообще - хороший(с моей точки зрения), в 1-5 миллионов доход кандидатов меня не смущает - это нормально, а вот низкий(от 280 тысяч и меньше) - говорит лишь о том, эти все люди живут на черные доходы. Как можно им доверять изначально?

- Дмитрий Иванов - 279 тыщ
- Сания Тимасова - 30 тыщ(социальные пособия) - ковидные на детей в 2020г.
- Арина Файрушина - 0 тыщ - девице 26 лет, в 2018г окончила ВУЗ, в 20-м году нигде не работала... ни дня.
- Кристина Абрамичева - 83 тыщ - из них зарплата 66 тыщ.
- Зульфия Гайсина - 20 тыщ(социальные пособия) - ковидные на детей в 2020г.

Расскажите - на что вы живете? Какая у вас задолженность по коммуналке?
Не знаю как Файрушина - может она живет на иждивении состоятельного мужа или родителей, а вот три остальные "звезды уфимского фейсбука" - дамочки, мужьями не обремененные и для родительских шей староваты. Зато у Гайсиной двое детей, у Тимасовой - трое. Бывшие мужья содержат? Это вряд ли, поскольку у бывших свои финансовые трудности. Муж Гайсиной тоже, как и она объявлен банкротом из-за не выплаченных долгов по займам. Муж Тимасовой сидел у нее на шее и еще колотил ее регулярно. Сама писала.

Все сведения на сайте ЦИК РБ



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  • 9 | 08.09.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.09.2021, 13:23 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40979 | Рейтинг: +5079
4 | 08.09.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и проведут люстрацию. Как это сделали, например, в ГДР. И стала Германия примером и в экономике и в социальной сфере.
---------------------
А ты спроси у восточных немцев, как им живётся после поглощения их Федеративной Республикой. Твой Горбач всех прОдал и прЕдал. Даже говорить об этом противно.
========================================================
Противно? Аж тошнит? С чего бы это? Может не надо смотреть 1 канал? А может, пора стряхнуть мох с извилин?
А я вот как раз спрашивал немцев и много раз до сноса стены и после.
Оно, конечно, с твоего дивана виднее.
Кого же Горбачев "продал и предал"? Вывел тысячи танков и военных, которые сидели в ГДР и пугали весь мир. Снял противостояние, соединил семьи!
Так что не кизди. Небось со своей продавленной кушетки тебе виднее? И мечтаешь о Трабанте и Вартбурге, вместо Опеля и Ауди?
____________________
Чем тебе Вартбург с Трабантом не угодили - приличные мало- и микролитражка для своего класса и своего времени. Подобные делали и в Италии, и в Англии, и во Франции. Сейчас другое время, а Россию Путин довёл до того, что парковаться негде, пробки на километры, а Ауди, БМВ, Мерседесов и Майбахов в России больше, чем в Германии, где больше на дешёвых Фольксвагенах ездят.
А насчёт предательства Горбачёва... Спроси у бывших офицеров Советской Армии, выброшенных в палаточные лагеря и лишённых всяких перспектив. Только будь осторожен, а то несмотря на свой возраст можешь огрести по фейсу. Про военнослужащих армии ГДР, которые присягали и служили своей стране и которым сломали жизнь, ты даже не заикаешься.
Тебе бы лишь бы кого-нибудь люстрировать.
Да, гены сталинского прокурора у тебя никуда не делись, но смотри, долюстрируешься.



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  • 10 | 08.09.2021, 15:07 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 694 | Рейтинг: +204,6
Похоже, тут рекламируют некоторых депутатов ГД из Башкирии. Получается - они такие способные, что свою жизнь они обеспечили. Детей тоже. Значит, в принципе, могут и постараться за обычных граждан. Главное - они могут. Доказали. Не пройдет еще 23 лет - и Госдума улучшит нашу жизнь на 0.03%. Если, конечно, многочисленные враги не помешают.



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  • 11 | 08.09.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть ли резон считать деньги в чужом кармане? Изменится ли что-нибудь в социальной политике Правительства? Будет ли защищать интересы народа РФ новая Дума? Всем хорошо известно кому принадлежит власть в РФ. Остальные прибамбасы - это бутафория, чтобы показать и доказать, что в РФ демократия, снять ответственность с ответственных чиновников. Выборы совершенно ничего не изменят в РФ.



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  • 12 | 08.09.2021, 16:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
12:58, 8 сентября 2021
В Кремле дистанцировались от съезда "Защитников России" в Донбассе
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что участники съезда движения "Защитники России", прошедшего на территории Донбасса, не контролируемой Киевом, не имеют отношения к официальным российским органам, а являются добровольцами.

"Это, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся на территории ДНР съезд ветеранов "Защитники России", который прошел под флагами РФ и партии "Единая Россия".

Представитель Кремля отметил при этом, что "там всегда были добровольцы, которые не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам России, и это добровольцы не только из России, но и из других стран, некоторых европейских государств".

"Речь не идет о том, что "там много России". Речь о том, что это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова", - сказал Песков.
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Угу! Вот только: На этот съезд приезжал секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
Как тут можно "дистанцироваться"

А "учёные" из луганды, приезжавшие в Б-стан к СРАдию - имеют отношение к официальным российским органам?



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  • 13 | 08.09.2021, 16:46 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 694 | Рейтинг: +204,6
"Вот только: На этот съезд приезжал секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
Как тут можно "дистанцироваться"
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Наверное он зло смотрел на этих очередных защитников России. А это равносильно дистанцированию.



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  • 14 | 08.09.2021, 17:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
Жаль, что мы не знаем, как смотрел Хабиров на лугандовских "учёных" и на сколько дистанцировался.



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  • 15 | 08.09.2021, 18:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
Иногда, когда я вспоминаю эпизоды, мне хочется плакать. Один из таких моментов был в 53-м году, когда умер Сталин. Бабушка работала, не платили, считали только палочки-трудодни. И вот в один из дней сидим мы на лавочке около дома, приезжает телега, из телеги снимают мешки. Бабушка говорит: «Это что?». «Михеевна, это ваше зерно, за ваши трудодни». Бабушка привыкла работать и ничего не получать. Она обняла меня и заплакала: «Внученька, теперь у нас будет хлеб». Хлеба у нас до этого не было вообще.

Отсюда:
https://clck.ru/XNW3m
____________________________________
То есть только ПОСЛЕ смерти СРАлина - при Хрущёве - колхозники хоть что-то получили за трудодни. Впервые.



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  • 16 | 08.09.2021, 18:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15894 | Рейтинг: -2232,9
С миллионерами понятно. Капитализм, коррупция и либерализм.
Меня больше заинтересовали люли у которых показан нулевой доход или дозод в несколько тысяч.
На что бедолаги живут? Чем питаются? На помойках поди обитают. И лохмотья за кем-то донашивают.
Или попросту - врут?



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  • 17 | 08.09.2021, 19:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в Инстаграме, что заболел коронавирусом, несмотря на прививку
При этом глава Бурятии призвал жителей республики вакцинироваться и не забывать в общественных местах носить маски.
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Открыточка, точнее даже - телеграмма - СРАдию, якобы привившемуся, но постоянно пренебрегающему маской.



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  • 18 | 08.09.2021, 21:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11492,6
«Однажды после столовой мы зашли к Ляле. И вдруг я увидел на столе буханку настоящего свежего хлеба, банку с повидлом, кульки.

Я буквально остолбенел.

— Нам выдают, — сказала Ляля.

— Где?

Я готов уже был бежать и кричать: «Бабка, что же ты не знаешь, уже выдают, а мы не получаем, скорее беги!»

Ляля показала мне извещение. В нем говорилось, что фольксдойче должны в такие-то числа месяца являться в такой-то магазин, иметь при себе кульки, мешочки и банки.

— Что значит фольксдойче?

— Это значит — полунемцы, почти немцы.

— Вы разве немцы?

— Нет, мы финны. А финны — арийская нация, фольксдойче. И тетя сказала, что я пойду учиться в школу для фольксдойчей, буду переводчицей, как она.

— Вот как вы устроились, — пробормотал я, еще не совсем постигая эту сложность: была Ляля, подружка, почти сестричка, всё пополам, и вдруг она — арийская нация, а я — низший...

Раньше избранные партийцы жили, с баз всё получали, очередей не знали. Теперь то же самое — арийцы. То партийцы, то арийцы. Во мне вспыхнула яростная голодная злоба. Так это для нас магазины не работают, так это мы жрем конские каштаны, а они уже живут!

— Так-так, фольксдойче, — сказал я мрачно. — А ты еще и в столовку для голодающих ходишь, зар-раза?

И я ушел, так грохнув дверью, что самому стало совестно, но я на много лет возненавидел ее, хотя где-то в глубине души и понимал: при чем здесь Лялька?..»
Анатолий Кузнецов "Бабий яр"
_________________________________
Еще разок:
Раньше избранные партийцы жили, с баз всё получали, очередей не знали.

Ну что, гэбёшки - в совке все были равны, но некоторые значительно ровней?!



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  • 19 | 08.09.2021, 23:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 08.09.2021, 21:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71486 | Рейтинг: +11493,2
«Однажды после столовой мы зашли к Ляле. И вдруг я увидел на столе буханку настоящего свежего хлеба, банку с повидлом, кульки.

Я буквально остолбенел.

— Нам выдают, — сказала Ляля.

— Где?

Я готов уже был бежать и кричать: «Бабка, что же ты не знаешь, уже выдают, а мы не получаем, скорее беги!»

Ляля показала мне извещение. В нем говорилось, что фольксдойче должны в такие-то числа месяца являться в такой-то магазин, иметь при себе кульки, мешочки и банки.

— Что значит фольксдойче?

— Это значит — полунемцы, почти немцы.

— Вы разве немцы?

— Нет, мы финны. А финны — арийская нация, фольксдойче. И тетя сказала, что я пойду учиться в школу для фольксдойчей, буду переводчицей, как она.

— Вот как вы устроились, — пробормотал я, еще не совсем постигая эту сложность: была Ляля, подружка, почти сестричка, всё пополам, и вдруг она — арийская нация, а я — низший...

Раньше избранные партийцы жили, с баз всё получали, очередей не знали. Теперь то же самое — арийцы. То партийцы, то арийцы. Во мне вспыхнула яростная голодная злоба. Так это для нас магазины не работают, так это мы жрем конские каштаны, а они уже живут!

— Так-так, фольксдойче, — сказал я мрачно. — А ты еще и в столовку для голодающих ходишь, зар-раза?

И я ушел, так грохнув дверью, что самому стало совестно, но я на много лет возненавидел ее, хотя где-то в глубине души и понимал: при чем здесь Лялька?..»
Анатолий Кузнецов "Бабий яр"
_________________________________
Еще разок:
Раньше избранные партийцы жили, с баз всё получали, очередей не знали.

Ну что, гэбёшки - в совке все были равны, но некоторые значительно ровней?!
===================
А ты хочешь, чтобы только дерьмократы типа Зильбельтруда и тебя жрали?



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  • 20 | 09.09.2021, 01:30 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40980 | Рейтинг: +5078,9
Артем Зеленин, автор арт-проекта «Союз поколений десантников», обратился к главе Башкирии во время прямой линии с «очень уместным» вопросом. Он поинтересовался, как тот относится к недоброжелателям Владимира Путина. Хабиров особо не скрывая радости выдал следующее: «Я – путинист, самый настоящий!». Дальше он выразил свое уважение к президенту и гордость за то, что у страны есть такой руководитель. И добавил, что к тем, кто критикует его, относится негативно.
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Хочешь жить- умей вертеться. Как говорил Швейк Лукашу- я бы мог даже съесть ложку вашего кала.



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