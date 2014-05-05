Хабиров: «Власть всегда захватывается. Тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется»

Хабиров прокомментировал, почему независимым кандидатам в депутаты вставляют палки в колеса.Радия Хабирова спросили, что он думает насчет снятия с выборов и отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Горсовет Уфы.В качестве примера назвали активиста Леонида Бирюкова, которого то не регистрируют на выборы, то после регистрации через суд снимают его кандидатуру. Глава сообщил, что вообще не слышал даже про такого человека.– Не надо думать, что я влезаю во все вопросы. Моим именем, когда я еще не работал главой, здесь и судят, и рядят, и дарят, и разводят, и женят. Я бы знал его, если бы он был какой-то большой личностью. Знаю Тагира Вахитова. Красивый парень, работал вроде неплохо. Но его вдруг увело куда-то и решил пойти в политику. Но когда человек уходит в политику, он должен крепко подумать. Потому что в политике очень жесткие правила. И первое правило – власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Я сейчас не буду говорить про «Единую Россию»..., – начал он.Дальше Хабиров на повышенных тонах начал говорить о том, почему захватившие власть политики должны создавать комфортные условия для деятельности своих конкурентов.– Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе, где много критики, лжи против тебя, несправедливости и оскорблений. Я глава республики, уже взрослый человек, у меня большая должность. На меня постоянно идет поток лжи и оскорблений. Но я понимаю, что нахожусь в политической борьбе. Вы думаете, что придет другая политическая сила и она сразу отменит сбор подписей? Она еще хуже сделает!Скажет – не 15 тысяч голосов, а 200 тысяч! – резюмировал он намекая, что людям лучше не бороться с режимом.