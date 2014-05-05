Радия Хабирова спросили, что он думает насчет снятия с выборов и отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Горсовет Уфы.
В качестве примера назвали активиста Леонида Бирюкова, которого то не регистрируют на выборы, то после регистрации через суд снимают его кандидатуру. Глава сообщил, что вообще не слышал даже про такого человека.
– Не надо думать, что я влезаю во все вопросы. Моим именем, когда я еще не работал главой, здесь и судят, и рядят, и дарят, и разводят, и женят. Я бы знал его, если бы он был какой-то большой личностью. Знаю Тагира Вахитова. Красивый парень, работал вроде неплохо. Но его вдруг увело куда-то и решил пойти в политику. Но когда человек уходит в политику, он должен крепко подумать. Потому что в политике очень жесткие правила. И первое правило – власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Я сейчас не буду говорить про «Единую Россию»..., – начал он.
Дальше Хабиров на повышенных тонах начал говорить о том, почему захватившие власть политики должны создавать комфортные условия для деятельности своих конкурентов.
– Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе, где много критики, лжи против тебя, несправедливости и оскорблений. Я глава республики, уже взрослый человек, у меня большая должность. На меня постоянно идет поток лжи и оскорблений. Но я понимаю, что нахожусь в политической борьбе. Вы думаете, что придет другая политическая сила и она сразу отменит сбор подписей? Она еще хуже сделает!
Скажет – не 15 тысяч голосов, а 200 тысяч! – резюмировал он намекая, что людям лучше не бороться с режимом.
ПроУфу
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Хабиров: «Власть всегда захватывается. Тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется»
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