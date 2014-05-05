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Хабиров: «Власть всегда захватывается. Тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется»

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 35782 | Комментарии: 42
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Хабиров прокомментировал, почему независимым кандидатам в депутаты вставляют палки в колеса.

Хабиров: «Власть всегда захватывается. Тот, кто захватил власть, никогда с ней не расстанется»


Радия Хабирова спросили, что он думает насчет снятия с выборов и отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Горсовет Уфы.

В качестве примера назвали активиста Леонида Бирюкова, которого то не регистрируют на выборы, то после регистрации через суд снимают его кандидатуру. Глава сообщил, что вообще не слышал даже про такого человека.

– Не надо думать, что я влезаю во все вопросы. Моим именем, когда я еще не работал главой, здесь и судят, и рядят, и дарят, и разводят, и женят. Я бы знал его, если бы он был какой-то большой личностью. Знаю Тагира Вахитова. Красивый парень, работал вроде неплохо. Но его вдруг увело куда-то и решил пойти в политику. Но когда человек уходит в политику, он должен крепко подумать. Потому что в политике очень жесткие правила. И первое правило – власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Я сейчас не буду говорить про «Единую Россию»..., – начал он.

Дальше Хабиров на повышенных тонах начал говорить о том, почему захватившие власть политики должны создавать комфортные условия для деятельности своих конкурентов.

– Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе, где много критики, лжи против тебя, несправедливости и оскорблений. Я глава республики, уже взрослый человек, у меня большая должность. На меня постоянно идет поток лжи и оскорблений. Но я понимаю, что нахожусь в политической борьбе. Вы думаете, что придет другая политическая сила и она сразу отменит сбор подписей? Она еще хуже сделает!

Скажет – не 15 тысяч голосов, а 200 тысяч! – резюмировал он намекая, что людям лучше не бороться с режимом.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 09.09.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сказал то, что у всех власть предержащих в уме. В особенности нравится фраза "...власть всегда захватывается." Правда товарищ не раскрыл секрета, как и каким образом захватывается: парламентским методом или "энергичными действиями".
Быть может ляпнул товарищ вовсе не подумав о содержании понятия "захватывать". Необходимо объяснение этой фразе, что времена сегодня таковы, что требуют мирного, путем выборов или ограничением срока пребывания, смены власти.



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  • Гость
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  • 2 | 09.09.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня простой вопрос. Кому - нибудь нравилось жить в 90-е годы? Реально есть такие люди?



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".........власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Я сейчас не буду говорить про «Единую Россию»..., – начал он..........."
================================================
А надона оборот - обязательно говорить про Единую Россию!

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
 
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 377-ФЗ)



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Дальше Хабиров на повышенных тонах начал говорить о том, почему захватившие власть политики должны создавать комфортные условия для деятельности своих конкурентов.

====================================

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями
 
1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.02.2021 N 16-ФЗ)
2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
4. Государственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 96-ФЗ)



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  • 5 | 09.09.2021, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть не захватывается, это противоконституционно, это просто терроризм какой то кстати запрещенный на территории РФ. Но раз уж сознался, тогда придется органам разбираться. Мы люди законопослушные, находящиеся в правовом поле, очень хотим узнать, чем это кончится.



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  • Эксперт
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  • 6 | 09.09.2021, 16:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71501 | Рейтинг: +11490,5
У меня простой вопрос. Кому - нибудь нравилось жить в 90-е годы? Реально есть такие люди?
______________________________
Да. Есть и нас не мало.
Моей маме очень нравилось жить в 90-е, моей бабушке - тоже.
Совок для нас был страшным сном: дефицит всего необходимого, очереди за насущным, пустые полки, отсутствие разнообразия в питании, в одежде, в быте, дичайшее столпотворение по утрам в транспорте - сельдь в бочке себя просторней чувствовала, жуткие бытовые услуги - месяцами, до полугода шили платья, пальто в ателье и заказчики были абсолютно бесправны,даже тогда, когда им заказ испортили, так. что носить было нельзя, ремонт обуви, бытовой техники - тоже длился неделями. Купить это все было просто невозможно, и отремонтировать - не просто.
Много еще, что можно сказать - но смысл какой, если у вас память, как у аквариумных рыбок и вы на самом деле тоскуете по молодости?

Несмотря ни на что(имею в виду двадцатилетнее правление пуйла с его ограблением народа и узурпацией власти, уничтожение завоеваний 90-х - свобод!) - я благодарна 90-м. Именно 90-е дали мне возможность сменить профессию, а не прозябать пожизненно экономистом в цехе предприятия, которое оказалось не нужным на самом деле, потому и развалилось, оставив малопродуктивные ошметки.



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0

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  • Участник
  •  
  • 7 | 09.09.2021, 16:41 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11099 | Рейтинг: -876,7
6 | 09.09.2021, 16:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71489 | Рейтинг: +11492,1
У меня простой вопрос. Кому - нибудь нравилось жить в 90-е годы? Реально есть такие люди?
______________________________
Да. Есть и нас не мало.
Моей маме очень нравилось жить в 90-е, моей бабушке - тоже.
+++++++++++++++++++++++++++++
Кура, не знаю как с твоей мамой и бабушкой, но с тобой всё понятно, бухгалтером ты стала, наступила ваша эра при ЕБН. Но изобилия то никакого не наступило, но начался полный беспредел и бандитиизм

Именно 90-е дали мне возможность сменить профессию, а не прозябать пожизненно экономистом в цехе предприятия, которое оказалось не нужным на самом деле, потому и развалилось, оставив малопродуктивные ошметки.
+++++++++++++++++++++++++++++
Во, во, сама и пишешь за это, именно при ЕБН всё и стало разваливаться, и вы кухарки бухгалтерами стали, при всяких мелких организациях, которые, в общем-то, были удушены при том же ЕБН. И при том же ЕБН всё было растырено, и те кто растырил, у тех и власть нынешняя. Но им кухарки в бухгалтерах не нужны. С того ты кура и беснуешься. И не свисти, что ты до сих пор бухгалтеришь по нескольким фирмам, нахрен кому ты Кура нужна.



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  • 8 | 09.09.2021, 16:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11099 | Рейтинг: -876,7
Кура дура, я в конце 1991 года был переведен на должность ведущего инженера отдела НИИ в котором работал, причем с неплохим окладом, а с приходом твоего ЕБН мне пришлось искать другие возможности для материального обеспечения своей семьи.



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  • Эксперт
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  • 9 | 09.09.2021, 16:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71501 | Рейтинг: +11490,5
Мне скрывать нечего)))))

Кабинет налогоплательщика НПД
МОЙ НАЛОГ
ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ИНН 0277.....
Выручка
Сумма продаж:
за сентябрь - 21 200 ₽
за 2021 - 174 350 ₽
Предварительный налог за сентябрь
Услуги: 1 шт.
848 ₽
с учетом бонуса
Остаток бонуса
4 093 ₽
Всего к оплате 0 ₽
Это за текущий год:
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.09.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 04.08.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 42 400 ₽ 05.07.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 30.04.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 07.04.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.03.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.02.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 4 750 ₽ 19.01.2021 Юр. лицо / ИП
_________________________________
В январе я отказала одной фирме - вот их остаток - 4750.
На другую фирму я работаю бесплатно - она банкротится, там работы почти нет, они мне должны, но вряд ли рассчитаются. Веду их по налоговой, совершенно не надеясь на расчет, хотя у них есть чем со мной рассчитаться, но их жаба задушит.
А вот основная фирма - платит мне стабильно, случаются задержки, но они от руководителя не зависят, и он старается либо оплатить вперед(см. апрель), либо заплатить сразу за 2 месяца, как только деньги поступают на счет(смотри июль). Он проектирует дороги, а заказчики рассчитываются по мере поступления средств из трех уровней бюджетов - федерального, регионального и местного. А с ними хорошо только в конце года - когда не освоение бюджетов им грозит снижением выделяемых средств в связи с не освоением ранее выделенного. А в течение года они деньги жмотят.



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  • 10 | 09.09.2021, 17:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71501 | Рейтинг: +11490,5
Все эти НИИ в большинстве своем нахрен нужны не были! В нашем ВНИИХСЗР(ВНИТИГ-НИТИГ) - в начале 80-х работало 1600 человек.
Сейчас там, наверное, и ста нет.



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0

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  • 11 | 09.09.2021, 17:22 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 695 | Рейтинг: +204,7
Такое ощущение, что Радий Фаритович никогда не держал в руках Конституцию Российской Федерации.



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6

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  • 12 | 09.09.2021, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.09.2021, 16:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1369 | Комментарии: 71489 | Рейтинг: +11492,1
У меня простой вопрос. Кому - нибудь нравилось жить в 90-е годы? Реально есть такие люди?
______________________________
Да. Есть и нас не мало.
Моей маме очень нравилось жить в 90-е, моей бабушке - тоже.
+++++++++++++++++++++++++++++
Кура, не знаю как с твоей мамой и бабушкой, но с тобой всё понятно, бухгалтером ты стала, наступила ваша эра при ЕБН. Но изобилия то никакого не наступило, но начался полный беспредел и бандитиизм

Именно 90-е дали мне возможность сменить профессию, а не прозябать пожизненно экономистом в цехе предприятия, которое оказалось не нужным на самом деле, потому и развалилось, оставив малопродуктивные ошметки.
+++++++++++++++++++++++++++++
Во, во, сама и пишешь за это, именно при ЕБН всё и стало разваливаться, и вы кухарки бухгалтерами стали, при всяких мелких организациях, которые, в общем-то, были удушены при том же ЕБН. И при том же ЕБН всё было растырено, и те кто растырил, у тех и власть нынешняя. Но им кухарки в бухгалтерах не нужны. С того ты кура и беснуешься. И не свисти, что ты до сих пор бухгалтеришь по нескольким фирмам, нахрен кому ты Кура нужна.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ирек. Складывается ощущение, что ты не Физико-Технический в Долгопрудном окончил, а учился в медресе с талибами, и то не доучился. Пишешь как индюк. Мысль свою выразить грамотно не можешь.



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2

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  • 13 | 09.09.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Я сейчас не буду говорить про «Единую Россию»..., – начал он.
===================
Чисто башкирское рассуждение, тупое до глупости.
Если говорит о себе - до синевы рук вцепившись не удержится в кресле, даже не пинка, слова Господина достаточно дойти до сумы или тюрьмы.
Хрущев тоже так думал.



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3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 09.09.2021, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня простой вопрос. Кому - нибудь нравилось жить в 90-е годы? Реально есть такие люди?
______________________________
Да. Есть и нас не мало.
Моей маме очень нравилось жить в 90-е, моей бабушке - тоже.
Совок для нас был страшным сном: дефицит всего необходимого, очереди за насущным, пустые полки, отсутствие разнообразия в питании, в одежде, в быте, дичайшее столпотворение по утрам в транспорте - сельдь в бочке себя просторней чувствовала, жуткие бытовые услуги - месяцами, до полугода шили платья, пальто в ателье и заказчики были абсолютно бесправны,даже тогда, когда им заказ испортили, так. что носить было нельзя, ремонт обуви, бытовой техники - тоже длился неделями. Купить это все было просто невозможно, и отремонтировать - не просто.
Много еще, что можно сказать - но смысл какой, если у вас память, как у аквариумных рыбок и вы на самом деле тоскуете по молодости?

Несмотря ни на что(имею в виду двадцатилетнее правление пуйла с его ограблением народа и узурпацией власти, уничтожение завоеваний 90-х - свобод!) - я благодарна 90-м. Именно 90-е дали мне возможность сменить профессию, а не прозябать пожизненно экономистом в цехе предприятия, которое оказалось не нужным на самом деле, потому и развалилось, оставив малопродуктивные ошметки.
__________________________________________________
Кухарка. Я вот хочу здесь выразить свою точку зрения на твой ответ. Просто тебе понравилось жить в эти годы из-за того, что в СССР не было свободы слова, передвижения и т.д. То есть это примерно как заключенный. Вышел из тюрьмы. В тюрьме его кормили, поили, чем то там занимался. А тут раз на воле. Это и нафиг никому не нужен. И работы нет и квартиры и вообще ничего. Это как в фильме побег из Шоушенка. Там один старик вышел, 40 лет отсидел вроде. Вышел и понял, что там ему на воле уже делать нечего. Так и мы. Вкусили и поняли, что нам такое не нужно. Ни денег, ни работы. Товаров в магазине много, а купить не на что. Самоубийства, бомжи, грязь
Ты живешь вроде в Черниковке, и наверняка сама все видела.
На мой взгляд такие реформы нельзя проводить быстро, они должны быть поэтапные. А нас как всегда. Все быстро быстро. Ваучеры, финансовые пирамиды. В итоге кроме узкой прослойки никто не выиграл.



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1

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  • Гость
  •  
  • 15 | 09.09.2021, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти НИИ в большинстве своем нахрен нужны не были! В нашем ВНИИХСЗР(ВНИТИГ-НИТИГ) - в начале 80-х работало 1600 человек.
Сейчас там, наверное, и ста нет.
__________________________________________
В том то и дело что нужны. Сейчас в России идет деградация науки. Нет научных иследований. Все торгуют. Страна блин продавцов, охранников, таксистов. Завод открыли в Зауралье. Событие блин. Аж презик прилетел.



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1

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  • Эксперт
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  • 16 | 09.09.2021, 17:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71501 | Рейтинг: +11490,5
Ах, да! Я еще получаю ежемесячные дивиденды в течение уже полутора лет от одной фирмы, которая была создана с моим непосредственным участием в 2011 году и стала весьма успешной на своём поприще. Полтора года назад я увидела, как они расцвели и сказала, что пора бы мне что-то поиметь с их успеха, поскольку не было бы моего содействия - не было бы и фирмы - вообще. Это не преувеличение, а факт.
Ребята себе за это время купили не хилые квартиры в новых элитных домах)))) сменили авто, ездят теперь в отпуска не дикарями на машинах с семьями на побережье ЧМ с палатками, как прежде, а в заграницы.
Не пропал мой скромный труд)))



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  • 17 | 09.09.2021, 17:35 | Автор: Ирек
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Ну могет быть, могет быть, ты где-то и чего-то.
Тот же НИИ в котором я последнее время работал, до сих пор работает, просто тогда некоторые темы по многим НИИ Зеленограда на преспективу, и в частности наша прикрылись. Потом может даже наша тема возобновилась, приходил ко мне студент практикант за консультациями. А другой, тоже бывший практикант при встрече сказал, вспоминал я вас Ирек Гаттарович с благодарносью, я защитился по вашим нароботкам.
Кура, а всё же какое изобилие, и возрожение экономики произошло при твоём любшем ЕБНе? Кура я в одно время работал и водителем-экспедитором, и ездил по авияпредприятиям и НИИ при них. Так вот они только после ЕБНа начали оживать и оживают. Кура, для меня уважение к ЕБН это очень показательно, для меня однозгначно, что такой человек поный му му.



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  • 18 | 09.09.2021, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Мне скрывать нечего)))))

Кабинет налогоплательщика НПД
МОЙ НАЛОГ
ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ИНН 0277.....
Выручка
Сумма продаж:
за сентябрь - 21 200 ₽
за 2021 - 174 350 ₽
Предварительный налог за сентябрь
Услуги: 1 шт.
848 ₽
с учетом бонуса
Остаток бонуса
4 093 ₽
Всего к оплате 0 ₽
Это за текущий год:
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.09.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 04.08.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 42 400 ₽ 05.07.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 30.04.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 07.04.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.03.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 21 200 ₽ 03.02.2021 Юр. лицо / ИП
Бухгалтерские услуги 4 750 ₽ 19.01.2021 Юр. лицо / ИП
_________________________________
В январе я отказала одной фирме - вот их остаток - 4750.
На другую фирму я работаю бесплатно - она банкротится, там работы почти нет, они мне должны, но вряд ли рассчитаются. Веду их по налоговой, совершенно не надеясь на расчет, хотя у них есть чем со мной рассчитаться, но их жаба задушит.
А вот основная фирма - платит мне стабильно, случаются задержки, но они от руководителя не зависят, и он старается либо оплатить вперед(см. апрель), либо заплатить сразу за 2 месяца, как только деньги поступают на счет(смотри июль). Он проектирует дороги, а заказчики рассчитываются по мере поступления средств из трех уровней бюджетов - федерального, регионального и местного. А с ними хорошо только в конце года - когда не освоение бюджетов им грозит снижением выделяемых средств в связи с не освоением ранее выделенного. А в течение года они деньги жмотят.
____________________________________________
Кстати по поводу профессии бухгалтера. Профессия хорошая. Грамотный бухгалтер это ценный кадр. Но в свое время в 90-е и нулевые, все девчонки учились на бухгалтеров, во всех вузах, техникумах. Отсюда переизбыток кадров. Поэтому нет качественных зарплат в этой сфере, не только в Уфе, потому что предложение превышает спрос. Сейчас я думаю тенденция улучшится, так как все ломятся в программирование, и в компьютерные технологии.



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  • 19 | 09.09.2021, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Все эти НИИ в большинстве своем нахрен нужны не были! В нашем ВНИИХСЗР(ВНИТИГ-НИТИГ) - в начале 80-х работало 1600 человек.
Сейчас там, наверное, и ста нет.
__________________________________________
В том то и дело что нужны. Сейчас в России идет деградация науки. Нет научных иследований. Все торгуют. Страна блин продавцов, охранников, таксистов. Завод открыли в Зауралье. Событие блин. Аж презик прилетел.
_______________________________________________
Один тут местный физтеховец таксист недоучка целый день сидит. В СССР сидел в НИИ штаны протирал, даже писать нормально не научился.



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  • 20 | 09.09.2021, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На другую фирму я работаю бесплатно - она банкротится, там работы почти нет, они мне должны, но вряд ли рассчитаются. Веду их по налоговой, совершенно не надеясь на расчет, хотя у них есть чем со мной рассчитаться, но их жаба задушит.
+++++++++++++++++++++++++++++==========
Зачем их баловать бесплатным трудом? Потом удивляемся, почему такие зарплаты.



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