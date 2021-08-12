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Воровская вертикаль пошла вразнос

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Пара мыслей по прошедшей большой пресс-конференции Радия Хабирова. В частности, про отношение к власти, которая «никогда просто так не даётся, власть всегда захватывается, а кто ее захватил, никогда ее просто так не отдаст».

Воровская вертикаль пошла вразнос


Согласно конституции, единственным источником власти в России является ее многонациональный народ, который часть своей власти добровольно, согласно действующему законодательству, на время отдает разным чиновникам, платя им за работу зарплату.

Значит ли это, что у народа эту власть кто-то захватил и обратно просто так не отдаст? Откровенно, надо сказать. Хотя по факту все верно, но народ дурак сам власть отдал, вовсе не сопротивляясь.

Однако чисто формально в конституции записано, что народ все ещё продолжает быть единственным источником власти в стране. Поэтому, опять-таки, чисто с формальной стороны речь может идти об угрозах конституционному строю.

Если бы я работал на Старой площади где-нибудь, например, в УВП, я бы позвонил на Тукаева и порекомендовал к словам относиться аккуратнее.

Ну и второе. Недопуск неудобных СМИ, пусть это даже СМИ-враги, прекрасно характеризует чиновников, захвативших, по их собственному признанию, власть. «Парень, если ты решил заняться политикой, ты должен быть готов к жёсткой борьбе, к критике, несправедливости, лжи. Я это понимаю, я в политической борьбе нахожусь».

Упс.Только эта борьба почему-то всего лишь бой с тенью напоминает, но никак не реальную политику и тем более не борьбу.

Эхо Москвы
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  • 1 | 10.09.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Значит ли это, что у народа эту власть кто-то захватил и обратно просто так не отдаст? Откровенно, надо сказать. Хотя по факту все верно, но народ дурак сам власть отдал, вовсе не сопротивляясь".
___________________
Назовите страну, где власть у народа!

Кстати, а что такое народ? Что, у всех людей, проживающих на определённой территории, общие и во всём единые интересы? Хватит уже спекулировать словом "народ". Есть определённые группы населения с разными, иногда противоположными интересами.



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  • 2 | 10.09.2021, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71513 | Рейтинг: +11488,6
Проболтался СРАдий. Умишка-то нет, на башке только сломанные уши. Школа, БГУ - прошли на татами.

И еще - ну в какой борьбе (политической) он находится?! Поставил его пуйло, выборы - невыборы, все "соперники" - спойлеры, Кобзев с Гайсиной и Барабашем - тут даже фальсифиципрывть не нужно было, правда мог бы понадобиться второй тур, где бы он все равно победил, у меня нет сомнений, по субъективным причинам, а не потому что ему в Б-стане многие рады, но он же без этого не может! Потому и нарисовал в первом же туре такой результат, который даже пуйлу не снился - аж 82%!



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2

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  • 3 | 10.09.2021, 14:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71513 | Рейтинг: +11488,6
Генерал-майор Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках
Генерал-майор Руслан Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в следственных органах. По материалам дела, на которые ссылается издание, замначальника инженерных войск вооруженных сил неоднократно приказывал командирам воинских частей направить военнослужащих для работ на садовых участках в товариществе «Липки» Красногорского района Московской области. Алахвердиев был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела, — отмечает «Коммерсантъ».
____________________________________
1. Генеральских огородов не копал - не мужик!
2. Что-то не верится, что привлекают за огороды. По всей стране солдатики пашут и на огородах, и на строительстве домов начальникам в/ч, и на их личных пилорамах в Сибири, отправляя пиломатериал в Китай.
Тут что-то другое. И не взятки. Кто-то его просто заказал - место понадобилось. Может Зинке(условному Сечину)?



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  • 4 | 10.09.2021, 15:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71513 | Рейтинг: +11488,6
Назовите страну, где власть у народа!
_______________________________
Любая, где народ с помощью честных выборов без фальсификаций решает, кто будет следующим президентом(главой) страны.

Пример. Народ США требовал вывода войск из Афанистана - народу не нравилось получать соотечественников в гробах(для сравнение - за 20 лет 2,5 тысячи аогибших американцев в Афганистане и за 9 лет 15 тысяч погибших советских военнослужазих там же). Байден в предвыборной программе это народу обещал. И сделал это. На 4 месяца позже, чем то же самое наметил Трамп(собирался высести войска к маю этого года), который теперь на всех углах клеймит Байдена за вывод войск.
Впрочем, как и пуйло-власть - то требовали выводы войск США из Афганистана, то в унисон с Трампом выражают недовольство.



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  • 5 | 10.09.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.09.2021, 15:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71508 | Рейтинг: +11490
Назовите страну, где власть у народа!
_______________________________
Любая, где народ с помощью честных выборов без фальсификаций решает, кто будет следующим президентом(главой) страны.

Пример. Народ США требовал вывода войск из Афанистана - народу не нравилось получать соотечественников в гробах(для сравнение - за 20 лет 2,5 тысячи аогибших американцев в Афганистане и за 9 лет 15 тысяч погибших советских военнослужазих там же). Байден в предвыборной программе это народу обещал. И сделал это. На 4 месяца позже, чем то же самое наметил Трамп(собирался высести войска к маю этого года), который теперь на всех углах клеймит Байдена за вывод войск.
Впрочем, как и пуйло-власть - то требовали выводы войск США из Афганистана, то в унисон с Трампом выражают недовольство.
====================
"Любая, где народ с помощью честных выборов без фальсификаций решает, кто будет следующим президентом(главой) страны".
Ты это расскажешь лечащему врачу во время обхода, а уж он решит, какой курс лечения назначить, чтобы купировать твой бред.



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  • 6 | 10.09.2021, 17:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
Однако чисто формально в конституции записано, что народ все ещё продолжает быть единственным источником власти
__________________________________
Вотименно - чисто формально.
В 90-е Конституцию враги писали.



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3

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  • Участник
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  • 7 | 10.09.2021, 17:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
Упс.Только эта борьба почему-то всего лишь бой с тенью напоминает, но никак не реальную
__________'________________________________
Так если вы тень. Тень своих хозяев.



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 10.09.2021, 17:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
3 | 10.09.2021, 14:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71508 | Рейтинг: +11489,5

Генерал-майор Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках
__________________________________
Руслана Алахвердиева хорошо знаю. Более 30 лет знакомы.
Нормальный был мужик.
Да, поднасрал в душу.
П.С. Вроде писали про одного военнослужащего на даче. И неизвестно, что он там делал.Впрочем, это дело не меняет.



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1

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  • Гость
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  • 9 | 10.09.2021, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 10 | 10.09.2021, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... В 90ые Конституцию враги писали...
===
Народ РФ проголосовал за К РФ !!! Для вас народ РФ враги?!
А вы вообще кто такой чтобы в угоду вашему Путину объобъявляеть врагом РФ народ, может вы себя Гитлером мните, - удочка Владивостокская по вас скучает!!!!!



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  • Гость
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  • 11 | 10.09.2021, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.09.2021, 15:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71508 | Рейтинг: +11488,6
Назовите страну, где власть у народа!
_______________________________
Любая, где народ с помощью честных выборов без фальсификаций решает, кто будет следующим президентом(главой) страны.

Пример. Народ США требовал вывода войск из Афанистана - народу не нравилось получать соотечественников в гробах(для сравнение - за 20 лет 2,5 тысячи аогибших американцев в Афганистане и за 9 лет 15 тысяч погибших советских военнослужазих там же). Байден в предвыборной программе это народу обещал. И сделал это. На 4 месяца позже, чем то же самое наметил Трамп(собирался высести войска к маю этого года), который теперь на всех углах клеймит Байдена за вывод войск.
Впрочем, как и пуйло-власть - то требовали выводы войск США из Афганистана, то в унисон с Трампом выражают недовольство.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Много раз просил тебя не лезть в военные темы, так как ты в них, впрочем как и во всём, ни уха ни рыла не понимаешь, но ты всё жрёшь этот свой кактус! Недовольство высказывают не выводом войск США из Афганистана, а тем как это было сделано, а это две большие и четыре маленькие разницы, как говорят в Одессе! Так что врёшь ты как обычно!!! А про честные выборы это ты Трампу расскажи, он в тебя чем-нибудь тяжёленьким запустит, может в голову попадёт и в ней что-то поправится, хотя вряд ли! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 12 | 10.09.2021, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 10.09.2021, 17:23 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15901 | Рейтинг: -2233,2
3 | 10.09.2021, 14:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71508 | Рейтинг: +11489,5

Генерал-майор Алахвердиев, как выясняется, был арестован за взятки и эксплуатацию солдат на дачах и садовых участках
__________________________________
Руслана Алахвердиева хорошо знаю. Более 30 лет знакомы.
Нормальный был мужик.
Да, поднасрал в душу.
П.С. Вроде писали про одного военнослужащего на даче. И неизвестно, что он там делал.Впрочем, это дело не меняет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! Писали не про одного! Писали, что он даже отправлял солдат на участки родственников и хороших знакомых! И взятку инкриминируют! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 13 | 10.09.2021, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня на старых статьях УЖа появилось 5 "подснежников", читайте, не пропускайте! Очень Опытный



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  • 14 | 10.09.2021, 19:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
для сравнение - за 20 лет 2,5 тысячи аогибших американцев в Афганистане и за 9 лет 15 тысяч погибших советских военнослужазих там же)
_______________________________
Очередное враньё.
Во-первых, там были не только американцы, но и солдаты других государств. Их что не считаете за люлей?
Во-вторых, в боевых операциях участвовали в основном ЧВК. Их тоже за людей не считаете?
И, наконец, наши выходили с развёрнутыми знамёнами, осталяя за собой построенную инфраструктуру и правительство Наджибуллы продержалось ещё три года, пока Горбачёв не предал.
А американцы бежали, бросая своих союзников и люлей, доверившихся им. И редим ими построенный рухнул сразу. Мгновенно.



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  • 15 | 10.09.2021, 19:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71513 | Рейтинг: +11488,6
Афганские талибы отменили инаугурацию временного правительства
Представители движения отрицают, что церемония запланирована на 11 сентября — в годовщину терактов в США.
__________________________________________________
Ну что, мерзавцы-пидорасы О_Ошка, херней и хрюшка - обосрались в очередной раз на фейке?!

Талибы, даже если и намеревались, то тоже обосрались!



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  • Участник
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  • 16 | 10.09.2021, 19:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
Народ РФ проголосовал за К РФ !!! Для вас народ РФ враги?!
А вы вообще кто такой чтобы в угоду вашему Путину
_____________________________
Вы идите свои сказки про Конституцию бабкам у подъезда рассказывайте и то, они Вам не поверят.
Ну и если Вам наш Путин не нравится, то мы сами разберёмся. А Вас сюда никто не звал. Вы же сами приехали.
Езжайте обратно к своему Аскару Акаеву,
Эмомали Рахмону, Жамбыну Батмунху или кто там у вас. Там наслаждайтесь, у себя на родине.



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  • Эксперт
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  • 17 | 10.09.2021, 19:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71513 | Рейтинг: +11488,6
Есть еще одна вещь, о которой я говорил в «Без посредников». Но здесь аудитория больше, понятно. Вот когда коалиция вошла в Афганистан, в многомиллионном Афганистане запись на начальное образование было 1 млн человек. Это и дети, и взрослые. То есть неграмотность. Коалиция не только там убивала талибов и разрушала инфраструктуру наркоторговли, а она еще строила школы и вводила программы. Да, и женщин среди них было ноль в 2001-м. В 2016 году – это последние цифры, которые к меня есть (15 лет войны) – на курс начального образования, то есть читать, считать, писать было 9 млн человек, из них 37% были женщины.
<...>
Но я вам должен сказать, что большинство избирателей Демократической партии, то есть Байдена, приветствовали вывод войск из Афганистана. Да, республиканцы против. И это внутриполитическая борьба. И Трамп, который заложил вывод американских войск, он сейчас критикует Байдена: «Если б я был президентом…». То что бы ты сделал? У тебя к 1 мая вывод полностью войск. Расскажи нам, что б ты сделал, Дональд. Но это их внутриполитическая борьба.

Я думаю, что, конечно, последствия будут небольшие на выборах промежуточных, и демократы потеряют контроль за Сенатом. У них сейчас, напомню, 50/50. Должны такие оскорбленные чувства сыграть. Но гробы, покрытые звездно-полосатым флагом, перестанут идти. И это сыграет в длинную в плюс Байдену, когда шок от картинки пройдет, а смысл останется. Будет такая история.

Поэтому это довольно сложная история, если говорить только про американскую часть.

С. Бунтман― Если говорить про американскую. Но есть там еще много всякой международной части, включая центральноазиатские республики.

А. Венедиктов― Проблема большая. Путин ее признает. Туда направлены на наши базы дополнительные усиления, направлены танки Т-72. И колонна их была зафиксирована. И Россия, я бы сказал, пятясь, даже не хочет выступать в виде посредника внутри афганского диалога, хотя мы очень любим всегда показывать, что мы хорошие посредники (смотри Карабахская война).



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  • 18 | 10.09.2021, 19:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
Афганские талибы отменили инаугурацию временного правительства
Представители движения отрицают, что церемония запланирована на 11 сентября — в годовщину терактов в США.
_____________________________________
Ну я про это ничего не писал.
Писал, что американцы поднасрали всей Европе.
Талибан должен быть уничтожен.
При СССР никаких талибанов не было.
А после бегства американцев, созданный ими режим рухнул сразу же.



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2

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  • 19 | 10.09.2021, 19:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15905 | Рейтинг: -2233,8
Даже не после бегства американцев, режим, ими построееный рухнул пока американцы были ещё там.
Поэтому они и бежали, бросая людей и вооружение



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2

  • # 20 | 10.09.2021, 19:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11111 | Рейтинг: -877,9

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