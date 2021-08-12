Воровская вертикаль пошла вразнос

Пара мыслей по прошедшей большой пресс-конференции Радия Хабирова. В частности, про отношение к власти, которая «никогда просто так не даётся, власть всегда захватывается, а кто ее захватил, никогда ее просто так не отдаст».Согласно конституции, единственным источником власти в России является ее многонациональный народ, который часть своей власти добровольно, согласно действующему законодательству, на время отдает разным чиновникам, платя им за работу зарплату.Значит ли это, что у народа эту власть кто-то захватил и обратно просто так не отдаст? Откровенно, надо сказать. Хотя по факту все верно, но народ дурак сам власть отдал, вовсе не сопротивляясь.Однако чисто формально в конституции записано, что народ все ещё продолжает быть единственным источником власти в стране. Поэтому, опять-таки, чисто с формальной стороны речь может идти об угрозах конституционному строю.Если бы я работал на Старой площади где-нибудь, например, в УВП, я бы позвонил на Тукаева и порекомендовал к словам относиться аккуратнее.Ну и второе. Недопуск неудобных СМИ, пусть это даже СМИ-враги, прекрасно характеризует чиновников, захвативших, по их собственному признанию, власть. «Парень, если ты решил заняться политикой, ты должен быть готов к жёсткой борьбе, к критике, несправедливости, лжи. Я это понимаю, я в политической борьбе нахожусь».Упс.Только эта борьба почему-то всего лишь бой с тенью напоминает, но никак не реальную политику и тем более не борьбу.