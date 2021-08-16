Когда они ему понадобятся, бежать будет поздно

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. Предположительно – для автомобиля Радия Хабирова.ГКУ РБ Транспортное управление объявило тендер на покупку бронированных шин общей стоимостью в 1,1 млн рублей.В частности, объектом закупки выступают четыре шины с покрышками за 285,3 тысячи рублей каждая. В документации указана модель шин – Michelin PAX 245/700 R470 AC 116H. Эти шины применяются для пятого поколения флагманской серии автомобилей Mercedes S-класса.– Если камера пробита и в ней нет давления, то автомобиль может продолжить безопасно движение на скоростях вплоть до 80 км/ч. С такими покрышками авто может добраться до места назначения. Стоимость данных шин весьма велика. Вместо комплекта шин, можно купить неплохую иномарку, – так шины описываются в интернете.Предположительно, речь идет о шинах для автомобиля главы Башкирии Радия Хабирова.