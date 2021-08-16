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Когда они ему понадобятся, бежать будет поздно

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Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. Предположительно – для автомобиля Радия Хабирова.

Когда они ему понадобятся, бежать будет поздно


ГКУ РБ Транспортное управление объявило тендер на покупку бронированных шин общей стоимостью в 1,1 млн рублей.

В частности, объектом закупки выступают четыре шины с покрышками за 285,3 тысячи рублей каждая. В документации указана модель шин – Michelin PAX 245/700 R470 AC 116H. Эти шины применяются для пятого поколения флагманской серии автомобилей Mercedes S-класса.

– Если камера пробита и в ней нет давления, то автомобиль может продолжить безопасно движение на скоростях вплоть до 80 км/ч. С такими покрышками авто может добраться до места назначения. Стоимость данных шин весьма велика. Вместо комплекта шин, можно купить неплохую иномарку, – так шины описываются в интернете.

Предположительно, речь идет о шинах для автомобиля главы Башкирии Радия Хабирова.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 13.09.2021, 18:30 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40982 | Рейтинг: +5078,3
А вертолет за лям баксов? Тоже с броней?



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  • 2 | 13.09.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПРУФЫ вы еще сказку про ремонт кресла Рахимовым расскажите.



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  • Гость
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  • 3 | 13.09.2021, 19:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо, накопил недоброжелателей что опасается за свою жизню.



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  • 4 | 13.09.2021, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 13.09.2021, 23:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень опытный пельмень вонючий вылазь, а то за_ухошу тапощка рваная, щупряк подтирочный



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