Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова Хабирова "о захвате власти".Уфимский активист общественного движения "СтопБашРТС" Альберт Рахматуллин обратился в Генпрокуратуру России.На недавней "Прямой линии" Радий Хабиров изложил свое "кредо" о власти и способах ее удержания. Отвечая на вопрос журналиста, что он думает о фактах недопуска независимых кандидатов на выборы, Хабиров заявил:— Власть никогда просто так не дается. Она всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Там идет жесткая борьба. С какой стати?! — вот, ты пришел и критикуешь эту власть, а мы должны тебе красную дорожку расстелить?Альберт Рахматуллин заявил "Idel.Реалии", что попросил Генпрокуратуру проверить слова главы региона на экстремизм.— В УК есть соответствующая статья, 278-я (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти)Наши правоохранительные органы любят придираться к любому слову, которое произнес или написал какой-либо оппозиционный политик, независимый активист или даже обычный гражданин. Пусть проверят и такие "откровения" главы нашей республики, — сказал Рахматуллин.Отметим, что слова Радия Хабирова вызвали легкую оторопь у многих следивших за "Прямой линией" журналистов и общественников."Согласно конституции, единственным источником власти в России является ее многонациональный народ, который часть своей власти добровольно, согласно действующему законодательству, на время отдает разным чиновникам, платя им за работу зарплату. Значит ли это, что у народа эту власть кто-то захватил и обратно просто так не отдаст? Откровенно, надо сказать… Если бы я работал на Старой площади где-нибудь, например, в УВП, я бы позвонил на Тукаева и порекомендовал к словам относиться аккуратнее" — написал журналист Марат Гареев.Другие комментаторы, оценив, откровенность Хабирова, отметили, что оно было, по-своему, честным и вполне соответствующим его политическому бэкграунду, сложившемуся во время его работы главой администрации президента Башкортостана и заместителем начальника управления по внутренней политике администрации президента России.— В моем представлении это совершенно искренние высказывания Хабирова, — заявил политтехнолог Андрей Потылицын. — Он, действительно, так видит процессы прихода к власти и пользования ею. Он уверен, что власть именно захватывается, что вот так пришел к власти он сам, вот так пришел к власти Путин, — не зря же он назвал себя "настоящим путинистом", — и, вообще, что только так формируется власть в России. Звучало это, конечно, совершенно варварски — что власть может быть только захвачена, а после будет удерживаться до конца, причем, надо понимать, любыми методами. Здесь можно говорить о косвенном отрицании Хабировым выборов так таковых, народного волеизъявления в принципе. Он видит во всех этих процессах только жесткое, вплоть до войны противостояние различных структур, подавление конкуренции и так далее. Собственно, такое свое мировоззрение он и постоянно подтверждает своими поступками, как прошлыми, так и нынешними. В его политической биографии, напомню, есть такие эпизоды, как скандальное проведение президентских выборов в республике в 2003 году, подавление республиканской оппозиции , захват партии "Правое дело" у Михаила Прохорова , его крымская эпопея (соучастие в аннексии Крыма в 2014 год.. —​ ред.) и многие другие, такого же характера. В принципе, он — достойный и важный винтик всей нынешней системы власти в России, просто разоткровенничался не в меру, — заметил политтехнолог.