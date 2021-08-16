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Кто ж его посадит?

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"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова Хабирова "о захвате власти".

Кто ж его посадит?


Уфимский активист общественного движения "СтопБашРТС" Альберт Рахматуллин обратился в Генпрокуратуру России.

На недавней "Прямой линии" Радий Хабиров изложил свое "кредо" о власти и способах ее удержания. Отвечая на вопрос журналиста, что он думает о фактах недопуска независимых кандидатов на выборы, Хабиров заявил:

— Власть никогда просто так не дается. Она всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Там идет жесткая борьба. С какой стати?! — вот, ты пришел и критикуешь эту власть, а мы должны тебе красную дорожку расстелить?

Альберт Рахматуллин заявил "Idel.Реалии", что попросил Генпрокуратуру проверить слова главы региона на экстремизм.

— В УК есть соответствующая статья, 278-я (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти)

Наши правоохранительные органы любят придираться к любому слову, которое произнес или написал какой-либо оппозиционный политик, независимый активист или даже обычный гражданин. Пусть проверят и такие "откровения" главы нашей республики, — сказал Рахматуллин.

Отметим, что слова Радия Хабирова вызвали легкую оторопь у многих следивших за "Прямой линией" журналистов и общественников.

"Согласно конституции, единственным источником власти в России является ее многонациональный народ, который часть своей власти добровольно, согласно действующему законодательству, на время отдает разным чиновникам, платя им за работу зарплату. Значит ли это, что у народа эту власть кто-то захватил и обратно просто так не отдаст? Откровенно, надо сказать… Если бы я работал на Старой площади где-нибудь, например, в УВП, я бы позвонил на Тукаева и порекомендовал к словам относиться аккуратнее" — написал журналист Марат Гареев.

Другие комментаторы, оценив, откровенность Хабирова, отметили, что оно было, по-своему, честным и вполне соответствующим его политическому бэкграунду, сложившемуся во время его работы главой администрации президента Башкортостана и заместителем начальника управления по внутренней политике администрации президента России.

— В моем представлении это совершенно искренние высказывания Хабирова, — заявил политтехнолог Андрей Потылицын. — Он, действительно, так видит процессы прихода к власти и пользования ею. Он уверен, что власть именно захватывается, что вот так пришел к власти он сам, вот так пришел к власти Путин, — не зря же он назвал себя "настоящим путинистом", — и, вообще, что только так формируется власть в России. Звучало это, конечно, совершенно варварски — что власть может быть только захвачена, а после будет удерживаться до конца, причем, надо понимать, любыми методами. Здесь можно говорить о косвенном отрицании Хабировым выборов так таковых, народного волеизъявления в принципе. Он видит во всех этих процессах только жесткое, вплоть до войны противостояние различных структур, подавление конкуренции и так далее. Собственно, такое свое мировоззрение он и постоянно подтверждает своими поступками, как прошлыми, так и нынешними. В его политической биографии, напомню, есть такие эпизоды, как скандальное проведение президентских выборов в республике в 2003 году, подавление республиканской оппозиции , захват партии "Правое дело" у Михаила Прохорова , его крымская эпопея (соучастие в аннексии Крыма в 2014 год.. —​ ред.) и многие другие, такого же характера. В принципе, он — достойный и важный винтик всей нынешней системы власти в России, просто разоткровенничался не в меру, — заметил политтехнолог.

Идель.Реалии
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  • Участник
  •  
  • 1 | 13.09.2021, 14:17 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4569 | Рейтинг: -352,4
Рахматуллин молодец. Надо было ещё в какую нибудь Гаагу написать, чтобы этого болвана забанили в гейропе пожизненно, за тупость.



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  • 2 | 13.09.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль ... стопроцентов !!!!! я с тобой прав !!!!
турк



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  • 3 | 13.09.2021, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня появилось 7 "подснежников", любуйтесь ими в старых статьях! Очень Опытный



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  • 4 | 13.09.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут на УЖе отдельные личности (не буду показывать пальцем) что только не желали Путину, а тут из-за какой-то болтовни про якобы захват власти без упоминания конкретных захватчиков вон как возбудились! Правильно сказано про бревно в чужом глазу! Очень Опытный



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  • 5 | 13.09.2021, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы не представляете как формируется система власти страны и республики в частности, пытаетесь находить аналогии с советской системой и немного с царской. Тут нет идеи, базы и .........................................тд. Ничего подобного НЕТ! Тут есть только и и исключительно одно желание уворовать побольше под эгидой патриотизма и спрятать получше. И все! И не ждите от местных башлыков чего то высокого и "длянародного". Каждый пропитывается деньгами и уходит плотно упакованный под гарантии неприкосновенности. Очередной и не более того, надо рассматривать как рецидив болезни прошедшей сто лет назад и лечится она теми же методами, ибо запустили лишку лет на тридцать.



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  • 6 | 13.09.2021, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А. Рахматуллин затеял заведомо бесплодное дело.
Нужно внимательно прочитать, что сказал человек.
Он же не призывал силой захватывать власть, поэтому дело
выеденного яйца не стоит. Любое обращение по этому
поводу плюнут на него и разотрут.



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  • 7 | 13.09.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня сделал прививку от гриппа, в поликлиниках уже начали делать! Всем здравомыслящим рекомендую! Очень Опытный



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  • 8 | 13.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.09.2021, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А. Рахматуллин затеял заведомо бесплодное дело.
Нужно внимательно прочитать, что сказал человек.
..................................
=================
Кто ж посмеет наказать награжденного орденом Александра Невского?



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  • 9 | 13.09.2021, 19:03 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40983 | Рейтинг: +5078,3
Президент России Владимир Путин заявил, что , не исключено, что ему самому придется уйти на карантин. Об этом он сообщил в неформальной беседе во время встречи с паралимпийцами.
«Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется, очень много людей болеет вокруг», - отметил он.
=========================================
Не дай бог! Что же мы будем делать без него?



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  • 10 | 13.09.2021, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ему так к лицу наши безбрежные прохладные края, пожизненно. "Во глубину сибирских руд" он явно не потянет ввиду ветхости!



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  • 11 | 13.09.2021, 20:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Крым не был аннексирован, а присоединился добровольно.
Почему Уфимский журнал ни разу не сказал, согласно какой статьи Конституции Украины был отстранен президент Янукович?
Пиз...ешь, что он сбежал не канает, т.к. Верховная Рада его отстранила еще тогда, когда он был на Украине. А согласно какой статьи Конституции Украины Верховная Рада его отстранила?



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3

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  • 12 | 13.09.2021, 23:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Крым не был аннексирован, а присоединился добровольно.
Почему Уфимский журнал ни разу не сказал, согласно какой статьи Конституции Украины был отстранен президент Янукович?
Пиз...ешь, что он сбежал не канает, т.к. Верховная Рада его отстранила еще тогда, когда он был на Украине. А согласно какой статьи Конституции Украины Верховная Рада его отстранила?
————₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽
Здесь такое не допускается. У либерасов на УЖе демократия выборочная.



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1

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  • 13 | 13.09.2021, 23:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смешно читать комменты Кухарки когда она хает СССР. Ибо недвижимость которую она заработала-это все благодаря так называемому совку. А в благословенные )))) 90-е . А так ей похвастать нечем. Вся жизнь прошла на ВАЗе. Поэтому и злится на власть. Да ладно с ней с болезной. Пускай шипит там у себя в каморке.
Сейчас ребята время капиталистическое. Жесткое. Нужно крутиться вертеться и деньги зарабатывать. Расширять свой кругозор и свои навыки. Поэтому всем удачи и успехов!!!!



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  • 14 | 14.09.2021, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13й интеллектуальный мерзаыец. Любую бабу "зачморить" очень просто. Нет у женщин ассоциативных областей мозга, т.е.теми которыми мы думаем. Это не хорошо не плохо, простоэто так.
Но по сути Кухарка права!
Да, в отсутствии оппозиции любая партия превращается в мафию в полном соответствии с философией! Это и произошло с КПСС, хотя она изначально была бандой!



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  • 15 | 14.09.2021, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.09.2021, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован

13й интеллектуальный мерзаыец. Любую бабу "зачморить" очень просто. Нет у женщин ассоциативных областей мозга, т.е.теми которыми мы думаем. Это не хорошо не плохо, простоэто так.
Но по сути Кухарка права!
Да, в отсутствии оппозиции любая партия превращается в мафию в полном соответствии с философией! Это и произошло с КПСС, хотя она изначально была бандой!
===
Впрочем туже самую "0шибку" повторяет ЕР с её Путиным. Понятно что ни мама поломойка, ни спортзал ЛГУ путным наукам не научат...
Обречённая страна... Сформировали её бандиты доисторические так она не не переросла в цивилизацию полноценную!



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  • 16 | 14.09.2021, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40983 | Рейтинг: +5078,3
15 | 14.09.2021, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Обреченная страна. Сформировали её бандиты доисторические так она не не переросла в цивилизацию полноценную!
=====================================
А точнее- большевики во главе с чекА.



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