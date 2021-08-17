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На фальшивых выборах смотреть нечего

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На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на 40% избирательных участков Башкирии.

На фальшивых выборах смотреть нечего


Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко, сообщают «АиФ — Башкортостан».

Комплексы видеонаблюдения планируют установить на 1320 участках и 69 — на территории территориальных избирательных комиссий. Всего в Башкирии ожидается открытие 3 403 избирательных участков.

Макаренко сообщила также, что Башкирии на проведение выборов федеральный бюджет выделил чуть более 500 миллионов рублей. По ее словам, основная часть этих денег пойдет на выплаты членам комиссий заработной платы. Отдельная статья расходов предусмотрена на закупку для них средств индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавируса.

Наблюдение за выборами планирует организовать Общественный штаб при Общественной палате, а также участвующие в выборах партии и сторонники движения в защиту прав избирателей «Голос», которое российские власти недавно поссчитали иностранным агентом.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 14.09.2021, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эстонский президент Керсти Кальюлайд предложила повысить зарплату депутатам Рийгикогу до уровня «мотивирующей». Об этом она сказала в своем выступлении на заседании парламента, передает ERR.

По словам Кальюлайд, в отношении Рийгикогу упало доверие среди населения. Но, тем не менее, она считает целесообразным повысить заработную плату депутатам.

-------
Везде одно и тоже.



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  • Гость
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  • 2 | 14.09.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чмООшник всё больше стал похожим на гаражного мудазвона , всё блят плачется , что его не читают и не понимают . В натуре пенсию не зря дают , моск то усыхает нах
______________________________
Сегодня появилось 7 "подснежников", любуйтесь ими в старых статьях! Очень Опытный

турк



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  • 3 | 14.09.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично я против всех!
Не хочу чтобы побеждала ЕР или ее спойлеры. Но также не хочу всяких навальнят. Пускай все эти навальнята уезжают на запад вместе с Соболь и ими подобные. Нам нужно Госдума которое работает ради интересов народа, развитие регионов и экономики, повышение уровня жизни граждан. Развитие промышленности и ее экспорт за рубеж, высокотехнологичные рабочие места.
Что Едросы, что все эти прозападные ...идры навальные и ходорковские, им все это не нужно. Лишь бы к кормушке добраться и визжать у корыта похрюкивая.
ПРОТИВ ВСЕХ!!!!!



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  • 4 | 14.09.2021, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тот, кто "против всех", он голосует за "Единую Россию". Он, тем самым, сознательно или неосознанно, голосуя "против всех", одобряет политику режима, нищенские пенсии большинства пенсионеров, непомерно высокие платежки от ЖКХ, за настоящее положение в здравоохранении и т. д. и т. п.



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  • 5 | 14.09.2021, 17:19 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Швейк когда -то сказал поручику Лукашу: "я готов съесть ложку вашего кала".
====================================================
Причем, это сказано из уважения.
Наша Илона также готова, а уж если за это заплатят- то готова есть ложками.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 14.09.2021, 17:28 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Наше солнышко ушло на карантин. Что же делать? Как жить дальше ?



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 14.09.2021, 17:38 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
ТИМУР ГАБДУЛЛИН
Тимур Габдуллин
Возраст:
9 лет
Город:
Туймазы
Диагноз:
Органическое поражение ЦНС. Эпилепсия
Осталось: 25 665 руб.

Необходимо: 230 500 руб.

Собрано: 204 835 руб.

Нужно собрать
230 500 рублей

===================================================
Одно колесо от машины Хабирова.



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  • Гость
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  • 8 | 14.09.2021, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На 01.08.2021 неиспользуемые остатки средств федерального бюджета составили 18,8 трл руб., ещё 2 трл руб на счетах региональных. На эти деньги можно страну заново трижды, по самым современным технология, построить! По самым современным технологиям это ЖКУ падает в 10 раз!!!

Как проголосуете, так и будете жить!

"Рабы не мы, мы не рабы!"

А вы?!



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  • 9 | 14.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.09.2021, 17:19 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40987 | Рейтинг: +5078,2
Швейк когда -то сказал поручику Лукашу: "я готов съесть ложку вашего кала".
====================================================
Причем, это сказано из уважения.
Наша Илона также готова, а уж если за это заплатят- то готова есть ложками.
____________________
Швейк не говорил этого поручику Лукашу, а рассказывал в компании подобных себе про одного денщика:

"в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит".


Юнг!
Не обижай Швейка!
Цитировать точно надо!



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  • Гость
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  • 10 | 14.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.09.2021, 17:28 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40987 | Рейтинг: +5078,2
Наше солнышко ушло на карантин. Что же делать? Как жить дальше ?
__________________
Удавись в сортире!



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  • 11 | 14.09.2021, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ушёл главный на карантин, а это значить, что скоро мы все уйдём на карантин. В современной экономике столько трудяг не нужно, для этого придумали «сидеть в масках привитыми и бояться». Такой вариант утилизации населения, сидим по домам и болеем собаковирусом.



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  • 12 | 14.09.2021, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.09.2021, 17:28 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40987 | Рейтинг: +5078,2
Наше солнышко ушло на карантин. Что же делать? Как жить дальше ?
______
Удавись в сортире!
______
______
Этот "мочильщик сортиров" мало того, что ни один сортир построить не смог, он, одиноко скучающий сортир между г. Верхнеуральск и Магнитогорск сдал на металлолом!



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  • 13 | 14.09.2021, 19:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 14.09.2021, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.09.2021, 18:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.09.2021, 17:28 | Автор: юнг
Публикации: 173 | Комментарии: 40987 | Рейтинг: +5078,2
Наше солнышко ушло на карантин. Что же делать? Как жить дальше ?
______
Удавись в сортире!
______
______
Этот "мочильщик сортиров" мало того, что ни один сортир построить не смог, он, одиноко скучающий сортир между г. Верхнеуральск и Магнитогорск сдал на металлолом!
===
Это что, Путин спёр сортир?!" Об этом Яблоко лет 15 тому назад писало в своих книгах и всё подтвердилось! За это народ РФ эту партию обозвал Гнилой!



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  • 14 | 14.09.2021, 20:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71523 | Рейтинг: +11482
Кандидат с Рублевки. Явлинский перед выборами купил особняк на деньги связанного с властью адвокатского бюро
The Insider
14 сентября 2021
Григорий Явлинский стал обладателем загородной недвижимости в элитном поселке. Как выяснил The Insider, у него появился новый источник дохода: председателю федерального политкомитета «Яблока» щедро платит адвокатское бюро, тесно связанное с властью.

Критикуя Алексея Навального, Явлинский ставит ему в вину разжигание «ненависти к богатым», а также «копание в чужих карманах». Как выясняется, у основателя «Яблока» есть свои причины защищать фигурантов антикоррупционных расследований, так как они, в отличие от отбывающего срок во владимирской колонии Навального, очень близки Явлинскому, купившему особняк в поселке Новодарьино по Рублевскому направлению.

Земельный участок (28 соток) и коттедж (почти 400 квадратных метров) Григорий Явлинский, согласно имеющимся у The Insider выпискам из Росреестра, приобрел в октябре 2020 года.

Мы нашли архивное объявление о продаже имения, оно было оценено в 55 млн рублей.

В планировке дома предусмотрено 5 спален, просторная гостиная с камином, кухня, столовая, просторная видовая терраса, бильярдная, библиотека, кинотеатр, сауна, джакузи, комната отдыха, с/у. На территории также есть гараж, беседка и жилье для обслуживающего персонала.

Последний раз Явлинский раскрывал свои доходы перед президентскими выборами 2018 года. Исходя из декларации, он зарабатывал ежегодно в среднем по 3,8 млн в год, а супруга — всего по 430 тысяч в год. Такого уровня заработка вряд ли хватило бы на приобретение элитной недвижимости. Однако на его счетах, согласно декларации, было почти 60 млн. Причем резко обогатился Явлинский всего за год: в 2016 году, во время выборов в Госдуму, он декларировал остаток по счетам в размере менее 12 млн.
The Insider установил источник высокого дохода Явлинского, это адвокатское бюро «Инфралекс». В 2018 году, во время президентских выборов, основатель «Яблока» получил от «Инфралекса» 30 млн.
Среди клиентов этого адвокатского бюро — Минтранспорта, Минпросвещения и госкомпании. Так, крупнейшими заказчиками «Инфралекса» стали РЖД и Сбербанк. При этом соучредитель «Инфралекса» Алексей Попов является также деловым партнером супруги президента Сбербанка Германа Грефа, у них есть частная школа.
На вопрос The Insider о том, за какие услуги «Инфралекс» платит Явлинскому, представители компании сначала отвечать отказались, ссылаясь на «требования законодательства», однако через день все-таки ответили. По их словам, в юридических делах им иногда требуется «качественная экономическая компетенция», для чего в начале 2017 года фирма заключила с Явлинским «гражданско-правовой договор на оказание консультационных услуг», и с 2017 года до настоящего момента ему выплачивалось «ежемесячное вознаграждение». Судя по данным The Insider о гонорарах Явлинского, его экономические советы ценятся очень высоко: он зарабатывает примерно столько же, сколько и глава Европейского банка реконструкции и развития.
Пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев подтвердил нам слова адвокатского бюро: «У Г. А. Явлинского с марта 2017 года заключен договор с АБ «Инфралекс». В рамках этого договора Г. А. Явлинский оказывает юристам консультационные услуги, предоставляя аналитику в сфере экономики». Особняк, по словам Яковлева, «приобретен Г. А. Явлинским и его супругой за счет накоплений, аккумулированных за последние 30 лет трудовой деятельности».
На вопрос же, чем объясняется резкий рост денег на счетах Явлинского, Яковлев ответил: «После того, как в 2016 году прекратились депутатские полномочия Г. А. Явлинского в Законодательном собрании Петербурга, он начал сотрудничать с разными партнерами, которыми были востребованы его компетенции в области экономики и экономического анализа».

Фоточки коттеджика - тут:
https://clck.ru/XXdZT
_______________________________________
А Витя Золотарев жопу рвет за продажного Гришу...



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  • 15 | 14.09.2021, 22:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71523 | Рейтинг: +11482
В Башкирии потратили более 8 млн рублей на еду для участников инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021»

Деньги на организацию питания были выделены из бюджета Башкирии

В Башкирии потратили 8,7 млн рублей на еду для участников инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021», который проходил 10-11 сентября. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Деньги на питание были выделены из бюджета Башкирии. Победитель аукциона организовал два кофе-брейка и деловой обед на 1250 человек, а также официальный прием от имени главы Башкирии на 200 человек и деловой ужин на 1050 человек.
Согласно документации, утром победитель тендера должен был организовать для гостей сабантуя кофе-брейк. На столах появились курник, брускета с ростбифом, лимонный пирог, шоколадное печенье, круассан с шоколадом и мини-чебуреки.
Для делового обеда гостям предложили рулет из свежего огурца с сыром и копченой семгой, хашламу из баранины, салат Табуле, куриную грудку с томатами и пахлаву. Поили гостей чаем, морсом и двумя видами вина: красным и белым сухим.

Во время официального приема от имени главы Башкирии чиновникам, депутатам, бизнесменам и гостям из других стран предложили запеченную осетрину, куздырму из конины с запеченным картофелем и розмарином, запеченного гуся с яблоками и черносливом, рыбное ассорти и мясную тарелку. Из алкогольных напитков на мероприятии предлагалась водка «Белый чай» и два вида вина. Для организации приема на алкоголь было потрачено порядка 370 тысяч рублей.
На столах участников появились: чак-чак, куриная грудка-гриль, уха по-домашнему и салат с индейкой-гриль и овощами. Из напитков, помимо чая и кофе, гостям предложили шампанское.
_______________________________________
Почти 7 тыщ в рыло на еду! Половина средней пенсии! Ах-уели!



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  • Участник
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  • 16 | 14.09.2021, 22:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4570 | Рейтинг: -352,3
Почти 7 тыщ в рыло на еду! Половина средней пенсии! Ах-уели!
____________
Мало того, что обворовывают, ещё и обьедают.

Надо вычесть харчи из зарплаты жуликов.



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  • 17 | 15.09.2021, 00:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71523 | Рейтинг: +11482
Штаб Навального (признан Минюстом РФ иноагентом и экстремистской организацией) выпустил расследование, где говорится об элитной московской недвижимости, которая может принадлежать близким Радия Хабирова. К примеру, в одном доме находится квартира в 93,3 кв. м (примерную стоимость оценили в 45 млн рублей), предположительно, оформленную на бывшую жену главы Башкирии Ларису Лукьянову. В этом же доме из выписки ЕГРН обнаружилась квартира в 168,4 кв. м (примерную стоимость оценили в 93 млн рублей), принадлежащая Хабировой Рите Радиевне (полная тезка второй дочери Р. Хабирова от первого брака). В другом корпусе этого же комплекса у этой девушки есть еще одна квартира в 145,4 кв. м, которая может стоит 80 млн рублей.

Штаб Навального сообщает, что по документам на Ларису Лукьянову оформлена квартира в 94,8 кв. м, находящаяся недалеко от вышеупомянутой. И что примечательно, в этом же дворе имеется квартира в 140,8 кв. м, принадлежащая по документам Аветисян Каринэ Владимировне. Это элитное жилье в районе Раменки может стоить не меньше 75 млн рублей.

Авторы расследования оценили эти пять квартир в 350 млн рублей. При этом официальный доход Радия Хабирова в 2020 году составил 6,2 млн рублей, в 2019 году – 7 млн рублей.
_____________________________________
Нехило он напиZдил за 3 года в Б-стане!
В ближайшее время и у трех сыновей, включая пасынка - появятся свои квартирки там же - в Москве. В Уфе он в командировке... чтобы пиZдить.



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1

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  • 18 | 15.09.2021, 00:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71523 | Рейтинг: +11482
Григорий Явлинский: «Не понимаю, что они такого делают в Думе на полмиллиона рублей»
__________________________________
Так озаглавлено его интервью на Пруфах.
А я не понимаю, какие такие консультации за десятки миллионов в год может давать десятилетиями не практикующий экономист



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  • 19 | 15.09.2021, 02:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71523 | Рейтинг: +11482
Все дороги в России предложили сделать платными

Все дороги в России со временем могут стать платными в связи с переходом на электротранспорт и газовые авто. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник помощник президента РФ Игорь Левитин.
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Выступая на форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» он напомнил, что сейчас содержание автомобильных дорог оплачивается за счет средств дорожных фондов, которые наполняются в том числе за счет акцизов на топливо.
«Если мы перейдем на альтернативные виды топлива, что будет с дорожным фондом и как нам дальше быть?» - задался вопросом Левитин.
Сейчас «у газа и у электричества нет акциза», констатировал он, и нужно либо его вводить, либо задумываться о радикальной реформе платежей за пользование дорогами.
«Речь идет о формате покилометровых платежей, когда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан. Человек, который имеет автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте», - пояснил Левитин. По его словам, задуматься о такой реформе может весь мир.
Идея полностью платного проезда по автодорогам созрела в Минтрансе еще в прошлом году.
В долгосрочной стратегии развития транспорта, разработанной в сентябре прошлого года, ведомство предложило сделать упор на принцип «пользователь платит» и поэтапно перевести на него все дороги в стране: к 2025 году - трассы регионального значения, а к 2035-му - и дорожную сеть городских агломераций.
Это, по задумке Минтранса, поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением. В частности, сократится использование гражданами автомобилей, вместо которых, согласно стратегии, люди будут активнее использовать велосипеды и самокаты (немоторизованные виды транспорта).
Кроме того, механизм будет «стимулировать использования транспорта общего пользования», который благодаря сборам с автомобилистов можно будет сделать бесплатным, считает Минтранс. Это, согласно стратегии, также произойдет к 2035 году.
Ранее Минтранс предлагал ввести плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города. Эту идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, а депутаты рассматривали соответствующий законопроект в 2016 году. Но инициатива вызвала волну критики и была отвергнута правовым управлением Госдумы, где заявили, что местные власти получат «неопределенные по объему» полномочия.
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Майстор@Gen_keys
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12 мин
А транспортный налог?!
Акциз-то вводили типа для отмены транспортного, только "забыли" его отменить...
Тут между строк же говорит инициатор - не будет акциза - ***ить деньги будет сложнее, да и меньше придётся...или на дороги совсем не останется...



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  • 20 | 15.09.2021, 06:50 | Автор: Не зарегистрирован
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"Рабы не мы, мы не рабы!"

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На занятиях по ликбезу в 1920-е годы на доске писали так:

"МЫ НЕ РАБЫ. РАБЫ НЕМЫ". "Немы" - значит, немые, молчащие.



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