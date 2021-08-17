На фальшивых выборах смотреть нечего

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на 40% избирательных участков Башкирии.Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко, сообщают «АиФ — Башкортостан».Комплексы видеонаблюдения планируют установить на 1320 участках и 69 — на территории территориальных избирательных комиссий. Всего в Башкирии ожидается открытие 3 403 избирательных участков.Макаренко сообщила также, что Башкирии на проведение выборов федеральный бюджет выделил чуть более 500 миллионов рублей. По ее словам, основная часть этих денег пойдет на выплаты членам комиссий заработной платы. Отдельная статья расходов предусмотрена на закупку для них средств индивидуальной защиты в связи с пандемией коронавируса.Наблюдение за выборами планирует организовать Общественный штаб при Общественной палате, а также участвующие в выборах партии и сторонники движения в защиту прав избирателей «Голос», которое российские власти недавно поссчитали иностранным агентом.