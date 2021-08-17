В партии жуликов и воров завелся очередной иностранный агент?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Самое позорное дело башки ...

Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, ч ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Фальшивые выборы: Приходи ...

Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
В партии жуликов и воров ...

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной ...
  15.09.2021   21635    6

На фальшивых выборах ...

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на ...
  14.09.2021   32312    22

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   26559    7

Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
  13.09.2021   39291    21

Когда они ему ...

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
  13.09.2021   28486    7

Последние публикации
В партии жуликов и воров ...

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной ...
  15.09.2021   14681    6

На фальшивых выборах ...

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на ...
  14.09.2021   13240    22

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   28022    7

Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
  13.09.2021   33248    21

Когда они ему ...

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
  13.09.2021   18315    7

Воровская вертикаль ...

Пара мыслей по прошедшей большой пресс-конференции Радия Хабирова. В частности, ...
  10.09.2021   30840    108

Хабиров: «Власть всегда ...

Хабиров прокомментировал, почему независимым кандидатам в депутаты вставляют ...
  9.09.2021   39092    72

Миллионы на счетах, ...

ЦИК Башкирии опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму от республики ...
  8.09.2021   30385    44

Мы татары, а не носители ...

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает об истории ...
  7.09.2021   27015    70

Самое позорное дело ...

Ильмира Бикбаева признана виновной и получила три года условно. Октябрьский ...
  6.09.2021   33911    14

Читаемое за месяц
Воры ваших голосов ...

В региональном Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели итоги ...
  17.08.2021   12961    41

Фанерному коню воров ...

Лавров заявил об опасности вмешательства гражданских институтов в выборы. ...
  18.08.2021   35683    12

Упыри привычно жируют на ...

Власти Башкирии закажут наградные комплекты за 7,27 млн рублей. ГКУ ...
  18.08.2021   19480    10

Нужны высокие заборы, ...

Власти готовятся к снижению уровня жизни в Башкирии в ближайшие три года. ...
  18.08.2021   35702    11

Уфа, ГКЧП: Как это было ...

Уфа, ГКЧП, как это было… ГКЧП в 1991 году, как вы помните, грянул для всех нас ...
  19.08.2021   31111    36

Архив публикаций
Сентябрь 2021 (17)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)




В партии жуликов и воров завелся очередной иностранный агент?

Оценили
0


Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной коррумпированности семьи Александра Сидякина руководитель администрации главы Башкирии назвал предвыборной политтехнологией.

В партии жуликов и воров завелся очередной иностранный агент?


Сегодня на youtube-канале «Навальный LIVE» опубликовали 11-минутный видеоролик под названием «Где живет и как отдыхает борец с иноагентами из «Единой России»». В нем бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией», который российские власти признали иноагентом и экстремистской организацией, Любовь Соболь рассказывает о деталях биографии руководителя администрации главы Башкирии, связанных с его работой в Госдуме до приезда в республику в 2018 году. Она называет Сидякина «автором и инициатором целого ряда законов из числа самых отвратительных за последние 10 лет»:

«Именно Сидякин разработал законопроект об иностранных агентах. Именно Сидякин был инициатором создания так называемой «дадинской статьи» об уголовной ответственности за неоднократные нарушения закона о митингах. По этой статье в тюрьму были отправлены оппозиционеры Ильдар Дадин и Константин Котов, а московский политик Юлия Галямина получила условный срок».

Видео:



В опубликованном видео присутствуют фотографии Сидякина с гражданской супругой, из которых можно предположить, что они путешествуют по США и посещают Великобританию. Любовь Соболь называет происходящее «удивительным лицемерием», поскольку Сидякин «так презирает этот треклятый Запад».

Основная часть видео посвящена недвижимости, которая, по версии авторов, записана на родственников, но принадлежит самому Сидякину. Также упоминается история с лифтовым бизнесом, публикации о наличии которого у его гражданской супруги почти год назад легли в основу гражданских исков Сидякина к автору публикации Рамилю Рахматову и ООО «Эхо МСК», которое сообщило о планах главы администрации по этому поводу судиться с автором. В настоящее время решение Ленинского райсуда Уфы, удовлетворившего данный иск, в законную силу не вступило, поскольку находится на апелляции в Верховном суде Башкирии.

Александр Сидякин прокомментировал «Эху» это видео, связав его с выборами в Госдуму, куда он баллотируется по партийному списку «Единой России», занимая в региональной группе Башкирии вторую строчку:

«Времена меняются, а политтехнологические инструменты, к сожалению, остаются такими, какими они были 20 лет назад. Какое-то грязное белье, которое не имеет никакого отношения, вытаскивается, перемешивается. Домыслы пытаются прикрепить к якобы фактам. Это всё в таком грязном политтехнологическом виде выносится на публику за три дня до голосования. Одна единственная цель — дискредитировать список партии «Единая Россия», где я включен вторым номером… Это всё делается для чего? Все видят, что растут рейтинги «Единой России», что партию не в чем упрекнуть, что она всегда выполняет свои обещания, и вот поэтому используются такие технологические инструменты. Ничего общего с действительностью я в этом расследовании не вижу. Кроме того, это расследование выполнено людьми, которые признаны экстремистами, признаны иностранными агентами. Поэтому здесь больше добавить нечего».

Недвижимость и другую собственность гражданской супруги Сидякина Ксении Швыревой авторы видео оценили в общей сложности более чем в 200 млн рублей. Они привели данные о московской 95-метровой квартире в районе станции метро «Речной вокзал», оформленной на сына Сидякина, и квартире в московском районе «Хамовники», оформленной на его отца.

Существование этих объектов Александр Сидякин подтвердил, но отметил, что не может и не должен декларировать чужое имущество:

«Моя квартира на «Речном вокзале», которой 20 лет, действительно подарена сыну. Мой отец умер в 2017 году. Я бы хотел спросить, каким образом я бы мог задекларировать имущество, которое мне не принадлежит?»

В отношении лично Любови Соболь, которая выступает в роли ведущей этого видео, Сидякин высказался отдельно: «Ей, находясь за границей, прячась от правосудия, нечем заняться, кроме как придумывать то, чего нет. Если бы мне кто-то предложил несколько сот миллионов за так называемую мою недвижимость, я бы тут же согласился на такую сделку. Но ничего этого нет и быть не может».

Выборы депутатов Государственной Думы России стартуют уже в ближайшую пятницу и продлятся до воскресенья.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 15.09.2021, 12:05 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Один уже спрятался в бункере, а остальные скоро побегут, как крысы с корабля.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.09.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единственный успех Путина - броневик "Каратель"!



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
«Времена меняются, а политтехнологические инструменты, к сожалению, остаются такими, какими они были 20 лет назад. Какое-то грязное белье, которое не имеет никакого отношения, вытаскивается,
=================================
Александр Геннадеевич..... кого переплюнул?! Ты Германа Стерлигова или Стерлигов тебя ?!

https://youtu.be/E2OS-Vn0PMU?t=138Герман Стерлигов называет собственную дочь "грязной"

А что за "грязное белье" имеешь ввиду у тебя Александр........... неужели вы Ксению Швыреву назвали своим "грязным бельем" .....ппц .....?!
Любовь Соболь такое не говорила про вашу сожительницу!!!! удостоверяю, я трижды внимательно обозрел этот ролик



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.09.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мерзкая рожа у тебя Сидякин. Продажная тварь и жулик . Предатель Русского
народа !



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 15.09.2021, 15:20 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Спасибо авторам УЖа за позицию и своевременные публикации.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 15.09.2021, 15:46 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40990 | Рейтинг: +5078,4
Когда же ты уймесся, старая кошелка?



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com