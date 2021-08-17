В партии жуликов и воров завелся очередной иностранный агент?

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной коррумпированности семьи Александра Сидякина руководитель администрации главы Башкирии назвал предвыборной политтехнологией.Сегодня на youtube-канале «Навальный LIVE» опубликовали 11-минутный видеоролик под названием «Где живет и как отдыхает борец с иноагентами из «Единой России»». В нем бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией», который российские власти признали иноагентом и экстремистской организацией, Любовь Соболь рассказывает о деталях биографии руководителя администрации главы Башкирии, связанных с его работой в Госдуме до приезда в республику в 2018 году. Она называет Сидякина «автором и инициатором целого ряда законов из числа самых отвратительных за последние 10 лет»:«Именно Сидякин разработал законопроект об иностранных агентах. Именно Сидякин был инициатором создания так называемой «дадинской статьи» об уголовной ответственности за неоднократные нарушения закона о митингах. По этой статье в тюрьму были отправлены оппозиционеры Ильдар Дадин и Константин Котов, а московский политик Юлия Галямина получила условный срок».Видео:В опубликованном видео присутствуют фотографии Сидякина с гражданской супругой, из которых можно предположить, что они путешествуют по США и посещают Великобританию. Любовь Соболь называет происходящее «удивительным лицемерием», поскольку Сидякин «так презирает этот треклятый Запад».Основная часть видео посвящена недвижимости, которая, по версии авторов, записана на родственников, но принадлежит самому Сидякину. Также упоминается история с лифтовым бизнесом, публикации о наличии которого у его гражданской супруги почти год назад легли в основу гражданских исков Сидякина к автору публикации Рамилю Рахматову и ООО «Эхо МСК», которое сообщило о планах главы администрации по этому поводу судиться с автором. В настоящее время решение Ленинского райсуда Уфы, удовлетворившего данный иск, в законную силу не вступило, поскольку находится на апелляции в Верховном суде Башкирии.Александр Сидякин прокомментировал «Эху» это видео, связав его с выборами в Госдуму, куда он баллотируется по партийному списку «Единой России», занимая в региональной группе Башкирии вторую строчку:«Времена меняются, а политтехнологические инструменты, к сожалению, остаются такими, какими они были 20 лет назад. Какое-то грязное белье, которое не имеет никакого отношения, вытаскивается, перемешивается. Домыслы пытаются прикрепить к якобы фактам. Это всё в таком грязном политтехнологическом виде выносится на публику за три дня до голосования. Одна единственная цель — дискредитировать список партии «Единая Россия», где я включен вторым номером… Это всё делается для чего? Все видят, что растут рейтинги «Единой России», что партию не в чем упрекнуть, что она всегда выполняет свои обещания, и вот поэтому используются такие технологические инструменты. Ничего общего с действительностью я в этом расследовании не вижу. Кроме того, это расследование выполнено людьми, которые признаны экстремистами, признаны иностранными агентами. Поэтому здесь больше добавить нечего».Недвижимость и другую собственность гражданской супруги Сидякина Ксении Швыревой авторы видео оценили в общей сложности более чем в 200 млн рублей. Они привели данные о московской 95-метровой квартире в районе станции метро «Речной вокзал», оформленной на сына Сидякина, и квартире в московском районе «Хамовники», оформленной на его отца.Существование этих объектов Александр Сидякин подтвердил, но отметил, что не может и не должен декларировать чужое имущество:«Моя квартира на «Речном вокзале», которой 20 лет, действительно подарена сыну. Мой отец умер в 2017 году. Я бы хотел спросить, каким образом я бы мог задекларировать имущество, которое мне не принадлежит?»В отношении лично Любови Соболь, которая выступает в роли ведущей этого видео, Сидякин высказался отдельно: «Ей, находясь за границей, прячась от правосудия, нечем заняться, кроме как придумывать то, чего нет. Если бы мне кто-то предложил несколько сот миллионов за так называемую мою недвижимость, я бы тут же согласился на такую сделку. Но ничего этого нет и быть не может».Выборы депутатов Государственной Думы России стартуют уже в ближайшую пятницу и продлятся до воскресенья.