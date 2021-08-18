Родители пожаловались в генпрокуратуру на школы заставляющие учить башкирский язык

Родители школьников потребовали от чиновников объяснить руководству учебных заведений, что предметы башкирский язык и культура Башкортостана не являются обязательными.Комитет по защите прав школьников Башкирии опубликовал письмо Министру просвещения и руководителю федеральной службы по надзору в сфере образования. Комитет требует разобраться в ситуации, когда родителей школьников заставляют выбирать башкирский язык или краеведение для обучения.Так, комитет выражает недовольство родителей школьников, которые «под диктовку» вписывают «предметы на выбор», отмечается, что чаще всего выбор ограничивается башкирским языком и краеведением или культурой Башкортостана. Более того, в ряде школ администрация считает «обязанностью родителей» выбирать для обучение один из региональных предметов (башкирский язык или краеведение).В качестве примера, Комитет называет стерлитамакскую школу № 23, где на родителей оказывается жесткое «психологическое давление с элементами шантажа, слез, угроз, сердечных приступов», если они хотят выбрать в качестве дополнительного обучения физику, математику или английский язык. Для того, чтобы отстоять свое законное право родителям пришлось написать заявление в генпрокуратуру России.— Мы знаем, что не обязаны выбирать региональный предметы, если к ним нет интереса в данном учебном году. Мы знаем, что можем за счет вариативной части учебного плана углубленно изучать любые предметы или предмет, а также выбирать предметы ежегодно, а не на ступень образования, — говорится в сообщении Комитета.У родителей школьников вызывает недоумение для чего они в апреле–мае собирали заявления с подписями о выборе формируемой части учебного плана, выбрав например тот же английский язык, если в начале учебного года их просто поставили перед фактом, что «выбрать» они могут только из региональных предметовВ Минобрнауки Башкирии Mkset сообщили, что изучение башкирского языка предполагается в соответствии с Законом «Об образовании в Республике Башкортостан». Изучается он на добровольной основе по выбору родителей учащихся. Соответствующее заявление пишется на уровне начального образования и при переводе в 5-й класс. В случае, если данный принцип нарушается, то это свидетельствует о неправомерности действий администрации школы.Возмущенные родители просят минобр провести онлайн вебинары для всех руководителей образовательных учреждений, включая ВУЗы и колледжи, где будет объясняться как необходимо проводить собрания по выбору вариативной части учебного плана. А также требуют донести до руководителей образовательных учреждений, что родители имеют право не выбирать региональные предметы и отдавать предпочтение тем наукам, которые считают важными для своего ребенка.— Неужели такие простые вопросы, как выбор родителями формируемой части учебного плана нужно решать через Генеральную прокуратуру? — задаются вопросом представители Комитета.