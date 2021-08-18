Видео: Карим Яушев - О татаро-башкирской идентичности

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает проекту "Татары мира" об истории династии Яушевых, тесно вплетённую в историю Казанского ханства, Уфимской губернии и в татаро-башкирскую предпереписную дискуссию.Карим Яушев для сообщества татар Башкортостана является авторитетным и известным публицистом, который написал немало критических материалов в отношении процесса башкиризации татар, переписывания их истории, манипуляции данными переписей. Он также отметился острой полемикой в интернете, в соцсетях и со страниц СМИ с так называемыми башкирскими идеологами и этномиссионерами. Сегодня Кариму Яушеву 73 года. На днях он посетил Казань и нашел время, чтобы записать с нами интервью.Видео: