Карим Яушев для сообщества татар Башкортостана является авторитетным и известным публицистом, который написал немало критических материалов в отношении процесса башкиризации татар, переписывания их истории, манипуляции данными переписей. Он также отметился острой полемикой в интернете, в соцсетях и со страниц СМИ с так называемыми башкирскими идеологами и этномиссионерами. Сегодня Кариму Яушеву 73 года. На днях он посетил Казань и нашел время, чтобы записать с нами интервью.
Видео:
Видео: Карим Яушев - О татаро-башкирской идентичности
Раздел: Политика | Просмотры: 11703 | Комментарии: 2