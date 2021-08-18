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Видео: Карим Яушев - О татаро-башкирской идентичности

  • Опубликовано: Youtube | 16.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 11703 | Комментарии: 2
Оценили
0


Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает проекту "Татары мира" об истории династии Яушевых, тесно вплетённую в историю Казанского ханства, Уфимской губернии и в татаро-башкирскую предпереписную дискуссию.

Видео: Карим Яушев - О татаро-башкирской идентичности


Карим Яушев для сообщества татар Башкортостана является авторитетным и известным публицистом, который написал немало критических материалов в отношении процесса башкиризации татар, переписывания их истории, манипуляции данными переписей. Он также отметился острой полемикой в интернете, в соцсетях и со страниц СМИ с так называемыми башкирскими идеологами и этномиссионерами. Сегодня Кариму Яушеву 73 года. На днях он посетил Казань и нашел время, чтобы записать с нами интервью.

Видео:







  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 16.09.2021, 13:41 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40993 | Рейтинг: +5078,2
Паразитирует на нацвопросах. А ведь по образованию физик. Вот так получил его по квотам вместо другого. А другой бы не стал паразитировать, и принес бы стране пользу.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.09.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Паразитирует на нацвопросах
-----------
Интересно,, если человек поднимает болячки общества, то он на них паразитирует? А может тебе, как суперкоренному и титульному просто нечем ответить, кроме ругательства?



Оценили
1






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