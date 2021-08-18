Жулики и воры будут отстаивать полученный результат до последнего

Андрей Потылицын: "На выборах будет много скандалов, но "единороссы" будут отстаивать полученный результат до последнего".С 17 сентября в России начнется голосование на выборах в Государственную думу. Накануне этой даты "Idel.Реалии" поговорили с политтехнологом Андреем Потылицыным о шансах основных участников предвыборной гонки в республике. Эксперт отметил, что в условиях общего падения рейтинга "Единой России" Кремль возлагает особую надежду на "электоральные султанаты", к которым относит и Башкортостан. Они, по мнению эксперта, должны принести наибольшее число голосов "партии власти". Политтехнолог не исключил, что в этих условиях организаторам выборов в республике придется вновь прибегнуть к массовым фальсификациям. Собеседник "Idel.Реалии" также скептически оценил рекомендации "Умного голосования", предложенные сторонниками Алексея Навального по Башкортостану.— Давайте вспомним — на что различные партии рассчитывали весной и в начале лета, вступая в предвыборную гонку?— Начнем с КПРФ — она самая первая определилась со сценарием своего участия в выборах. Фавориты в их региональном списке всем давно известны — это действующий депутат Александр Ющенко и руководитель регионального отделения Юнир Кутлугужин. Сценарий участия такой же, как и в 2016 году — договоренность руководства партии с нашим Белым домом. Если бы не подпортивший взаимоотношения скандал с кражей "единороссами" законопроекта КПРФ "О детях войны", то все бы вообще прошло гладко.В целом, я полагаю, что КПРФ в Башкортостане достанется лишь один мандат по списку — для Ющенко, и то по списку. Второго не будет. По округам из коммунистов не пройдет никто, равно как и кандидаты от любых других партий. Пять из шести округов будет отдано "единороссам"; еще один, Нефтекамский уже уступлен, как и в 2016 году, лидеру партии "Гражданская платформа" Рифату Шайхутдинову.— ЛДПР тоже не получит в республике ни одного думского мандата, даже по списку?— Судя по тому, как они вели нынешнюю кампанию, складывается впечатление, что руководство партии в этот раз ни о чем не договаривалось с местными властями. Фактически, Жириновский в этот раз Башкортостаном не занимался и, полагаю, депутата от ЛДПР от нашей республики в этот раз в Думе не будет.— Что можно сказать о перспективах партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"? Они сейчас выглядят как-то совершенно туманно, особенно, на фоне последних событий в их региональном отделении…— Эта партия на каждых выборах подкидывает наблюдателям интригу. У "эсеров" в ходе избирательной кампании случился странный конфликт, который, на мой взгляд, не выгоден ни нашему Белому дому, ни партийному руководству. Вроде были все шансы сохранить статус-кво, с нормальными взаимоотношениями, вроде была вероятность провести хотя бы одного депутата в Думу… Но тут вмешался фактор "Единой России" — точнее, фактор четверых появившихся в региональном списке "ЕР" московских "парашютистов"... (После "праймериз" в региональном списке ЕР на проходных местах появились заместитель председателя правления "Альфа-Банка" Владимир Сенин, первый замруководителя ЦИК партии "Единая Россия" Наталья Орлова, заместитель руководителя аппарата одного из комитетов Госдумы Ирина Панькина и действующий депутат Думы от Дагестана Ризван Курбанов. —"Idel.Реалии")— Что имеется в виду? Как этот фактор повлиял на думские перспективы "эсеров"?— Повлиял тем, что мандатов, которые могли бы получить по списку местные "единороссы", вдруг стало существенно меньше. Поясню — наш "Белый дом" не может по определению отказать москвичам, но и свои креатуры провести в Думу он, безусловно, желает. Но в таком случае приходится "двигать" уже другие партии. И первой жертвой стали именно "эсеры", тем более, что отношения с лидером партии Сергеем Мироновым у "Белого дома" стали портиться. Тут случился сначала переворот в региональном отделении, когда Гаджимурад Омаров (депутат ГД, избранный по списку "Справедливой России" от Башкортостана в 2016 году. —"Idel.Реалии") сместил лояльное Радию Хабирову руководство. Затем, на прошедшей неделе произошел контрпереворот, когда не согласные с Омаровым "эсеры" сместили уже его. Скандал вышел наружу, вмешалось опять московское руководство и избирательная кампания оказалась фактически дезорганизована, да еще на решающем этапе.Теперь остается открытым вопрос: смогут ли "эсеры", пользуясь уже исключительно легальными способами ведения кампании, — иначе говоря, не договариваясь с "Белым домом", — получить хоть один думский мандат по списку в республике. Имея в виду конкретные персоны, можно выразиться так — сможет ли Гаджимурад Омаров, который стоит во главе регионального списка, сохранить свой думский мандат. Интрига вот эта до сих пор сохраняется, и разрешится она, очевидно, лишь на выборах. По округам, думаю, "эсерам" ни один мандат в республике "не светит".— Имеют ли хоть какие шансы такие партии, как "Яблоко" и "Новые люди"? Последних стали усиленно раскручивать по всем СМИ и даже в соцсетях.— Действительно, федеральные сигналы о вероятном прохождении "Новых людей" в Думу стали отчетливо читаться с начала сентября. Провластный ВЦИОМ неделю назад отметил, что эта партия существенно нарастила свой электорат и у нее есть шанс преодолеть 5-процентный барьер. Такого рода сигналы фактически являются "разъяснительной работой" с организаторами и участниками выборов на местах. Работой, заменяющей инструкции, которые могут утечь в независимую прессу и к наблюдателям, что неминуемо вызовет скандал. Но все же, по республике "Новые люди" не получат ни одного мандата.Про "Яблоко" ничего говорить не буду — здесь все слишком очевидно. Отмечу лишь, что властям республики, к сожалению, не составило большого труда вставить в региональный партсписок "своих" кандидатов из числа лоялистов.— Давайте перейдем к "Единой России". Здесь тоже не все безоблачно?— Здесь также есть своя интрига, и даже не одна, на мой взгляд. Впервые в региональном списке "единороссов" — целых два "паровоза", два политика-тяжеловеса, которые за счет своего рейтинга должны вытянуть весь список. Первоначально таким "паровозом" был назначен руководитель хабировской администрации Александр Сидякин, но впоследствии для московского руководства "ЕР" стало очевидным, что его вес для роли явно недостаточен. Было решено, что "паровозом" № 1 станет сам Радий Хабиров. В Думу глава республики, естественно, не пойдет, это всем ясно и сам он об этом заявлял. Остается вопрос — уйдет ли в Думу Сидякин, который туда, безусловно, проходит, будучи вторым номером в списке. Насколько я знаю, окончательного решения по этому поводу в начале сентября еще не было принято. Во всяком случае, Хабиров, как говорят мои источники, не хотел бы, чтобы Сидякин от него ушел.— В чем состоит вторая интрига?— В тех самых московских "парашютистах". Их число в этот раз оказалось рекордным — четверо. Собственно, здесь все понятно: в условиях всеобщего падения рейтинга "Единой России" Кремль особую надежду возлагает на проверенные "электоральные султанаты", каковым является и наша республика. Они должны дать наибольшее количество голосов за "правящую партию". Но этим их задача не исчерпывается — по региональным спискам этих султанатов в Думу должны попасть нужные Кремлю и партийной верхушке люди, поскольку в Москве или Питере их прохождение проблематично. К нам выбросили четверых таких "десантников" и поставили их в список сразу за Хабировым и Сидякиным. Соответственно, местные кандидаты-"единороссы", бывшие ранее на проходных местах с третьего по шестое, подвинулись вниз.— Это вызвало какое-то напряжение в местном отделении "ЕР"?— Практически нет, разве что у тех кандидатов, чьи шансы на прохождение резко уменьшились, а также у их приверженцев, может быть, спонсоров. Но все они — "солдаты партии", так что, переживут.— Сколько же в итоге мест должны получить башкирские "единороссы" в Думе, по их нынешним расчетам?— По республике они должны набрать не меньше 75 процентов, чтобы провести по списку десять кандидатов. Кремль в принципе устроил бы показатель и в восемь мандатов по списку, плюс пять по одномандатным округам — ясно, что там проведут "единороссов" (шестой округ, Нефтекамский займет уже согласованный лидер "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов). Но местные власти могут и перестараться, могут пойти и на 80 процентов, что, конечно, потребует запустить машину больших фальсификаций и неминуемо вызовет громкие скандалы.— А в реальности сколько могут по списку набрать "единороссы"?— Сложно судить в отсутствие нормальной социологии. Полагаю, что примерно 35 – 40 процентов по списку, не больше.— То есть на возможные фальсификации вы отводите не менее 30-40 процентов?— И теория, и практика говорят о том, что сфальсифицировать результаты выборов более чем на 20 процентов крайне сложно. Но тем не менее они могут попытаться. Это будет конечно, полная "дичь". В Москве потом им, ухмыльнувшись, скажут: "Ну, вы, блин, даете!". Но победителя, как известно, не судят, а власть, как уже сказал Хабиров, "только захватывается", не иначе.— Какая, на ваш взгляд, ожидается реальная явка на выборах?— Предполагаю, в диапазоне 30 – 35 процентов. Власти намерены добиться показателя не менее 70 процентов, поэтому будут предприниматься титанические усилия, чтобы лояльный и неопределившийся электорат пришел на выборы, а оппозиционный, наоборот, остался дома. Собственно, это уже и делается — и по разнарядкам, и посредством различных скидочных акций. Если такая мобилизация у них провалится, то им придется вернуться к старым методам фальсификаций — вбрасывать и перекладывать из стопки в стопку бюллетени, делать "карусели", переписывать итоговые протоколы, выгонять под любым предлогом наблюдателей и так далее.— Что может помешать всему этому?— Несколько факторов в принципе могли бы как-то помешать, но не очень существенно. Насколько я знаю, "эсеры" подготовили довольно мощный, многочисленный корпус наблюдателей. С другой стороны, среди руководителей избиркомов на местах, по моим ощущениям, зреет недовольство, пока глухое — они ворчат на тему: "Сколько уже можно выполнять такие планы по фальсификациям?!" Если будут серьезные скандалы и это дойдет до Москвы, то Элла Памфилова (председатель ЦИК России. —​"Idel.Реалии"), будучи женщиной нервной и напуганной в принципе может несколько откатить ситуацию назад. Ей уже хватает скандалов в Питере (с двойниками "яблочника" Бориса Вишневского —​"Idel.Реалии"), в Хабаровском крае (с отказом в регистрации кандидатом в депутаты ГД сыну арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала Антону —​"Idel.Реалии") и других местах.— На этих выборах к процессу контроля за выборами подключается много независимых гражданских активистов. Движение "Голос" (признано иностранным агентом в РФ) сообщает о большом притоке наблюдателей, сравнимым с кампаниями 2011-2012 годов…— Это действительно так — наблюдается некий всплеск общественной активности, которого мы уже давно не видели. Я объясняю это тем, что у многих граждан по-прежнему есть потребность выразить свою позицию, добиться честных выборов, и им нужно эту потребность как-то реализовать. Да, штабы оппозиции разгромлены, многие руководители арестованы или выдавлены за рубеж, но основной актив остался, и он не изменил своих настроений, оценок того, что происходит в стране. Выборы как таковые и возможность наблюдать на них тоже пока остается — туда и устремляется люди с активной гражданской позицией.— Смогут ли они создать серьезную преграду для фальсификаторов?— Увы, думаю, что, в итоге, нет, не смогут. Будет много скандалов, но власти и "единороссы" будут отстаивать полученный результат до последнего. Никаких откатов не будет, никто ни от чего не откажется, потому что для них для всех получение думских мандатов — это жизненно важная история.— Сегодня сторонники Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по "Умному голосованию". Как вы их оцениваете относительно Башкортостана? Может ли эта тактика сработать в каких-то одномандатных округах?— Я видел эти рекомендации и что-то сомневаюсь в их эффективности и оправданности. Сторонники Навального предлагают по одному из округов голосовать за коммуниста Александра Ющенко, по другому — за ЛДПР-овца Ивана Сухарева. Но эти персоны по сути, по их поведению в Думе, по взаимодействию с властью мало чем отличаются от "единороссов", и мне лично такая рекомендация категорически не нравится. Еще по трем округам предложено голосовать за мало кому известных коммунистов. Вот, в Стерлитамакском округе рекомендуется отдать голос за выдвинутого эсерами экоактивиста Вадима Искандарова, и это, честно говоря, единственно симпатичный мне кандидат. Но он, к сожалению, тоже мало кому известен.Кроме того, поскольку структура штабов Навального дезорганизована и разрушена, я предполагаю, что имеющихся информационных возможностей у зарубежного руководства движением не хватит, чтобы донести до критически значимого количества своих сторонников нужные рекомендации.— Штабов сейчас действительно нет, но остался актив и довольно деятельный. Разве он не сможет широко распространить эти рекомендации?— Думаю, что не сможет. Я предполагаю, что в таких условиях больше будет работать давняя общая концепция — ни в коем случае не голосовать за "Единую Россию". Эта концепция проникла и в актив навальновцев, и в круги их сторонников достаточно глубоко. Но без четких рекомендаций она может скатиться к прежней стратегии Навального 2011 года: "Голосуй за любую партию, кроме "Единой России". Эта стратегия уже не будет эффективной и поэтому не нанесет серьезного ущерба "партии власти".