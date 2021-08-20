Толпа жулья на африканской показухе

«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала торжественное мероприятие с участием десятков человек.На «открытие» объекта приехали и телевизионные съемочные бригады, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Светофор установили на перекрестке улиц Пушкина и Театральная.На торжество пригласили ректора БГМУ Валентина Павлова, представителей ГИБДД и республиканского парламента. Также участие приняли студенты, чиновники мэрии и администрации Кировского района Уфы, отметили в партии.Одной из причин установки светофора единороссы назвали одиночный пикет студента медицинского университета Искандера Ганцева. Он, по сообщению партии, вышел на акцию протеста 5 августа, в Международный день светофора.Представители «Единой России» на открытии светофора сообщили, что «обращения граждан остаются в приоритете».Напомним, ранее в Башкирии торжественно открыли автобусную остановку из куска профнастила, мобильный пункт полиции и следственный изолятор.