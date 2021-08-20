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Толпа жулья на африканской показухе

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«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала торжественное мероприятие с участием десятков человек.

Толпа жулья на африканской показухе


На «открытие» объекта приехали и телевизионные съемочные бригады, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Светофор установили на перекрестке улиц Пушкина и Театральная.

Толпа жулья на африканской показухе


На торжество пригласили ректора БГМУ Валентина Павлова, представителей ГИБДД и республиканского парламента. Также участие приняли студенты, чиновники мэрии и администрации Кировского района Уфы, отметили в партии.

Толпа жулья на африканской показухе


Одной из причин установки светофора единороссы назвали одиночный пикет студента медицинского университета Искандера Ганцева. Он, по сообщению партии, вышел на акцию протеста 5 августа, в Международный день светофора.

Представители «Единой России» на открытии светофора сообщили, что «обращения граждан остаются в приоритете».

Толпа жулья на африканской показухе


Напомним, ранее в Башкирии торжественно открыли автобусную остановку из куска профнастила, мобильный пункт полиции и следственный изолятор.

Эхо Москвы
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  • 1 | 17.09.2021, 11:52 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4571 | Рейтинг: -352,2
Напомним, ранее в Башкирии торжественно открыли автобусную остановку из куска профнастила, мобильный пункт полиции и следственный изолятор
__________
Следственный изолятор в праздничном убранстве, в разноцветных шарах и бантах особенно впечатляет.

Ждём праздничного открытия с салютом,
долгожданного крематория.



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  • 2 | 17.09.2021, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 3 | 17.09.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала торжественное мероприятие с участием десятков человек.
======================
Правильно делают,других же достижений, кроме провалов, нет!



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5

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  • 4 | 17.09.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Просил городской тв канал осветить опасную для пешеходов свинскую работу по капремонту по Б. Ибрагимова, но, к сожалению, похоже проигнорировали.
Мой комент по этому же поводу УЖ почему-то отправил в "подснежник"



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  • 5 | 17.09.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего удивительного для постсоветского времени . Показуха стала нормой и причиной для праздника души определенного круга лиц. В советское время первые лица присутствовали ТОЛЬКО на открытии крупных производственных объектов - значимых и полезных ждя всего Общества.Теперь : массовки,сабантуи с весны до осени, никчемные пр.форумы-совещания-семинары, спортсмены-артисты,пассии -масии , аморальность недоразвитых публичных лиц и т.п. Это привычно для опытных-кухарок и прочих и их отпрысков для восторженных хороводами.



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  • 6 | 17.09.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толпа жулья на ...

«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала ...
====================
Больше чем уверен, жулья в толпе гораздо меньше,остальных пригнали по разнарядке.



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  • 7 | 17.09.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появилось новенькое: с избирательного участка интересовались, приду ли я голосовать. Видимо хотят это сделать за меня.



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  • 8 | 17.09.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера Хабиров распространял СМС-ки с призывом голосовать без упоминания об оплате со специального избирательного счёта Едросни, а это уже основании для отмены их регистрации! Тот кто это произведёт, = честный, кто не будет, тот подкуплен и работает на Путина!



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  • 9 | 17.09.2021, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 17.09.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчера Хабиров распространял СМС-ки с призывом голосовать без упоминания об оплате со специального избирательного счёта Едросни, а это уже основании для отмены их регистрации! Тот кто это произведёт, = честный, кто не будет, тот подкуплен и работает на Путина!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ну так и произведи, если именно тебе пришло и именно от него, а не от убогой например! Или очередной фейк как обычно! Или бздишь, бздунчик? Очень Опытный



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  • 10 | 17.09.2021, 17:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11136 | Рейтинг: -878,5
А между тем:

«А что ты сделал для процветания Башкирии?»: уфимцев возмутило нелестное сравнение с Казанью
00:00, 23.08.2021 39
Фраза телеведущего о столицах двух республик взбудоражила Башкортостан

«А что ты сделал для процветания Башкирии?»: уфимцев возмутило нелестное сравнение с Казанью
Фото: ufacity.info
Известный журналист Эрнест Хайруллин, долгое время работавший на башкирском телевидении, переехал в Казань. О своих впечатлениях ведущий рассказал в интервью, где сравнил столицы республик. Причем относительно Уфы сравнение оказалось не лучшим, и слова Эрнеста вызвали большой резонанс на родине.

В Уфу возвращались со слезами на глазах
«Вы не представляете, любой пост уфимца, который посещает Казань, полон боли, слез и гнева… Почему Уфа находится (шепотом) в такой жопе, а Казань завоевывает новые пространства и новые перспективы», — именно это высказывание Эрнеста Хайруллина и вызвало волну обсуждений. Отрывок из видеоверсии интервью разлетелся по всем социальным сетям, где к спорам подключились не только уфимцы и казанцы, но и жители других городов.

Некоторые обвинили телеведущего в предвзятости, нелюбви к родине и даже в предательстве.

— Стало модным в последнее время, уехав из родных краев вот так пристраиваться на новое место, охаять, употребив непристойную лексику. Уважающий себя человек так не поступит, тем более если он мужчина, — сетует Альфия.

Александр Килин также негодует: «Зачем же смеяться над своей малой родиной? А что ты сделал для процветания Башкирии?».


Некоторые обвинили телеведущего в предвзятости, нелюбви к родине и даже в предательстве. Фото: pravdapfo.ru
— Вот журналист. Зачем жил в Уфе до такого возраста. Как некрасиво. Я всегда горжусь, что родилась в Башкортостане, — заявила Сайма Рахимова.

Вместе с тем нашлось немало уфимцев, которые разделяют мнение Эрнеста Хайруллина. «Потому что правда! Очень люблю Уфу! И досадно, развитие на уровне аула», — соглашается с высказыванием Айгуль.

Гульназ Закирова вспоминает о работе телеведущего в Уфе:

— Смотрела программу «Уфимское времечко», которую вел Эрнест. Там про городские проблемы часто говорили, и многие эти проблемы остаются или даже усугубляются. Отменяют автобусные маршруты. Для нас это проблема и в Уфе не могут ее решить! Правильно он говорит. По сравнению с Казанью мы именно там!

— Поддерживаю его слова. Изменения начинаются с критики. О состоянии Уфы не нужно молчать. Возьмите хотя бы ситуацию с отоплением и тарифом, — указала уфимка Камилла Ефимова.

Гюзель Зарипова тоже живет в Уфе, после недавнего визита в Казань ей, похоже, удалось почувствовать то, о чем рассказал в интервью Эрнест Хайруллин: «Казань — это круто. Были в Казани в гостях, в Уфу возвращались со слезами на глазах. Будем перебираться в Казань».

К обсуждению вскоре присоединился и коллега Эрнеста Хайруллина — журналист Ильяс Батыргариев. «С такими друзьями да и враги не нужны. Эрнест Рамильевич, ну как же так? Так ругать родину, наверное, не очень-то и красиво», — выразил мнение Батыргариев.

Это переживание за город, в котором родился
Такого взрыва обсуждений не ожидал, признался сам Эрнест Хайруллин «Реальному времени» и поделился впечатлениями:


— Я исходил из того, что это общеизвестный всем, кто был в Казани, факт. И, судя по всему, реакция инспирируется. Оправдать свое неумение проще всего происками «врагов». И, к сожалению, вырываются фразы из контекста. А в контексте — это переживание за город, в котором родился.
Что касается комментариев к публикациям, журналист отметил, что согласных с ним оказалось гораздо больше:

— Там сложно отделить комментарии людей от комментариев ботов, которых в последнее время появилось большое количество в республике. Но в целом, у тех, кого можно идентифицировать, комментарии положительные. А по-другому и быть не может. Ведь сложно сказать на белое — черное и наоборот.



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  • 11 | 17.09.2021, 17:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11136 | Рейтинг: -878,5
Чрезмерная резкость высказывания, по словам Эрнеста Хайруллина, связана со спецификой интервью:

— У меня брали интервью для интернет-издания, и изначально оно предусматривало печатный вариант. Слово «жопа» не предназначалось для печати и было использовано для эмоциональной окраски ситуации. А ситуация действительно печальная. Я как-то писал в социальных сетях, что Уфа на выходные просто вымирает. Люди при первой возможности стараются выехать из города, им здесь некомфортно и неудобно. А в Казани в выходные людей становится больше, чем в будни. Маленький штрих, но показательный.

Говоря о том, может ли Уфа выбраться из сегодняшней ситуации, телеведущий отметил негативные тенденции, связанные с отъездом молодых людей из Уфы. «Самое печальное, что уезжает молодежь. И последняя информация о недоборе первокурсников на бюджетные места в уфимских вузах о многом говорит. Юное поколение особенно чувствительно к возможностям, которые предоставляет та или иная территория».


Возможно, между закрытием программы и резонансным высказыванием ее бывшего ведущего и переездом в Татарстан есть определенная связь. Фото: vk.com/ufavremechko
Как еще отзовется нашумевшее интервью в «Миллиард.татар» — неизвестно. Но сравнений Казани и Уфы в будущем наверняка еще окажется немало.

Тем временем в пятницу в социальных сетях программы «Уфимское времечко», которую вел Эрнест Хайруллин, появилось сообщение о закрытии проекта:

«Дорогие друзья! С прискорбием сообщаем! Программа «Уфимское времечко» закрывается! Больше в эфире республиканских телеканалов вы нас не увидите! Такое решение принято не нами! Нам жаль! Мы были с вами 17 с половиной лет!
Вместе нам удалось сделать многое! Иным главам не удается столько и за 3 года!

P. S. Мы будем продолжать работать для вас в интернете. Присылайте свои новости в нашу группу!».

Возможно, между закрытием программы и резонансным высказыванием ее бывшего ведущего и переездом в Татарстан есть определенная связь.

Эльвир Зарипов
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/222974-gromkiy-pereezd-iz-
ufy-v-kazan



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  • 12 | 17.09.2021, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
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"Свободу Алексею Навальному, Путина в тюрьму" сообщает svoboda



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  • 13 | 17.09.2021, 22:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не плюй в колодец - пригодится воды напиться." На Елисейских полях еще более комфортно, но, так как Эрнест не будет любимым персонажем богов, то ему не найдется места на берегу реки Океан и Елисейском Поле.
Душу его ждет уже Харон, чтобы поместить ее в надлежащее место. По словам его узнали его.



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  • 14 | 17.09.2021, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Уфу возвращались со слезами на глазах
«Вы не представляете, любой пост уфимца, который посещает Казань, полон боли, слез и гнева… Почему Уфа находится (шепотом) в такой жопе, а Казань завоевывает новые пространства и новые перспективы», — именно это высказывание Эрнеста Хайруллина и вызвало волну обсуждений. Отрывок из видеоверсии интервью разлетелся по всем социальным сетям, где к спорам подключились не только уфимцы и казанцы, но и жители других городов.
==================
Час назад просматривал ролик You Tube и по окончании информатор коротко сообщил, что Хабиров купил две квартиры себе, две квартиры жене и две квартиры дочери за 300 с лишнем лимонов, но где именно не запомнил.



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  • 15 | 17.09.2021, 23:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Городской телеканал показал ролик о Казани = впечатляет!
Уфа действительно жалкая дыра похожая на жопу, утыканную хаотично разбросанными многоэтажными кубиками.
Я помню Уфу в зелени деревьев и просторными площадями.



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  • 16 | 18.09.2021, 08:13 | Автор: Не зарегистрирован
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« Почему Уфа находится (шепотом) в такой жопе, а Казань завоевывает новые пространства и новые перспективы?»

---------------------

Во-первых, географическое положение Казани (ТАССР) способствовало размещению здесь разнообразных машиностроительных производств (самолёто-, судо-, авто-...), что тянуло за собой строительство инфраструктурных объектов в масштабе планирования народного хозяйства СССР.

Во-вторых, относительная близость к Москве, исторические связи научно-образовательных учреждений (Ленин, например, выбрал местом учёбы Казанский университет).

Уфа же (БАССР) вначале входила в Уральский экономический район, потом была переведена с открытием нефтеносных месторождений в Поволжский и ковала Победу добычей и переработкой нефти, а так же сельским хозяйством. После ВОВ стали развиваться и машиностроительные отрасли наукоёмкого порядка (вертолётостроение, станкостроение и т.д.)

И глупо мериться... Разные условия, разные стартовые позиции. Это не говорит об особом уме одних и отсутствии оного у других. Сломали советский народнохозяйственный комплекс - теперь разные эрнесты хемингуэи сокрушаются.



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  • 17 | 18.09.2021, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка рабыня цифровая.



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  • 18 | 18.09.2021, 12:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11136 | Рейтинг: -878,5
И глупо мериться... Разные условия, разные стартовые позиции. Это не говорит об особом уме одних и отсутствии оного у других. Сломали советский народнохозяйственный комплекс - теперь разные эрнесты хемингуэи сокрушаются.
+++++++++++++++++++++++++++
Да, глупо меряться, и сам на это ответил. И что только стольные города.Башкортостан по территории, по насселению, и по множеству ресурсов больше, богаче Татарстана. И в предпрестоечные годы, не был отсталым в экономическом значении по сравнению с соседней руспубликой. А сейчас дотационнный регион, а Татарстан один из самых успешых, в России. Растырили, разворовали, распродали всё. По снятию Рахимова, тогдашний начальник Счётной палаты РФ Степашин, будучи в Уфе, сказал всё, в РБ больше нет ничего собственного. Теперь же уже за горы взялись.



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  • 19 | 18.09.2021, 13:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11136 | Рейтинг: -878,5
Однажды на бывшем Башфоруме тему замутили, мол де про Татарстан в СМИ, в Инете постоянно позитив, ипозитив, а про Башкортостан постоянно негатив. И вывод сделали, мол де пиарить на республику. А у вас какие выводы?
Вот ещё один текст про жития Уфы:

Не сидится
26 391 подписчик

Жил в Уфе более 30 лет: постараюсь дать объективную оценку городу
7 сентября
3,6 тыс. прочитали
Прочитал отзывы о городе. Каждый имеет право на свое мнение. Кому-то город нравится, кому нет. Постараюсь дать объективную оценку.

Уфа – обычный провинциальный город. Если взять архитектуру города, то она практически никакая. Фактически отсутствует квартальная застройка. Парки и зеленые зоны в центре города подлежат вырубке для точечной застройки (Горсовет). В Черниковке, а именно на севере — стоят старые двухэтажные дома, которые давно пора снести, но у города нет на это денег да и желания (особенно про улицу Кольцевую).

Фактически после саммитов в 2015 году, Уфа — город банкрот! Нет денег на обслуживание электротранспорта.

Инфраструктура дорог не успевает за все более возрастающим количеством автомобилей. Пробки каждый будний день наблюдаются:

При выезде с 50 лет СССР на Проспект Октября — утро и вечер
С Сипайлово в центр города. — утро
В Сипайлово — с промзоны — каждый вечер
В Иглино с Уфы — каждый вечер летом, особенно в пятницу
С Черниковки на Проспект — каждый день вечером
На Менделеева в районе чайной фабрики — постоянно
Нахальный перекресток — вечер, иногда днем.
Написал не полный перечень. Только как автолюбитель запомнил.

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе
Цены на жилье
В общем и целом – большие. Конечно, можно купить подешевле и в Инорсе, Черниковке, Затоне, Шакше. Но если хотите взять жилье в Зеленой Роще, в Центре (так называемом историческом), в районе Проспекта, то они зашкаливают. Продают дома за бешеные деньги с черновой отделкой. Застройщик стремится получить максимальную прибыль.

Образование
После введения ЕГЭ самые умные стремятся поступить в Москву, Питер, или в Казань. Остаются либо те, у кого нет денег на обучение ребенка в другом городе, либо бездари.

Кстати, в Уфе практически нет перспектив для специалистов авиационного института (только УМПО). Так как периодически ведутся переговоры об объединении БГУ и УГАТУ, что это еще больше отпугивает абитуриентов и их родителей и подвигает их поступать в ВУЗы за пределы республики. Нефтяной сейчас не так котируется как в нулевые, да и люди сейчас стали поумнее — они понимают, что если ребенок закончит нефтяной, то без блата он будет работать долгое время обычным слесарем.

Аграрный — ну какое сейчас сельское хозяйство в РБ?

Медицинский — ну более менее. Кстати, выпускники Меда не стремятся уехать в районы РБ в участковые больницы по программе Земский доктор, так как жить где-нибудь в Белорецке, Ишимбае или того хуже никто не хочет.

Медицина
Как и везде. Недоступность бесплатной медицины. И платная за хорошие деньги.

Общественный транспорт
Постепенное сворачивание электротранспорта. Большое количество ПАЗиков и газелек, которые любят соревноваться между собой кто быстрее. Я года три не езжу на автобусах, но не думаю, что ситуация изменилась. Я как-то попросил не гнать одного водилу на ПАЗике, на что получил ответ, что если не нравится, то можешь идти, только не забудь заплатить за проезд.

Тарифы ЖКХ
О, читатели, это особая тема, особенно про платежки за отопление. Опишу вкратце. Те, кто думает, что в Уфе маленькие тарифы, то вы ошибаетесь. Тариф за 1 Гкал тепла здесь больше, чем в Москве. Откуда такие расценки, а? Особенно это бьет по карману пенсионеров. Жители организовывали митинги, даже пытались попасть в Дом Республики, чтобы вызвать Главу региона на разговор (есть ролики в Ютубе). Но все бесполезно. Летом снова подняли на 3% (где-то так примерно). Субсидии не исправят положение. Чиновникам на тарифы плевать, они эти проблемы не могут и не хотят решать, устраивают показуху, лишь бы усидеть на местах.



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  • 20 | 18.09.2021, 13:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11136 | Рейтинг: -878,5
Экология
Постоянно фиксируют превышение ПДК в воздухе, только толку? Ну зафиксировали, а какие меры предпринимаются? Для тех, кто любит воздух посвежее: Зеленая Роща, Исторический центр, ну более менее конечно по сравнению с другими районами.

Социальные лифты
Их нет. Посмотрите вакансии сайтов (hh, Superjob). Не увидите не одной вакансии НПЗ, которых в промзоне целых четыре штуки (возможно, попадется единичная как исключение).

Что касается администрации района, то если работать рядовым сотрудником, в принципе можно попробовать устроиться по конкурсу, будете протирать штаны за маленькую зарплату. Все, что выше (начальник отдела и выше), только через знакомых.

Хорошая работа в Уфе есть, но на нее не попасть, а так тысяч за 20−25 то ее в принципе хватает. Поэтому молодежи ничего не остается, как уезжать на вахту в Новый Уренгой, Надым и т. д. И гробить там свое здоровье, а к годам 50 полностью его выработать.

Полно работы в Ашане, Пятерочке, Магните за 20−30 т. руб.

Молодежь доблестно трудится в салонах сотовой связи, в торговых центрах, на складах ДНС, водителями микроавтобусов. Особенная мечта местной пролетарской молодежи с Черниковки попасть на НПЗ слесарем и дышать фенолом, ацетоном, изопропилбензолом, думая, что там зарплата 60−70 тысяч)))

Досуг
В принципе можно найти — театры, кинотеатры, есть пара музеев (может чуть больше), туристам экстремалам можно покататься на троллейбусе и посмотреть город с окон двурогого в мороз градусов -20))). Парки маленькие.

В Уфе нет того, что отличает этот город от другого такого же миллионника, как Казань или Екатеринбург. Обычный серенький город. Все эти мероприятия, как шоу дронов и тому подобное на мой взгляд не удержат молодежь в Республике.

Климат
Ну кому как. Лето разным бывает, то жара аномальная, то лета практически нет. Зима довольно продолжительная.

Ну опять климат кому как. Кто привык, кому то нравится — где теплее.

Развитие города
Уфа развивается все-таки, еле еле. Здесь, конечно, некомпетентное управление. Засилье чиновников разных уровней (Администрация района, администрация города, администрация главы региона, правительство РБ, различные министерства и госкомитеты, ведомства, курултай), только толку от них? Тарифы за ЖКХ растут, условия для жизни не создаются. Зарплаты практически не растут.

Выводы
Если хотите переехать из другого региона в Уфу жить, то подумайте, посчитайте все плюсы и минусы и потом принимайте решение.



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