На «открытие» объекта приехали и телевизионные съемочные бригады, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Светофор установили на перекрестке улиц Пушкина и Театральная.
На торжество пригласили ректора БГМУ Валентина Павлова, представителей ГИБДД и республиканского парламента. Также участие приняли студенты, чиновники мэрии и администрации Кировского района Уфы, отметили в партии.
Одной из причин установки светофора единороссы назвали одиночный пикет студента медицинского университета Искандера Ганцева. Он, по сообщению партии, вышел на акцию протеста 5 августа, в Международный день светофора.
Представители «Единой России» на открытии светофора сообщили, что «обращения граждан остаются в приоритете».
Напомним, ранее в Башкирии торжественно открыли автобусную остановку из куска профнастила, мобильный пункт полиции и следственный изолятор.
Эхо Москвы
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Толпа жулья на африканской показухе
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