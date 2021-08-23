Выборы фальшивые, а беспредел настоящий

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия Хабирова «прекратить беспредел на выборах».Руководителю республики необходимо «урезонить своих подчиненных», считает председатель партии. Свое обращение он опубликовал в сети.«Приходят очень тревожные новости из Башкирии. Массовый недопуск наших наблюдателей на избирательные участки, где-то не работают камеры видеонаблюдения», – написал он.Отдельно Миронов отметил ситуацию, складывающуюся вокруг кандидата в депутаты Госдумы от партии, лидера общественного движения «Стерлитамак, дыши» Вадима Искандарова.«Я уже сейчас заявляю: если беспредел продолжится, то мы не признаем итоги выборов во всей Республике Башкортостан. Вам там Белоруссия нужна? Вам мало шиханов? Вы получите по полной программе, если не остановитесь!», – обратился депутат Госдумы.Миронов пообещал «привлечь к уголовной ответственности» фальсификаторов итогов выборов.Между тем бывший руководитель регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев написал на своей странице в соцсети, что действующий депутат Госдумы от Башкирии и член президиума партии Гаджимурад Омаров «обманывает лидера».«Конечно политика это искусство манипуляции фактами, но в любой ситуации надо оставаться человеком. С марта месяца господин Омаров враньем и интригами пытался возглавить региональное отделение. Как видим «недовозглавил». Хотел поддержки местных отделений партии. Как видим «недохотел». На конференции регионального отделения его выкинули из руководящих органов», – написал он.Омаров, по словам Игнатьева, «связался с запрещенными в России организациями». О каких именно организациях идет речь, не уточняется.Напомним, несколько недель назад Юрий Игнатьев был отстранен от руководства региональным отделением партии. Тогда Гаджимурад Омаров в эфире «Эха» сообщил, что Игнатьев «лоббировал интересы кандидатов от власти». При этом сразу в нескольких районах и городах Башкирии члены УИКов отказывались пропускать на участки наблюдателей от «Справедливой России» с направлением, подписанным Мироновым.В минувшую пятницу Омаров заявил о «тотальной фальсификации» выборов в Башкирии.