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Выборы фальшивые, а беспредел настоящий

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия Хабирова «прекратить беспредел на выборах».

Выборы фальшивые, а беспредел настоящий


Руководителю республики необходимо «урезонить своих подчиненных», считает председатель партии. Свое обращение он опубликовал в сети.

«Приходят очень тревожные новости из Башкирии. Массовый недопуск наших наблюдателей на избирательные участки, где-то не работают камеры видеонаблюдения», – написал он.

Отдельно Миронов отметил ситуацию, складывающуюся вокруг кандидата в депутаты Госдумы от партии, лидера общественного движения «Стерлитамак, дыши» Вадима Искандарова.

«Я уже сейчас заявляю: если беспредел продолжится, то мы не признаем итоги выборов во всей Республике Башкортостан. Вам там Белоруссия нужна? Вам мало шиханов? Вы получите по полной программе, если не остановитесь!», – обратился депутат Госдумы.

Миронов пообещал «привлечь к уголовной ответственности» фальсификаторов итогов выборов.

Между тем бывший руководитель регионального отделения «Справедливой России» Юрий Игнатьев написал на своей странице в соцсети, что действующий депутат Госдумы от Башкирии и член президиума партии Гаджимурад Омаров «обманывает лидера».

«Конечно политика это искусство манипуляции фактами, но в любой ситуации надо оставаться человеком. С марта месяца господин Омаров враньем и интригами пытался возглавить региональное отделение. Как видим «недовозглавил». Хотел поддержки местных отделений партии. Как видим «недохотел». На конференции регионального отделения его выкинули из руководящих органов», – написал он.

Омаров, по словам Игнатьева, «связался с запрещенными в России организациями». О каких именно организациях идет речь, не уточняется.

Напомним, несколько недель назад Юрий Игнатьев был отстранен от руководства региональным отделением партии. Тогда Гаджимурад Омаров в эфире «Эха» сообщил, что Игнатьев «лоббировал интересы кандидатов от власти». При этом сразу в нескольких районах и городах Башкирии члены УИКов отказывались пропускать на участки наблюдателей от «Справедливой России» с направлением, подписанным Мироновым.

В минувшую пятницу Омаров заявил о «тотальной фальсификации» выборов в Башкирии.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.09.2021, 07:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрел весь день телевизор, попивая чай с мёдом. В правом углу экрана обновлялся процент явки по регионам. Наблюдение: чем ближе к Центру - тем меньше явка. За Башкирию не волновался: явка рвалась под потолок, как и у северокавказских республик. Н-да.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 20.09.2021, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Могущество КПРФ прирастает Сибирью и Дальним Востоком. Везде - под 23% и выше. Соответственно, ЕР - чуть за 30%.



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  • Эксперт
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  • 3 | 20.09.2021, 09:23 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40995 | Рейтинг: +5077,9
Всё-таки Паша Качкаев пролез? А ведь ему место не в думе, а на нарах!



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  • 4 | 20.09.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня у нас две новости: первая - никто не голосовал за едрисню,
вторая-едрисня победила.



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5

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  • 5 | 20.09.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если нарушаются даже придуманные ОПГ законы нарушаются, выиграть выборы оппозицией нереально.
Выход один: партиям объявить бойкот госдуме до полной отмены результата невыборов.



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3

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  • 6 | 20.09.2021, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.09.2021, 07:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Смотрел весь день телевизор, попивая чай с мёдом. В правом углу экрана обновлялся процент явки по регионам. Наблюдение: чем ближе к Центру - тем меньше явка. За Башкирию не волновался: явка рвалась под потолок, как и у северокавказских республик. Н-да.
=====================
Мог бы и не смотреть, шулеров невозможно обыграть.



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2

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  • Гость
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  • 7 | 20.09.2021, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия Хабирова «прекратить беспредел на выборах»."
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________ У себя в партии сначала порядок наведи, а потом чего-то требовать сможешь! Очень Опытный



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  • 8 | 20.09.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я поражаюсь на комменты вашего Очень Опытного, это нужно быть на столько тупым, сначала он высказывается о свои пидаристичмких наклонностях, потом лезет в избирательную суету, и везде у него тупизм, это как нужно себя так унижать то?! Фу пакощ



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4

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  • Наблюдатель
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  • 9 | 20.09.2021, 16:24 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8834 | Рейтинг: +2118
"НАПОВАЛ" (А. Невзоров)

Выборы/ умное голосование/ интеллигенция/ Единая Россия/ ЛДПР/ КПРФ/паспорт Шойгу/ любовница Лаврова.

С сарказмом на злобу дня:

https://youtu.be/hNkuQyypUZ0



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  • 10 | 20.09.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.09.2021, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я поражаюсь на комменты вашего Очень Опытного, это нужно быть на столько тупым, сначала он высказывается о свои пидаристичмких наклонностях, потом лезет в избирательную суету, и везде у него тупизм, это как нужно себя так унижать то?! Фу пакощ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Для того, чтобы это понять, даже не нужно иметь "семь пядей во лбу", но у Вас похоже что и одной пяди нет! Очень Опытный



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  • 11 | 20.09.2021, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
фу билят, сегодня одни пидоры собрались на уже, прям съезд гомосеков



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  • 12 | 20.09.2021, 23:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж, достойных людей практически не осталось на Ужике, одна питушня, оошки да иришки, юнги да карнеи, в натуре съезд дырявых!



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