Хабировские карусели ...

В Стерлитамаке наблюдатели сообщают о многократном голосовании одних и тех же людей.Для этого они переодеваются и закрывают лица медицинской маской, сообщил «Эху» наблюдатель от «Справедливой России» Ренат Теляпкулов. По его словам, подобную «карусель» удалось обнаружить еще в первый день голосования. С тех пор он продолжает периодически видеть на участке № 690 одних и тех же людей в разной одежде.«В основном заходят студенты. Повторно они заходят в капюшоне, с закрытыми маской лицами. Но по глазам я их узнал и зафиксировал. У меня есть видео-доказательства», — рассказал он.Члены УИКа, по словам Теляпкулова, неоднократно пытались помешать наблюдателям вести съемку повторно приходящих избирателей, в частности окружали и перекрывали обзор.Отметим, участковая избирательная комиссия № 690 расположена в здании стерлитамакского филиала «Башкирского государственного университета». Дозвониться до нее по официальному номеру телефона, указанному на сайте ЦИК Башкирии, не удалось.