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Хабировские карусели

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В Стерлитамаке наблюдатели сообщают о многократном голосовании одних и тех же людей.

Хабировские карусели


Для этого они переодеваются и закрывают лица медицинской маской, сообщил «Эху» наблюдатель от «Справедливой России» Ренат Теляпкулов. По его словам, подобную «карусель» удалось обнаружить еще в первый день голосования. С тех пор он продолжает периодически видеть на участке № 690 одних и тех же людей в разной одежде.

«В основном заходят студенты. Повторно они заходят в капюшоне, с закрытыми маской лицами. Но по глазам я их узнал и зафиксировал. У меня есть видео-доказательства», — рассказал он.

Члены УИКа, по словам Теляпкулова, неоднократно пытались помешать наблюдателям вести съемку повторно приходящих избирателей, в частности окружали и перекрывали обзор.

Отметим, участковая избирательная комиссия № 690 расположена в здании стерлитамакского филиала «Башкирского государственного университета». Дозвониться до нее по официальному номеру телефона, указанному на сайте ЦИК Башкирии, не удалось.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.09.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • Гость
  •  
  • 2 | 20.09.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«В основном заходят студенты. Повторно они заходят в капюшоне, с закрытыми маской лицами. Но по глазам я их узнал и зафиксировал. У меня есть видео-доказательства», — рассказал он.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это же какая память у человека уникальная, что только по глазам узнавал, что это один и тот же человек, который несколько часов или может быть в предыдущий день был на участке? Уникум какой-то или экстрасенс? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 20.09.2021, 21:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это проплачено Гильмутдиновым и чисто для себя



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