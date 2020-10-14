То ли еще будет! «Я в шоке, таких выборов не видел никогда»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Лучшие комментарии
Самое позорное дело башки ...

Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, ч ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Фальшивые выборы: Приходи ...

Уже не удивляюсь давно дурости российской, исконно-посконной. И на УЖе ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
То ли еще будет! «Я в ...

Андрея Ларионова удалили с УИК №214 сразу после начала подсчета голосов. ...
  20.09.2021   30607    64

Выборы фальшивые, а ...

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия ...
  20.09.2021   13549    12

Хабировские карусели ...

В Стерлитамаке наблюдатели сообщают о многократном голосовании одних и тех же ...
  20.09.2021   16664    3

Толпа жулья на ...

«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала ...
  17.09.2021   25286    90

Видео: Карим Яушев - О ...

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает проекту ...
  16.09.2021   22745    19

Последние публикации
То ли еще будет! «Я в ...

Андрея Ларионова удалили с УИК №214 сразу после начала подсчета голосов. ...
  20.09.2021   15456    64

Выборы фальшивые, а ...

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал главу Башкирии Радия ...
  20.09.2021   38408    12

Хабировские карусели ...

В Стерлитамаке наблюдатели сообщают о многократном голосовании одних и тех же ...
  20.09.2021   25877    3

Толпа жулья на ...

«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала ...
  17.09.2021   26752    90

Видео: Карим Яушев - О ...

Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает проекту ...
  16.09.2021   16664    19

Родители пожаловались в ...

Родители школьников потребовали от чиновников объяснить руководству учебных ...
  16.09.2021   35898    10

Жулики и воры будут ...

Андрей Потылицын: "На выборах будет много скандалов, но "единороссы" будут ...
  16.09.2021   18534    5

В партии жуликов и воров ...

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной ...
  15.09.2021   27989    29

На фальшивых выборах ...

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на ...
  14.09.2021   18874    22

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   19716    8

Читаемое за месяц
Подачки нищим перед ...

Путин предложил до конца года выплатить пенсионерам разово 10 тысяч рублей. ...
  23.08.2021   35405    13

Шок! Хабиров вспомнил ...

«Вдруг уфимцы хотят по-другому?»: Хабиров вспомнил о горожанах при обсуждении ...
  23.08.2021   35834    17

Галин совсем потерял стыд ...

Азамат Галин: В какой стране до выборов допускают людей, противопоставляющих ...
  23.08.2021   35340    20

В партию жуликов и воров ...

Динар Гильмутдинов, кандидат в депутаты. Непростой разговор В прошлую пятницу ...
  24.08.2021   21517    36

Фальшивые выборы: ...

Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств. Президент Путин ...
  25.08.2021   30746    36

Архив публикаций
Сентябрь 2021 (24)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)




То ли еще будет! «Я в шоке, таких выборов не видел никогда»

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 16818 | Комментарии: 64
Оценили
0


Андрея Ларионова удалили с УИК №214 сразу после начала подсчета голосов. Полиция потребовала покинуть помещение участковой избирательной комиссии №214 (ул. Зорге, 50) Андрея Ларионова сразу после начала подсчета голосов. Ларионов является членом ЦИК Башкирии от КПРФ с правом совещательного голоса.

То ли еще будет! «Я в шоке, таких выборов не видел никогда»


По его словам, полиция обосновала это тем, что он не имеет права находиться на участке. На требование показать соответствующее решение суда, никаких документов не было предъявлено. Ларионов говорит, что не стал сопротивляться требованию полиции, потому что в таком случае в отношении него могли применить силу, а также составить протокол за неподчинение.

Член ЦИК предполагает, что это, наверное, последние выборы, в которых он принимает участие, потому что он теперь уже не видит никакого смысла в этом действии.

Приводим его рассказ о том, что происходило на участках, на которых он наблюдал за процессом.

«Я являюсь членом Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ. Я наблюдал за избирательным процессом в Октябрьском районе Уфы. Я принял решение, что при подведении итогов выборов мне нужно присутствовать на участках № 214, 215, 216. Это улица Рихарда Зорге. На этих участках много было жалоб от наблюдателей: не разрешали ходить по помещению, не давали снимать видео, не давали смотреть списки избирателей и реестр голосующих на дому. Плюс ко всему на УИК № 214 член комиссии с правом решающего голоса воспользовался своим правом присутствия при надомном голосовании и обнаружил, что граждане, к которым они ходили, не оставляли заявок на голосование вне помещения УИК. Это нарушение.

Большинство наблюдателей, которые находятся на участке, – бюджетники или еще кто. Они сами не наблюдали по-настоящему и на наших наблюдателей набрасывались: мешали им работать, вставали на сторону комиссии.

Кричали, что мы не имеем права снимать, знакомиться со списками. Мы ничего не имеем права. А смысл тогда нашего присутствия там?

Может нам просто уже объявить монархию и прекратить людям морочить голову выборами?

Во время процесса подведения итогов полностью нарушалась статья 65, гласность. Я потребовал озвучивать количество подсчитанных голосов, как должно быть. На меня накинулись, что я срываю процесс. В 20:15 на участок №214 вошла полиция и, превышая все свои полномочия, потребовала покинуть участок. Я в шоке. Такое со мной впервые происходит на выборах. Чтобы члена ЦИК, то есть высшего уровня комиссии, полиция выводила без решения суда. Обоснование простое – я не имею права там находиться.

Там сейчас наши наблюдатели остались. Но им по 19 лет. Их там заклюют. Ничего не дают сделать. Встали спиной и что-то считают. Полностью все законы нарушается. Если ЭТО выборы, то что такое невыборы. Кому это вообще нужно?

Не знаю, как наша партия будет реагировать. Но я для себя решил, что больше на выборах участвовать не буду никогда. Не вижу уже смысла».

Также Ларионов подтвердил, что со многих участков выводят наблюдателей от КПРФ, а в селе Таптыково Уфимского района вывели и члена комиссии с правом решающего голоса Вадима Садыкова. По его информации, в отношении него была применена сила.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.09.2021, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально, горе честным и бедным, соответственно радость богатым и подлым. А вы что хотели? Власть у нас, как сказал один товарищ, захватывают. Так что не надо оспаривать, писать, говорить. Все честно захвачено.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!!

Везде одна и та же схема: избирательные участки возглавляют болезненные амёбообразные тетки, сгоняют из школ амёбообразных болезненных училок, амёбообразных бухгалтерш, экономисток, нормировщиц,санитарок,медсестер, студенток и т.д. чтоб подавать бюллетени избирателям:
и если кто-то начинает указывать на нарушения, амёбообразно-болезненные тетки тут же вызывают полицию: - караул,слабую женщину обижают на рабочем месте!!
Прикормленные альфа-самцы в погонах тут как тут : зарегистрированных наблюдателей задерживают на идиотском основании что "они пристают слабым женщинам"

Вы на государственной работе, вы получаете зарплату за счет народа - если такие убогенькие и слабые - сидите дома не хрен вам делать на избирательных участках.

А в идеале лучше бы женский пол освободить от участия на выборах - не для них эта работа: тогда было хорошо всем - и мужчинам и женщинам, и не пришлось бы из-за баб по 20 лет жить под жуликами и ворами



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.09.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разве кто ожидал справедливости?
Была команда сделать 45% - перевыполнение не возбраняется.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.09.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если наблюдатель зафиксировал нарушение, то он что ли не знает, что обращаться нужно не со статьёй в СМИ? Или это как обычно "плач Ярославны" ничем не зафиксированный? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.09.2021, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Плюс ко всему на УИК № 214 член комиссии с правом решающего голоса воспользовался своим правом присутствия при надомном голосовании и обнаружил, что граждане, к которым они ходили, не оставляли заявок на голосование вне помещения УИК. Это нарушение."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как говорил К.С.Станиславский:"Не верю!" Не может такого быть, чтобы припёрлись в чей-то дом без предварительно поданной заявки! Покажите мне запись, где в чью-то квартиру припёрлись с урной для голосования без предварительной заявки! Пусть этот "коммунист" лохов среди либерастов ищет, а не среди нормальных читателей! За ложь в СМИ надо штрафовать, чтобы неповадно было! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 20.09.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Большинство наблюдателей, которые находятся на участке, – бюджетники или еще кто."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Такая "глубокая" мысль, что не оспоришь! Действительно, третьего не дано! Явно дебил статью писал, ну или местный "коммунист", что однозначно! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.09.2021, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я потребовал озвучивать количество подсчитанных голосов, как должно быть. На меня накинулись, что я срываю процесс. В 20:15 на участок №214 вошла полиция и, превышая все свои полномочия, потребовала покинуть участок. "
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Через 15 минут после завершения выборов уже успели посчитать голоса, поругаться с наблюдателем, вызвать полицию и она прибыла на УИК? Стахановцы прямо! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.09.2021, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня на УЖе в старых статьях появилось 10 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 3 из них мои! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 20.09.2021, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажу откровенно: я разочарован результатами выборов! Одно радует: это результат "Яблока" приблизительно в 1 %, а это фиаско, братан! Как говорят в народе:"Киздец котёнку - больше срать не будет!" Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.09.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Пермском университете стрельба! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 20.09.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 часа назад, источник: Коммерсантъ
Напавший на пермский университет задержан
Мужчина, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), задержан или убит. СКР сообщает, что стрелял студент вуза. По данным ведомства погибли восемь человек, еще несколько пострадали.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Мои соболезнования! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 20.09.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В очко забей свои соболезнования ОО



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 20.09.2021, 16:27 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8834 | Рейтинг: +2118
-- | 20.09.2021, 16:24 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8833 | Рейтинг: 0

"НАПОВАЛ" (А. Невзоров)

Выборы/ умное голосование/ интеллигенция/ Единая Россия/ ЛДПР/ КПРФ/паспорт Шойгу/ любовница Лаврова.

С сарказмом на злобу дня:

https://youtu.be/hNkuQyypUZ0



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 20.09.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.09.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В очко забей свои соболезнования ОО
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Сразу видно, что про очко ты большой специалист! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 20.09.2021, 18:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11175 | Рейтинг: -882,1
Пусть хотя и офтоп, хочу повтоиться и здесь:

89 | 20.09.2021, 17:27 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 11156 | Рейтинг: -880,1
81 | 19.09.2021, 22:12 | Автор: Корней
А почему ты сдёрнул с этого жёлтого сраного сайта, узнав, что я рядом с твоим гаражом?
++++++++++++++++++++++++++++++
Этот му му пельмень Херней с этим своим ку ку повторяется, и повторяется. Ужо и отвечал я на сиё, но ещё раз приведу, скажем там, хронологию этого моего бегства с сайта. Однако прежде вопрос, а зачем сбегать мне с сайта, с того, что этот му му приехал в Новогорск?

Вместе с тем, дело было так. Я спросил у Кухерки:
959126 | 14.10.2020, 16:34 | Автор: Ирек
Лица Уфы: Николай Швецов
==========================
куда делся анянямный, твой записной спорщик, уппонент, активный твой упротивник Хернец=Мудец?

Пельмень=Херней сам объявился, ответил:
959129 | 14.10.2020, 17:25 | Автор: Корней
Лица Уфы: Николай Швецов
Иришка, крыса гаражная и далёкая, за меня не беспокойся.
Я никуда не делся, хотя сейчас в Москве, точнее в Химках, ещё точнее в Новогорске. Мне просто не интересн стал этот сайт.
Ты бы про анонимность меньше хрюкала, не тебе из далёкого далека о ней говорить.
++++++++++++++++++++++++
Ну вот, и сам близохонько он подъехал, а я с известным моим адресом до сих пор для него из даоёкого далёка

На другой день я ему отписал:
========================
959187 | 15.10.2020, 14:48 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 11154 | Рейтинг: -879,9
Лица Уфы: Николай Швецов
38 | 14.10.2020, 17:25 | Автор: Корней
Я никуда не делся, хотя сейчас в Москве, точнее в Химках, ещё точнее в Новогорске. Мне просто не интересн стал этот сайт.
++++++++++++++++++++++++++++++
Химки, это почти рядом, Новогорск не знаю, надоть глянуть в инете. Могли бы и встретиться, хотелось бы глянуть на памперсного аняняма. Но увы, памперсная анянямность Хернеца=Мудеца этому не можность.
++++++++++++++++++++++++++++++
Действительно Новогорск тоже рядышком, и у меня же это было конкретное предложение встретиться. Хучь у меня в Зеленограде, хучь в Новогорске. Если мой адрес здесь, вплоть до квартиры известен, то для меня надо было бы только указать время, когда мы могли бы встретиться. А вот если в Новогорске, или ещё где, то и адрес тоже. Но этот Пельмень=Херней ссыкун боящийся даже своей тени, отмолчался за это.

Только скукарекал, срыгнул:
959196 | 15.10.2020, 18:33 | Автор: Корней
Лица Уфы: Николай Швецов
Иришка, какая жеты реальный человек.
Тебя никто не знает и не видел.
Ты и подписываешься почему-то кличкой - Ирек.
В реале ты должна подписываться - Чмо гаражное.

И пропал. Я ждал его ответа насчёт встречи, но писун молчал. Я ему о себе напоминил было:
959326 | 18.10.2020, 14:24 | Автор: Ирек
Лица Уфы: Николай Швецов
61 | 15.10.2020, 18:33 | Автор: Хернец=Мудец анянямный:
Тебя никто не знает и не видел.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мудец=Хрюкец, это ты сугубо ссыкун и памперсный аняням, и никто тебя даже со здешнего сайта не знает. Потому, это у тебя кликуха Корней=Хернец.
Я же Ирек Гаттарович Гиниятов. Твой собрат Кацик=Прибамбасик и твоя Кухерка приводили здесь даже мои адресные данные.
А тебя же анянямный клоун даже Кухерка не знает, которая многих здешних знала и знает. Тьфу на тебя, такого же борцуна, как известный "традиционалист" Башкортостана. А он все же не аняням, как ты. И тоже между ппрочим, и к слову, я и с ним в Уфе встречался. И он мне даже две книги подарил, свою про Салавата, и Рамиля Рахимова "Тептярские полки". Он как и ты, вначале пытался было "сдружиться", под его песнопения. И тоже получился облом.
Так что жалкий ты аняням Хернец=Мудец. С твоей кликухой я могу что угодно вытворять, поскольку это есть кликуха. А ты со словм "чмо" в адрес реального человека не балуйся. Меня на этот счёт не боись, но, по крайней мере одного такого чуда, прижопили за таковое было на просторах инета

Далее я ещё комментировался на сайте, скажем так, по моей, истормческой теме, например:
959437 | 19.10.2020, 16:34 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 11154 | Рейтинг: -880,1
Ряженая попойка на 15 миллионов

И далее до:
959551 | 20.10.2020, 15:14 | Автор: Ирек
Уфа прошлого восхищала
Полностью здесь: https://irek-tattarich.livejournal.com/106093.html

И начинается это со слов:
Известный на сайте «Уфимский журнал» клоун, который по своему никнейму некий анонимный Корней, выложил на сайте несколько выдержек, кои по его убогому скоморошному разумению отрицают прежнее существование татар, и/или, в общем, содержат некоторый негатив на татар, как на народ. Но писун Херней и здесь тогда отмолчался насчёт встречи, сушил свои памперсы.

Однако объявился, но только со своим обычным своим кукареком:
959554 | 20.10.2020, 15:39 | Автор: Корней
Таблички памяти и история беспамятств
Публикации: 1354 | Комментарии: 69338 | Рейтинг: +11802

Вы, дураки, по молодости тоскуете, когда х... стоял, и деньги были, ну и здоровье, а не по СССР.
____________________________________
Ну ты дура куда бОльшая.
Несомненно скучаем и по молодости.
Но и по человеческим отношениям, отношением к детям, образованию и медицине.
По многому скучаем.
А то, что сейчас, через 30 лет стали жить лучше, так неизвестно, как жили бы через эти 30 лет, сохранись СССР.
Но тоже несомненно лучше.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 20.09.2021, 18:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11175 | Рейтинг: -882,1
Я ещё вопрошал?:
959556 | 20.10.2020, 15:56 | Автор: Ирек
Преступная нацполитика рахимовских времен
Кухерка, а откуда ты знаешь мою фамилию, и даже в целом ФИО, если твой дяжурный здешний уппонент и собеседник Хернец=Мудец утверждает, что не он памперсный аняням, а я здесь не реальный человек, и моё имя, это только моя кликуха. Как бы к слову, а ты хотя бы чуток этого кичливого клоуна знаешь?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 20.09.2021, 18:08 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11175 | Рейтинг: -882,1
90 | 20.09.2021, 17:29 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 11156 | Рейтинг: -880,1
Не выдержала душа памперсного писуна, всё же вымучил он:
959591 | 20.10.2020, 22:30 | Автор: Корней
Таблички памяти и история беспамятств
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тут где-то ещё из щели в гараже подглядывает фальшивая самбистка-фальшивая физтех.
Которая грозилась мне всеми карами земными.
Но слилась сначала в Башкирии, якобы ей некогда было, а теперь и в Москве слилась, узнав, что я неподалёку.
Позже вылезет из гаража, кулачонками по интернету за полторы тысячи километров потрясти.

Тут где-то ещё из щели в гараже подглядывает фальшивая самбистка-фальшивая физтех.
+++++++++++++++++++++++++
Блядина Херней, наречённый по желаниям потереться около мужского пола, как Карине, сама отмечает, что я вполне по желанию отмечаюсь на сайте, п_здит, что это я скрылся, а не он, свои памперсы меняет.

И далее, его кукареки были обо всяком разном, но о встрече никак, только памперсы он свои менял. И наконец разродился:
959846 | 24.10.2020, 13:34 | Автор: Корней
В Туймазах откопали «башкирские роды»
Иришка, чмо гаражное, сиди у себя в гараже и не хрюкай.
Можешь спокойно выдохнуть, я вчера прилетел в Уфу.
Ляжки обдристанные помой.

Писун Пельмень=Херней боящийся даже своей тени, и об своём отъезде только из Уфов отписал. А пока был близко, даже только с того, что я недалеко, только памперсы свои спрятавшись обильно орошал. Боялся пельмень новых вопросов, предложений о встрече. И кулачонками по интернету за полторы тысячи километров трясти стал только из Уфов.
ПЕЛЬМЕНЬ ПАММЕРСНЫЙ и ГАДКОГАДЮНИШНИЙ му му ХЕРНЕЙ.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 20.09.2021, 18:20 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5037 | Рейтинг: -756,5
А где Кухарка? а то минусы некому ставить.... Может на время выборов в психушку или еще куда упекли......



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 20.09.2021, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качкаев,Аиткулова,Гумерова , Гильмутдинов ... главное - присосавшиеся к ЕР... неужели в ЕР нет достойных ? НЕ ВЕРЮ!!! Наша республика полна умными,честными,справедливыми, образованными , прекрасными , достойными людьми.Обидно за народ РБ.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 20.09.2021, 18:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11175 | Рейтинг: -882,1
71417 | 15.09.2021, 19:15 | Автор: Кухарка
В партии жуликов и воров завелся очередной иностранный агент?
у меня рейтинг упал всего на 7-8 тыщ. То есть по паре тыщ в год. Остается 114 817.
++++++++++++++++++++++++
Кухерка, не 114 817, а на сегодня 11478,1, На 4/08-2010 же было 12168 этого рейтинга твоего блуда, при 64053 твоих комментариях. Некий тангенс угла наклона этого твоего блуда 12168/64053 помноженный на 100, причём положительный был равен практически числу 19. За прошедшее время ты наструляля 7478 комментариев, а рейтинг твоего блуда упал до величины 11478, т.е. на 690. Опять тот же тангенс угла наклона твоего блуда помноженный также на 100, но уже отрицательный равен величине уже даже чуть более -9.
Кухерка, так разве не наглядно, что ты уже опущенв с тех времён, когда ты ты безнаказанно тут блудила. Знак вопроса не ставлю, поскольку очень даже всё наглядно.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com