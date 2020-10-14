То ли еще будет! «Я в шоке, таких выборов не видел никогда»

Андрея Ларионова удалили с УИК №214 сразу после начала подсчета голосов. Полиция потребовала покинуть помещение участковой избирательной комиссии №214 (ул. Зорге, 50) Андрея Ларионова сразу после начала подсчета голосов. Ларионов является членом ЦИК Башкирии от КПРФ с правом совещательного голоса.По его словам, полиция обосновала это тем, что он не имеет права находиться на участке. На требование показать соответствующее решение суда, никаких документов не было предъявлено. Ларионов говорит, что не стал сопротивляться требованию полиции, потому что в таком случае в отношении него могли применить силу, а также составить протокол за неподчинение.Член ЦИК предполагает, что это, наверное, последние выборы, в которых он принимает участие, потому что он теперь уже не видит никакого смысла в этом действии.Приводим его рассказ о том, что происходило на участках, на которых он наблюдал за процессом.«Я являюсь членом Центральной избирательной комиссии РБ от КПРФ. Я наблюдал за избирательным процессом в Октябрьском районе Уфы. Я принял решение, что при подведении итогов выборов мне нужно присутствовать на участках № 214, 215, 216. Это улица Рихарда Зорге. На этих участках много было жалоб от наблюдателей: не разрешали ходить по помещению, не давали снимать видео, не давали смотреть списки избирателей и реестр голосующих на дому. Плюс ко всему на УИК № 214 член комиссии с правом решающего голоса воспользовался своим правом присутствия при надомном голосовании и обнаружил, что граждане, к которым они ходили, не оставляли заявок на голосование вне помещения УИК. Это нарушение.Большинство наблюдателей, которые находятся на участке, – бюджетники или еще кто. Они сами не наблюдали по-настоящему и на наших наблюдателей набрасывались: мешали им работать, вставали на сторону комиссии.Кричали, что мы не имеем права снимать, знакомиться со списками. Мы ничего не имеем права. А смысл тогда нашего присутствия там?Может нам просто уже объявить монархию и прекратить людям морочить голову выборами?Во время процесса подведения итогов полностью нарушалась статья 65, гласность. Я потребовал озвучивать количество подсчитанных голосов, как должно быть. На меня накинулись, что я срываю процесс. В 20:15 на участок №214 вошла полиция и, превышая все свои полномочия, потребовала покинуть участок. Я в шоке. Такое со мной впервые происходит на выборах. Чтобы члена ЦИК, то есть высшего уровня комиссии, полиция выводила без решения суда. Обоснование простое – я не имею права там находиться.Там сейчас наши наблюдатели остались. Но им по 19 лет. Их там заклюют. Ничего не дают сделать. Встали спиной и что-то считают. Полностью все законы нарушается. Если ЭТО выборы, то что такое невыборы. Кому это вообще нужно?Не знаю, как наша партия будет реагировать. Но я для себя решил, что больше на выборах участвовать не буду никогда. Не вижу уже смысла».Также Ларионов подтвердил, что со многих участков выводят наблюдателей от КПРФ, а в селе Таптыково Уфимского района вывели и члена комиссии с правом решающего голоса Вадима Садыкова. По его информации, в отношении него была применена сила.