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У главной фальсификаторши проблем нет

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За период выборов ЦИК Башкирии получил более 200 обращений и жалоб, но «серьезных проблем» не нашел.

У главной фальсификаторши проблем нет


Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщила председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко. По ее словам, наибольшее количество жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса поступило в субботу.

«Основная масса всех жалоб, обращений была сконцентрирована от партии «Справедливая Россия — За правду» и вчера также шквал обращений и жалоб от Коммунистической Партии Российской Федерации. Все жалобы, обращения проверены. За небольшим исключением подтвердились нарушения, и мы приняли соответствующие меры. В остальных случаях нарушения не подтвердились. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы серьезные, не приходится», — объяснила она.

По словам Макаренко, после обработки более 90% бюллетеней со всей Башкирии «Единая Россия» по федеральному округу набрала 67,81%, КПРФ — 14,95%, ЛДПР — 6,7%, «Новые люди» — 3,02%, «Справедливая Россия — За правду» — 2,69%. Другие партии набрали голосов меньше. Явка составила 72,88%.

Хабиров поблагодарил Макаренко и «всю систему участковых и территориальных избирательных комиссий». По словам главы Башкирии, 3-дневное голосование позволило жителям «спокойно проголосовать в любое удобное время». Также он обратился с благодарностью к МВД, Росгвардии, Минздраву и Роспотребнадзору. У них была «очень большая нагрузка», добавил Хабиров.

Напомним, ранее реском КПРФ сообщил о снятии с выборов нескольких наблюдателей и членов участковых комиссий из-за якобы контакта с зараженным новым коронавирусом. Как сообщил «Эху» кандидат в Госдуму от КПРФ Ильгам Галин причиной принудительной изоляции стал анонимный звонок в Роспотребнадзор. При этом коммунисты подозревают представителей «Единой России» в преднамеренном устранении наблюдателей для фальсификации итогов голосования.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 21.09.2021, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семейка жуликов, пособников хабарова



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  • Участник
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  • 2 | 21.09.2021, 09:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15938 | Рейтинг: -2234,3
...За небольшим исключением подтвердились нарушения, и мы приняли соответствующие меры. В остальных случаях нарушения не подтвердились. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы серьезные, не приходится», — объяснила она.
_______________________________________________
Вот как это понимать?



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  • 3 | 21.09.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действо под названием "выборы" закончилось.
Что теперь зацикливаться на каких-то там нарушениях.
Теперь за работу, господа. Будем теперь, видимо, строить
развитой капитализм. Перед грандиозными планами, как то,
строительство городов миллионников и другие, меркнут
все шероховатости в организации и проведении "выборов".



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1

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  • 4 | 21.09.2021, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров традиСионный мошенник по выборам - старый мерин борозды не портит.



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  • 5 | 21.09.2021, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото жалкий, испуганный вид нашкодившей ответчицы с последней речью перед вынесением приговора.



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  • 6 | 21.09.2021, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.09.2021, 09:47 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15938 | Рейтинг: -2234,1
...За небольшим исключением подтвердились нарушения, и мы приняли соответствующие меры. В остальных случаях нарушения не подтвердились. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы серьезные, не приходится», — объяснила она.
_______________________________________________
Вот как это понимать?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! Так и понимай, что были выявлены небольшие нарушения, которые сразу устраняли по мере выявления! Но я слышал, что одно нарушение сейчас рассматривается ЦИК РФ и уже она будет решать про отмену итогов выборов на этом УИК! Очень Опытный



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  • 7 | 21.09.2021, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дама с украинской фамилией, как и Кириенко



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