У главной фальсификаторши проблем нет

За период выборов ЦИК Башкирии получил более 200 обращений и жалоб, но «серьезных проблем» не нашел.Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве сообщила председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко. По ее словам, наибольшее количество жалоб на нарушения в ходе избирательного процесса поступило в субботу.«Основная масса всех жалоб, обращений была сконцентрирована от партии «Справедливая Россия — За правду» и вчера также шквал обращений и жалоб от Коммунистической Партии Российской Федерации. Все жалобы, обращения проверены. За небольшим исключением подтвердились нарушения, и мы приняли соответствующие меры. В остальных случаях нарушения не подтвердились. И поэтому говорить о том, что у нас какие-то проблемы серьезные, не приходится», — объяснила она.По словам Макаренко, после обработки более 90% бюллетеней со всей Башкирии «Единая Россия» по федеральному округу набрала 67,81%, КПРФ — 14,95%, ЛДПР — 6,7%, «Новые люди» — 3,02%, «Справедливая Россия — За правду» — 2,69%. Другие партии набрали голосов меньше. Явка составила 72,88%.Хабиров поблагодарил Макаренко и «всю систему участковых и территориальных избирательных комиссий». По словам главы Башкирии, 3-дневное голосование позволило жителям «спокойно проголосовать в любое удобное время». Также он обратился с благодарностью к МВД, Росгвардии, Минздраву и Роспотребнадзору. У них была «очень большая нагрузка», добавил Хабиров.Напомним, ранее реском КПРФ сообщил о снятии с выборов нескольких наблюдателей и членов участковых комиссий из-за якобы контакта с зараженным новым коронавирусом. Как сообщил «Эху» кандидат в Госдуму от КПРФ Ильгам Галин причиной принудительной изоляции стал анонимный звонок в Роспотребнадзор. При этом коммунисты подозревают представителей «Единой России» в преднамеренном устранении наблюдателей для фальсификации итогов голосования.