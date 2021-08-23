Культура и менталитет рабов сохранилась

Рустем Ахмадинуров: сама электоральная культура и менталитет наших избирателей сохранились.Руководитель реготделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров рассказал, что партия удовлетворена результатами выборов и оценивает их итоги на «4».— Всегда хочется лучшего. Но в целом мы удовлетворены. На 10 процентов больше набрали, чем в 2016 году, несмотря на то, что тогда не было пенсионной реформы и ковида. Явка чуть больше на пару процентов. Это показывает, что сама электоральная культура и менталитет наших избирателей сохранились. Но здесь удалось мобилизовать сторонников чуть лучше, возможно, помогло трехдневное голосование, чего в 2016 году не было. Мы провели 30 тысяч встреч, около 7 тысяч наших депутатов провели каждый в среднем по 4-5 встречи, это дало результат. 60 тысяч встреч только в «Поезде здоровья». 470 тысяч в пандемию только продуктовых наборов организовали.Ахмадинуров считает, что партию поддержали те, кому в прошлом году волонтеры «ЕР» раздавали продуктовые наборы.— Обзвонили 20 тысяч человек, которым оказывали помощь, попросили прийти на участки и проголосовать. Примерно 83 процента сказали, что проголосуют за команду Хабиров. Мы их мобилизовали.Он заметил, что в ходе встреч с кандидатами башкирские единоросы собрали 214 тысяч наказов от избирателей, а в августе-сентябре следующего года на партийном форуме будет подведен итог их исполнения.