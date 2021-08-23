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Культура и менталитет рабов сохранилась

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Рустем Ахмадинуров: сама электоральная культура и менталитет наших избирателей сохранились.

Культура и менталитет рабов сохранилась


Руководитель реготделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров рассказал, что партия удовлетворена результатами выборов и оценивает их итоги на «4».

— Всегда хочется лучшего. Но в целом мы удовлетворены. На 10 процентов больше набрали, чем в 2016 году, несмотря на то, что тогда не было пенсионной реформы и ковида. Явка чуть больше на пару процентов. Это показывает, что сама электоральная культура и менталитет наших избирателей сохранились. Но здесь удалось мобилизовать сторонников чуть лучше, возможно, помогло трехдневное голосование, чего в 2016 году не было. Мы провели 30 тысяч встреч, около 7 тысяч наших депутатов провели каждый в среднем по 4-5 встречи, это дало результат. 60 тысяч встреч только в «Поезде здоровья». 470 тысяч в пандемию только продуктовых наборов организовали.

Ахмадинуров считает, что партию поддержали те, кому в прошлом году волонтеры «ЕР» раздавали продуктовые наборы.

— Обзвонили 20 тысяч человек, которым оказывали помощь, попросили прийти на участки и проголосовать. Примерно 83 процента сказали, что проголосуют за команду Хабиров. Мы их мобилизовали.

Он заметил, что в ходе встреч с кандидатами башкирские единоросы собрали 214 тысяч наказов от избирателей, а в августе-сентябре следующего года на партийном форуме будет подведен итог их исполнения.






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  • 1 | 21.09.2021, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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