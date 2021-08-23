Смогут ли декоративные коммунисты забрать свое?

КПРФ отказывается признать итоги выборов в Башкирии.Сразу несколько представителей партии намерены обратиться в правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию России с жалобой на фальсификации и недопуск наблюдателей и членов избирательных комиссий от коммунистов, рассказал «Эху» секретарь рескома по идеологической работе Ильгам Галин. Он также баллотировался в федеральный парламент по Нефтекамскому одномандатному округу. При этом, по его словам, количество отданных за него голосов на разных участках отличается. Это зависит от того, было ли установлено электронное устройство для подсчета голосов или использовалась традиционная урна.«Если заставим пересчитать, то сразу будет видно: где были КОИБы, например, в Агидели, там выиграла КПРФ», — отметил Галин.В КПРФ допустили, что в Нефтекамском одномандатном округе могли вбросить несколько тысяч бюллетеней за кандидата Рифата Шайхутдинова, который является действующим депутатом Госдумы.По данным ЦИК, кандидат от КПРФ занял по округу 3 место, от «Единой России» — 2.Напомним, также результаты выборов в Башкирии отказалась признать и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По словам председателя партии Сергея Миронова, итоги голосования в республике оказались аномальными.