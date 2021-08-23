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Смогут ли декоративные коммунисты забрать свое?

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КПРФ отказывается признать итоги выборов в Башкирии.

Смогут ли декоративные коммунисты забрать свое?


Сразу несколько представителей партии намерены обратиться в правоохранительные органы и Центральную избирательную комиссию России с жалобой на фальсификации и недопуск наблюдателей и членов избирательных комиссий от коммунистов, рассказал «Эху» секретарь рескома по идеологической работе Ильгам Галин. Он также баллотировался в федеральный парламент по Нефтекамскому одномандатному округу. При этом, по его словам, количество отданных за него голосов на разных участках отличается. Это зависит от того, было ли установлено электронное устройство для подсчета голосов или использовалась традиционная урна.

«Если заставим пересчитать, то сразу будет видно: где были КОИБы, например, в Агидели, там выиграла КПРФ», — отметил Галин.

В КПРФ допустили, что в Нефтекамском одномандатном округе могли вбросить несколько тысяч бюллетеней за кандидата Рифата Шайхутдинова, который является действующим депутатом Госдумы.

По данным ЦИК, кандидат от КПРФ занял по округу 3 место, от «Единой России» — 2.

Напомним, также результаты выборов в Башкирии отказалась признать и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По словам председателя партии Сергея Миронова, итоги голосования в республике оказались аномальными.






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  • 1 | 21.09.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поезд ушел и пассажиры, устроившиеся в нем на четыре года, уже далече.
Остальным остается толочь воду в ступе, прекрасно понимая,
что это сизифов труд.



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  • 2 | 21.09.2021, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Наблюдателей надо было нормальных нанимать, а не кулаками после драки махать! Очень Опытный



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  • 3 | 21.09.2021, 15:04 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40997 | Рейтинг: +5077,7
Через три года мы придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом. Поэтому репрессивная передышка – если и будет – то будет недолгой и несильной. На все дела у нас в запасе три года – и это максимум.

ЧИТАТЬ ОРЕХА – ПОКА ЕЩЕ МОЖНО



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  • 4 | 21.09.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12:23, 21 сентября 2021

Отрицавшая опасность COVID-19 женщина заразилась им и попросила молиться за нее

Противница вакцинации из США заболела COVID-19 и описала страшные боли

Противница вакцинации из США, заявлявшая, что COVID-19 «не опаснее несварения желудка», заразилась вирусом, описала страшные боли и попросила молиться за нее. Об этом сообщает Metro.

Активистка антипрививочного движения Лора Лумер из штата Флорида начала активно выступать против вакцинации с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Она отрицала опасность COVID-19 и заявляла, что хочет поскорее заразиться. Лумер успела прославиться в родном штате — в соцсетях на нее подписались около 32 тысяч человек, а недавно женщина пыталась баллотироваться на выборах от республиканской партии.

В четверг, 16 сентября, Лумер заявила, что заболела COVID-19. «Вчера я почувствовала себя плохо. У меня поднялась температура, начался кашель, насморк, появилась боль в горле и во всем теле. Такое ощущение, что меня автобусом переехало», — написала женщина в мессенджере.

Она добавила, что похожие симптомы были у нее несколько лет назад, во время сильного гриппа. «Просто помолитесь за меня, пожалуйста. Я не могу вам описать, насколько сильные боли испытываю после заражения COVID-19. Мне очень больно», — написала женщина на третий день болезни.

Тем не менее несмотря на тяжелое состояние Лумер продолжила писать, что вакцины от коронавируса ядовиты и используются правительством для того, чтобы «отслеживать и наблюдать» за американцами.

Кроме того, Лумер заявила, что лечится ивермектином — лекарством от паразитов, которое в основном применяется ветеринарами для лечения животных.

Ранее сообщалось, что британец, считавший себя «слишком здоровым», чтобы заболеть, умер от COVID-19. Как рассказала его сестра, мужчина поверил «потокам фейков» о вакцине и не стал делать прививку.
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__ У нас тоже полно таких еканутых, особенно среди либерастов! Очень Опытный



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  • 5 | 21.09.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1_му Разве не на 5 лет выборы в думу?



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  • 6 | 21.09.2021, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.09.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1_му Разве не на 5 лет выборы в думу?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вы правы! На 5 лет! Очень Опытный



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  • 7 | 21.09.2021, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"опытный" дилетант , абсолютно не владеющий кухней современных "выборов" : НИЧЕГОШЕНЬКИ !!! Одни потуги поумничать,ставить себя выше других



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  • 8 | 21.09.2021, 18:46 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40997 | Рейтинг: +5077,7
Хаба́лка
Вздорная, грубая, крикливая, нахальная женщина вульгарного поведения.
Язык, речь, речевое поведение, изобилующие обсценной лексикой, шутками и намёками сексуального характера.
Манерный стиль поведения, преимущественно у женщин в климаксе.

Хабалка — Викисловарь



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  • 9 | 21.09.2021, 18:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11179 | Рейтинг: -882,5
Юнге, а бывший самый дружбан хабалки, это кто? И да, была она пассией твоей, а сейчас хабалка, что это у вас?



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  • 10 | 21.09.2021, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнге, а бывший самый дружбан хабалки, это кто? И да, была она пассией твоей, а сейчас хабалка, что это у вас?
___________________________________________
Не дала она ему. До сих пор не понял?



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  • 11 | 21.09.2021, 22:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11179 | Рейтинг: -882,5
Абалдеть. Давалка, и пользователь, желатель этого давания. Это Вы про некий их несостоявшийся экстаз? Вы тапочки до сих пор одеваете?



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  • 12 | 21.09.2021, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин как главный башкирский шурале, плачет о дне вчерашнем. В Нефтекамск с большим отрывам победил кандидат - против всех. Коммунистов там видели последний раз в 1991 г. срочно бегущего от горкома партии с хрустальной вазой в руке. Бизнесмен Галин ну неразу не коммунист, он обычный барыга, причём с огромными долгами.



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  • 13 | 21.09.2021, 22:39 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11179 | Рейтинг: -882,5
Минус мне здесь Куры это к чему Юнге?



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