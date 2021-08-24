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Спектакль от жуликов и воров «Выборы-2021» окончен

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.09.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 34681 | Комментарии: 18
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Спектакль «Выборы-2021» начался за пару дней до первого дня голосования. Как вирус учителя и воспитательницы распространили во многих родительских чатах рекомендации проголосовать именно 17 сентября. Работодатели требовали от бюджетников еще и прислать фото-подтверждение выполненного долга рядом с «урной». Некоторым избирателям устроили VIP-прием: члены комиссии сами пришли к ним домой, хотя они не оставляли заявки для такого варианта голосования.

Спектакль от жуликов и воров «Выборы-2021» окончен


Пока ЦИК подсчитывает голоса, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что остался доволен выборами. Партия «Единая Россия», по предварительным данным, в республике набрала 68,05%. По словам Хабирова, все прошло ровно и спокойно, а нарушения на избирательных участках, о которых заявляли жители и наблюдатели чуть ли не с каждого утюга, он считает нормальной историей для политической жизни.

Допуск только для избранных

На самом деле Хабиров на пару с председателем ЦИК РБ Илоной Макаренко лукавит, говоря про спокойные выборы. Первые нарушения в Башкирии начали фиксировать почти сразу. По словам члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Андрея Ларионова, вся избирательная кампания в Башкирии больше походила на цирк. С нескольких участков Уфы ему сообщали о возможных «попытках незаконной выдачи бюллетеней», препятствии в ознакомлении с документами и подставных наблюдателях. Как он полагает, была нарушена целостность сейф-пакетов, в которых хранились бюллетени проголосовавших 17 сентября на избирательных участках №№ 212, 214, 218, 245, 239, 210, 246 Октябрьского района Уфы.

О недопущении в первый день порядка 100 наблюдателей от «Справедливой России – За правду» заявлял кандидат от этой партии Вадим Искандаров.

Ему, кажется, досталось больше всего. Уже на следующий день по дороге в УИК его остановили сотрудники ДПС под предлогом некой спецоперации.

Возможно, её инициировал бывший главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, который тоже выдвинулся от Стерлитамакского округа? Иначе как объяснить внезапный интерес полицейских к персоне кандидата аккурат в дни выборов.

Махинации с наблюдателями были и на других участках, заявлял лидер справедливороссов Гаджимурад Омаров. Он сообщал, что за подписью исключенного из партии Юрия Игнатьева в ряде УИК (например, в уфимском №141), обнаружили бланки, по которым будто бы оформились наблюдатели, чтобы не пускать на избирательные участки настоящих наблюдателей от их партии.

– На некоторых участках реальная явка, подсчитанная нашими членами комиссий, расходится с данными, указанными в актах упаковки сейф-пакетов, на сотни избирателей. Причем, по нашим данным, реально пришло меньше, чем указано в актах, – рассказал уфимский координатор движения «Голос» (признан Минюстом РФ иноагентом) Ренат Факиев.

Все это «великолепие» было только в первый день. Дальше – больше. Самый вопиющий случай произошел 18 сентября на участке №1660 в селе Старосубхангулово. В соцсетях появилось видео предполагаемого вброса бюллетеней. Позже ТИК Бурзянского района признал их недействительными, а председателю УИКа Гайсару Тляубаеву объявили выговор.

Аналогичный случай произошел на УИК №482 в Нефтекамске: наблюдатели «Справедливой России» и КПРФ зафиксировали возможный вброс, и поэтому ЦИК аннулировал все результаты (порядка 600) предыдущего дня голосования. Однако суд отменил данное решение.

Мертвые души

Целое представление устроили члены УИК №744 в Стерлитамаке. Местная жительница сообщила, что в списках избирателей увидела данные своей дочери, умершей еще в прошлом году. Через Вадима Искандарова она попыталась написать жалобу на имя председателя. Но на него буквально набросились с требованием предъявить свидетельство о смерти и прекратить съемку. Секретарь комиссии будто пыталась вывести кандидата в депутаты на скандал, намекая на какие-то личные отношения с избирательницей. Она даже пыталась выбить телефон из рук, а сотрудники полиции стояли рядом и бездействовали.

Рамиль Рахматов, политический обозреватель Пруфы.рф, член ЦИК РБ с правом совещательного голоса:

– Я очень удивился, когда около полуночи (по мск) в Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы» начал видеть некие результаты. О том же самом с процентами и цифрами в прямом эфире начали говорить госканалы. На самом деле прямо в тот же момент в УИК даже не приступали к подсчету голосов. Очень забавно было наблюдать за тем, как количество бюллетеней на выборы в Горсовет Уфы превышали количество бюллетеней в Госдуму. Понимающие оценят…

Вообще, Башкирия превращена командой Радия Хабирова в полигон для испытаний политтехнологических схем.

«Лишние» кандидаты

На возможный произвол со стороны членов ТИКа Орджоникидзевского района Уфы наткнулась кандидат в Госдуму от КПРФ Лия Хафизова. По ее словам, все началось с замечания насчет привезенных пустых протоколов. Сначала ее просто попросили удалиться из здания, но, получив отказ зампредседателя ТИКа, Андрей Кузнецов буквально вытолкнул ее за дверь, доведя до слез. Так рассказала она свою версию произошедшего.

В последний день голосования Андрея Ларионова также выдворили из уфимского УИК №214 сразу после начала подсчета голосов.

– Во время подведения итогов полностью нарушалась статья 65, гласность. Я потребовал озвучивать количество подсчитанных голосов, как должно быть.

На меня накинулись, что я срываю процесс. В 20:15 на участок №214 вошла полиция и, превышая все свои полномочия, потребовала покинуть участок.

Я в шоке. Такое со мной впервые происходит на выборах. Чтобы члена ЦИК, то есть высшего уровня комиссии, полиция выводила без решения суда.

Обоснование простое – я не имею права там находиться. Полностью все законы нарушаются. Если ЭТО выборы, то что такое невыборы? Кому это вообще нужно? Не знаю, как наша партия будет реагировать. Но я для себя решил, что больше на выборах участвовать не буду никогда. Не вижу уже смысла, – прокомментировал он.

На чем держатся выборы

Выборы в России не были бы выборами без традиционных провокаций. В УИК №138 Уфы неизвестный облил соком наблюдателя от партии «Яблоко» в момент отключения видеокамер. Бывшая активистка штаба Навального в Уфе (признан Минюстом РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ольга Комлева сообщила в соцсетях, что председатель УИК-1 якобы отвела ее в укромное место и показала на планшете: «15 т. за три дня, и вы уходите», попросив дать устный ответ.

В итоге Башкирия обеспечила «Единой России» 68,05% голосов. На втором месте расположилась КПРФ (14,97%), дальше ЛДПР – 6,31%, «Новые люди» – 3,09%, «Справедливая Россия – За правду» – 2,67%, «Партия пенсионеров» – 1,16%. Остальные восемь партий набрали меньше 1%. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который заявлял о беспределе с выборами в Башкирии, отказался признавать результаты голосования. У журналиста радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Айдара Ахмадиева сложилось впечатление, что россияне участвовали в массовом уроке рисования.

Дмитрий Михайличенко, политолог:

– Можно сказать, что Хабиров справился и обеспечил такой результат, который от него ждали в Москве. Башкортостан – электорально емкий регион, поэтому результаты были очень важны для власти в целом.

В масштабах страны мы видим, что кураторы внутренней политики не стали дразнить общество запредельными результатами «Единой России» по спискам, однако одномандатники выиграли львиную долю округов. По сути, это обеспечение доминирования партии власти, а остальные партии, так или иначе, призваны обеспечить разнообразие в составе Госдумы. Это касается и «Новых людей» и всех остальных малых партий, вплоть до «Яблока» и «Гражданской платформы», которые также получают по одному мандату.

Ключевой вопрос: будут ли акции протеста после выборов? У меня прогнозы сдержанные. Общество будет недовольно такими результатами, но в целом, скорее, пассивно их воспримет. При этом популярным новый состав Госдумы не будет, и общественное доверие к этому институту будет снижаться.

Цифры-призраки

По федеральному округу после обработки протоколов с 49,82% голосов на первом месте расположилась «Единая Россия». Это больше, чем прогнозировали эксперты Фонда развития гражданского общества (ФРГР). По их данным, партия власти должна была набрать в пределах 42-46%. Стоит отметить, что результаты единороссов упали до уровня 2011 года (49,32%). Более того, они даже не смогли подняться до цифр 2016 года – 54,2%.

Среди регионов, обеспечивших «Единую Россию» аномальными результатами, отличилась Чечня (96,58%), Тыва (90,57%), Ингушетия (85,18%), Дагестан (81,18%), Татарстан (80,2%). Наименьшую поддержку – менее 31% – единороссы получили в Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Костромской, Орловской, Ярославской, Кировской областях, в Коми и того 29,44%.

Заострить внимание стоит на результатах электронного голосования в Москве, которые опубликовали только во второй половине дня 20 сентября.

Центризбирком, почему-то, не стал анонсировать итоги отдельно, а выставил на сайте Мосгоризбиркома в общем массиве данных как сведения с отдельных участков. Но интересно другое – в 8 из 15 московских одномандатных округах сменились победители. Например, в №196 лидировал Валерий Рашкин из КПРФ, но с подсчетом электронных голосов вдруг на первое место выбился единоросс Тимофей Баженов. Такие же метаморфозы произошли в округе №№197, 198, 200, 201, 205, 206, 208. В итоге первенство захватили 10 кандидатов от «Единой России» и пять кандидатов, которых поддерживал мэр Сергей Собянин (два справедливоросса, два самовыдвиженца и руководитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая).

По словам политолога Аббаса Галлямова, у россиян нет никаких оснований верить в результат «Единой России» свыше 30%. Он считает, что скандалы выборных дней накладываются на падающие рейтинги властей и войдут с ними в резонанс. И тут уже оправдания главы ЦИК Эллы Памфиловой и теле-пропагандистов никто слушать не будет.

«Новые люди» втиснулись в Думу

КПРФ, набрав 18,93% голосов, заполучила второе место на выборах, одержав победу в таких регионах, как Марий Эл (36,35%), Якутия (35,15%), Ненецкий АО (33,14%), Хабаровский край (26,61%). Отметим, с 1999 года это для коммунистов лучший результат. 22 года назад они были лидерами с 24,29%. Позже они не могли перепрыгнуть даже двадцатипроцентную отметку: в 2016 году – 13,34%, 2011 – 19,19%, 2007 – 11,57%, 2003 – 12,61%.

Аналитики предполагали, что ЛДПР наберет 11–13%, «Справедливая Россия» от 7 до 9%, а в итоге за ЛДПР проголосовали 7,55%, за «Справедливую Россию» – 7,46%. По данным экспертов, из партий-новичков никто не дотянется до 5%. Однако «Новым людям» удалось заполучить 5,32% голосов и втиснуться в Госдуму. За них больше всего голосов отдали в Бурятии (11,53%), Калмыкии (10,66%), Ханты-Мансийском АО (10,32%), Иркутской области (9,99%) и Хакасии (9,91%).

Остальным партиям действительно особо нечем похвастаться: «Партия пенсионеров» – 2,45%, «Коммунисты России» – 1,27%, «Яблоко» – 1,34%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,64%, «Партия Роста» – 0,52%, «Гражданская платформа» – 0,15%.

– Отказ Шойгу и Лаврова от мандатов усилит у избирателя ощущение обмана. Получается, что голосовать людям предлагают за одних людей, а заседать в парламенте будут другие. В ситуации, когда общего кризиса легитимности в стране нет, это, конечно, небольшая проблема. Чувство, что происходящее в российской политике является одним грандиозным фейком, усилится, – считает политолог Аббас Галлямов.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 22.09.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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________________________________Реджеп Эрдоган не признает выборы в Крыму, что очень одобряю и поддерживаю. Очень Опытный.



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  • 2 | 22.09.2021, 13:49 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 696 | Рейтинг: +204,9
Какие выборы, такие и результаты...



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  • Гость
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  • 3 | 22.09.2021, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 22.09.2021, 15:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15940 | Рейтинг: -2234,5
А какая разница, какие результаты?
Остальные "партии" что, лучше ЕР?
Те же яйца, но вид сбоку.
Вообще, не понятно. Эти кандидаты (от любой партии) что, ходили в народ? Ездили на предприятия, в трудовые коллективы, учреждения, в деревни для встреч с людьми?
Тут кто-то писал, что люди приходили в УИК и спрашивали - за кого им голосовать.
Они не знали даже фамилий "своих" кандидатов, не то что их программы. А кандидаты, соответственно, даже не интересовались, что людям надо. Они даже жопы от стульев не оторвали для встречи с людьми.
И теперь нам предлагают возмущаться, что каких-то кандидатов опрокинули.
Думаю, выражу мнение многих - да пошли они на хрен эти кандидаты. Все. И те, кого "выбрали" и те, кого "не выбрали"



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 22.09.2021, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А какая разница, какие результаты?
Остальные "партии" что, лучше ЕР?
Те же яйца, но вид сбоку.
Вообще, не понятно. Эти кандидаты (от любой партии) что, ходили в народ? Ездили на предприятия, в трудовые коллективы, учреждения, в деревни для встреч с людьми?
Тут кто-то писал, что люди приходили в УИК и спрашивали - за кого им голосовать.
Они не знали даже фамилий "своих" кандидатов, не то что их программы. А кандидаты, соответственно, даже не интересовались, что людям надо. Они даже жопы от стульев не оторвали для встречи с людьми.
И теперь нам предлагают возмущаться, что каких-то кандидатов опрокинули.
Думаю, выражу мнение многих - да пошли они на хрен эти кандидаты. Все. И те, кого "выбрали" и те, кого "не выбрали"
___________________________________________-
Хрулю с йОпйОпнутым это объясни
турк



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  • 6 | 22.09.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.09.2021, 15:05 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15939 | Рейтинг: -2234,3
А какая разница, какие результаты?
Остальные "партии" что, лучше ЕР?
Те же яйца, но вид сбоку.
Вообще, не понятно. Эти кандидаты (от любой партии) что, ходили в народ?
Думаю, выражу мнение многих - да пошли они на хрен эти кандидаты. Все. И те, кого "выбрали" и те, кого "не выбрали"
===========================
Такие рассуждения были хороши при феодальном строе, когда выбирать было не кого не из кого, власть передавалась по наследству, или фавориту, или тому кто отправлял на тот свет действующего правителя.
Если Россия была бы единственной страной в мире - при такой форме передачи власти страна могла бы существовать бесконечно.
Но мире много стран: лидируют те страны где во власть могут избираться лучшие из лучших - это демократия.
В России феодальная система назначения во власть путем отрицательного отбора - самый хищный, самый вороватый, самый наглый с интеллектуальным развитием на уровне животных инстинктов: отобрать еду, отобрать самку ,пожрать, посношаться поспать.
Радий Хабиров подтверждает этот факт: "власть берется силою"
Более развитые сообщества не спешат вдеть кольцо в ноздри нашим феодалам: они и так распродают ресурсы на восток и на запад.
Дикие и отсталые сообщества вроде Российской Федерации тоже приносят пользу развитым цивилизованным странам.



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1

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  • Эксперт
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  • 7 | 22.09.2021, 17:30 | Автор: юнг
    Публикации: 173 | Комментарии: 40999 | Рейтинг: +5077,4
Интересно, в какой типографии печатались фальшивые бюллетени? Неужели в той же?



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3

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  • 8 | 22.09.2021, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.09.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

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____________________________________________________________

________________________________Реджеп Эрдоган не признает выборы в Крыму, что очень одобряю и поддерживаю. Очень Опытный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Поддельный! Тебе хоть немного полегчало после того, как ты эту хреновину написал? Надеюсь, что полегчало, иначе зачем эту хреновину писать! С облегчением тебя, поддельный! Очень Опытный



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  • 9 | 22.09.2021, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.09.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лидируют те страны где во власть могут избираться лучшие из лучших - это демократия.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Байден самый лучший американец? Забористого ты вкурнул! Очень Опытный



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  • 10 | 22.09.2021, 19:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71534 | Рейтинг: +11477,6
4 | 22.09.2021, 15:05 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15939 | Рейтинг: -2234,4
А какая разница, какие результаты?
Остальные "партии" что, лучше ЕР?
Те же яйца, но вид сбоку.
Вообще, не понятно. Эти кандидаты (от любой партии) что, ходили в народ? Ездили на предприятия, в трудовые коллективы, учреждения, в деревни для встреч с людьми?
Тут кто-то писал, что люди приходили в УИК и спрашивали - за кого им голосовать.
Они не знали даже фамилий "своих" кандидатов, не то что их программы. А кандидаты, соответственно, даже не интересовались, что людям надо. Они даже жопы от стульев не оторвали для встречи с людьми.
И теперь нам предлагают возмущаться, что каких-то кандидатов опрокинули.
Думаю, выражу мнение многих - да пошли они на хрен эти кандидаты. Все. И те, кого "выбрали" и те, кого "не выбрали"
___________________________________________________
Какая же мразь высшей пробы эта гэбёшка на подсосе!



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  • 11 | 22.09.2021, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Чего все изнылись?
Почему либерасты в октябре 1993 года аплодировали расстрелу всенародно избранного Верховного Совета, поддерживали госпереворот алкоголика и негодяя ЕБеНя, затем поддержали сфальсифицированное принятие Конституции, а сейчас ноют каждый день о нечестных выборах?
Есть народная мудрость: снявши голову, по волосам не плачут!
Что вы хотели, то вы и получили, и нечего ныть и ругать всех: партию жуликов и воров, продажные изберкомы, ватников, потомственных рабов.
Подойдите к зеркалу и увидите виновников происходящего!
Внимательно посмотрите на себя и ЗАТКНИТЕСЬ!



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  • 12 | 22.09.2021, 21:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15940 | Рейтинг: -2234,5
Инфузория в туфельках что-то там вякнула.



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  • 13 | 22.09.2021, 22:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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13 | 22.09.2021, 22:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!
_________________
Сталин приходи - либерасты ждут!



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  • 15 | 22.09.2021, 23:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин инан кутен!



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  • 16 | 23.09.2021, 00:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71534 | Рейтинг: +11477,6
Аналитик Сергей Шпилькин обнаружил почти 900 тыс. аномальных голосов за «Единую Россию» в Башкирии
Инфографику независимый электоральный аналитик представил сегодня ночью во время онлайн-трансляции на YouTube-канале журналиста Александра Плющева. По данным Шпилькина, на определенном интервале явки количество голосов, отданных за «Единую Россию», становится аномально высоким. В частности, по официальным данным ЦИК, правящую партию поддержали почти 1,5 млн жителей республики, но, по расчетам аналитика, из них более 63% аномальны.
Скорректированный результат партии «Единая Россия» в Башкирии, по результатам анализа, составил 43,3%. Отметим, республиканский Центризбирком сообщил о победе партии с 66,61% голосов.
Всего после анализа результатов голосования со всех участковых избирательных комиссий России Сергей Шпилькин обнаружил 14 млн аномальных голосов за партию власти. Без фальсификаций, по его словам, «Единая Россия» набирает 31-33%.
Лидер партии в Башкирии Рустем Ахмадинуров на звонок «Эха» не ответил.
http://echomskufa.ru/2021/09/22/88385



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  • 17 | 23.09.2021, 00:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 23.09.2021, 00:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71534 | Рейтинг: +11477,7
Аналитик Сергей Шпилькин обнаружил почти 900 тыс. аномальных голосов за «Единую Россию» в Башкирии
Инфографику независимый электоральный аналитик представил сегодня ночью во время онлайн-трансляции на YouTube-канале журналиста Александра Плющева. По данным Шпилькина, на определенном интервале явки количество голосов, отданных за «Единую Россию», становится аномально высоким. В частности, по официальным данным ЦИК, правящую партию поддержали почти 1,5 млн жителей республики, но, по расчетам аналитика, из них более 63% аномальны.
Скорректированный результат партии «Единая Россия» в Башкирии, по результатам анализа, составил 43,3%. Отметим, республиканский Центризбирком сообщил о победе партии с 66,61% голосов.
Всего после анализа результатов голосования со всех участковых избирательных комиссий России Сергей Шпилькин обнаружил 14 млн аномальных голосов за партию власти. Без фальсификаций, по его словам, «Единая Россия» набирает 31-33%.
Лидер партии в Башкирии Рустем Ахмадинуров на звонок «Эха» не ответил.
http://echomskufa.ru/2021/09/22/88385
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Аналитик - это тот кто просит:"А налить?" На анализировать т.е. на фантазировать можно много чего, а если есть что-то реальное, то не к Ахмадинурову, т.е. к соучастнику преступления, надо обращаться, а в соответствующие органы! Интересно, как этот аналитик умудрился найти в явке отданные голоса за ЕР, когда голосование тайное? Бред несёт твой аналитик, видно хлебнул крепко, но для либерастов этот бред в самый раз! Кстати твоего любимого кумира паталогического вруна Веника либерасты обмазали своим гавном с головы до ног за то, что он признал честность ДЭГ, где возглавлял комиссию наблюдателей и не нашёл никаких нарушений! Очень Опытный



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  • 18 | 23.09.2021, 01:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо отменить выборы по партийным спискам, пусть эти мироновы, жириновские идут в народ, если народ поддержит их в своих округах, только тогда займут места в Думе.
И надо сократить этих депутатов. Как минимум в 4 раза.
Можнор и распустить.
Все равно мы живем не по законам, а по поручениям главного чиновника.



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