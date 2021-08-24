Спектакль от жуликов и воров «Выборы-2021» окончен

Спектакль «Выборы-2021» начался за пару дней до первого дня голосования. Как вирус учителя и воспитательницы распространили во многих родительских чатах рекомендации проголосовать именно 17 сентября. Работодатели требовали от бюджетников еще и прислать фото-подтверждение выполненного долга рядом с «урной». Некоторым избирателям устроили VIP-прием: члены комиссии сами пришли к ним домой, хотя они не оставляли заявки для такого варианта голосования.Пока ЦИК подсчитывает голоса, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что остался доволен выборами. Партия «Единая Россия», по предварительным данным, в республике набрала 68,05%. По словам Хабирова, все прошло ровно и спокойно, а нарушения на избирательных участках, о которых заявляли жители и наблюдатели чуть ли не с каждого утюга, он считает нормальной историей для политической жизни.Допуск только для избранныхНа самом деле Хабиров на пару с председателем ЦИК РБ Илоной Макаренко лукавит, говоря про спокойные выборы. Первые нарушения в Башкирии начали фиксировать почти сразу. По словам члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Андрея Ларионова, вся избирательная кампания в Башкирии больше походила на цирк. С нескольких участков Уфы ему сообщали о возможных «попытках незаконной выдачи бюллетеней», препятствии в ознакомлении с документами и подставных наблюдателях. Как он полагает, была нарушена целостность сейф-пакетов, в которых хранились бюллетени проголосовавших 17 сентября на избирательных участках №№ 212, 214, 218, 245, 239, 210, 246 Октябрьского района Уфы.О недопущении в первый день порядка 100 наблюдателей от «Справедливой России – За правду» заявлял кандидат от этой партии Вадим Искандаров.Ему, кажется, досталось больше всего. Уже на следующий день по дороге в УИК его остановили сотрудники ДПС под предлогом некой спецоперации.Возможно, её инициировал бывший главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, который тоже выдвинулся от Стерлитамакского округа? Иначе как объяснить внезапный интерес полицейских к персоне кандидата аккурат в дни выборов.Махинации с наблюдателями были и на других участках, заявлял лидер справедливороссов Гаджимурад Омаров. Он сообщал, что за подписью исключенного из партии Юрия Игнатьева в ряде УИК (например, в уфимском №141), обнаружили бланки, по которым будто бы оформились наблюдатели, чтобы не пускать на избирательные участки настоящих наблюдателей от их партии.– На некоторых участках реальная явка, подсчитанная нашими членами комиссий, расходится с данными, указанными в актах упаковки сейф-пакетов, на сотни избирателей. Причем, по нашим данным, реально пришло меньше, чем указано в актах, – рассказал уфимский координатор движения «Голос» (признан Минюстом РФ иноагентом) Ренат Факиев.Все это «великолепие» было только в первый день. Дальше – больше. Самый вопиющий случай произошел 18 сентября на участке №1660 в селе Старосубхангулово. В соцсетях появилось видео предполагаемого вброса бюллетеней. Позже ТИК Бурзянского района признал их недействительными, а председателю УИКа Гайсару Тляубаеву объявили выговор.Аналогичный случай произошел на УИК №482 в Нефтекамске: наблюдатели «Справедливой России» и КПРФ зафиксировали возможный вброс, и поэтому ЦИК аннулировал все результаты (порядка 600) предыдущего дня голосования. Однако суд отменил данное решение.Мертвые душиЦелое представление устроили члены УИК №744 в Стерлитамаке. Местная жительница сообщила, что в списках избирателей увидела данные своей дочери, умершей еще в прошлом году. Через Вадима Искандарова она попыталась написать жалобу на имя председателя. Но на него буквально набросились с требованием предъявить свидетельство о смерти и прекратить съемку. Секретарь комиссии будто пыталась вывести кандидата в депутаты на скандал, намекая на какие-то личные отношения с избирательницей. Она даже пыталась выбить телефон из рук, а сотрудники полиции стояли рядом и бездействовали.Рамиль Рахматов, политический обозреватель Пруфы.рф, член ЦИК РБ с правом совещательного голоса:– Я очень удивился, когда около полуночи (по мск) в Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы» начал видеть некие результаты. О том же самом с процентами и цифрами в прямом эфире начали говорить госканалы. На самом деле прямо в тот же момент в УИК даже не приступали к подсчету голосов. Очень забавно было наблюдать за тем, как количество бюллетеней на выборы в Горсовет Уфы превышали количество бюллетеней в Госдуму. Понимающие оценят…Вообще, Башкирия превращена командой Радия Хабирова в полигон для испытаний политтехнологических схем.«Лишние» кандидатыНа возможный произвол со стороны членов ТИКа Орджоникидзевского района Уфы наткнулась кандидат в Госдуму от КПРФ Лия Хафизова. По ее словам, все началось с замечания насчет привезенных пустых протоколов. Сначала ее просто попросили удалиться из здания, но, получив отказ зампредседателя ТИКа, Андрей Кузнецов буквально вытолкнул ее за дверь, доведя до слез. Так рассказала она свою версию произошедшего.В последний день голосования Андрея Ларионова также выдворили из уфимского УИК №214 сразу после начала подсчета голосов.– Во время подведения итогов полностью нарушалась статья 65, гласность. Я потребовал озвучивать количество подсчитанных голосов, как должно быть.На меня накинулись, что я срываю процесс. В 20:15 на участок №214 вошла полиция и, превышая все свои полномочия, потребовала покинуть участок.Я в шоке. Такое со мной впервые происходит на выборах. Чтобы члена ЦИК, то есть высшего уровня комиссии, полиция выводила без решения суда.Обоснование простое – я не имею права там находиться. Полностью все законы нарушаются. Если ЭТО выборы, то что такое невыборы? Кому это вообще нужно? Не знаю, как наша партия будет реагировать. Но я для себя решил, что больше на выборах участвовать не буду никогда. Не вижу уже смысла, – прокомментировал он.На чем держатся выборыВыборы в России не были бы выборами без традиционных провокаций. В УИК №138 Уфы неизвестный облил соком наблюдателя от партии «Яблоко» в момент отключения видеокамер. Бывшая активистка штаба Навального в Уфе (признан Минюстом РФ иноагентом и экстремистской организацией) Ольга Комлева сообщила в соцсетях, что председатель УИК-1 якобы отвела ее в укромное место и показала на планшете: «15 т. за три дня, и вы уходите», попросив дать устный ответ.В итоге Башкирия обеспечила «Единой России» 68,05% голосов. На втором месте расположилась КПРФ (14,97%), дальше ЛДПР – 6,31%, «Новые люди» – 3,09%, «Справедливая Россия – За правду» – 2,67%, «Партия пенсионеров» – 1,16%. Остальные восемь партий набрали меньше 1%. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который заявлял о беспределе с выборами в Башкирии, отказался признавать результаты голосования. У журналиста радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Айдара Ахмадиева сложилось впечатление, что россияне участвовали в массовом уроке рисования.Дмитрий Михайличенко, политолог:– Можно сказать, что Хабиров справился и обеспечил такой результат, который от него ждали в Москве. Башкортостан – электорально емкий регион, поэтому результаты были очень важны для власти в целом.В масштабах страны мы видим, что кураторы внутренней политики не стали дразнить общество запредельными результатами «Единой России» по спискам, однако одномандатники выиграли львиную долю округов. По сути, это обеспечение доминирования партии власти, а остальные партии, так или иначе, призваны обеспечить разнообразие в составе Госдумы. Это касается и «Новых людей» и всех остальных малых партий, вплоть до «Яблока» и «Гражданской платформы», которые также получают по одному мандату.Ключевой вопрос: будут ли акции протеста после выборов? У меня прогнозы сдержанные. Общество будет недовольно такими результатами, но в целом, скорее, пассивно их воспримет. При этом популярным новый состав Госдумы не будет, и общественное доверие к этому институту будет снижаться.Цифры-призракиПо федеральному округу после обработки протоколов с 49,82% голосов на первом месте расположилась «Единая Россия». Это больше, чем прогнозировали эксперты Фонда развития гражданского общества (ФРГР). По их данным, партия власти должна была набрать в пределах 42-46%. Стоит отметить, что результаты единороссов упали до уровня 2011 года (49,32%). Более того, они даже не смогли подняться до цифр 2016 года – 54,2%.Среди регионов, обеспечивших «Единую Россию» аномальными результатами, отличилась Чечня (96,58%), Тыва (90,57%), Ингушетия (85,18%), Дагестан (81,18%), Татарстан (80,2%). Наименьшую поддержку – менее 31% – единороссы получили в Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Костромской, Орловской, Ярославской, Кировской областях, в Коми и того 29,44%.Заострить внимание стоит на результатах электронного голосования в Москве, которые опубликовали только во второй половине дня 20 сентября.Центризбирком, почему-то, не стал анонсировать итоги отдельно, а выставил на сайте Мосгоризбиркома в общем массиве данных как сведения с отдельных участков. Но интересно другое – в 8 из 15 московских одномандатных округах сменились победители. Например, в №196 лидировал Валерий Рашкин из КПРФ, но с подсчетом электронных голосов вдруг на первое место выбился единоросс Тимофей Баженов. Такие же метаморфозы произошли в округе №№197, 198, 200, 201, 205, 206, 208. В итоге первенство захватили 10 кандидатов от «Единой России» и пять кандидатов, которых поддерживал мэр Сергей Собянин (два справедливоросса, два самовыдвиженца и руководитель движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая).По словам политолога Аббаса Галлямова, у россиян нет никаких оснований верить в результат «Единой России» свыше 30%. Он считает, что скандалы выборных дней накладываются на падающие рейтинги властей и войдут с ними в резонанс. И тут уже оправдания главы ЦИК Эллы Памфиловой и теле-пропагандистов никто слушать не будет.«Новые люди» втиснулись в ДумуКПРФ, набрав 18,93% голосов, заполучила второе место на выборах, одержав победу в таких регионах, как Марий Эл (36,35%), Якутия (35,15%), Ненецкий АО (33,14%), Хабаровский край (26,61%). Отметим, с 1999 года это для коммунистов лучший результат. 22 года назад они были лидерами с 24,29%. Позже они не могли перепрыгнуть даже двадцатипроцентную отметку: в 2016 году – 13,34%, 2011 – 19,19%, 2007 – 11,57%, 2003 – 12,61%.Аналитики предполагали, что ЛДПР наберет 11–13%, «Справедливая Россия» от 7 до 9%, а в итоге за ЛДПР проголосовали 7,55%, за «Справедливую Россию» – 7,46%. По данным экспертов, из партий-новичков никто не дотянется до 5%. Однако «Новым людям» удалось заполучить 5,32% голосов и втиснуться в Госдуму. За них больше всего голосов отдали в Бурятии (11,53%), Калмыкии (10,66%), Ханты-Мансийском АО (10,32%), Иркутской области (9,99%) и Хакасии (9,91%).Остальным партиям действительно особо нечем похвастаться: «Партия пенсионеров» – 2,45%, «Коммунисты России» – 1,27%, «Яблоко» – 1,34%, «Зеленые» – 0,91%, «Родина» – 0,8%, РПСС – 0,77%, «Зеленая альтернатива» – 0,64%, «Партия Роста» – 0,52%, «Гражданская платформа» – 0,15%.– Отказ Шойгу и Лаврова от мандатов усилит у избирателя ощущение обмана. Получается, что голосовать людям предлагают за одних людей, а заседать в парламенте будут другие. В ситуации, когда общего кризиса легитимности в стране нет, это, конечно, небольшая проблема. Чувство, что происходящее в российской политике является одним грандиозным фейком, усилится, – считает политолог Аббас Галлямов.