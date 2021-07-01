Мэр Сибая украл бюст нациста

Фотографии с пустым постаментом распространились в интернете сегодня. В разговоре с «Эхом» глава городской администрации Рустем Афзалов подтвердил информацию о демонтаже бюста. По его словам, это было сделано сегодня. Памятник уже передали на реконструкцию мастеру, имя которого он назвать отказался, попросив прислать официальный журналистский запрос. При этом «частный» специалист самостоятельно проявил инициативу реконструировать сам бюст и табличку с объемными буквами из сплава металлов, на которой указаны факты из биографии Валиди.Памятник вернется на место в скором времени, добавил Афзалов. Место нахождения объекта он назвать отказался. При этом сам бюст принадлежит муниципалитету.Мемориальный комплекс был открыт в 2000 году. По информации из открытых источников, в последний раз он реставрировался в конце 2013 года. Тогда же появилась позолоченный стилизованный свиток с текстом.Напомним, в начале года с территории Санкт-Петербургского государственного университета исчез памятник Ахмет-Заки Валиди, подаренный вузу правительством Башкирии в 2008 году. Причиной демонтажа памятника стало представление районной прокуратуры, которая сообщила о нарушении законодательства о противодействии экстремизму.Как сообщали СМИ, надзорное ведомство назвало Валиди «пособником нацистских преступников».При этом региональные власти не получали официальное обоснование причин демонтажа, также подробный ответ запрашивал Всемирный курултай башкир, но прокуратура информацию не предоставила до сих пор. В Башкирии новость вызвала широкую реакцию общественности.