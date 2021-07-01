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Мэр Сибая украл бюст нациста

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Фотографии с пустым постаментом распространились в интернете сегодня. В разговоре с «Эхом» глава городской администрации Рустем Афзалов подтвердил информацию о демонтаже бюста. По его словам, это было сделано сегодня. Памятник уже передали на реконструкцию мастеру, имя которого он назвать отказался, попросив прислать официальный журналистский запрос. При этом «частный» специалист самостоятельно проявил инициативу реконструировать сам бюст и табличку с объемными буквами из сплава металлов, на которой указаны факты из биографии Валиди.

Мэр Сибая украл бюст нациста


Памятник вернется на место в скором времени, добавил Афзалов. Место нахождения объекта он назвать отказался. При этом сам бюст принадлежит муниципалитету.

Мэр Сибая украл бюст нациста


Мемориальный комплекс был открыт в 2000 году. По информации из открытых источников, в последний раз он реставрировался в конце 2013 года. Тогда же появилась позолоченный стилизованный свиток с текстом.

Напомним, в начале года с территории Санкт-Петербургского государственного университета исчез памятник Ахмет-Заки Валиди, подаренный вузу правительством Башкирии в 2008 году. Причиной демонтажа памятника стало представление районной прокуратуры, которая сообщила о нарушении законодательства о противодействии экстремизму.

Как сообщали СМИ, надзорное ведомство назвало Валиди «пособником нацистских преступников».

При этом региональные власти не получали официальное обоснование причин демонтажа, также подробный ответ запрашивал Всемирный курултай башкир, но прокуратура информацию не предоставила до сих пор. В Башкирии новость вызвала широкую реакцию общественности.

Мэр Сибая украл бюст нациста


Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 23.09.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии новость вызвала широкую реакцию общественности.
_-------+----------------
У меня одна реакции - эрекция.
А в чём новость то?
турк



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 23.09.2021, 13:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71536 | Рейтинг: +11477,2
На днях прошла инфа, что СРАдий сделал очередную - не то пятую, не то шестую прививку. Ну сделал - и сделал. Какую сказано не было. А теперь - я знаю какую - точно не Спутник V!

Сегодня стало известно, что СРАдий улетел в отпуск в Австрию, а в Австрию со Спутником не пускают)))))))))))))

Для себя-любимых они имеют прививки с которыми пускают всюду - и закупают эти прививки за бюджетный счет.

01.07.2021,
Власти Австрии не освободили привитых «Спутником V» от карантина при въезде в страну
https://www.kommersant.ru/doc/4880504



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3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 23.09.2021, 13:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71536 | Рейтинг: +11477,2
Ах, да! Он наврал, что вакцинировался Спутник-лайтом.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.09.2021, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наши отцы и деды, всех народов СССР, воевали с нацистами и гибли в тяжелейших в боях. Валидов в это время прокручивал с фашистскими бонзами идею создания "Великого Турана" на предполагаемых обломках СССР.
Лев Соцков НЕИЗВЕСТНЫЙ СЕПАРАТИЗМ. На службе СД и Абвера"



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1

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  • Гость
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  • 5 | 23.09.2021, 21:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ваши отцы и деды проводили воинский парад с Гитлером в Бресте!
Кильмешактар...

Почему так??!
Даже депутат Едросов Фёдоров ужаснулся что они 95% крупных предприятий вывели за границу! Они теперь не принадлежат РФ ! Поэтому им ваш Путин сделал мизерные налоги которые можно даже не платить, но простому народу ваш Путин поднял налоги "выше крыши" да ещё на ГСМ, на газе, на эл и на дорогах вытягивает больше бандитов!



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