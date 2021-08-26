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Нелегитимный депкорпус. Невыборы. Уфа и Башкортостан 2021

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1. Уфа и Башкирия. Глядя на "лидеров явки" по сельским районам РБ (96... 95...92%), можно сразу требовать возбуждения уголовных дел по этим районам и всем их УИКам. Такая супер-высокая явка, это массовое, явное и даже тотальное "изготовление протоколов на заказ" этими районами. И команда может идти только от глав администраций и их замов прямо председателем УИК-ов.

Нелегитимный депкорпус. Невыборы. Уфа и Башкортостан 2021


И все выполнили приказ. Иначе, если бы хоть часть председателей УИК-ов отказались от фальши под 90+%, то явка бы резко упала.

И никаких бы 92..96% не получить. Это просто арифметика.

Такой явки не бывает и быть не может в реальной жизни. От слова - никогда.

Стоит открыть журналы, посмотреть на подписи, на мешки с бюллютенями, и все станет ясно. Уголовка сплошная.

2. Могут ли этого не понимать в ЦИК РБ, его опытные люди, Председатель? Секретарь? Они Понимают!

Назначили ли они проверку? Нет.

Почему? А потому, что и они лично отвечают и соучаствуют в Трагедии и комедии - "безобразные, нагло и преступно сфальсифицированное голосование избирателей" (даже - не выборы).

Более того они прямые соучастники этих действий.

3. В Баширии 54 района. Пишут, наименьшая по районам явка - 60%. Это тоже, - "фальшак".

Реально, явка была как и всегда в жизни, меньше 50% - везде.

Но, минимум 60% по районам, указывает, что все 54 района, "тотально изготавливали протоколы на заказ" - Сверху.

4. Как показывают опытные наблюдатели по Уфе и РБ, у всех реальная явка 40..50% - это максимум. Редко когда 60%, но на общую явку редкие всплески, не могут влиять.

Выше 50..60% - бывает в жизни только по приказу командира воинской части или госкорпорации. Или в псих больнице, в лагере, в тюрьме.

То есть, мы имеем дело, с фальсификацией на ПОЧТИ ВСЕХ из 3 400 УИК-ах (минус сотню или две), протоколов Уиков по РБ.

Уголовка полная. Голимая. Беспредел.

5. Явка по Уфе 68%. Ложь.

Я сам был на Уик 19 сентября в 17.00, Уфа, Инорс.

На УИК 145, в разгаре последнего дня не было ни одного избирателя.

Из нарушений - сразу мне запретили снимать на видео и фото, пустой УИК, - председатель УИК отказалась назвать закон, который запрещает снимать пустой УИК, просто нет и все тут.

И журнал, где я сам расписался, был почти пустой. Меньше 40% явка, точно. Редко - редко стояли подписи участников голосования.

В Салавате явка 75% и Сибае 72%, это - "голая и наглая уголовная ложь". Почти в 2 раза. Если не в три и более.

Общая явка по РБ 73% ложь и любовь населения к ЕдРу в 67% - чепуха. Народ вас не любит. И сильно.

Такие дела. Нагло!

Это не выборы.

А значит, Башкортостан опять, как и многие годы, будет жить и работать Не имея легитимного депутатского корпуса. Без легитимных принимаемых решений и законов. Без легитимного Руководителя региона и Курултая.

Без легитимных депутатов в Госдуму РФ от Башкортостана.

Без политических партий. Без политики вообще, которая как трава на годом бетоне не растет, вытоптана до травинки все живое. Остались имитация выборов, имитация Курултая, имитация депкорпуса и назначенный из Москвы директор.

Ниже, реальные цифры и явка по Уфе и Чекмагушевскому району Башкирии. Около 40% явка. Так и должно было быть в среднем везде, из опыта многих лет наблюдений, если "не изготовлены протоколы из приказа сверху".

Везде, где выше 50%, "преступные изготовления протоколов". То есть, по сути. Везде!

И Почти везде на 3 400 УИКах Башкортостана. Результаты - Подделка. Мошенничество.

Политическая коррупция, сговор и узурпации власти.

Изменить невозможно. Поддержка фальш выборов идет на всех уровнях.

Давайте просто запомним, запишем имена всех активных соучастников, режиссеров и артистов этого Спектакля - невыборы в Уфе и РБ 2021.

Текст является моим личным оценочным суждением основанном на опыте 10 лет наблюдений за невыборами в Уфе и Башкортостане.

По ссылке приведены сканы от опытных и честных наблюдателей по Уфе и в Башкортостане.

Бывший И. О. Председателя и зам. регионального отделения партии Яблоко в РБ,
Виктор Золотарёв. Уфа






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  • 1 | 24.09.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О, Виктор появился с заезженной пластинкой "выборы-невыборы".
Не надоело, Витя?
Годы идут, ты не молодеешь, но ума не набираешься.
Покажи на карте страну, где есть честные выборы (не предлагать Сан-Марино - слишком мелка и США - слишком наглые фальсификации выборов, именуемые для дураков "демократией").
Выборы придуманы для развода лохов, чтобы они думали, что их допускают к управлению государством, а лохов очень много.

Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!



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