Нелегитимный депкорпус. Невыборы. Уфа и Башкортостан 2021

И все выполнили приказ. Иначе, если бы хоть часть председателей УИК-ов отказались от фальши под 90+%, то явка бы резко упала.
И никаких бы 92..96% не получить. Это просто арифметика.
Такой явки не бывает и быть не может в реальной жизни. От слова - никогда.
Стоит открыть журналы, посмотреть на подписи, на мешки с бюллютенями, и все станет ясно. Уголовка сплошная.
2. Могут ли этого не понимать в ЦИК РБ, его опытные люди, Председатель? Секретарь? Они Понимают!
Назначили ли они проверку? Нет.
Почему? А потому, что и они лично отвечают и соучаствуют в Трагедии и комедии - "безобразные, нагло и преступно сфальсифицированное голосование избирателей" (даже - не выборы).
Более того они прямые соучастники этих действий.
3. В Баширии 54 района. Пишут, наименьшая по районам явка - 60%. Это тоже, - "фальшак".
Реально, явка была как и всегда в жизни, меньше 50% - везде.
Но, минимум 60% по районам, указывает, что все 54 района, "тотально изготавливали протоколы на заказ" - Сверху.
4. Как показывают опытные наблюдатели по Уфе и РБ, у всех реальная явка 40..50% - это максимум. Редко когда 60%, но на общую явку редкие всплески, не могут влиять.
Выше 50..60% - бывает в жизни только по приказу командира воинской части или госкорпорации. Или в псих больнице, в лагере, в тюрьме.
То есть, мы имеем дело, с фальсификацией на ПОЧТИ ВСЕХ из 3 400 УИК-ах (минус сотню или две), протоколов Уиков по РБ.
Уголовка полная. Голимая. Беспредел.
5. Явка по Уфе 68%. Ложь.
Я сам был на Уик 19 сентября в 17.00, Уфа, Инорс.
На УИК 145, в разгаре последнего дня не было ни одного избирателя.
Из нарушений - сразу мне запретили снимать на видео и фото, пустой УИК, - председатель УИК отказалась назвать закон, который запрещает снимать пустой УИК, просто нет и все тут.
И журнал, где я сам расписался, был почти пустой. Меньше 40% явка, точно. Редко - редко стояли подписи участников голосования.
В Салавате явка 75% и Сибае 72%, это - "голая и наглая уголовная ложь". Почти в 2 раза. Если не в три и более.
Общая явка по РБ 73% ложь и любовь населения к ЕдРу в 67% - чепуха. Народ вас не любит. И сильно.
Такие дела. Нагло!
Это не выборы.
А значит, Башкортостан опять, как и многие годы, будет жить и работать Не имея легитимного депутатского корпуса. Без легитимных принимаемых решений и законов. Без легитимного Руководителя региона и Курултая.
Без легитимных депутатов в Госдуму РФ от Башкортостана.
Без политических партий. Без политики вообще, которая как трава на годом бетоне не растет, вытоптана до травинки все живое. Остались имитация выборов, имитация Курултая, имитация депкорпуса и назначенный из Москвы директор.
Ниже, реальные цифры и явка по Уфе и Чекмагушевскому району Башкирии. Около 40% явка. Так и должно было быть в среднем везде, из опыта многих лет наблюдений, если "не изготовлены протоколы из приказа сверху".
Везде, где выше 50%, "преступные изготовления протоколов". То есть, по сути. Везде!
И Почти везде на 3 400 УИКах Башкортостана. Результаты - Подделка. Мошенничество.
Политическая коррупция, сговор и узурпации власти.
Изменить невозможно. Поддержка фальш выборов идет на всех уровнях.
Давайте просто запомним, запишем имена всех активных соучастников, режиссеров и артистов этого Спектакля - невыборы в Уфе и РБ 2021.
Текст является моим личным оценочным суждением основанном на опыте 10 лет наблюдений за невыборами в Уфе и Башкортостане.
По ссылке приведены сканы от опытных и честных наблюдателей по Уфе и в Башкортостане.
Бывший И. О. Председателя и зам. регионального отделения партии Яблоко в РБ,
Виктор Золотарёв. Уфа
Нелегитимный депкорпус. Невыборы. Уфа и Башкортостан 2021
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