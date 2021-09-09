Иловайск. Украина. Павел Нетесов. Поиск погибших

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на поле боя. Пусть будет стыдно гражданам России. За горе и смерти принесенные в Украину.Павел Нетесов: "Прошло уже достаточно много лет после событий в Иловайске, однако память хранит те события очень бережно, можно сказать щепетильно. Все четко и ясно, как будто, произошло все только вчера. С годами заметил, что наблюдается периодичность. Чаще вспоминается именно осенью и чуть ли не по тем же датам когда случилось то или иное событие 2014 года.Я не могу знать, что будет завтра или через год со мной и с тем, что я помню, потому решил записывать, и не ждать когда будет возможность опубликовать все это в печатном виде. Делюсь своим с Вами на своей страничке.Сегодня расскажу историю, как наша поисковая группа пересеклась в опустошенных войной окраинах Иловайска с российскими журналистами.15 сентября у нас был тяжелый поисковый день. Мы отрабатывали данные полученные накануне от местного населения. Помню этих людей по именам и фамилиям и бесконечно благодарен за то, что они сделали. С их помощью нашли и забрали с поля боя больше двадцати погибших защитников Украины. Называть не хочу, чтобы не навредить. Они живут на оккупированных территориях и такая помощь вполне сойдет за пособничество врагам, предательство идеалов новороссии или там республики и всего народа донбаса в целом.Отработали на хуторе Горбатенко и в начале 12-ти часов выдвинулись в сторону хутора Чумаки и Светлое.Там нужно було экзгумировать и забрать еще троих.Между Чумаками и Светлым на эс-образном повороте справа на полевой грунтовой дороге, которая уходила в сторону села Аграномичне увидели цепочку горелой техники. Решили на обратном пути остановиться и обследовать ее.Перед поворотом мы свернули с асфальта на грунтовку и остановились. Возле машин увидели двух вооруженных автоматами калашникова людей и двух гражданских, молодую девушку и мужчину средних лет с профессиональной камерой на плече. Мы вышли, наши сопровождающие с "оплота" подошли к вооруженным людям, переговорили и направились всей группой в нашу сторону. Девушка на русском языке с чётким эрефовским акцентом поинтересовалась у меня действительно ли мы собираем погибших украинских солдат. Я сказал, что именно так, после чего она в приказном тоне потребовала открыть рефрежератор и показать ей тела. Я даже не думал, как ответить на это требование. Просто сказал- НЕТ! Насколько я понял, это была съёмочная группа одного из российских каналов. Девушка-журналист продолжала напористо требовать открыть холодильник, а мужчина-оператор стоя слева от меня держал камеру на плече направив ее на нас двоих и при этом демонстративно отвернул голову в сторону показывая тем самым, что он мол ничего не снимает. Напряжение нарастало. На решимость девушки не повлияла даже наспех придуманная история, что эта миссия -прямая договоренность министра обороны Украины и министра обороны ДНР, и что если, она хочет, что бы мы делали то, что ей хочется, пусть сначала созвонится, получит разрешение и мы сделаем, все как нам скажут. Но сейчас это невозможно. На тот момент у нас был полный рефрежератор тел. Многие мешки были подписаны, согласно найденых на телах документов. Я представил как все это показывают крупным планом и как, это видят семьи погибших по телевизору. От этого стало просто дурно.Мы как раз заводили в работу новую группу добровольцев- поисковиков и нас было больше чем обычно.Подвергать жизни всех ребят опасности конечно же было нельзя. Я встал закрыв спиной дверки рефрежератора.Девушка махнула рукой своему вооруженному сопровождению и скомандовала- Открывайте! Боевики одновременно сделали шаг в мою сторону.Противостоять дальше было уже невозможно. Это был бы конфликт с неопределенным концом. Все могло развернуться по самому негативному сценарию. Я все понимал, но почему то продолжал стоять как вкопанный.Не знаю почему, не могу объяснить. Меня пришлось бы отодвигать и это бы сделали точно без лишней в этой ситуации вежливости.На лучшее даже надежды не было. До меня и машины оставались какие-то пара шагов.И тут произошло нечто, что никто из нас не ожидал. Если бы вместо этого прогремел гром среди ясного неба, я бы так не удивился. Стоявший все это время в стороне наш сопровождающий не меняя спокойной расслабленной позы передернул затвор, лежащей по модному на предплечьях, своей СВД. Все оцепенели..."Все! все! Спокойно! мы уходим!" Боевики начали пятиться назад вытянув в его сторону свободные от оружия руки ладонями вперед. От журналистов мы больше не услышали ни единого слова. Они сильно испугались. Вся компания села в авто и укатила за какую- то неполную минуту. Я просто не верил своим глазам и ушам. Вид у меня был еще тот наверное. Наш сопровождающий мой тезка Паша с ярким позывным "Варяг" носил зеркальные, переливающиеся разными цветами радуги очки. Глаз видно за ними не было. Он подошел ко мне- "Как я их сделал?! Правда круто было?!" Помню я из себя что то выдавил типа - "Спасибо тебе Павел".Он дружески хлопнул меня по плечу - "Да ты выдыхай. А хочешь я тебе стрельнуть дам? На! " И сунул мне в руки свою винтовку. " "Паша извини но настроения нет" сказал я возвращая ствол.Мы обследовали всю технику какая была на небольшом разворотном пяточке на съезде с шоссе, и всю какая стояла на грунтовке до посадки в сторону с. Агрономичное. Возле подбитого танка Т-64, стоявшего практически под посадкой я поднял и забрал с собой обгоревший красно-черный "бойовый прапор". Мы вывезли его с оккупированой территории и где-то в лагере он пропал, видимо кто-то забрал как сувенир. В посадке нашли следы пребывания россиян. Мусор от использованных индивидуальных рационов питания с надписями "Армия России", пластиковые бутылки из под питьевой воды с российской маркировкой, тубусы РПГ-26 "Аглень", пустые цинки от патронов и вогов, элементы одежды с их пикселем и маркировкой.Помню затем мы двинулись через поля в сторону высоты, справа от которой маячили трубы Старобешевской ТЭС.Там мы нашли росийские позиции с двумя спаленными танками Т-72 БЗ и БМП-2. Уже дома я нашел в сети видео life news, где эту высотку и эти танки представили, как уничтоженные ополчением позиции укрофашистов. Внимательно прочитал комментарии. Таки нашлись умные люди, которые попросили быть внимательнее и "не палить контору". Видео потом потерли.На высотке нас ждал очередной сюрприз от Паши Варяга. Мы как раз суетились возле тентованой газели. Складывали в неё найденные артефакты, как услышали резкицй нарастающий свистящий звук. Все кинулись в стороны и к земле. Оказалось Павел нашел артиллерийский порох (макароны) и подпалил его. Поняв в чем дело, мы встали с земли. Радость была невероятная, что все это лишь шутка. Мы смеялись и используя исключительно маты делились друг с другом размерами индивидуального испуга. Павел сияя своими радужными очками и широкой улыбкой подошел к нам со словами- " Ну вот совсем другое дело. А то все такие напряженные и серьезные, что смотреть противно. Как я вам настроение поднял, а?".Путь домой как обычно- задача выехать до сумерек. Нейтралку мы пересекали уже когда садилось солнце. Наша работа была, как мы говорили в стиле Квентина Тарантино - от рассвета до заката.Уже в полной темноте ближе к полуночи, в заранее оговоренном месте, мы пересекались с военными и перегружали в их машину вывезенные с "той стороны" тела.Пустые ехали в лагерь. Помыть машину, помыться самим, поесть, выпить водки и лечь спать Вставать в 5.00 в 8.15 мы уже должны стоять на их блокпосту и ждать группу сопровождения.На наш счет военные никогда не парились. Палатка была рядом со столовой, но еду мы готовили себе сами.Вода, что бы смыть с себя все с чем мы работали, была только холодная. Горячей для нас уже не оставалось. Мне лично этой опцией удалось воспользоваться всего лишь один раз.Это были месяцы тяжёлой работы. Хотя без лишних раздумий я назову их лучшими в жизни. Мы были нужны и никто не мог сделать нашу работу за нас. Эту историю я рассказываю впервые. Теперь она и Ваша тоже.Может быть, когда-нибудь, она дополниться тем самым видео, которое снимали российские журналисты. Хотелось бы посмотреть на себя со стороны.На страшном суде, если таковой будет, пусть Паше Варягу зачтётся его поступок.Без него мы бы не справились. На войне трудно быть человеком. Он тогда прошёл это испытание с честью и дал нам возможность сохранить свою. Как сложилась его судьба я не знаю. Хочется думать, что ему удалось сохранить себя и вырваться из этого всего."