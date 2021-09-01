Это хуже народа! Это лучшие люди города!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Самое позорное дело башки ...

Абсурдное уголовное дело.Абсурдный приговор. Обвинить человек в том, ч ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Это хуже народа! Это ...

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация ...
  30.09.2021   36879    29

Фальшивые выборы прошли, ...

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан ...
  29.09.2021   11494    15

Башкирия трезвее не стала ...

Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в ...
  28.09.2021   21228    16

КПРФ будет махать ...

Об этом сегодня в утреннем эфире «Эха» сообщил депутат и член коммунистической ...
  27.09.2021   42573    27

Создавал помехи жуликам ...

На помощника депутата Госсобрания Башкирии возбудили административное дело о ...
  27.09.2021   27022    7

Последние публикации
Это хуже народа! Это ...

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация ...
  30.09.2021   42026    29

Фальшивые выборы прошли, ...

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан ...
  29.09.2021   19464    15

Башкирия трезвее не стала ...

Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в ...
  28.09.2021   41481    16

КПРФ будет махать ...

Об этом сегодня в утреннем эфире «Эха» сообщил депутат и член коммунистической ...
  27.09.2021   33364    27

Создавал помехи жуликам ...

На помощника депутата Госсобрания Башкирии возбудили административное дело о ...
  27.09.2021   37460    7

Народ против фальшивого ...

«Нам нафиг не нужен»: Уфимцы отказались признавать своим депутатом единоросса. ...
  27.09.2021   14963    2

Нелегитимный депкорпус. ...

1. Уфа и Башкирия. Глядя на "лидеров явки" по сельским районам РБ (96... ...
  24.09.2021   17696    57

Жуликам и ворам ...

Лидер «Единой России» в Башкирии назвал метод анализа результатов выборов ...
  24.09.2021   12924    9

Мэр Сибая украл бюст ...

Фотографии с пустым постаментом распространились в интернете сегодня. В ...
  23.09.2021   37576    25

Спектакль от жуликов и ...

Спектакль «Выборы-2021» начался за пару дней до первого дня голосования. Как ...
  22.09.2021   26099    27

Читаемое за месяц
Суды Башкирии как ...

Апелляционный суд оставил в силе решение Верховного суда Башкирии об отказе ...
  1.09.2021   38636    31

Тагир Вахитов: «После ...

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность отказа в ...
  2.09.2021   40866    5

Мало нам КрымНаша: ...

В Башкирию приедет делегация ЛНР. Ее возглавит министр иностранных дел ...
  2.09.2021   32156    95

Фальшивые суды и ...

Гособвинение требует для Ильмиры Бикбаевой 4 года колонии. Очередное заседание ...
  3.09.2021   31605    27

Все еще платите налоги? ...

В Башкирии на питание чиновников потратят до 13,1 млн рублей. Управление делами ...
  4.09.2021   22660    36

Архив публикаций
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)




Это хуже народа! Это лучшие люди города!

Оценили
0


Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация главы формировала состав горсовета. На первом заседании совета сказал. Так мило)) Уже все меньше играют, даже для приличия, в разделение властей и выборы)

Это хуже народа! Это лучшие люди города!


Еще он сказал, что горсовет перестает быть клубом по интересам) Спасибо, что признали, как говорится. Но как бы давайте посмотрим на состав совета. Из 36 только 11 не представляют бизнес или крупные промышленные предприятия. Из этих 11 — два единоросовских функционера, помощники депутатов Госдумы от ЛДПР, ректор и президент УГНТУ, заведующая кардиоцентром, заведующая педиатрическим отделением демской больницы и, внезапно, директора двух НКО в сфере ЖКХ и сфере многодетных семей и учительница музыки.

25 — бизнесмены и топ-менеджеры. Никаким представительством горожан, очень разных, с разными нуждами, в нем и не пахнет. Представляет кто-то интересы пенсионеров? Нет, конечно. Интересы студентов? Нет. Интересы рабочих? Нет. Ну ладно, это уже очевидные вещи, чего им удивляться.

Председателем стал Марат Васимов. Когда писала про избирательные фонды кандидатов, Васимов был одним из самых интересных кандидатов для изучения. В его большой для муниципальных выборов фонд пожертвовали средства бывшие подрядчики МУП «ИСК», который он возглавляет (сейчас — АО «ИСК») и компания, в уставном капитале которой 10% принадлежит муниципальному «Иску». Такой счастливый он был сегодня, когда его назначали. Так волновался, что сначала предоставил слово Сидякину, а надо было спикеру Курултая Константину Толкачеву. Видимо, это была страшная ошибка, потому Васимов долго-долго извинялся, раз семь точно сказал «прошу прощения».

У меня предложение к журналистам. Заседания постоянных комиссий, на которых все и решается, так и остаются закрытыми. Помните, сколько нам Валерий Трофимов, будучи спикером горсовета, обещал открыть их. Вот, новый созыв, новый председатель. Надо бы снова требовать. На заседаниях не происходило и не будет происходить ничего, потому что туда они выходят уже с готовыми решениями. Понятно, что все решается даже не на комиссиях, но там хотя бы можно краешек обсуждений ухватить, понять, что к чему. Если не потребуем открыть, они так и будут опять втихоря все решать.

Дарья Кучеренко, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71541 | Рейтинг: +11476
А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.09.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даёшь городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

"Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: "Долой господ!
Помещиков долой!"



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 30.09.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71539 | Рейтинг: +11476,4

А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...
=========================
Кухарка уже в мыслях непрочь появлению нового Сталина,но на словах против.
Вот и близкая ей по духу Е. Шульман дошла до кондиции - спит и видит расстрельные списки.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.09.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.09.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Даёшь городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

"Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: "Долой господ!
Помещиков долой!"
======================
Никто не даст нам избавленья
Ни Бог, ни царь не герой
Добьемся мы освобождеья
Своею собственной рукой!



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.09.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 30.09.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даёшь городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

"Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: "Долой господ!
Помещиков долой!"
__________________
Ой, как страшно!
Сами рабочие с радостью променяли в 1991 году социализм на власть помещиков и прочих господ. Чего теперь-то дёргаться. Что хотели, то и получили!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.09.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.09.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71539 | Рейтинг: +11476,4

А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...
=========================
Кухарка уже в мыслях непрочь появлению нового Сталина,но на словах против.
Вот и близкая ей по духу Е. Шульман дошла до кондиции - спит и видит расстрельные списки.


------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------Слышь,ты всепрощатель,ты слышал когда нить что-бы наказали,осудили и всенародно презрели тех кто создавал,служил и истязал свой собственный народ в сталинских лагерях? Я нет. А в "гейевропе" нет прощения подобным ублюдкам даже через много десятков лет. Даже сучку, которой исполнилось 96 лет, которая служила в концлагере во время ВОВ и составляла расстрельные списки,которая жила под чужими фамилиями,ее нашли,арестовали и уж поверь накажут,если не околеет раньше....



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.09.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Что такое Советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран?

Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты - а теперь в первый раз управляют государством, притом, в массовом числе, как раз те классы, которых капитализм угнетал!

Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике - пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности - государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых.

Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации - Советы. И этим Советам передается вся государственная власть.

Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах - везде в мире слово "Совет" стало не только понятным - стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся.

И вот почему Советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах - Советская власть неминуемо, неизбежно и в недалеком будущем победит во всем мире.

Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской власти. Советская власть - не чудесный талисман, она не излечивает сразу от недостатков прошлого: от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма.

Но зато она дает возможность переходить к социализму. Она дает возможность подняться тем, кого угнетали и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому - верный, и потому - непобедимый." В.И.ЛЕНИН.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.09.2021, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Висит плакат: "Долой господ!
Помещиков долой!"
__________________
Ой, как страшно!
Сами рабочие с радостью променяли в 1991 году социализм на власть помещиков и прочих господ.

=================

"Сами рабочие"... Ты глянь на состав защитничков Белого Дома в 1991-м: макаревичи - ростроповичи... И далее - везде. Хапнули страну с потрохами.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.09.2021, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"При-и-израк бродит по России, при-и-израк коммуни-и-изма..." Беги, тёть Кух.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 30.09.2021, 13:58 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4579 | Рейтинг: -352,8
Ой, как страшно!
Сами рабочие с радостью променяли в 1991 году социализм на власть помещиков и прочих господ.
___________
Чудовищное вранье.

Рабочим некогда заниматься политикой, они работают. Это вшивая интеллигенция - враги народа и предатели развалили страну.



Оценили
9

  • # 11 | 30.09.2021, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.09.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.09.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.09.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71539 | Рейтинг: +11476,4

А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...
=========================
Кухарка уже в мыслях непрочь появлению нового Сталина,но на словах против.
Вот и близкая ей по духу Е. Шульман дошла до кондиции - спит и видит расстрельные списки.


------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

----------------Слышь,ты всепрощатель,ты слышал когда нить что-бы наказали,осудили и всенародно презрели тех кто создавал,служил и истязал свой собственный народ в сталинских лагерях? Я нет. А в "гейевропе" нет прощения подобным ублюдкам даже через много десятков лет. Даже сучку, которой исполнилось 96 лет, которая служила в концлагере во время ВОВ и составляла расстрельные списки,которая жила под чужими фамилиями,ее нашли,арестовали и уж поверь накажут,если не околеет раньше....
_____________________
Ах, в Европе! Ах! Ах!
Потому что эту "гейропу" Советский Союз в мае 1945-го расчехвостил, а то бы и ты, если бы на свет появился (зачем плодиться унтерменшам!), орал бы сейчас "Хайль!" и своим языком надраивал немцам сапоги.
Вся европа была под Гитлеровцами, служила им верой и правдой. После войны только отдельные особо "отличившиеся" нацисты были наказаны, да и то в основном в советской зоне влияния. Многие видные нацисты занимали крупные посты в ФРГ (генерал Гелен, например, и канцлер Кизингер), а один даже стал генсеком ООН (Курт Вальдхайм).
Так что ты ври, ври, но не завирайся насчёт "благородной" "гейропы".



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 30.09.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
истязал свой собственный народ в сталинских лагерях?

-------------------

Это вы всех в перестройку чохом реабилитировали, чтобы лишний раз плюнуть в Советский Союз. И политические, и рецидивисты - все у вас страдальцы, блять. Ещё киньев настряпали про геройство штрафников и уголовников на войне; и про тупых комиссаров и командиров, вопреки которым победили. Животный антисоветизм.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.09.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кого в горсовет выбрали жители Уфы, те там и заседать будут, другого не дано! Оппе лучше за себя агитировать надо было, доходить до каждого жителя со своей программой, тужиться надо было во время "родов", а не громко стонать уже после них! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 30.09.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.09.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.09.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.09.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71539 | Рейтинг: +11476,4

А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...
=========================
Кухарка уже в мыслях непрочь появлению нового Сталина,но на словах против.
Вот и близкая ей по духу Е. Шульман дошла до кондиции - спит и видит расстрельные списки.


------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------


----------------Слышь,ты всепрощатель,ты слышал когда нить что-бы наказали,осудили и всенародно презрели тех кто создавал,служил и истязал свой собственный народ в сталинских лагерях? Я нет. А в "гейевропе" нет прощения подобным ублюдкам даже через много десятков лет. Даже сучку, которой исполнилось 96 лет, которая служила в концлагере во время ВОВ и составляла расстрельные списки,которая жила под чужими фамилиями,ее нашли,арестовали и уж поверь накажут,если не околеет раньше....
_____________________
Ах, в Европе! Ах! Ах!
Потому что эту "гейропу" Советский Союз в мае 1945-го расчехвостил, а то бы и ты, если бы на свет появился (зачем плодиться унтерменшам!), орал бы сейчас "Хайль!" и своим языком надраивал немцам сапоги.
Вся европа была под Гитлеровцами, служила им верой и правдой. После войны только отдельные особо "отличившиеся" нацисты были наказаны, да и то в основном в советской зоне влияния. Многие видные нацисты занимали крупные посты в ФРГ (генерал Гелен, например, и канцлер Кизингер), а один даже стал генсеком ООН (Курт Вальдхайм).
Так что ты ври, ври, но не завирайся насчёт "благородной" "гейропы".


--------------------------------------Дурак!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 30.09.2021, 16:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.09.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.09.2021, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.09.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.09.2021, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.09.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71539 | Рейтинг: +11476,4

А чего стесняться-то? Только идиоты верят, что они кого-то выбирают...
=========================
Кухарка уже в мыслях непрочь появлению нового Сталина,но на словах против.
Вот и близкая ей по духу Е. Шульман дошла до кондиции - спит и видит расстрельные списки.


------------------------------------------------------------



------------------------------------------------------------



----------------Слышь,ты всепрощатель,ты слышал когда нить что-бы наказали,осудили и всенародно презрели тех кто создавал,служил и истязал свой собственный народ в сталинских лагерях? Я нет. А в "гейевропе" нет прощения подобным ублюдкам даже через много десятков лет. Даже сучку, которой исполнилось 96 лет, которая служила в концлагере во время ВОВ и составляла расстрельные списки,которая жила под чужими фамилиями,ее нашли,арестовали и уж поверь накажут,если не околеет раньше....
_____________________
Ах, в Европе! Ах! Ах!
Потому что эту "гейропу" Советский Союз в мае 1945-го расчехвостил, а то бы и ты, если бы на свет появился (зачем плодиться унтерменшам!), орал бы сейчас "Хайль!" и своим языком надраивал немцам сапоги.
Вся европа была под Гитлеровцами, служила им верой и правдой. После войны только отдельные особо "отличившиеся" нацисты были наказаны, да и то в основном в советской зоне влияния. Многие видные нацисты занимали крупные посты в ФРГ (генерал Гелен, например, и канцлер Кизингер), а один даже стал генсеком ООН (Курт Вальдхайм).
Так что ты ври, ври, но не завирайся насчёт "благородной" "гейропы".


--------------------------------------Дурак!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В последнем комменте только подпись! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 30.09.2021, 18:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71541 | Рейтинг: +11476
Дурак!!!
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ В последнем комменте только подпись! Очень Опытный
________________________________________
Старый пидорас О_Ошка рус.яз в школе прогуливал - курил за школой, поэтому не в курсе, что после подписи ставится точка, а не три восклицательных знака.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 30.09.2021, 18:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 30.09.2021, 18:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71540 | Рейтинг: +11476,3
Дурак!!!
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ В последнем комменте только подпись! Очень Опытный
________________________________________
Старый пидорас О_Ошка рус.яз в школе прогуливал - курил за школой, поэтому не в курсе, что после подписи ставится точка, а не три восклицательных знака.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Так он же Дурак, так что какие правила могут на него распространяться? Или ты в тырнете пишешь всё только по правилам? А вообще-то это очень плохой симптом для человека, у которого потеряно чувство юмора! А я вот как всегда весел и радостен! Делай как я! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 30.09.2021, 18:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71541 | Рейтинг: +11476
А я вот как всегда весел и радостен! Делай как я! Очень Опытный
________________________________________
Смех(веселость и радостность) без причины - признак дурачины.
Нидайбох уехать кукухой, как ты...
В 80-е в нашем районе ходил такой дурачок, всем улыбался, смеялся - жалко парня было... куда подевался - не знаю.
А в 60-е на Гастелло жил такой Ваня-дурачок. Но не дурачок - собирал бутылки и сдавал. Тоже всё время радостный и постоянно повторял - бутилки, бутилки, бутилки....



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 30.09.2021, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.09.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 30.09.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даёшь городской Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!

"Рабочий тащит пулемёт,
Сейчас он вступит в бой.
Висит плакат: "Долой господ!
Помещиков долой!"
__________________
Ой, как страшно!
Сами рабочие с радостью променяли в 1991 году социализм на власть помещиков и прочих господ. Чего теперь-то дёргаться. Что хотели, то и получили!
=====================
К 1991 году от социализма Сталина остались рожки да ножки, начиная с тупицы ( вернее предателя) хруща и "верной дорогой" брежневщины дошли до меченной сволочи, покончил с социализмом окончательно "коммунист - всероссийский пьяница под руководством госдепа.



Оценили
5

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com