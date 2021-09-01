Это хуже народа! Это лучшие люди города!

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация главы формировала состав горсовета. На первом заседании совета сказал. Так мило)) Уже все меньше играют, даже для приличия, в разделение властей и выборы)Еще он сказал, что горсовет перестает быть клубом по интересам) Спасибо, что признали, как говорится. Но как бы давайте посмотрим на состав совета. Из 36 только 11 не представляют бизнес или крупные промышленные предприятия. Из этих 11 — два единоросовских функционера, помощники депутатов Госдумы от ЛДПР, ректор и президент УГНТУ, заведующая кардиоцентром, заведующая педиатрическим отделением демской больницы и, внезапно, директора двух НКО в сфере ЖКХ и сфере многодетных семей и учительница музыки.25 — бизнесмены и топ-менеджеры. Никаким представительством горожан, очень разных, с разными нуждами, в нем и не пахнет. Представляет кто-то интересы пенсионеров? Нет, конечно. Интересы студентов? Нет. Интересы рабочих? Нет. Ну ладно, это уже очевидные вещи, чего им удивляться.Председателем стал Марат Васимов. Когда писала про избирательные фонды кандидатов, Васимов был одним из самых интересных кандидатов для изучения. В его большой для муниципальных выборов фонд пожертвовали средства бывшие подрядчики МУП «ИСК», который он возглавляет (сейчас — АО «ИСК») и компания, в уставном капитале которой 10% принадлежит муниципальному «Иску». Такой счастливый он был сегодня, когда его назначали. Так волновался, что сначала предоставил слово Сидякину, а надо было спикеру Курултая Константину Толкачеву. Видимо, это была страшная ошибка, потому Васимов долго-долго извинялся, раз семь точно сказал «прошу прощения».У меня предложение к журналистам. Заседания постоянных комиссий, на которых все и решается, так и остаются закрытыми. Помните, сколько нам Валерий Трофимов, будучи спикером горсовета, обещал открыть их. Вот, новый созыв, новый председатель. Надо бы снова требовать. На заседаниях не происходило и не будет происходить ничего, потому что туда они выходят уже с готовыми решениями. Понятно, что все решается даже не на комиссиях, но там хотя бы можно краешек обсуждений ухватить, понять, что к чему. Если не потребуем открыть, они так и будут опять втихоря все решать.