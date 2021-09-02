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Совет без прав человека

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Руслан Нуртдинов: Есть у нас в республике такой бесполезный орган, как Совет по правам человеков при главе Башкирии.

Совет без прав человека


Толку от его членов, за редким исключением, ровно ноль, но шуму они производят изрядно, особенно Барабаш.

Сегодня он принялся народ запугивать новыми лишениями, призывая уколоться малопонятной вакциной, чтобы шеф отчитался перед Кремлём. Народ-то, говорит, не верит и не идёт прививаться, тем более после масштабных фальсификаций на выборах, а болезнь распространяется.

Так Вы, Владимир, как раз шефу-то своему и выскажите свои претензии. За агитконцерты во время чумы, велопокатушки под знамёнами ненавидимой всеми партии, за доставку в город дельта, бета и омега-версий страшного вируса в артистах со всего мира. Это ли не наплевательское отношение к окружающим?

Смелости не хавтает... Тогда слагай с себя полномочия и распускай труппу.

Руслан Нуртдинов, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.10.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаш в Вечерней Уфе, газетчица? Если связь?



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  • 2 | 01.10.2021, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...по правам человека или по едроски - конструктивная критика или Путин за смену власти, но это не навязчивая идея



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  • 3 | 01.10.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 часа назад, источник: Lenta.Ru
«Газпром» прекратил транзит газа в Венгрию через Украину
«Газпром» прекратил транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины, говорится в сообщении Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТС), которое приводит ТАСС.

«1 октября 2021 года с началом новых газовых суток (07:00) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Украина лишилась возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.
В конце сентября Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку газа в обход территории Украины. Вместо этого будут задействованы мощности Сербии и Австрии. Соглашение предполагает поставку 4,5 миллиардов кубометров в год.
После этого власти Украины и руководство ОГТС, отвечающего за транзит российского газа через территорию страны, заявили, что контракт угрожает энергетической безопасности Киева и национальной газотранспортной системе.
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__ Жителям Украины можно только посоветовать подпрыгивать ещё выше, чтобы согреваться! Очень Опытный



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  • 4 | 01.10.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руслан обрати внимание на кушнаренково здесь глава из той же Едросни обеспечил победу ЕР будучи отстраненным от власти райсудом .Сейчас в порыве замять У,дело лепит асфальт в центре села кладя прямо на лужи Фаворитка Толкачева госпожа Галина Павловна хочет оставить сыночка у кормушки чтобы Руслан Ринатыч окончательно угробил наш район.Хабиров ждет решения суда для снятия чиновного Вора. а может пытается отмазать как илишевского главу Мустафина ильдара.



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  • 5 | 01.10.2021, 22:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
инут назад, источник: Известия
Михаила Саакашвили задержали в Грузии
Михаил Саакашвили задержан в Грузии, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили 1 октября.

«Был задержан третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Блестяще сработали правоохранительные органы, они были в курсе всех его передвижений по нашей стране. Все органы координировали свои действия между собой, и было выбрано такое место, чтобы задержание прошло с наименьшими возможными пострадавшими и проблемами для населения. Я выражаю благодарность начальнику службы безопасности Грузии Григрию Лулиашвили и всем сотрудникам правоохранительных органов», — приводит его слова грузинский телеканал 1tv.
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__ Надо выкупить эту падлу у грузин и показательно и прилюдно расстрелять на Лобном месте! Очень Опытный



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