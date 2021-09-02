Совет без прав человека ...

Руслан Нуртдинов: Есть у нас в республике такой бесполезный орган, как Совет по правам человеков при главе Башкирии.Толку от его членов, за редким исключением, ровно ноль, но шуму они производят изрядно, особенно Барабаш.Сегодня он принялся народ запугивать новыми лишениями, призывая уколоться малопонятной вакциной, чтобы шеф отчитался перед Кремлём. Народ-то, говорит, не верит и не идёт прививаться, тем более после масштабных фальсификаций на выборах, а болезнь распространяется.Так Вы, Владимир, как раз шефу-то своему и выскажите свои претензии. За агитконцерты во время чумы, велопокатушки под знамёнами ненавидимой всеми партии, за доставку в город дельта, бета и омега-версий страшного вируса в артистах со всего мира. Это ли не наплевательское отношение к окружающим?Смелости не хавтает... Тогда слагай с себя полномочия и распускай труппу.