У Татарстана отнимают президента, но оставляют пересидента

Через год Рустам Минниханов может лишиться должности президента, а Татарстан —гарантии и впредь иметь татароговорящего главу. Об этих и других актуальных новинках наступающего политсезона — колумнист "Idel.Реалии" Марина Юдкевич.Госдумы VII созыва уже, считай, нет в живых, а Госдумы VIII созыва — ещё нет, но в России это не повод приостановить штамповку законов. 27 сентября в Думе зарегистрирован новый законопроект, в котором есть персональный "привет" Татарстану.Новый состав депутатов, вне всякого сомнения, немедленно даст ему "зелёную улицу", которую в Татарстане, что тоже несомненно, назовут "зелёной милей": этот проект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" лишает республику конституционного права именовать свое высшее должностное лицо президентом. А если татарстанские власти заупрямятся, то лишатся и нынешнего состава Госсовета РТ.Кстати, ежегодное послание Рустама Минниханова нынче запланировано на 8 октября, т.е. на две недели позже, чем во все предыдущие пять лет. Похоже, в Казанском кремле заранее знали о готовящемся неприятном сюрпризе и заложили себе побольше времени на решение трудной проблемы: как бы объяснить дорогим татарстанцам, почему это организованная татарстанскими властями победа "Единой России" приведёт к потере Татарстаном единственного уцелевшего до сих пор символа особого государственного статуса республики…История закулисной борьбы вокруг вопроса, иметь ли Татарстану собственного "президента", или президент в России должен быть только один, перевалила за десятилетие. Т.е., собственно, в 2010-м этот вопрос, вроде как, был решён в пользу второго варианта: Дмитрий Медведев (тогда — президент России) подписал поправки в закон "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ", согласно которому местные законодатели могут выбрать любое наименование для высшего должностного лица региона, но вот президентом это лицо впредь называться не может. Срок для изъятия из региональных законодательств запретного слова и замены его любым другим был установлен до начала 2015-го. Большинство регионов, руководители которых именовались президентами, быстренько их переименовали; последним это сделал Башкортостан в феврале 2014-го. Татарстан же так и оставался единственной "президентской" республикой.А в том же 2014-м Владимир Путин сделал Татарстану накануне Дня Республики подарок поистине царский (ну или поистине президентский — к тому времени различие между президентом и царём в России просматривалось уже довольно слабо). На молодежном форуме "Селигер-2014" Путин публично заявил: "Как назвать высшее должностное лицо — это дело тех граждан России, которые проживают в республике Татарстан".Ну а поскольку те самые лично известные Путину "граждане России, которые проживают в республике Татарстан" заверяли его, что без таблички "Президент РТ" в Казанском кремле вся жизнь в республике просто-таки завянет и свернется в пыльную трубочку — это изречение Путина означало обещание сохранить в политическом словаре понятие "президент РТ".Впрочем, и подарком ту эксклюзивную льготу назвать было бы неправильно — точнее сказать, это была заслуженная награда г-ну Минниханову. И Путин даже дал понять, за что: он, мол, "в прямом и в высшем смысле этого слова — государственник и патриот России", и это "мы с вами почувствовали в период развития крымских событий, когда ныне действующий президент Татарстана неоднократно выезжал в Крым, встречался с крымско-татарскими представителями".Т.е. затем-то для крымских татар, которых Минниханов так убеждал в пользе присоединения к России, настали репрессии… Но самому Минниханову этот его вклад в проект "Крымнаш" принёс сохранение титула.Так в России и остались два президента: Владимир Владимирович да Рустам Нургалиевич.И вот теперь в списке нарушенных обещаний Путина стало ещё на одно больше…Но с другой-то стороны, агитировали власти Татарстана за переписанную Конституцию год назад?.. Обеспечили "Единой России" на этих думских выборах мощное татарстанское одобрямс?.. Ну так получите-распишитесь: новинка законодательства на базе переписанной Конституции и его гарантированное и быстрое принятие новой Думой."Президентская" новелла должна вступить в силу 1 июля 2022 года. До тех пор Госсовет Татарстана должен из всех местных законов, начиная с Конституции РТ, изгладить упоминание "президента Республики Татарстан". А на случай, если республиканские власти станут упрямиться, предусмотрены нормы силового реагирования: суд признаёт запрещённые слова противоречащими федеральному законодательству — президент России выносит предупреждение и через три месяца может распустить парламент. (Депутатов-то наших как жалко: ослушайся президента Татарстана, и ты — никто, а ослушайся президента России, и ты — распущенное никто! Только и надежды, что дисциплинированный Казанский кремль не отдаст им приказа защищать "президента" до последнего нажатия кнопки для голосования.)Согласно проекту, должность высшего должностного лица субъекта РФ должна называться никак иначе как "глава". Впрочем, к "главе" допускается добавить "дополнительное наименование" — "с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта РФ". Но и эта добавка "не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — Президента Российской Федерации", вот ведь до чего предусмотрительные!Стало быть, "Глава Республики Татарстан — Президент" не пройдёт даже "с учетом исторических, национальных и иных традиций"…Ну разве что так: "Глава Республики Татарстан — Пересидент". Оно и прозвучит сладостным созвучием в тяжёлые мгновения политической ностальгии, и утешит фактом предстоящей несокрушимой политической стабильности.Ведь Рустам Минниханов президентствует в Татарстане уже третий срок, а быть "главой Татарстана" может и вовсе пожизненно: прежние ограничения по количеству сроков пребывания в должности высшего должностного лица субъекта РФ новый проект снимает.Но снимает он также и другое требование к главе региона, и это изъятие для Татарстана может быть весьма политически чувствительным.Вот как в Конституции РТ сейчас формулируются требования к персоне президента республики: "Президентом Республики Татарстан может быть избран гражданин в Республике Татарстан не моложе тридцати лет, обладающий избирательным правом и владеющий государственными языками Республики Татарстан".А как в проекте? "Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство…, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет".Принципиальную разницу легко заметить, но трудно будет переварить: отсутствие требования об обязательном владении обоими госязыками региона.А ведь этот проект, превратившись в скором времени в закон, будет действовать как главная норма, определяющая требования к кандидату на пост главы региона. Так что попытки оспорить хотя бы этот, "языковой" критерий в российских судах практически обречены на неудачу.Разве только власти Татарстана опять получат от Путина такой эксклюзивный подарок в благодарность за вклад в присоединение ещё какой-нибудь плохо лежащей территории… Ну, скажем, олигарх Ринат Ахметов, имеющий такое влияние в Донецкой области — он же наш практически, татарин!.. Молчу, молчу.