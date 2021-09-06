Фальшиво избранная партия утратила реальность

Еще один депутат Госсобрания Башкирии досрочно сложил полномочия. В «Единой России» сообщили, что он «утратил связь с избирателями».Соответствующую просьбу написал Рашид Гатиятуллин, избранный по списку партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе Курултая. По словам спикера парламента Константина Толкачева, это произошло по собственной инициативе депутата. Председатель Госсобрания вручил Гатиятуллину почетную грамоту за «большой вклад в развитие законодательства республики и активную общественно-политическую деятельность». Более подробная информация о причинах такого решения не сообщается.Освободившееся место займет тот, кого назначит «Единая Россия»: для передачи мандата другому депутату, избранному по единому округу, проводить дополнительные выборы не нужно, добавили в Курултае.Как сообщил «Эху» лидер «Единой России» в Башкирии и вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров, Рашид Гатиятуллин ранее работал в санатории в Мечетлинском районе, но сегодня живет в Уфе и «потерял связь с избирателями». Он также, по словам Ахмадинурова, не может совмещать работу в колледже с депутатской деятельностью. Его мандат планируется передать тем, кто находился ниже в региональном списке во время выборов в региональный парламент в 2018 году.Напомним, в настоящее время количество вакантных мест депутатов Курултае достигло 4. Ранее от мандатов отказались Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева и Андрей Егоров. Они переходят в другие органы власти в результате прошедших несколько дней назад выборов.«В списке много людей: несколько десятков. Не каждый готов сразу приступить к обязанностям. Мы исходим из того, чтобы закрепить людей, которые могут заменить или в этом округе, или по этим направлениям. Например, у нас ушла Утяшева, врач. Нам желательно бы все-таки в этом списке посмотреть, чтобы был человек из медицинской отрасли», — объяснил Рустем Ахмадинуров.На место покинувшего парламент ради горсовета Уфы Андрея Егорова планирует назначить депутата КПРФ.