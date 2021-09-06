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Фальшиво избранная партия утратила реальность

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Еще один депутат Госсобрания Башкирии досрочно сложил полномочия. В «Единой России» сообщили, что он «утратил связь с избирателями».

Фальшиво избранная партия утратила реальность


Соответствующую просьбу написал Рашид Гатиятуллин, избранный по списку партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе Курултая. По словам спикера парламента Константина Толкачева, это произошло по собственной инициативе депутата. Председатель Госсобрания вручил Гатиятуллину почетную грамоту за «большой вклад в развитие законодательства республики и активную общественно-политическую деятельность». Более подробная информация о причинах такого решения не сообщается.

Освободившееся место займет тот, кого назначит «Единая Россия»: для передачи мандата другому депутату, избранному по единому округу, проводить дополнительные выборы не нужно, добавили в Курултае.

Как сообщил «Эху» лидер «Единой России» в Башкирии и вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров, Рашид Гатиятуллин ранее работал в санатории в Мечетлинском районе, но сегодня живет в Уфе и «потерял связь с избирателями». Он также, по словам Ахмадинурова, не может совмещать работу в колледже с депутатской деятельностью. Его мандат планируется передать тем, кто находился ниже в региональном списке во время выборов в региональный парламент в 2018 году.

Напомним, в настоящее время количество вакантных мест депутатов Курултае достигло 4. Ранее от мандатов отказались Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева и Андрей Егоров. Они переходят в другие органы власти в результате прошедших несколько дней назад выборов.

«В списке много людей: несколько десятков. Не каждый готов сразу приступить к обязанностям. Мы исходим из того, чтобы закрепить людей, которые могут заменить или в этом округе, или по этим направлениям. Например, у нас ушла Утяшева, врач. Нам желательно бы все-таки в этом списке посмотреть, чтобы был человек из медицинской отрасли», — объяснил Рустем Ахмадинуров.

На место покинувшего парламент ради горсовета Уфы Андрея Егорова планирует назначить депутата КПРФ.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 04.10.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня живет в Уфе и «потерял связь с избирателями».

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- Великолепный символ: отрыв от народа и... падение!..

(Х/ф "12 стульев": Кису толпа актёров-авангардистов увлекла на сцену, где он свалился в оркестровую яму. Точнее, задницей в большой барабан.)



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  • Гость
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  • 2 | 04.10.2021, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чем прославилась врач утяшева ? непонятно кто Аиткулова ( фальсификациями результатов выборов ?)



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  • Гость
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  • 3 | 04.10.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЦИК будет судиться с журналистами, освещавшими выборы

Мария Филиппова
Ульяна Королева
04 октября 2021 в 14:04
ЦИК возмущен, как некоторые журналисты освещали работу на выборах

Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году
Центризбирком РФ будет подавать в суд на журналистов, которые освещали выборы. Первый иск будет подан к Анатолию Кантору из «АПН Северо-Запад». Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Исков к журналистам будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря. А сейчас будем! Пусть платят штрафы, мы будем переводить эти деньги детям, нуждающимся», — рассказала Элла Памфилова на заседании ЦИК, трансляция ведется на сайте комиссии.
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__ Ещё бы хорошо, чтобы и к врунам с УЖа иски подали! Очень Опытный



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