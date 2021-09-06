Бесхребетность — не признак «большой татарской хитрости»

Обозреватель Ильнар Гарифуллин анализирует состоявшийся в конце сентября в Казани "Милләт җыены" ("Национальное собрание")."Милләт җыены" и "Милли Шуро"Всемирный конгресс татар провёл два мероприятия: "Милләт җыены" и "Милли Шуро". Первое — собрание руководящего органа Всемирного конгресса татар (ВКТ), а второе — собрание между съездами ВКТ (проводящимися раз в пять лет). До этого "Милләт җыены" организовали два года назад — для легитимизации документа "Татары. Стратегия действия".Честно говоря, от собрания "Милли шуро" я лично еще чего-то ожидал, т.к. это всё же официальный орган, представляющий многомиллионную татарскую нацию. Как и полагается, он должен собирать весь цвет татарской интеллектуальной, культурной, общественной элиты. Более узкий круг и менее публичный разговор предполагает, что именно здесь будет озвучено самое сокровенное и самое важное. А "Милләт җыены" — некая "тусовка", уменьшенная (по масштабам и представительству) копия пятилетнего съезда ВКТ с той разницей, что в отличие от последнего здесь участники являются по приглашению, а не избираются на местах как делегаты съезда ВКТ. На деле же всё сложилось ровным образом наоборот.Главная тема обоих собраний — Всероссийская перепись населения. К глубокому сожалению, не прозвучала информация о проделанной работе самого Конгресса и других татарских организаций в рамках подготовки к этому важнейшему для всех народов РФ мероприятию — хотя подобный доклад был подготовлен. Заседание "Милли Шуро" вышло довольно скучным и, в целом, малосодержательным мероприятием. Из 1,5 часов отведенного времени так или иначе о самой переписи речь шла, наверное, минут 20, и то без какой-либо содержательной части. Понятно, что самыми проблемными участками для татар в контексте переписной кампании традиционно являются Башкортостан, а также — в уменьшенном варианте — Тюменская и частично Астраханская области. И Тюмень, и Астрахань так или иначе связаны именно с башкирской проблемой, потому как именно башкирские "этномиссионеры" оказывают организационную, финансовую и информационную поддержку своим "подельникам", ведущим целенаправленную работу по сепарации сибирских татар в отдельный этнос и по переписыванию астраханских татар в ногайцев.Однако во время "Милли Шуро" ничего из этого не прозвучало, а вот на заседании "Милләт җыены" эти вопросы были озвучены от лица депутата Госсовета Татарстана Ркаила Зайдуллы. Он выступил с этими тезисами публично, попутно упомянув о высказываниях Эльвиры Аиткуловой (председатель Курултая башкир, а теперь еще и депутат Госдумы РФ). Зал взорвался овациями, ведь вся эта информация не является секретом, однако же никто из тех, кто был допущен к трибуне, этот случай не упомянул (В июле на Всероссийском сельском Сабантуе в Муслюмово Ауиткулова заявила, что Муслюмовский район Татарстана — это земля башкир — ред.). Зная подноготную, могу сказать, что выступление было личной инициативой Ркаила Зайдуллы, которая, тем не менее, в точности описывает настроения среди как татар Башкортостана, так и всей татарской общественности — независимо от региона проживания. Очень часто речи, озвучиваемые перед "высокими лицами", (обычно загодя) запрашивают всевозможные службы сопровождения этих лиц, но каждый волевой человек имеет возможность в таких случаях игнорировать эти "просьбы", либо сделать всё по своему сценарию. Так, кстати было и во время знаменитой речи директора белеебевской гимназии Нурмухаммеда Хусаинова на съезде Конгресса татар в 2002 году. В общем, на каждое действие всегда есть противодействие — необходима лишь воля. И, напротив, за тех, кто пытался говорить от имени татар Башкортостана, если честно, мне было попросту стыдно.На кого работает Альфред Давлетшин?Так, в частности, глава филиала ВКТ в РБ Альфред Давлетшин и в своей короткой речи на заседании "Милли Шуро", и на следующий день на "Милләт җыены", не сказав о принципиальных проблемах, беспокоящих татар Башкортостана — например, о политике башкиризации татар, о предстоящей переписи, не говоря уже о статусе татарского языка — ограничился только благодарностями в адрес... Радия Хабирова за небольшой памятник (в человеческий рост, причем, намеренно поставленный без основательного постамента, буквально в землю) Гази Загитову. Эти благодарности повторились два раза. В качестве "успехов" было обозначено проведение конференции татарских краеведов в Уфе (организованной, кстати, на деньги одного иногороднего татарского бизнесмена) в апреле 2021 года, куда не захотели допустить многих татарских историков.На вопрос о недавно открытом в Балтачевском районе Башкортостана "Мишарском национально-культурном центре" господин Давлетшин заявил, что в этом, дескать, "виноваты сами татары, которые говорят о своем мишарстве", приведя в пример неких (без конкретных имён) московских татар. Но при чём тут Москва, если "мишарский центр" открыли власти РБ и лично министр культуры Амина Шафикова? Никаких обращений, запроса от граждан РБ на подобные действия не было. Это всё действия властей Башкортостана, направленные на раскол татар РБ и вычленение из них нового народа. Слова представителя ВКТ Давлетшина являются ничем иным как попыткой оправдать башкирские власти. Вопрос: а чьи интересы им вообще отстаиваются?Такая "странная позиция" представителя ВКТ в РБ звучит не впервые. Во всевозможных интервью — как ТНВ, Татар-информу, так и прочим СМИ — я постоянно слышу благодарности в адрес властей РБ. Про то, что волнует, в чем нуждаются татары — об этом информации нет, а славословия в адрес властей — пожалуйста. Почему это плохо, спросите вы? А дело в том, что де-факто это попытка дезавуировать голос татарской общественности, миллиона татар Башкортостана, которые сегодня ничего кроме оскорблений, национального унижения и попыток ассимиляций, не видят. По сути говоря, это скрытый саботаж борьбы татар за свои права, за свое гражданское и национальное достоинство. Не говоря уже о том, что никакого участия в подготовке к переписи не видно. Позицию татар Башкортостана публично можно отстаивать и дипломатичным языком. Но и этого, к сожалению, нет. Уместно сказать только одно: если нечего сказать, или не хватает духу, то лучше в такой ситуации хотя бы промолчать. Это самый простой и действенный способ.Айдар Галимов и братья СтругацкиеПосле того, как председатель "Милли Шуро" Василь Шайхразиев передал слово известному певцу Айдару Галимову, тот явно растерялся: не ожидал он этого и, запинаясь и тщательно подбирая каждое слово, поблагодарил Шайхразиева за то, что "он не пошел на поводу у всевозможных провокаций", промолчал и "сохранил дипломатичность", в конце своего спича сопроводив это пространной фразой "нам еще здесь (т.е. в Башкортостане) жить".Слова Айдара Галимова мне лично очень напомнили слова одного из предводителей мутантов-изгоев в романе братьев Стругацких "Обитаемый остров". Те, кто читал книгу или смотрел одноименный фильм, наверняка помнят эпизод, когда главный герой приходит к ним, на зараженную радиацией территорию, куда "Неизвестные отцы" (хунта диктаторов, правящая страной) депортировали пострадавшее от войны население, называемое "мутантами", где те медленно вымирали. Герой романа Максим Камерер обращается к ним за помощью и зовет их на восстание. И на это один из лидеров "мутантов" отвечает примерно следующее: "Оставьте нас, дайте умереть спокойно, мы уже ничего не хотим. Не травите душу" и т.д. В Казани была примерно такая же ситуация — удушающая атмосфера безысходности, прозвучавшая в словах Айдара Галимова. Искренние ли были эти его слова? Вполне возможно, по крайней мере, по каждому тщательно подбираемому слову Галимова чувствовалось, что для него это импровизация, а не заготовленная речь. Но это ли должны слышать татары на подобных мероприятиях? Нет. Потому как от каждого члена "Милли Шуро" татары вправе ожидать правды, предложений, если они есть, но никак не констатации того, что всё плохо и что при этом надо ничего не делать. А ведь Айдар әфәнде прекрасно знаком с теми проблемами, которые озвучил Ркаил Зайдулла: в свое время и ему пришлось уйти во временную "эмиграцию" (на пару лет) в Казань (это было в конце нулевых) — именно по тем самым причинам. Как говорится, иногда лучше промолчать, чем говорить...В российских регионах с татарским всё плохо. С мечетями тоже?..Юрист, партнер адвокатской коллегии Гульнара Сергеева в своем отчетном докладе рассказала о тех жалобах, которые поступали к ним по линии Конгресса татар от татар, проживающих вне Татарстана. В частности, многочисленные жалобы были на то, что в нарушение российского законодательства во многих регионах родителям отказывают в изучении татарского языка — даже несмотря на написание ими соответствующих заявлений. Конгресс татар, по ее словам, всегда в таких случаях отправляет запрос в органы прокуратуры на безусловное нарушение прав граждан РФ. Также она остановилась на проблемах по запрету строительства мечетей татарскими общинами в разных регионах и в качестве примера привела кейс с Калининградской областью, где построенная мечеть стоит пустая, т.к. власти неожиданно отозвали свое разрешение на ее возведение, а другого участка взамен не предоставили.Делегат из Казахстана Гриф Хайруллин озвучил довольно эмоциональный спич, который, казалось, никого не оставил равнодушным. Он, в частности, отметил, что сосуществование с представителями других национальностей всегда сильнее пробуждает национальное самосознание татар. Хайруллин укорял татар Татарстана в недостаточном внимании к вопросам гражданского воспитания национального самосознания. И в конце призвал не поддаваться попыткам разделить татар на мелкие этнические группы.Делегат из Тобольска Гульсина Ташкеева рассказала о том, как раньше работала кафедра татарского языка в Тюменском университете и в Тобольском педагогическом институте. "Теперь же подготовка татарских учителей в обоих вузах окончена и поэтому одна за другой закрываются школы, где преподается татарский язык. Если раньше таковых было 119, то теперь их осталось меньше 50", — рассказала она. От себя же добавлю: учитывая реальный опыт нынешней ситуации с многочисленными приписками, можно с большой долей вероятности предположить, что в реальности число этих школ гораздо меньше 50.Здесь трудно не согласиться с озвученной проблемой, т.к. закрытие татарских кафедр напрямую влияет на исчезновение татарского языка в системе образования. Однако проблема эта обоюдна, и отсутствие учительских кадров ведет к исчезновению самих татарских школ и классов, а значит, и к необходимости подготовки учителей .Надо отметить, что раньше учителей татарского языка готовили во многих регионах компактного проживания татар. Ныне же подобная практика осталась только в Татарстане, Башкортостане и в отдельные годы — с перерывами — в одном из московских педагогических вузов. Да и то, начиная с этого года, впервые с 1 сентября на очную форму обучения свой набор прекратила кафедра татарского языка в Башкирском государственном университете, где осталась только небольшая группа заочников. Всё идет к тому, что если ничего не предпринимать и учитывать национальную политику в Башкортостане, то окончательное закрытие данной кафедры — лишь вопрос времени.При этом Татарстан даже при желании не способен удовлетворить весь запрос на подготовку учительских кадров, т.к. и здесь численность мест в вузах по этой специальности в последние несколько лет была радикально сокращена. К тому же, татарстанцы даже при запросе с мест не смогут поехать в условную Томскую область, учитывая, что ничего кроме нищенской зарплаты их там не ждет. А отсутствие татарского языка в школьной системе автоматически ведёт к тому, что не знающие (не изучавшие родной язык в школе) естественно не смогут поступить на татфаки (которых почти не остаётся). Всё, круг замкнулся.Поэтому важно сохранить сейчас то, что пока еще есть. Весь ужас заключается в том, что говорить о развитии, как правило, не приходится. Сейчас главная задача — выжить любой ценой, сохранить то, что есть — в надежде на скорое наступление лучших времен. По крайней мере, это касается татарской национальной инфраструктуры за пределами Татарстана. Но даже и в самом Татарстане в силу политических причин всё реже и реже можно говорить о некоем поступательном развитии.В целом, "Милләт җыены — 2021" не вышел пресным и скучным бюрократическим мероприятием, каким он был два года назад и каким в последние годы стал сам съезд ВКТ. Скептики скажут: "Ну и что, что болезненные вопросы были подняты с высокой трибуны. Ведь это всего лишь слова!". Так могут говорить только те, кто вообще не понимает смысла больших представительных мероприятий. Они в идеале для того и собираются, чтобы озвучить с высокой трибуны коллективные послания-месседжи.Озвучить свою позицию, несогласие с чем-либо — это первый и необходимый шаг к тому, чтобы вопрос начал решаться.Озвучивание позиции — это запрос на субъектность, в нашем случае, что татары — это субъект, нация, у которой есть свои собственные национальные интересы, а не только радости по поводу очередного фольклорного фестиваля. И те, кому эти слова предназначены, вынуждены будут их услышать.Напротив, неизменное замалчивание и сплошные реверансы в адрес тех, кто этого не заслуживает — контрпродуктивно, и является самым настоящим холуйством. А холуев не уважают не только "свои", но и недруги. Бесхребетность — это не признак "большой татарской хитрости", а свидетельство отсутствия какой-либо воли. А без воли или, как сказали бы философы, без "экзистенциального выбора", нацию, увы, ничего светлого не ожидает. В том числе, и будущее.