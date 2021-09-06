Невыборная вакханалия закончилась, пора душить малый бизнес

Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения.Рассказываем, куда перестанут пускать без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.Сегодня, 4 октября, в Башкирии в силу вступают введенные главой республики Радием Хабировым антиковидные ограничения.С 4 октября без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 ограничено посещение государственных театров, кинотеатров, концертных залов и дворцов культуры.Такие же требования коснутся музеев, выставочных залов, библиотек и ночных клубов.В том числе, для посещения массовых спортивных мероприятий необходимо предоставить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном-ПЦР или о перенесенном коронавирусе.Кроме того, на дистанционное обучение переходят все кружки и секции.Следующий этап антиковидных ограничений введут 12 октября.