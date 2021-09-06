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Невыборная вакханалия закончилась, пора душить малый бизнес

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Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения.

Невыборная вакханалия закончилась, пора душить малый бизнес


Рассказываем, куда перестанут пускать без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.

Сегодня, 4 октября, в Башкирии в силу вступают введенные главой республики Радием Хабировым антиковидные ограничения.

С 4 октября без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 ограничено посещение государственных театров, кинотеатров, концертных залов и дворцов культуры.

Такие же требования коснутся музеев, выставочных залов, библиотек и ночных клубов.

В том числе, для посещения массовых спортивных мероприятий необходимо предоставить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном-ПЦР или о перенесенном коронавирусе.

Кроме того, на дистанционное обучение переходят все кружки и секции.

Следующий этап антиковидных ограничений введут 12 октября.

ПроУфу






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  • Гость
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  • 1 | 05.10.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 05.10.2021, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Невыборная вакханалия закончилась, пора душить пенсионеров и невписавшихся в российский грабительский рынок "балласт"
Еще не успели досчитать "победу" антинародной партии, как вице - премьер Хуснуллин озвучил желание правителей вернуть затраты на "подарки" электорату - обязать людей платить за трубы и их обслуживание.
Еще крупный "подарок" я получил от фармацевтов - лекарственное средство стоимостью 408р в сентябре, сегодня стоит 550 и более.
В бюджет заложена экономия 660 млрд на медицине, экономике и социалке при профиците 1,3 трлн р.



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  • Гость
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  • 3 | 05.10.2021, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 05.10.2021, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
==================
Чем отличаются правители Древнего Рима от сегодняшней России?
Рим обеспечивал граждан хлебом и зрелищами, а Путин, в основном,зрелищами. УРА!!!



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  • Участник
  •  
  • 4 | 05.10.2021, 18:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15949 | Рейтинг: -2234,8
Чем отличаются правители Древнего Рима от сегодняшней России?
Рим обеспечивал граждан хлебом и зрелищами, а Путин, в основном,зрелищами. УРА!!!
__________________________________________
Так Грефа попросите.
Вроде, Сбер занимается доставкой еды.
Или Вас капитализм не устраивает?



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  • Эксперт
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  • 5 | 05.10.2021, 18:38 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41004 | Рейтинг: +5077,6
Зрелища- это кино в космосе!



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