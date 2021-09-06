Невыборная вакханалия закончилась, пора душить малый бизнес

Рассказываем, куда перестанут пускать без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.
Сегодня, 4 октября, в Башкирии в силу вступают введенные главой республики Радием Хабировым антиковидные ограничения.
С 4 октября без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 ограничено посещение государственных театров, кинотеатров, концертных залов и дворцов культуры.
Такие же требования коснутся музеев, выставочных залов, библиотек и ночных клубов.
В том числе, для посещения массовых спортивных мероприятий необходимо предоставить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном-ПЦР или о перенесенном коронавирусе.
Кроме того, на дистанционное обучение переходят все кружки и секции.
Следующий этап антиковидных ограничений введут 12 октября.
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