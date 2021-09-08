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Любой депутат склонен ко лжи и воровству

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Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса зашкаливает у них.

Любой депутат склонен ко лжи и воровству


Запрос общества, который фиксируют социологи, не касается свободы слова, независимости судов и демократических ценностей, он такой же, как и век назад накануне революции – запрос на справедливость.

— Население любого депутата воспринимает как склонного ко лжи и воровству, — сказал в эфире «Эха» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. — Быть депутатом стало неприлично, это синоним несправедливости. Это социальная проблема, зреющая в стране. Власть, решая сиюминутные задачи по получению большинства в Думе, стратегически сильно проиграла. Напомню, что в конце царствования Александра III вся оппозиция была растоптана, а во время первой мировой рейтинг Николая II был огромный, как и духоподьемность, и патриотичность. Чем все закончилось? Урок не осмыслен. Власть считает, что это преодолимо. Но запрос на справедливость сильно стоит в народе.

Нуриджанов уверен, что нет ни одного гражданина России, которого устраивает сложившаяся общественно-политическая ситуация, включая чиновников.

— Глава республики имеет ограниченные возможности, не сопоставимые с промышленно-олигархическими группами, он подстраивается под них, чтобы выпрашивать деньги из Москвы, которые туда ушли. Главы регионов зависят от Москвы, и кто послушен, тем дают побольше. Чиновники понимают, что происходит, и видят, как обогащаются элиты из окружения первого лица. Это не вызывает у них чувства справедливости. Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса зашкаливает у них, а подавленный стресс в себе разрушает их здоровье.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 07.10.2021, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса зашкаливает у них, а подавленный стресс в себе разрушает их здоровье.
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________ Прямо жалко их до слёз! Но эти мужественные люди снова и снова хотят избираться, видимо жалея других претендентов на тяжёлую депутатскую долю! Молоко им надо выдавать за такую вредную работу! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 07.10.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и следует их всех подряд на Диксон без права возврата ... пусть осваивают ...наконец трудом ,а не враньем и воровством



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  • Гость
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  • 3 | 07.10.2021, 21:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.10.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и следует их всех подряд на Диксон без права возврата ... пусть осваивают ...наконец трудом ,а не враньем и воровством
_______________
На Диксон им нельзя - там маленький посёлок, а в нём трудяги живут.
А вот на стройке Северного широтного хода много народа понадобится.



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