Любой депутат склонен ко лжи и воровству

Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса зашкаливает у них.Запрос общества, который фиксируют социологи, не касается свободы слова, независимости судов и демократических ценностей, он такой же, как и век назад накануне революции – запрос на справедливость.— Население любого депутата воспринимает как склонного ко лжи и воровству, — сказал в эфире «Эха» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. — Быть депутатом стало неприлично, это синоним несправедливости. Это социальная проблема, зреющая в стране. Власть, решая сиюминутные задачи по получению большинства в Думе, стратегически сильно проиграла. Напомню, что в конце царствования Александра III вся оппозиция была растоптана, а во время первой мировой рейтинг Николая II был огромный, как и духоподьемность, и патриотичность. Чем все закончилось? Урок не осмыслен. Власть считает, что это преодолимо. Но запрос на справедливость сильно стоит в народе.Нуриджанов уверен, что нет ни одного гражданина России, которого устраивает сложившаяся общественно-политическая ситуация, включая чиновников.— Глава республики имеет ограниченные возможности, не сопоставимые с промышленно-олигархическими группами, он подстраивается под них, чтобы выпрашивать деньги из Москвы, которые туда ушли. Главы регионов зависят от Москвы, и кто послушен, тем дают побольше. Чиновники понимают, что происходит, и видят, как обогащаются элиты из окружения первого лица. Это не вызывает у них чувства справедливости. Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса зашкаливает у них, а подавленный стресс в себе разрушает их здоровье.