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Суверенитета нет, а ковидные салюты есть

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Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня Республики и развернуть ярмарки.

Суверенитета нет, а ковидные салюты есть


Соответствующее постановление подписал глава региона Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует необходимость утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника и разработать план. Также администрациям муниципалитетов рекомендовано празднично оформить улицы, площади, жилые кварталы, провести торжественные мероприятия, организовать выездную праздничную торговлю.

При этом финансирование праздника предусмотрено из бюджетных и внебюджетных источников. В мероприятиях глава Башкирии также рекомендовал принять участие силовикам из МВД для обеспечения общественного порядка.

Напомним, в прошлом году в Уфе прошел концерт с участием региональных и федеральных звезд шоу-бизнеса. На территории амфитеатра возле конгресс-холла «Торатау» собралось несколько тысяч человек. Тогда общественные организации и отдельные активисты осудили действия властей. Врач Глеб Глебов назвал произошедшее «геноцидом». После торжественных мероприятий в республике начался рост заболевших COVID-19.

Эхо Москвы






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  • Гость
  •  
  • 1 | 07.10.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После торжественных мероприятий в республике начался рост заболевших COVID-19.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ На протяжении всего существования человечества осенью бывает всплеск заболеваний! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 2 | 07.10.2021, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опытному : и такое количество смертей ???! Голову лечи сначала



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  • Участник
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  • 3 | 07.10.2021, 20:12 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +386,9
А есть голова у чмОО? Там тыква набитая ватой.



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  • Гость
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  • 4 | 07.10.2021, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.10.2021, 20:12 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +386,9
А есть голова у чмОО? Там тыква набитая ватой.
_______________________
Резус!
Не тебе, макак, других судить, а то окончишь свои дни в склянке с формалином в Кунсткамере!



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 07.10.2021, 21:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.10.2021, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опытному : и такое количество смертей ???! Голову лечи сначала
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ У меня, в отличии от тебя, голова в прекрасном состоянии! Я про всплеск осенних заболеваний писал, а о смертях ни слова! Но, если хочешь, то могу и о смертях написать: чем больше заболеваний, тем больше смертность! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 6 | 08.10.2021, 00:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где массовые выступления - в Башкирии (Куштау) и в Хабаровске не то что увеличение, а напротив не было Ковида



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