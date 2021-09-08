Суверенитета нет, а ковидные салюты есть

Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня Республики и развернуть ярмарки.Соответствующее постановление подписал глава региона Радий Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Из него следует необходимость утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника и разработать план. Также администрациям муниципалитетов рекомендовано празднично оформить улицы, площади, жилые кварталы, провести торжественные мероприятия, организовать выездную праздничную торговлю.При этом финансирование праздника предусмотрено из бюджетных и внебюджетных источников. В мероприятиях глава Башкирии также рекомендовал принять участие силовикам из МВД для обеспечения общественного порядка.Напомним, в прошлом году в Уфе прошел концерт с участием региональных и федеральных звезд шоу-бизнеса. На территории амфитеатра возле конгресс-холла «Торатау» собралось несколько тысяч человек. Тогда общественные организации и отдельные активисты осудили действия властей. Врач Глеб Глебов назвал произошедшее «геноцидом». После торжественных мероприятий в республике начался рост заболевших COVID-19.