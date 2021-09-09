58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
8.10.2021 14809 7
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8.10.2021 40376 0
Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
8.10.2021 22741 5
Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
7.10.2021 43471 10
О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
8.10.2021 29217 7
...
8.10.2021 30987 0
Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
8.10.2021 22006 5
Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
7.10.2021 27984 10
Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня ...
7.10.2021 23396 6
Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса ...
7.10.2021 19456 5
Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — ...
6.10.2021 25758 13
Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения. ...
5.10.2021 21699 37
Обозреватель Ильнар Гарифуллин анализирует состоявшийся в конце сентября в ...
4.10.2021 36454 35
Хабиров прокомментировал, почему независимым кандидатам в депутаты вставляют ...
9.09.2021 31432 72
Пара мыслей по прошедшей большой пресс-конференции Радия Хабирова. В частности, ...
10.09.2021 36331 108
Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
13.09.2021 42704 7
"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
13.09.2021 14106 23
С "Домом Романова", без Салавата Юлаева: как власть воссоздает образ "исторической России»
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