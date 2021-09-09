С "Домом Романова", без Салавата Юлаева: как власть воссоздает образ "исторической России»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Нелегитимный депкорпус. Н ...

8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   14809    7

С "Домом Романова", без ...

...
  8.10.2021   40376    0

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   22741    5

Любые выборы для партии ...

Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
  7.10.2021   43471    10

Суверенитета нет, а ...

Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня ...
  7.10.2021   33285    6

Последние публикации
С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   29217    7

С "Домом Романова", без ...

...
  8.10.2021   30987    0

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   22006    5

Любые выборы для партии ...

Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
  7.10.2021   27984    10

Суверенитета нет, а ...

Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня ...
  7.10.2021   23396    6

Любой депутат склонен ко ...

Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса ...
  7.10.2021   19456    5

Что дадут детям ...

Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — ...
  6.10.2021   25758    13

Невыборная вакханалия ...

Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения. ...
  5.10.2021   21699    37

Бесхребетность — не ...

Обозреватель Ильнар Гарифуллин анализирует состоявшийся в конце сентября в ...
  4.10.2021   36454    35

Фальшиво избранная ...

Еще один депутат Госсобрания Башкирии досрочно сложил полномочия. В «Единой ...
  4.10.2021   13039    3

Читаемое за месяц
Хабиров: «Власть всегда ...

Хабиров прокомментировал, почему независимым кандидатам в депутаты вставляют ...
  9.09.2021   31432    72

Воровская вертикаль ...

Пара мыслей по прошедшей большой пресс-конференции Радия Хабирова. В частности, ...
  10.09.2021   36331    108

Когда они ему ...

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
  13.09.2021   42704    7

Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
  13.09.2021   14106    23

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   35441    9

Архив публикаций
Октябрь 2021 (13)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




С "Домом Романова", без Салавата Юлаева: как власть воссоздает образ "исторической России»

  • Опубликовано: Администратор | 08.10.2021
    Раздел: --- | Просмотры: 37132 | Комментарии: 0
Оценили
0















© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com