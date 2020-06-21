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«То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация»

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Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, оспаривающих новые коронавирусные ограничения, введенные на днях главой республики Радием Хабировым.

«То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация»


В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Башкортостане Радий Хабиров 1 октября внес очередные изменения в "рамочный" указ о повышенной готовности. Согласно этим изменениям, с 4 октября без наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев граждане уже не могут посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.

С 12 октября к этому перечню добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, также без документов нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан". С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

6 октября глава региона новым указом уточнил, что до 27 октября граждане смогут посещать упомянутые выше учреждения, предъявив также справку об отрицательном результате теста ПЦР.

В иске граждане заявили, что указом главы республики нарушены их права, свободы и законные интересы. Истцы привели ряд примеров, когда их в период с 4 октября отказывались допускать в некоторые библиотеки, музеи и кинотеатры без справок о вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом. Граждане заявили, что такие действия нарушают ряд федеральных законов, в том числе, ФЗ "О библиотечном деле", ФЗ О "Музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации".

Истцы подчеркнули, что гражданское законодательство РФ "основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав", а также находится в ведении Российской Федерации и поэтому "глава Республики Башкортостан не полномочен в издаваемых им нормативных правовых актах устанавливать правила заключения договоров между гражданами и юридическими лицами".

Отдельно истцы указали, что в утвержденных Роспотребнадзором правилах профилактики новой коронавирусной инфекции отсутствует требование к гражданам и организациям о прохождении вакцинации.

Подписавшие иск граждане потребовали от суда признать пункт указа главы РБ о введенных ограничениях недействующим.

Судья ВС Гузель Тазетдинова назначила рассмотрение иска на 26 октября.

Отметим, за день до принятия искового заявления ВС отклонил подобный иск от той же группы граждан, в котором оспаривались коронавирусные ограничения, введенные Радием Хабировым еще в июне нынешнего года. Представители главы республики и его администрации, поддержанные представителем прокуратуры, указали, что данный указ уже потерял силу ввиду новых изменений, и поэтому оспорен в суде быть не может. Суд согласился с этими аргументами.

— То исковое заявление мы подали в Верховный суд еще 4 августа, — рассказала "Idel.Реалии" юрист Лилия Юсупова, являющаяся представителем группы граждан. – До этого мы также специально посетили библиотеки, музеи, кинотеатры и получили отказ в допуске. Лишь 9 сентября по нашему иску состоялось предварительное судебное заседание и в тот же день в рамочный указ о повышенной готовности главой республики были внесены новые изменения. Рассмотрение иска было назначено на 7 октября, но 1 октября в указ были опять внесены изменения, установлены новые ограничения, в связи с чем нам опять пришлось уточнять иск.

Юрист выразила опасение, что до 26 октября, когда ВС приступит к рассмотрению искового заявления, в указ могут быть внесены новые изменения, что даст суду повод вновь отказать в иске под предлогом того, что ранее внесенные изменения потеряли силу.

— Нынешнее определение суда об отказе меня, конечно, удивило, поскольку мы ведь обжалуем один и тот же нормативный акт — "рамочный" указ главы РБ от 18 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", в который постоянно вносятся изменения. Я считаю, что суд должен был рассмотреть на этом заседании наш иск по существу, — сказала Лилия Юсупова.

— То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация, — сказала Гульшат, представившаяся сторонницей подписавших иск граждан. — Я думаю, люди не будут прививаться только за тем, чтобы иметь возможность посещать торговые центры. Сейчас куча Интернет-магазинов, где можно все купить. Я, например, так и делаю. Но возмущает само отношение власти к народу. Народ — это не бараны, не быдло, чтобы так с ним поступать. И я думаю, что это будет не последний групповой иск.

Активисты уверены, что вводимые ограничения направлены исключительно на повышение темпов вакцинации в республике. Напомним, перед введением ограничений глава республики Радий Хабиров заявил, что "к 1 октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть более 50 процентов".

Идель.Реалии






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  • 1 | 11.10.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный



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  • 2 | 11.10.2021, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня в старых статьях на УЖе появился 1 "подснежник"! Для особо завистливых сообщаю, что он не мой! Очень Опытный



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  • 3 | 11.10.2021, 15:09 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5076,9
Вот оно как? Сперли-таки гопники рецепт вакцины. Получается что совместное применение Спутника и AstraZeneca - это как пить смесь Тархуна и PepsiCola.



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  • 4 | 11.10.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
______________________+++++++++++++++++++++++
Привился спутником еще в июле. Хожу без маски, Боюсь ли я заболеть? Не боюсь. Конечно шанс заболеть есть, случаи заболевания среди привитых тоже встречаются. Но меня реально сцуки бесят эти антипрививочники. Отказываются прививаться, а потом скулят как побитые шавки, что кругом все болеют. Находят отмазки, что мол наша вакцина плохая.
Ага млять в Европе хорошая.



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  • 5 | 11.10.2021, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.10.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
______________________+++++++++++++++++++++++
Привился спутником еще в июле. Хожу без маски, Боюсь ли я заболеть? Не боюсь. Конечно шанс заболеть есть, случаи заболевания среди привитых тоже встречаются. Но меня реально сцуки бесят эти антипрививочники. Отказываются прививаться, а потом скулят как побитые шавки, что кругом все болеют. Находят отмазки, что мол наша вакцина плохая.
Ага млять в Европе хорошая.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Без маски ходить нельзя даже привитым, так как вакцина не даёт 100% гарантии от заражения, а также привитый может быть переносчиком болезни, даже не болея! Когда оштрафуют, то не обижайся! Очень Опытный



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  • 6 | 11.10.2021, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 11.10.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
__________________
Привился.
Но наше государство тоже не дремлет.
Например про справочку об эпидемиологическом окружении слышали? Без неё в санаторий не попадёшь, а скоро, говорят, и в больницу без неё при плановой госпитализации не положат. Что это за справка, найдите в интернете сами. Проанализируйте. Эта справка - бред сивой кобылы, лишь дополнительная нагрузка и ответственность возложенная на участковых врачей, которые и так долго на этом месте не задерживаются. Роспотребнадзор придумал ещё в прошлом году. Так же у вас могут потребовать ПЦР тест, который делают за нехилую цену от 1200 р и выше. Так что сертификат о прививке мало что значит.



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  • 7 | 11.10.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 11.10.2021, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 11.10.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
______________________+++++++++++++++++++++++
Привился спутником еще в июле. Хожу без маски, Боюсь ли я заболеть? Не боюсь. Конечно шанс заболеть есть, случаи заболевания среди привитых тоже встречаются. Но меня реально сцуки бесят эти антипрививочники. Отказываются прививаться, а потом скулят как побитые шавки, что кругом все болеют. Находят отмазки, что мол наша вакцина плохая.
Ага млять в Европе хорошая.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Без маски ходить нельзя даже привитым, так как вакцина не даёт 100% гарантии от заражения, а также привитый может быть переносчиком болезни, даже не болея! Когда оштрафуют, то не обижайся! Очень Опытный
_______________
А вы ни думаете, как в маске чувствует себя человек с проблемами сердца или органов дыхания, дыша не воздухом (пусть и с выхлопными газами), а собственным углекислым "выхлопом"?
Вот у меня проблемы с сердцем, часто не хватает воздуха и в маске я могу находиться от силы 10 минут, а дальше чувствую себя как рыба на суше.
Вот мне какая разница: подцепить коронавирус (я им уже переболел, привился) и мучиться от него или получить в маске сердечный приступ с неизвестными последствиями. Очень уж у нас любят всякие запреты издавать, не думая о том, что люди все разные.



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  • 8 | 11.10.2021, 17:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71555 | Рейтинг: +11473,4
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
___________________________________________
Брат привился. Еще в феврале.
И заболел на 2 дня раньше всей нашей семьи. Он 9 сентября, мы вчетвером - 11 сентября.
Когда у меня, внучки и невестки уже были отрицательные ПЦР(27 сентября), у брата еще был положительный тест.
Переболел он ни сколько не легче моего, да еще и дольше. Так же - высокая температура, ежедневный прием парацетамола, обезболивающие(в отличие от него я всего одну таблетку кетонала приняла за всё время, а он каждый день, то есть боли были постоянные).
Заметьте - брат абсолютно здоров, у него нет, в отличии от меня, хронических заболеваний, которые так "любит" ковид - астма, диабет, ожирение. Да вообще никаких заболеваний у него нет.
Прививки, конечно делать нужно, но они нифига не спасают от самой болезни. Но, безусловно, спасают от смерти, пусть не 130-процентно, но около того.
Другое дело, что спутнику репутацию испортил сам пуйло с самого начала, ну и дальнейшие "приключения" вакцины, включая антисанитарию на уфимской витаминке(например, при работе со стерильной вакциной - стерильную спецодежду меняли работникам 1 раз в три дня!!!) - которую так и не зарегистрировали, в отличии от других вакцин, зарегистрированных почти год назад.
Сейчас, по инсайдерской информации, все же ведутся переговоры о закупке других вакцин, в том числе китайской - вот увидите - на вакцинацию выстроятся очереди, как только у россиян появится зарубежная альтернатива.

И еще. Почему в стационарах мало привитых? А потому что их попросту мало среди населения. Вот и весь ответ.
Будет больше привитых вообще - будет их больше в стационарах. И, к сожалению, будет их больше и среди не выживших. Но не так много, как среди не привитых. Это очевидно.
И да - брат вообще не обращался к врачам, болел дома, никуда не сигнализируя. Только сходил в платный меж-центр и сдал два теста, один из которых показал, что он еще не выздоровел на тот момент(27 сентября). Я ему сказала, что ему необходимо сходить в поликлинику и поставить себя на учет, как переболевшего, чтобы вплоть до Госуслуг это было зафиксировано в его медкарте и в Промеде. Записался на 13-е.

А пока - пуйлостан из-за недоверия отечественной вакцине - занял ПЕРВОЕ место в мире по СУТОЧНОЙ смертности от ковида. И это особенно ужасно, на фоне того, что пуйло уже неоднократно объявлял о победе над ковидом. И не просто ПЕРВОЕ, а с огромным отрывом!



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  • 9 | 11.10.2021, 17:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71555 | Рейтинг: +11473,4
А вы ни думаете, как в маске чувствует себя человек с проблемами сердца или органов дыхания,
___________________________________
Как астматик - не аллергик, а астма под нагрузкой, то есть во время ходьбы в том числе - с вами совершенно согласна. Задыхаюсь в маске при ходьбе, в том числе по нашей длиннющей поликлинике(180 метров от входа и до кабинета участкового). Хоть в инвалидную коляску садись. Они стоят на входе - парочка. Так ведь ее толкать кто-то должен)))) сама не управлюсь. Вот и иду до кабинета терапевта - переходами - 50 метров и на пару минут присаживаюсь на скамейку. А маска, пока иду - под носом. На страх и риск мимо сидящих и стоящих по обе стороны пациентов, возможно больных ковидом.
Потому и не иду в поликлинику - годами - только в крайнем случае. И вечером, часов в 18 - когда народу уже мало.



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  • 10 | 11.10.2021, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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ПРИЕХАЛИ!.
В результате оптимизации гражданки г.Учалы едут рожать по паршивой дороге в Белорецк.
Еще одно "достижение" просто шокирует - умершие от ковида обязаны добираться самостоятельно в Уфу - из-за оптимизации городского морга.
А что будет когда в 22 году сократят финансирование здравоохранение?



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  • 11 | 11.10.2021, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 11.10.2021, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.10.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
__________________
Привился.
Но наше государство тоже не дремлет.
Например про справочку об эпидемиологическом окружении слышали? Без неё в санаторий не попадёшь, а скоро, говорят, и в больницу без неё при плановой госпитализации не положат. Что это за справка, найдите в интернете сами. Проанализируйте. Эта справка - бред сивой кобылы, лишь дополнительная нагрузка и ответственность возложенная на участковых врачей, которые и так долго на этом месте не задерживаются. Роспотребнадзор придумал ещё в прошлом году. Так же у вас могут потребовать ПЦР тест, который делают за нехилую цену от 1200 р и выше. Так что сертификат о прививке мало что значит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Про справку такую слышал! А разве её для привитых ещё не отменили? Я не глубоко в этой теме, поэтому могу и ошибаться, но сейчас для поездки за границу её точно не требуют, а вот про санатории и больницы не узнавал, так как не было надобности! ПЦР-тест с привитых тоже не требуют! Очень Опытный



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  • 12 | 11.10.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.10.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы ни думаете, как в маске чувствует себя человек с проблемами сердца или органов дыхания, дыша не воздухом (пусть и с выхлопными газами), а собственным углекислым "выхлопом"?
Вот у меня проблемы с сердцем, часто не хватает воздуха и в маске я могу находиться от силы 10 минут, а дальше чувствую себя как рыба на суше.
Вот мне какая разница: подцепить коронавирус (я им уже переболел, привился) и мучиться от него или получить в маске сердечный приступ с неизвестными последствиями. Очень уж у нас любят всякие запреты издавать, не думая о том, что люди все разные.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ У меня тоже проблемы с сердцем, но ещё никто не задохнулся из-за маски! Вы практически не дышите там своим углекислым выхлопом, так как между лицом и маской очень маленький зазор, так что не придумывайте проблему там где её нет и быть не может! Если совсем невтерпёж, то посещайте те места, где нужно носить маску, как можно реже и как можно быстрей! И имейте ввиду, что у Вас проблемы не из-за маски, а из-за серьёзного сердечного заболевания, поэтому не на маску жаловаться надо, а на то, что Вы вынуждены с таким заболеванием ходить по магазинам, когда Ваши близкие должны максимально от этого Вас оградить, если Вы им дороги! Очень Опытный



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  • 13 | 11.10.2021, 19:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.10.2021, 17:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71554 | Рейтинг: +11474
Прививайтесь и живите полноценной жизнью! Делай как я! Очень Опытный
___________________________________________
Брат привился. Еще в феврале.
И заболел на 2 дня раньше всей нашей семьи. Он 9 сентября, мы вчетвером - 11 сентября.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Прививка не даёт 100% гарантии от заражения - эту истину уже надоело писать, но до антиваксеров всё равно это не доходит, хотя уже бы и до жирафа дошло! Твоему брату надо было делать ревакцинацию в августе, т.е. через полгода, тогда может быть и совсем бы не заболел, а он нарушил рекомендации: сам виноват!
____________________________________________________________
_Другое дело, что спутнику репутацию испортил сам пуйло с самого начала, ну и дальнейшие "приключения" вакцины, включая антисанитарию на уфимской витаминке(например, при работе со стерильной вакциной - стерильную спецодежду меняли работникам 1 раз в три дня!!!) - которую так и не зарегистрировали, в отличии от других вакцин, зарегистрированных почти год назад.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Как это Путин испортил репутацию Спутнику? Тем, что хвалил её, а Вы, тупые либерасты, ему не верите? Так это проблема в ваших тупых головах, их и лечите! С проверкой, конечно, обосрались, хотя я точно не знаю что там было нарушено, но нарушение признано! Но почему они припёрлись с проверкой через полгода после подачи документов, что раньше-то не приехали, вот это говорит о том, что это политизированный вопрос со стороны ВОЗ!
____________________________________________________________
_А пока - пуйлостан из-за недоверия отечественной вакцине - занял ПЕРВОЕ место в мире по СУТОЧНОЙ смертности от ковида. И это особенно ужасно, на фоне того, что пуйло уже неоднократно объявлял о победе над ковидом.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мне не попадались такие его высказывания, кинь ссылку на официальный текст! Очень Опытный



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  • 14 | 11.10.2021, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.10.2021, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.10.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
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А вы ни думаете, как в маске чувствует себя человек с проблемами сердца или органов дыхания, дыша не воздухом (пусть и с выхлопными газами), а собственным углекислым "выхлопом"?
Вот у меня проблемы с сердцем, часто не хватает воздуха и в маске я могу находиться от силы 10 минут, а дальше чувствую себя как рыба на суше.
Вот мне какая разница: подцепить коронавирус (я им уже переболел, привился) и мучиться от него или получить в маске сердечный приступ с неизвестными последствиями. Очень уж у нас любят всякие запреты издавать, не думая о том, что люди все разные.
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__ У меня тоже проблемы с сердцем, но ещё никто не задохнулся из-за маски! Вы практически не дышите там своим углекислым выхлопом, так как между лицом и маской очень маленький зазор, так что не придумывайте проблему там где её нет и быть не может! Если совсем невтерпёж, то посещайте те места, где нужно носить маску, как можно реже и как можно быстрей! И имейте ввиду, что у Вас проблемы не из-за маски, а из-за серьёзного сердечного заболевания, поэтому не на маску жаловаться надо, а на то, что Вы вынуждены с таким заболеванием ходить по магазинам, когда Ваши близкие должны максимально от этого Вас оградить, если Вы им дороги! Очень Опытный
__________________
Я был о вас лучшего мнения.
"Вы практически не дышите там своим углекислым выхлопом, так как между лицом и маской очень маленький зазор, так что не придумывайте проблему там где её нет и быть не может!"
Вы это серьёзно? И давно это у вас? Бывает!
То-то, кто по состоятельней, носит не маски, а респираторы с двумя клапанами: на вдох и на выдох. Даже здоровые люди жалуются, что в маске тяжело дышать. А я и стараюсь свести к минимуму необходимость находиться в маске. Но тем не менее...

"И имейте ввиду, что у Вас проблемы не из-за маски, а из-за серьёзного сердечного заболевания, поэтому не на маску жаловаться надо, а на то, что Вы вынуждены с таким заболеванием ходить по магазинам, когда Ваши близкие должны максимально от этого Вас оградить, если Вы им дороги!"
Добрый вы! Вам что, неизвестно, сколько в России людей, живущих одиноко, особенно пенсионеров? Очень много! Среди них с заболеваниями сердца и органов дыхания тоже не мало. Вот и за меня ходить по магазинам некому.
Так что не надо ля-ля: маска очень вредная для организма вещь и очень слабо защищает от инфекций. Вы ещё про перчатки из плёнки вспомните, с которыми вы быстро наживёте дерматит (особенно в жару нынешнего лета), а то и экзему, которую потом не выведешь.
Ношу маску на подбородке, чтобы в случае чего мгновенно надеть её на несколько минут, а затем опять сдвинуть. А что поделаешь!



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  • 15 | 11.10.2021, 20:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71555 | Рейтинг: +11473,4
Мне не попадались такие его высказывания, кинь ссылку на официальный текст! Очень Опытный
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Ну да?! Надо же! Не попадались?!)))))))))))))

Путин объявил о безусловной победе над коронавирусом
21 июня 2020
https://news.ru/politics/putin-obyavil-o-bezuslovnoj-pobede-
nad-koronavirusom/

16 июля 2021
Путин объявил о преодолении последствий пандемии в РФ
https://www.interfax.ru/business/778291



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  • 16 | 11.10.2021, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 11.10.2021, 17:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71554 | Рейтинг: +11474
И не просто ПЕРВОЕ, а с огромным отрывом!
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________ Извиняюсь, что не ответил сразу на весь коммент - ужинать пригласили! Так это Вы, антиваксеры, не прививаетесь и мрёте, как мухи осенью, а кто-то виноват? Очень Опытный



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  • 17 | 11.10.2021, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересный тезис":
"Народ не бараны не быдло..."
Хабиров"бабуинами", а его политпахан обозвал скотом, когда отменил ГОСТы на продукты питания.
Но народ этого не заметил и голосовал за Путина!



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  • 18 | 11.10.2021, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 11.10.2021, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я был о вас лучшего мнения.
"Вы практически не дышите там своим углекислым выхлопом, так как между лицом и маской очень маленький зазор, так что не придумывайте проблему там где её нет и быть не может!"
Вы это серьёзно? И давно это у вас? Бывает!
То-то, кто по состоятельней, носит не маски, а респираторы с двумя клапанами: на вдох и на выдох. Даже здоровые люди жалуются, что в маске тяжело дышать. А я и стараюсь свести к минимуму необходимость находиться в маске. Но тем не менее...

"И имейте ввиду, что у Вас проблемы не из-за маски, а из-за серьёзного сердечного заболевания, поэтому не на маску жаловаться надо, а на то, что Вы вынуждены с таким заболеванием ходить по магазинам, когда Ваши близкие должны максимально от этого Вас оградить, если Вы им дороги!"
Добрый вы! Вам что, неизвестно, сколько в России людей, живущих одиноко, особенно пенсионеров? Очень много! Среди них с заболеваниями сердца и органов дыхания тоже не мало. Вот и за меня ходить по магазинам некому.
Так что не надо ля-ля: маска очень вредная для организма вещь и очень слабо защищает от инфекций. Вы ещё про перчатки из плёнки вспомните, с которыми вы быстро наживёте дерматит (особенно в жару нынешнего лета), а то и экзему, которую потом не выведешь.
Ношу маску на подбородке, чтобы в случае чего мгновенно надеть её на несколько минут, а затем опять сдвинуть. А что поделаешь!
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__ Если совсем некому ходить, то это меняет дело, но обратитесь к волонтёрам, в соцзашиту! Помогут или нет - не знаю, но в 2020 году в апреле мне звонили волонтёры и предлагали помощь, но я отказался, так как есть кому ходить, да и сам считаю, что ходить надо больше, а не сидеть! Я несколько не понял: Вы хотите респиратор и считаете, что в нём дышать легче? Проверял, это не так, разницы от маски не заметил! Маска защищает на 80%, где-то попадалась такая информация, а от маленького количества бактерий не заболеете, организм сам справится! Мне тоже тяжело дышать в маске, поэтому применяю некоторые хитрости, впрочем как и Вы, в магазине если близко покупателей нет, то спускаю маску, становится тяжело дышать, то отхожу подальше от толпы и спускаю маску! Без хитрости не прожить! Про перчатки промолчу, так как их уже отменили! Очень Опытный



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  • 19 | 11.10.2021, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 11.10.2021, 15:09 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5076,9
Вот оно как? Сперли-таки гопники рецепт вакцины. Получается что совместное применение Спутника и AstraZeneca - это как пить смесь Тархуна и PepsiCola.
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11.10.2021, 17:41
В РФПИ назвали фейком статью The Sun о краже Россией формулы AstraZeneca
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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ответили на статью The Sun, в которой утверждалось, что Россия использовала для создания «Спутника V» формулу AstraZeneca, украденную российскими шпионами у фармакологической компании. В РФПИ информацию назвали фейком.

Компания пояснила, что обвинения таблоида «основаны на анонимных источниках» и «не имеют никакого научного смысла, поскольку "Спутник V" и AstraZeneca используют разные платформы»: «Спутник V» основан на аденовирусной платформе человека, а AstraZeneca — шимпанзе.
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_ Юнг! Твой маразм уже издалека виден! Очень Опытный



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  • 20 | 11.10.2021, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 11.10.2021, 20:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71555 | Рейтинг: +11473,7
Мне не попадались такие его высказывания, кинь ссылку на официальный текст! Очень Опытный
____________________________________
Ну да?! Надо же! Не попадались?!)))))))))))))
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__Ку-Ку! Очень Опытный



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