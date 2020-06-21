«То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация»

В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Башкортостане Радий Хабиров 1 октября внес очередные изменения в "рамочный" указ о повышенной готовности. Согласно этим изменениям, с 4 октября без наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев граждане уже не могут посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.
С 12 октября к этому перечню добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, также без документов нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан". С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).
6 октября глава региона новым указом уточнил, что до 27 октября граждане смогут посещать упомянутые выше учреждения, предъявив также справку об отрицательном результате теста ПЦР.
В иске граждане заявили, что указом главы республики нарушены их права, свободы и законные интересы. Истцы привели ряд примеров, когда их в период с 4 октября отказывались допускать в некоторые библиотеки, музеи и кинотеатры без справок о вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом. Граждане заявили, что такие действия нарушают ряд федеральных законов, в том числе, ФЗ "О библиотечном деле", ФЗ О "Музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации".
Истцы подчеркнули, что гражданское законодательство РФ "основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав", а также находится в ведении Российской Федерации и поэтому "глава Республики Башкортостан не полномочен в издаваемых им нормативных правовых актах устанавливать правила заключения договоров между гражданами и юридическими лицами".
Отдельно истцы указали, что в утвержденных Роспотребнадзором правилах профилактики новой коронавирусной инфекции отсутствует требование к гражданам и организациям о прохождении вакцинации.
Подписавшие иск граждане потребовали от суда признать пункт указа главы РБ о введенных ограничениях недействующим.
Судья ВС Гузель Тазетдинова назначила рассмотрение иска на 26 октября.
Отметим, за день до принятия искового заявления ВС отклонил подобный иск от той же группы граждан, в котором оспаривались коронавирусные ограничения, введенные Радием Хабировым еще в июне нынешнего года. Представители главы республики и его администрации, поддержанные представителем прокуратуры, указали, что данный указ уже потерял силу ввиду новых изменений, и поэтому оспорен в суде быть не может. Суд согласился с этими аргументами.
— То исковое заявление мы подали в Верховный суд еще 4 августа, — рассказала "Idel.Реалии" юрист Лилия Юсупова, являющаяся представителем группы граждан. – До этого мы также специально посетили библиотеки, музеи, кинотеатры и получили отказ в допуске. Лишь 9 сентября по нашему иску состоялось предварительное судебное заседание и в тот же день в рамочный указ о повышенной готовности главой республики были внесены новые изменения. Рассмотрение иска было назначено на 7 октября, но 1 октября в указ были опять внесены изменения, установлены новые ограничения, в связи с чем нам опять пришлось уточнять иск.
Юрист выразила опасение, что до 26 октября, когда ВС приступит к рассмотрению искового заявления, в указ могут быть внесены новые изменения, что даст суду повод вновь отказать в иске под предлогом того, что ранее внесенные изменения потеряли силу.
— Нынешнее определение суда об отказе меня, конечно, удивило, поскольку мы ведь обжалуем один и тот же нормативный акт — "рамочный" указ главы РБ от 18 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", в который постоянно вносятся изменения. Я считаю, что суд должен был рассмотреть на этом заседании наш иск по существу, — сказала Лилия Юсупова.
— То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация, — сказала Гульшат, представившаяся сторонницей подписавших иск граждан. — Я думаю, люди не будут прививаться только за тем, чтобы иметь возможность посещать торговые центры. Сейчас куча Интернет-магазинов, где можно все купить. Я, например, так и делаю. Но возмущает само отношение власти к народу. Народ — это не бараны, не быдло, чтобы так с ним поступать. И я думаю, что это будет не последний групповой иск.
Активисты уверены, что вводимые ограничения направлены исключительно на повышение темпов вакцинации в республике. Напомним, перед введением ограничений глава республики Радий Хабиров заявил, что "к 1 октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть более 50 процентов".
Идель.Реалии
«То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация»
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