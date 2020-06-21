«То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация»

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, оспаривающих новые коронавирусные ограничения, введенные на днях главой республики Радием Хабировым.В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Башкортостане Радий Хабиров 1 октября внес очередные изменения в "рамочный" указ о повышенной готовности. Согласно этим изменениям, с 4 октября без наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев граждане уже не могут посещать государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия.С 12 октября к этому перечню добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, также без документов нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан". С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).6 октября глава региона новым указом уточнил, что до 27 октября граждане смогут посещать упомянутые выше учреждения, предъявив также справку об отрицательном результате теста ПЦР.В иске граждане заявили, что указом главы республики нарушены их права, свободы и законные интересы. Истцы привели ряд примеров, когда их в период с 4 октября отказывались допускать в некоторые библиотеки, музеи и кинотеатры без справок о вакцинации или перенесенного заболевания коронавирусом. Граждане заявили, что такие действия нарушают ряд федеральных законов, в том числе, ФЗ "О библиотечном деле", ФЗ О "Музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации".Истцы подчеркнули, что гражданское законодательство РФ "основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав", а также находится в ведении Российской Федерации и поэтому "глава Республики Башкортостан не полномочен в издаваемых им нормативных правовых актах устанавливать правила заключения договоров между гражданами и юридическими лицами".Отдельно истцы указали, что в утвержденных Роспотребнадзором правилах профилактики новой коронавирусной инфекции отсутствует требование к гражданам и организациям о прохождении вакцинации.Подписавшие иск граждане потребовали от суда признать пункт указа главы РБ о введенных ограничениях недействующим.Судья ВС Гузель Тазетдинова назначила рассмотрение иска на 26 октября.Отметим, за день до принятия искового заявления ВС отклонил подобный иск от той же группы граждан, в котором оспаривались коронавирусные ограничения, введенные Радием Хабировым еще в июне нынешнего года. Представители главы республики и его администрации, поддержанные представителем прокуратуры, указали, что данный указ уже потерял силу ввиду новых изменений, и поэтому оспорен в суде быть не может. Суд согласился с этими аргументами.— То исковое заявление мы подали в Верховный суд еще 4 августа, — рассказала "Idel.Реалии" юрист Лилия Юсупова, являющаяся представителем группы граждан. – До этого мы также специально посетили библиотеки, музеи, кинотеатры и получили отказ в допуске. Лишь 9 сентября по нашему иску состоялось предварительное судебное заседание и в тот же день в рамочный указ о повышенной готовности главой республики были внесены новые изменения. Рассмотрение иска было назначено на 7 октября, но 1 октября в указ были опять внесены изменения, установлены новые ограничения, в связи с чем нам опять пришлось уточнять иск.Юрист выразила опасение, что до 26 октября, когда ВС приступит к рассмотрению искового заявления, в указ могут быть внесены новые изменения, что даст суду повод вновь отказать в иске под предлогом того, что ранее внесенные изменения потеряли силу.— Нынешнее определение суда об отказе меня, конечно, удивило, поскольку мы ведь обжалуем один и тот же нормативный акт — "рамочный" указ главы РБ от 18 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", в который постоянно вносятся изменения. Я считаю, что суд должен был рассмотреть на этом заседании наш иск по существу, — сказала Лилия Юсупова.— То, что издает Хабиров — это нарушение всех прав и свобод, человека, это дискриминация, — сказала Гульшат, представившаяся сторонницей подписавших иск граждан. — Я думаю, люди не будут прививаться только за тем, чтобы иметь возможность посещать торговые центры. Сейчас куча Интернет-магазинов, где можно все купить. Я, например, так и делаю. Но возмущает само отношение власти к народу. Народ — это не бараны, не быдло, чтобы так с ним поступать. И я думаю, что это будет не последний групповой иск.Активисты уверены, что вводимые ограничения направлены исключительно на повышение темпов вакцинации в республике. Напомним, перед введением ограничений глава республики Радий Хабиров заявил, что "к 1 октября нужно было вакцинировать не менее 80 процентов жителей Башкортостана, а по факту прививку сделали чуть более 50 процентов".