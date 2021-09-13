А как башкиры три года назад плясали!

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион в качестве временно исполняющего обязанности направлен Радий Хабиров. Политический обозреватель Пруфы.рф Рамиль Рахматов анализирует трехлетнюю деятельность руководителя республики.Полное название праздника 11 октября звучит как День принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Но сегодня его стыдливо называют Днем Республики. Нынешнее 11 октября попадает и на трехлетку возвращения Радия Хабирова в регион. Однако стиль управления нынешнего башлыгы говорит о курсе на полный демонтаж республики и отказ от федеральных отношений.От любви до ненавистиОглядываясь на события трехлетней давности, мы видим первичную положительную реакцию населения на возвращение Радия Хабирова. Башкирская общественность к этому времени уже четко выражала свое неприятие Рустэму Хамитову. А вся в республика в целом во многом устала от безвременья слабого и невнятного главы. Поэтому неудивительно, что весть об отставке «башлыгы» была встречена плясками у памятника Салавату Юлаеву. В этом есть даже какой-то символизм, так как демонтаж символов республики активно начнет именно команда Радия Хабирова.В те дни в разговорах с нами сдержанный оптимизм выражали даже высокопоставленные чиновники, многие из которых понимали, что потеряют свои кресла. Другие – от районного главы до вице-премьера – всем своим видом старательно показывали, что все эти 10 лет были за Радия Хабирова и тихо «партизанили» в пользу его команды.В общем, у Радия Хабирова были прекрасные условия для «медового месяца» и возможности для накопления высокого рейтинга во время обладания приставки и. о. Но тревожные звонки начались почти сразу.Первой высветилась манера вести взаимодействие исключительно через конфликты. Навскидку можно привести в пример «идите и застрелитесь», сказанные Динару Гильмутдинову, ломание частных перевозчиков в начале транспортной реформы, которая так и не завершена, давление на СМИ. На самом же деле этот ряд может быть очень длинным. На первом этапе ломали даже чиновников, которых держали в офисах с утра и допоздна. Но при этом почти сразу обнажилась родовая травма команды Хабирова – отсутствие кадровой скамейки запасных. Это именно родовая травма, потому что близкий круг «своих» Радия Фаритовича за редким исключением не является специалистами в каких-либо отраслях, как и он сам. Он и его команда в основной своей массе 10 лет занимались чистой политикой, разводками, наездами, интригами, провокациями и пиаром, во всем этом они большие мастера. Но они не занимались хозяйством. Кратковременный опыт Красногорска здесь не в счет. Пример быстро проштрафившегося в Уфе господина Киреева это подтверждает.Именно это и предопределило то, что большая часть команды изначально была ориентирована на создание и разрешение конфликтов. И тут есть два ярких примера в лице Ростислава Мурзагулова, который начал войну с нашим изданием и Азата Бадранова, который сразу записал во враги запрещенный ныне БОО «Башкорт».Автор данной публикации до того времени наивно предполагал, что статус исполняющего обязанности региона определяет минимум коррупции и воровства по крайней мере до выборов. Но через пару месяцев начали скулить крупные предприниматели Уфы, которых поставили на ежемесячную «абонентскую плату». Прежние мутные схемы времен Хамитова не только не уничтожались, а банально перехватывались «своими» и множились.В общем, к выборам сентября 2019 года светлый образ Радия Фаритовича значительно потемнел. Эмоциональный стал конфликтным, а энергичный стал жестоким. Многие за тот неполный год откровенно в нем разочаровались. А далее последуют Куштау и многое другое.Что имеем?Радий Хабиров у руля республики уже почти три года. За этот срок уже можно подводить какие-то итоги. Так вот, что же вам, Радий Фаритович, удалось вместе с членами вашей команды? Какое большее или малое дело вами доведено до конца и можно считать успешным?Транспортная реформа? Но это даже не смешно. Вбуханы миллиарды в покупку автобусов для «Башавтотранса», но маршрутов становится меньше. Любой опрос показывает, что с поездками в Уфе стало хуже.Или другой вариант: так называемое наведение порядка в строительной отрасли? Да ничего подобного. Все градсоветы, ассоциации застройщиков просто легализовали вымогательство со строителей. При этом одни застройщики стали «своими», другим включили красный свет. Но строительство высоток с уплотнением продолжается.Кстати, ничего хорошего пока не произошло с поправками в земельное законодательство. У нас сложилось впечатление, что коррупция в земельных отношениях просто перешла на более высокий республиканский уровень.И снова за три года республика умудрилась уронить большой спорт в лице ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа». Футболистов ждет задержка зарплат, а источники финансирования обоих клубов, несмотря на заверения самого Хабирова, пока неясные. Заметим, что командами рулили и рулят все те же пресловутые «свои» – Мурзагулов и Баширов.Кстати, о финансировании спорта. Раньше источником выступали крупные компании, в частности, «Башнефть», которые перечисляли средства в Фонд целевых социальных программ РБ. Но Глава РБ выстроил свои отношения с нефтяниками так, что финансирование фонда прекратилось. Вспомним, что за 2020 год «Башнефть» не выплатила дивидендов. Мы получили дыру в бюджете на 22 млрд рублей. Такое отношение к республике со стороны «Роснефти» – это успех вашей команды, Радий Фаритович?С экономикой республики ситуация также не айс. Мы говорим не только о статистических формальных показателях. Дефицит бюджета лучше, чем профицит, который означает недофинансирование различных отраслей. Но и с дефицитом надо знать меру. Это весело тратить 100 млн рублей через кривые торги на елки, но не находить меньшие суммы на больных детей или жилье сиротам. Очень точно факт получения федеральных кредитов охарактеризовал экономист Рустем Шайахметов. Сам факт позитивен, но еще важнее, куда эти деньги тратятся. Отдавать эти кредиты все равно всем жителям республики.С инвестициями у нас тоже смешно. Можно год от года покупать рейтинги и поить в Сиабе кумысом хоть до беспамятства госпожу Чупшеву (руководитель Агентства стратегических инициатив – прим.ред.) в сопровождении Стивена Сигала, но ситуация не меняется. Основной массив инвестиций в деньгах в Башкортостане – это не новые проекты и рабочие места, а ремонт и модернизация на существующих крупных производствах. За три года мы увидели лишь один успех с открытием цементного завода компании «Лассельбергер». С оговоркой, что компания зашла в республику стараниями еще первого Президента РБ Муртазы Рахимова.В завершение данной мысли могу порекомендовать изучить данные Росстата. По уровню доходов, потребительских цен, смертности и прочим социально-экономическим показателям, мы оказались далеко не первыми даже в своем округе.Верный или неверныйВ июле 2010 года второй Президент РБ Рустэм Хамитов заявил, что не будет спорить и ругаться с федеральным центром. Через пару лет он легко отдаст наименование «президент» и станет Главой РБ. Или башлыгы (глава на баш.яз.). При этом Хамитов за все годы своего руководство ничего не отдавал сам, он просто не сопротивлялся. Тогда же в августе 2010 года я писал, что Рустэм Хамитов, будучи татарином по происхождению, может быть в какой-то степени благом для башкир. Во-первых, это отрезвление. Но главное, что Рустэм Хамитов просто не посмеет разрушать башкирские символы и основы. Жизнь показала, что в целом так и оказалось. При всех нюансах и обстоятельствах шиханы Хамитов не отдал. А вот за три года Радия Хабирова складывается впечатление, что он сам бежит впереди паровоза и хочет превратиться в генерал-губернатора при императоре.Про шиханы я упомянул не зря. Это был первый вопрос, который я задал Радию Фаритовичу, который с колес заходил в здание Курултая после назначения исполняющим обязанности. Тогда ответ прозвучал, мол, я все взвешу и подумаю. На самом деле уже тогда была известна информация о совещаниях у вице-премьера РФ Козака и поставленной Хабирову задаче отдать шихан. Как известно, с этой задачей он не справился, да еще и вызвал шум в прямом смысле на весь мир. Пришлось вмешиваться центру и отыграть историю в пользу всех, а не только узкого круга прежних бенефициаров БСК. А вот теперь Радию Хабирову приходится как-то компенсировать невыполнение первоначальной задачи. Как и чем он это делает, можно писать много и пространно, здесь мы коснемся лишь одного аспекта.Как непосредственный участник некоторых событий и явлений, могу утверждать, что команда Радия Хабирова пока «сидела в засаде» никогда не гнушалась использовать в различных вариациях фактор национальных и конфессиональных проблем. Именно эти ребята превратили этот фактор из сложной, но не глобальной проблемы в абсолютную страшилку перед федеральным центром. При этом команда сама настолько поверила в эту страшилку, что уже сами продолжают ее бояться. Наверно, именно поэтому они настолько рьяно начали бороться с неконтролируемыми проявлениями всего башкирского, чтобы доказать свою повышенную верность Москве.В башкирской истории есть такой термин «верный башкирец» или по-башкирски «вирнай». Как ни странно, цикличность истории вернула нас на тот виток именно сейчас.Запрет признанного экстремистским БОО «Башкорт» в этом свете был лишь вопросом времени. В уничтожении этой организации не была заинтересована ФСБ, которая годами на ней писала отчетность. Это всецело инициатива Белого дома и лично ныне вице-премьера Азата Бадранова.Языковая политика также говорит сама за себя. Об этом много говорится, выделяются миллионные гранты, но они уходят почему-то на придворных певцов по типу Элвина Грея. Но прокуратура при молчаливом согласии Министерства образования республики планомерно уничтожает башкирский язык в школах Уфы. За три года так и не появились новые работающие методики преподавания башкирского языка, программные продукты, учебники и пособия, получившие федеральную оценку. В целом сфера башкирского языка – это даже не имитация бурной деятельности, а имитация имитации.В стремлении доказать верноподданичество естественным объектом атаки оказались символы башкирского народа и всей республики. Первым стал Ахмет-Заки Валиди. В какой-то момент его имя стало едва ли не под запретом, а недавно исчез бюст в Сибае. Если то же самое случится в селе Темясово или Ишимбае, то плановыми ремонтами это не объяснишь.С реконструкцией памятника Салавату Юлаеву тоже очень много непонятного. А последовавшие провокации с календарями и плакатами, где герб республики изображен без привычного памятника, лишь усиливают тревогу, что памятник башкирскому герою может не вернуться на место.Полная дикость развивается прямо сейчас. Это конфликт вокруг спектакля «Сказ о Кисякбике».