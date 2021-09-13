А как башкиры три года назад плясали!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Нелегитимный депкорпус. Н ...

8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Теперь с кураями там не ...

Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
  12.10.2021   32613    0

А как башкиры три года ...

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
  11.10.2021   17441    22

«То, что издает Хабиров ...

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
  11.10.2021   29407    23

С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   18299    49

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   19338    8

Последние публикации
Теперь с кураями там не ...

Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
  12.10.2021   26569    0

А как башкиры три года ...

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
  11.10.2021   35805    22

«То, что издает Хабиров ...

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
  11.10.2021   14358    23

С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   24032    49

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   27425    8

Любые выборы для партии ...

Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
  7.10.2021   27444    10

Суверенитета нет, а ...

Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня ...
  7.10.2021   27022    6

Любой депутат склонен ко ...

Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса ...
  7.10.2021   22007    5

Что дадут детям ...

Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — ...
  6.10.2021   16545    15

Невыборная вакханалия ...

Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения. ...
  5.10.2021   32403    37

Читаемое за месяц
Когда они ему ...

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
  13.09.2021   38970    7

Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
  13.09.2021   21019    23

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   34135    9

На фальшивых выборах ...

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на ...
  14.09.2021   22686    22

В партии жуликов и воров ...

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной ...
  15.09.2021   26922    29

Архив публикаций
Октябрь 2021 (15)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




А как башкиры три года назад плясали!

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 34469 | Комментарии: 22
Оценили
0


11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион в качестве временно исполняющего обязанности направлен Радий Хабиров. Политический обозреватель Пруфы.рф Рамиль Рахматов анализирует трехлетнюю деятельность руководителя республики.

А как башкиры три года назад плясали!


Полное название праздника 11 октября звучит как День принятия декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Но сегодня его стыдливо называют Днем Республики. Нынешнее 11 октября попадает и на трехлетку возвращения Радия Хабирова в регион. Однако стиль управления нынешнего башлыгы говорит о курсе на полный демонтаж республики и отказ от федеральных отношений.

От любви до ненависти

Оглядываясь на события трехлетней давности, мы видим первичную положительную реакцию населения на возвращение Радия Хабирова. Башкирская общественность к этому времени уже четко выражала свое неприятие Рустэму Хамитову. А вся в республика в целом во многом устала от безвременья слабого и невнятного главы. Поэтому неудивительно, что весть об отставке «башлыгы» была встречена плясками у памятника Салавату Юлаеву. В этом есть даже какой-то символизм, так как демонтаж символов республики активно начнет именно команда Радия Хабирова.

В те дни в разговорах с нами сдержанный оптимизм выражали даже высокопоставленные чиновники, многие из которых понимали, что потеряют свои кресла. Другие – от районного главы до вице-премьера – всем своим видом старательно показывали, что все эти 10 лет были за Радия Хабирова и тихо «партизанили» в пользу его команды.

В общем, у Радия Хабирова были прекрасные условия для «медового месяца» и возможности для накопления высокого рейтинга во время обладания приставки и. о. Но тревожные звонки начались почти сразу.

Первой высветилась манера вести взаимодействие исключительно через конфликты. Навскидку можно привести в пример «идите и застрелитесь», сказанные Динару Гильмутдинову, ломание частных перевозчиков в начале транспортной реформы, которая так и не завершена, давление на СМИ. На самом же деле этот ряд может быть очень длинным. На первом этапе ломали даже чиновников, которых держали в офисах с утра и допоздна. Но при этом почти сразу обнажилась родовая травма команды Хабирова – отсутствие кадровой скамейки запасных. Это именно родовая травма, потому что близкий круг «своих» Радия Фаритовича за редким исключением не является специалистами в каких-либо отраслях, как и он сам. Он и его команда в основной своей массе 10 лет занимались чистой политикой, разводками, наездами, интригами, провокациями и пиаром, во всем этом они большие мастера. Но они не занимались хозяйством. Кратковременный опыт Красногорска здесь не в счет. Пример быстро проштрафившегося в Уфе господина Киреева это подтверждает.

Именно это и предопределило то, что большая часть команды изначально была ориентирована на создание и разрешение конфликтов. И тут есть два ярких примера в лице Ростислава Мурзагулова, который начал войну с нашим изданием и Азата Бадранова, который сразу записал во враги запрещенный ныне БОО «Башкорт».

Автор данной публикации до того времени наивно предполагал, что статус исполняющего обязанности региона определяет минимум коррупции и воровства по крайней мере до выборов. Но через пару месяцев начали скулить крупные предприниматели Уфы, которых поставили на ежемесячную «абонентскую плату». Прежние мутные схемы времен Хамитова не только не уничтожались, а банально перехватывались «своими» и множились.

В общем, к выборам сентября 2019 года светлый образ Радия Фаритовича значительно потемнел. Эмоциональный стал конфликтным, а энергичный стал жестоким. Многие за тот неполный год откровенно в нем разочаровались. А далее последуют Куштау и многое другое.

Что имеем?

Радий Хабиров у руля республики уже почти три года. За этот срок уже можно подводить какие-то итоги. Так вот, что же вам, Радий Фаритович, удалось вместе с членами вашей команды? Какое большее или малое дело вами доведено до конца и можно считать успешным?

Транспортная реформа? Но это даже не смешно. Вбуханы миллиарды в покупку автобусов для «Башавтотранса», но маршрутов становится меньше. Любой опрос показывает, что с поездками в Уфе стало хуже.

Или другой вариант: так называемое наведение порядка в строительной отрасли? Да ничего подобного. Все градсоветы, ассоциации застройщиков просто легализовали вымогательство со строителей. При этом одни застройщики стали «своими», другим включили красный свет. Но строительство высоток с уплотнением продолжается.

Кстати, ничего хорошего пока не произошло с поправками в земельное законодательство. У нас сложилось впечатление, что коррупция в земельных отношениях просто перешла на более высокий республиканский уровень.

И снова за три года республика умудрилась уронить большой спорт в лице ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа». Футболистов ждет задержка зарплат, а источники финансирования обоих клубов, несмотря на заверения самого Хабирова, пока неясные. Заметим, что командами рулили и рулят все те же пресловутые «свои» – Мурзагулов и Баширов.

Кстати, о финансировании спорта. Раньше источником выступали крупные компании, в частности, «Башнефть», которые перечисляли средства в Фонд целевых социальных программ РБ. Но Глава РБ выстроил свои отношения с нефтяниками так, что финансирование фонда прекратилось. Вспомним, что за 2020 год «Башнефть» не выплатила дивидендов. Мы получили дыру в бюджете на 22 млрд рублей. Такое отношение к республике со стороны «Роснефти» – это успех вашей команды, Радий Фаритович?

С экономикой республики ситуация также не айс. Мы говорим не только о статистических формальных показателях. Дефицит бюджета лучше, чем профицит, который означает недофинансирование различных отраслей. Но и с дефицитом надо знать меру. Это весело тратить 100 млн рублей через кривые торги на елки, но не находить меньшие суммы на больных детей или жилье сиротам. Очень точно факт получения федеральных кредитов охарактеризовал экономист Рустем Шайахметов. Сам факт позитивен, но еще важнее, куда эти деньги тратятся. Отдавать эти кредиты все равно всем жителям республики.

С инвестициями у нас тоже смешно. Можно год от года покупать рейтинги и поить в Сиабе кумысом хоть до беспамятства госпожу Чупшеву (руководитель Агентства стратегических инициатив – прим.ред.) в сопровождении Стивена Сигала, но ситуация не меняется. Основной массив инвестиций в деньгах в Башкортостане – это не новые проекты и рабочие места, а ремонт и модернизация на существующих крупных производствах. За три года мы увидели лишь один успех с открытием цементного завода компании «Лассельбергер». С оговоркой, что компания зашла в республику стараниями еще первого Президента РБ Муртазы Рахимова.

В завершение данной мысли могу порекомендовать изучить данные Росстата. По уровню доходов, потребительских цен, смертности и прочим социально-экономическим показателям, мы оказались далеко не первыми даже в своем округе.

Верный или неверный

В июле 2010 года второй Президент РБ Рустэм Хамитов заявил, что не будет спорить и ругаться с федеральным центром. Через пару лет он легко отдаст наименование «президент» и станет Главой РБ. Или башлыгы (глава на баш.яз.). При этом Хамитов за все годы своего руководство ничего не отдавал сам, он просто не сопротивлялся. Тогда же в августе 2010 года я писал, что Рустэм Хамитов, будучи татарином по происхождению, может быть в какой-то степени благом для башкир. Во-первых, это отрезвление. Но главное, что Рустэм Хамитов просто не посмеет разрушать башкирские символы и основы. Жизнь показала, что в целом так и оказалось. При всех нюансах и обстоятельствах шиханы Хамитов не отдал. А вот за три года Радия Хабирова складывается впечатление, что он сам бежит впереди паровоза и хочет превратиться в генерал-губернатора при императоре.

Про шиханы я упомянул не зря. Это был первый вопрос, который я задал Радию Фаритовичу, который с колес заходил в здание Курултая после назначения исполняющим обязанности. Тогда ответ прозвучал, мол, я все взвешу и подумаю. На самом деле уже тогда была известна информация о совещаниях у вице-премьера РФ Козака и поставленной Хабирову задаче отдать шихан. Как известно, с этой задачей он не справился, да еще и вызвал шум в прямом смысле на весь мир. Пришлось вмешиваться центру и отыграть историю в пользу всех, а не только узкого круга прежних бенефициаров БСК. А вот теперь Радию Хабирову приходится как-то компенсировать невыполнение первоначальной задачи. Как и чем он это делает, можно писать много и пространно, здесь мы коснемся лишь одного аспекта.

Как непосредственный участник некоторых событий и явлений, могу утверждать, что команда Радия Хабирова пока «сидела в засаде» никогда не гнушалась использовать в различных вариациях фактор национальных и конфессиональных проблем. Именно эти ребята превратили этот фактор из сложной, но не глобальной проблемы в абсолютную страшилку перед федеральным центром. При этом команда сама настолько поверила в эту страшилку, что уже сами продолжают ее бояться. Наверно, именно поэтому они настолько рьяно начали бороться с неконтролируемыми проявлениями всего башкирского, чтобы доказать свою повышенную верность Москве.

В башкирской истории есть такой термин «верный башкирец» или по-башкирски «вирнай». Как ни странно, цикличность истории вернула нас на тот виток именно сейчас.

Запрет признанного экстремистским БОО «Башкорт» в этом свете был лишь вопросом времени. В уничтожении этой организации не была заинтересована ФСБ, которая годами на ней писала отчетность. Это всецело инициатива Белого дома и лично ныне вице-премьера Азата Бадранова.

Языковая политика также говорит сама за себя. Об этом много говорится, выделяются миллионные гранты, но они уходят почему-то на придворных певцов по типу Элвина Грея. Но прокуратура при молчаливом согласии Министерства образования республики планомерно уничтожает башкирский язык в школах Уфы. За три года так и не появились новые работающие методики преподавания башкирского языка, программные продукты, учебники и пособия, получившие федеральную оценку. В целом сфера башкирского языка – это даже не имитация бурной деятельности, а имитация имитации.

В стремлении доказать верноподданичество естественным объектом атаки оказались символы башкирского народа и всей республики. Первым стал Ахмет-Заки Валиди. В какой-то момент его имя стало едва ли не под запретом, а недавно исчез бюст в Сибае. Если то же самое случится в селе Темясово или Ишимбае, то плановыми ремонтами это не объяснишь.

С реконструкцией памятника Салавату Юлаеву тоже очень много непонятного. А последовавшие провокации с календарями и плакатами, где герб республики изображен без привычного памятника, лишь усиливают тревогу, что памятник башкирскому герою может не вернуться на место.

Полная дикость развивается прямо сейчас. Это конфликт вокруг спектакля «Сказ о Кисякбике».

ПроУфу






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 11.10.2021, 15:04 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5076,9
А может он иноагент?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.10.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вспомним, что за 2020 год «Башнефть» не выплатила дивидендов. Мы получили дыру в бюджете на 22 млрд рублей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ За 2020 год "Башнефть" никому, в т.ч. и мне, не выплачивала дивидендов, но винить в этом только Хабирова я не могу, у меня больше претензий по этому вопросу к Муртазлу! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 11.10.2021, 15:20 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5076,9
nevatson
11 октября 2021 | 12:21
Украли формулу вакцины, разбодяжили физраствором 2/1 - вот и получился "сПУТник".
Всё как плешивый учит.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.10.2021, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.10.2021, 15:20 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41009 | Рейтинг: +5077,5
nevatson
11 октября 2021 | 12:21
Украли формулу вакцины, разбодяжили физраствором 2/1 - вот и получился "сПУТник".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Тот, кто это враньё пишет и тиражирует, тот враг РФ или пациент Базилевки! К сведению: в Белорусии уже заведено более 200 дел на тех, кто поддержал или издевался над убийством сотрудника КГБ Беларусии! В дверь "дзинь-дзинь" и собирайтесь с вещами, а они-то считали, что в интернете полная анонимность! Анонимность до тех пор, пока власть не сказала "Фас!" Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 11.10.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.10.2021, 15:20 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41009 | Рейтинг: +5077,5
nevatson
11 октября 2021 | 12:21
Украли формулу вакцины, разбодяжили физраствором 2/1 - вот и получился "сПУТник".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Тебя за прогрессирующий маразм ещё не лишили водительского удостоверения? Если не лишили, то прими бесплатный совет: заправляйся 92-м бензином и добавляй воды - получишь 98-й, а то и 100-й! Ты ведь уверен, что добавив воды в к вакцине с эффективностью менее 90% можно получить вакцину с эффективностью более 90%! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 11.10.2021, 16:28 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5076,9
Коли ты такой умный, не маразматик и Очень Опытный= расскажи, как же тебя Башнефть кинула и почему не хватает ума отсудить потерянные дивиденд
ТАКЧТОО...продолжай считать подснежники и "белочек"!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.10.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 11.10.2021, 16:28 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41010 | Рейтинг: +5077,2
Коли ты такой умный, не маразматик и Очень Опытный= расскажи, как же тебя Башнефть кинула и почему не хватает ума отсудить потерянные дивиденд
ТАКЧТОО...продолжай считать подснежники и "белочек"!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Я правильно понял, что тебя водительского удостоверения из-за прогрессирующего маразма уже лишили и поэтому моим советом ты не воспользуешься? А "Башнефть" никого не кинула! На общем собрании акционеров было принято такое решение, поэтому всё законно и судиться по этому вопросу - только адвокатов кормить! Вот к составу акционеров у меня есть претензии, но они к Муртазлу, из-за которого сейчас такой состав акционеров! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 11.10.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71555 | Рейтинг: +11473,4
Ровно три года назад - я нацикам так и сказала на одной из страниц в фейсбуке, где они резвились от радости(на УЖике тоже писала):

"Вы еще дедушку Хамитова в попу целовать будете." - ну и? Трех лет не прошло. Впрочем уже через пару месяцев башнацики возопили.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 11.10.2021, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.10.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вспомним, что за 2020 год «Башнефть» не выплатила дивидендов. Мы получили дыру в бюджете на 22 млрд рублей.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ За 2020 год "Башнефть" никому, в т.ч. и мне, не выплачивала дивидендов, но винить в этом только Хабирова я не могу, у меня больше претензий по этому вопросу к Муртазлу! Очень Опытный
======================
ЛИЗНУЛ!
Правильно, раньше Муртазлу, теперь Хабирову - лизать привилегия Очень Опытных.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 11.10.2021, 19:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11218 | Рейтинг: -883,6
8 | 11.10.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71554 | Рейтинг: +11474
Ровно три года назад - я нацикам так и сказала на одной из страниц в фейсбуке, где они резвились от радости(на УЖике тоже писала):

"Вы еще дедушку Хамитова в попу целовать будете." - ну и? Трех лет не прошло. Впрочем уже через пару месяцев башнацики возопили.
++++++++++++++++++++++++++++++
Кура Уракул прям. Кура, это и ежу было понятно. Рустема Хамитова использовали как раз, как Кириенко, но и со своими нюансами и особенностями.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 11.10.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европа должна отказаться от зеленой энергетики. Так Швеция должна посадить в тюрьму Грету Тунберг. Тунберг должна стать сакральной жертвой во имя развития мировой экономики. Она должна ответить за высокие цены на газ в Европе.



Оценили
0

  • # 12 | 11.10.2021, 19:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11218 | Рейтинг: -883,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 11.10.2021, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.10.2021, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.10.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вспомним, что за 2020 год «Башнефть» не выплатила дивидендов. Мы получили дыру в бюджете на 22 млрд рублей.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ За 2020 год "Башнефть" никому, в т.ч. и мне, не выплачивала дивидендов, но винить в этом только Хабирова я не могу, у меня больше претензий по этому вопросу к Муртазлу! Очень Опытный
======================
ЛИЗНУЛ!
Правильно, раньше Муртазлу, теперь Хабирову - лизать привилегия Очень Опытных.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это Вы, тупые либерасты, лизать профессионалы, зализали у пиндосов и Запада так, что у них проблемы начались! Я же прекрасно знаю, что состав акционеров "Башнефти" был сильно изменён из-за того, что её сначала украли при Муртазле из собственности РБ, а потом, когда частично вернули, то сильно изменился состав акционеров! Вот потому основные претензии к Муртазлу! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 11.10.2021, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.10.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европа должна отказаться от зеленой энергетики. Так Швеция должна посадить в тюрьму Грету Тунберг. Тунберг должна стать сакральной жертвой во имя развития мировой экономики. Она должна ответить за высокие цены на газ в Европе.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ До тех пор, пока Европа будет аплодировать больной на голову Грете Тунберг, ничего к лучшему там не будет! Зелёная энергетика пока ни технически ни экономически не может заменить существующую, но это не понятно только Грете Тунберг и тем кто ей аплодирует! А виноват, конечно, Путин, который ещё в 2010 году удивлялся действиям европейских стран на энергетическом рынке и предрекал им кризис! "И Ленин видел далеко, На много лет вперед." (С.Михалков "В музее В.И.Ленина") Можете поменять Ленина на Путина в отрывке из этого стихотворения и не ошибётесь, так как это правда! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 11.10.2021, 21:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 11.10.2021, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 11.10.2021, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.10.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европа должна отказаться от зеленой энергетики. Так Швеция должна посадить в тюрьму Грету Тунберг. Тунберг должна стать сакральной жертвой во имя развития мировой экономики. Она должна ответить за высокие цены на газ в Европе.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ До тех пор, пока Европа будет аплодировать больной на голову Грете Тунберг, ничего к лучшему там не будет! Зелёная энергетика пока ни технически ни экономически не может заменить существующую, но это не понятно только Грете Тунберг и тем кто ей аплодирует! А виноват, конечно, Путин, который ещё в 2010 году удивлялся действиям европейских стран на энергетическом рынке и предрекал им кризис! "И Ленин видел далеко, На много лет вперед." (С.Михалков "В музее В.И.Ленина") Можете поменять Ленина на Путина в отрывке из этого стихотворения и не ошибётесь, так как это правда! Очень Опытный
____________________
Зелёная энергетика вообще миф. Она не сможет обеспечить полную замену энергетики на основе углеродного топлива.
Полный переход на электромобили - развод лохов, что понятно людям с техническим образованием.
Скорее уж будущее за термоядерной энергетикой. Но это пока чисто теоретический вопрос. На ближайшие десятилетия замены нефти и газу не предвидится.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 11.10.2021, 23:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 11.10.2021, 22:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 11.10.2021, 20:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 11.10.2021, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Европа должна отказаться от зеленой энергетики. Так Швеция должна посадить в тюрьму Грету Тунберг. Тунберг должна стать сакральной жертвой во имя развития мировой экономики. Она должна ответить за высокие цены на газ в Европе.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ До тех пор, пока Европа будет аплодировать больной на голову Грете Тунберг, ничего к лучшему там не будет! Зелёная энергетика пока ни технически ни экономически не может заменить существующую, но это не понятно только Грете Тунберг и тем кто ей аплодирует! А виноват, конечно, Путин, который ещё в 2010 году удивлялся действиям европейских стран на энергетическом рынке и предрекал им кризис! "И Ленин видел далеко, На много лет вперед." (С.Михалков "В музее В.И.Ленина") Можете поменять Ленина на Путина в отрывке из этого стихотворения и не ошибётесь, так как это правда! Очень Опытный
____________________
Зелёная энергетика вообще миф. Она не сможет обеспечить полную замену энергетики на основе углеродного топлива.
Полный переход на электромобили - развод лохов, что понятно людям с техническим образованием.
Скорее уж будущее за термоядерной энергетикой. Но это пока чисто теоретический вопрос. На ближайшие десятилетия замены нефти и газу не предвидится.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Полностью согласен, но нельзя полностью исключить неожиданного технического прорыва в этом направлении, хотя он и маловероятен! Весь этот европейский кризис считаю искусственно созданным, тем более что причины Европа находит самый странный: вина РФ! При этом так утверждает даже Великобритания, где доля газа из РФ менее 5%, но виновата только РФ! Так что ничего нового, просто им надо выставить опять РФ вселенским злом! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 11.10.2021, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЛИЗНУЛ!
Правильно, раньше Муртазлу, теперь Хабирову - лизать привилегия Очень Опытных.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Это Вы, тупые либерасты, лизать профессионалы, зализали у пиндосов и Запада так, что у них проблемы начались! Я же прекрасно знаю, что состав акционеров "Башнефти" был сильно изменён из-за того, что её сначала украли при Муртазле из собственности РБ, а потом, когда частично вернули, то сильно изменился состав акционеров! Вот потому основные претензии к Муртазлу! Очень Опытный
==============
Здесь ОО Очень Ошибаешься, я человек старой, Сталинской закалки, и те и другие, которым лижешь, злобой исходят при упоминании нашего Великого Вождя, впервые в мире уничтожившего эксплуатацию трудового народа в одной 6 части земного шара, по идеям которого Китай превращается в Великую Державу.
Изучай Историю,неуч жертва ЕГЭ.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 12.10.2021, 00:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 11.10.2021, 23:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЛИЗНУЛ!
Правильно, раньше Муртазлу, теперь Хабирову - лизать привилегия Очень Опытных.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Это Вы, тупые либерасты, лизать профессионалы, зализали у пиндосов и Запада так, что у них проблемы начались! Я же прекрасно знаю, что состав акционеров "Башнефти" был сильно изменён из-за того, что её сначала украли при Муртазле из собственности РБ, а потом, когда частично вернули, то сильно изменился состав акционеров! Вот потому основные претензии к Муртазлу! Очень Опытный
==============
Здесь ОО Очень Ошибаешься, я человек старой, Сталинской закалки, и те и другие, которым лижешь, злобой исходят при упоминании нашего Великого Вождя, впервые в мире уничтожившего эксплуатацию трудового народа в одной 6 части земного шара, по идеям которого Китай превращается в Великую Державу.
Изучай Историю,неуч жертва ЕГЭ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что сказать-то хотел? С чем конкретно не согласен в моём комменте? "Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!" Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 12.10.2021, 06:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| Автор: Ирек

..."Муму" , как, вообще-то, называется произведение А.С. Тургенева.

------------------

Вообще-то, Тургенева звали Иваном.



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com