Теперь с кураями там не потанцуешь: Салаватников залили балончиком

По словам очевидца, пострадали не менее пяти человек, провокатор был доставлен в полицию.
Агрессивно настроенный уфимец попытался сорвать акцию возле памятника Салавату Юлаеву в столице Башкирии. Видеозапись попала в мессенджеры.
Сообщается, что около 20 человек выстроились в цепь у памятника, выражая тем самым протест против намерений властей реставрировать монумент. В этот момент к ним подошел провокатор, напал на одного из участников и вырвал у него из рук плакат.
Как сообщил Артур Асафьев, корреспондент «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом), нападавшим был Арслан Нигаматьянов.
– Нигаматьянов брал интервью у Валиахмета Бадретдинова, у других аксакалов башкирских, пока там живая цепь выстраивалась. Никаких речей не было. Потом один пикетчик встал с плакатом – «Верните наш суверенитет». Он подошел к нему, начал говорить, мол, какого черта ты провоцируешь, у нас в республике все нормально, задирал их и спорил. С ним тоже спорили, говорили ему: «Ты провокатор, не будем с тобой общаться». Под конец он просто подбегает, вырывает этот плакат и прячет к себе в рюкзак. Когда ребята попросили его плакат вернуть, он достал баллончик и распылил им прямо в лицо, – рассказал корреспонденту Пруфы.рф Артур Асафьев.
По словам Асафьева, пострадал он сам и как минимум еще пять человек. Все они уже дали объяснение в отделе полиции и получили направление на судмедэкспертизу.
После распыления баллончика Нигаматьянов ретировался, но был остановлен полицией.
Стражам порядка провокатор объяснил свое нападение на участников акции якобы тем, что те сами напали на него.
По кадрам видео можно предположить, что провокатор симулирует нападение на него активистов. В этом случае ему может грозить ответственность по 213 статье УК РФ «Хулиганство», санкциями которой предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.
Мы отправили запрос в МВД и попросили сообщить, какие санкции правоохранители применили к Нигаматьянову. Как только получим ответ, обязательно его опубликуем.
ПроУфу
В участии в провокации с распылением газа заподозрили чиновника Администрации Башкирии
Чиновники опознали в участнике провокации у памятника Салавату Юлаеву человека, похожего на заместителя управления внутренней политики.
Продолжает развитие история с мерзкой провокацией провластного активиста Арслана Нигаматьянова у памятника башкирскому национальному герою. 11 октября он распылил в лицо перцовый газ из баллончика целой группе людей, которые пришли к памятнику почтить память Салавата Юлаева.
Сам Арсланов после своего поступка заявил полицейским, что его якобы ударили, а он оборонялся. Однако многочисленные свидетели и видеозаписи четко говорят о полете буйной фантазии провокатора. Вчера вечером Нигаматьянов даже опубликует некую справку из травмпункта о якобы закрытой черепно-мозговой травме. Но сама справка, точнее диагноз, поставлен под вопросом. В качестве проведенной процедуры указан только осмотр. Теперь переведем на бытовой язык. Спустя много часов фигурант пришел в травмпункт, сказал, что его якобы ударили, он чувствует боли в голове и тошноту. И все, именно так и рисуются диагнозы про сотрясение мозге. Никаких томографий и средств объективного диагностирования. Поэтому диагноз пишется под вопросом, потому что только со слов.
Отдельная тема – это правовая ответственность Нигаматьянова за свой поступок. Как нам кажется, власти постараются отмазать участника своей провокации. Внимательный анализ имеющихся видео с данным инцидентом прямо говорит нам, что Нигаматьянов был лишь одним из участников данной провокации. Засветились не только ребята в штатском, но с манерами сотрудников ЦПЭ МВД РФ по РБ, но и чиновники республиканской администрации.
На данном видео можно заметить, как мужчина в бордовой жилетке делает жест рукой, и Нигаматьянов сразу после этого распыляет газ в лицо людям, которые просто стояли рядом. В этом мужчине наши источники в аппарате Главного федерального инспектора по РБ опознали человека очень похожего на их бывшего коллегу Максима Шайхетдинова, который ранее трудился в качестве советника инспектора. Не без протекции ныне вице-премьера Азата Бадранова Шайхетдинов оказался в Управлении Главы РБ по общественно-политическому развитию. Ныне он является заместителем управления и начальником отдела политического планирования и проектирования.
В биографии Максима Шайхетдинова был неприятный момент, который мог поставить крест на всей карьере государственного служащего. Призывная комиссия Ленинского района отказала ему в выдаче военного билета, а признала его не прошедшим военную службу без законных на то оснований и выдала соответствующую справку. В прошлом году Шайхетдинов оспорил данное решение в суде, и суд принял его сторону. Между тем, если внимательно читать постановление суда, то складывается впечатление, что это не военкомат в корне неправ, а истец просто нашел удобную лазейку. Формулировка о непрохождении службы без законных оснований вступила в силу с 1 января 2014 года, а комиссия слала повестки в 2013 году.
По указанному на сайте Главы РБ телефону мы позвонили в кабинет Максима Шайхетдинова. Мужчина, взявший трубку, представился Шайхетдиновым. Он заявил, что 11 октября не появлялся на площади у памятника Салавату Юлаеву и не координировал действия Арслана Нигаматьянова. Но о том, что мужчина на видео более чем похож на данного чиновника, нам также подтвердили источники в Правительстве РБ.
Теперь с кураями там не потанцуешь: Салаватников залили балончиком
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