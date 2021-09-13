Теперь с кураями там не потанцуешь: Салаватников залили балончиком

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Воровская вертикаль пошла ...

58 | 11.09.2021, 15:22 | Автор: Ирек Публикации: 122 | Комментарии: 11 ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

То ли еще будет! «Я в шок ...

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Нелегитимный депкорпус. Н ...

8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Теперь с кураями там не ...

Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
  12.10.2021   32613    0

А как башкиры три года ...

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
  11.10.2021   17441    22

«То, что издает Хабиров ...

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
  11.10.2021   29407    23

С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   18299    49

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   19338    8

Последние публикации
Теперь с кураями там не ...

Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
  12.10.2021   26569    0

А как башкиры три года ...

11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
  11.10.2021   35805    22

«То, что издает Хабиров ...

Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
  11.10.2021   14358    23

С «Домом Романова», без ...

О том, почему в Уфе "исчезает" Салават Юлаев, а в Петербурге "появляется" ...
  8.10.2021   24032    49

Иловайск. Украина. Павел ...

Пусть прочитают все в России и в Украине, как работают поисковики погибших на ...
  8.10.2021   27425    8

Любые выборы для партии ...

Депутаты Госсобрания Башкирии от «Единой России» не поддержали инициативу ...
  7.10.2021   27444    10

Суверенитета нет, а ...

Власти Башкирии планируют провести праздничные мероприятия в честь Дня ...
  7.10.2021   27022    6

Любой депутат склонен ко ...

Арсен Нуриджанов: Гасят в себе, мимикрируют и пытаются выжить. Уровень стресса ...
  7.10.2021   22007    5

Что дадут детям ...

Комментируя прошедшие выборы и поведение учителей – основных членов УИКов — ...
  6.10.2021   16545    15

Невыборная вакханалия ...

Сегодня в Башкирии вступают в силу антиковидные ограничения. ...
  5.10.2021   32403    37

Читаемое за месяц
Когда они ему ...

Правительство Башкирии заказало бронированные шины за 1,1 млн рублей. ...
  13.09.2021   38970    7

Кто ж его посадит? ...

"Разоткровенничался не в меру". Генпрокуратуру РФ просят проверить слова ...
  13.09.2021   21019    23

В СИЗО Саитовой лучше не ...

Обвиняемая в призывах к экстремизму Рамиля Саитова сравнила себя с мессией, ...
  14.09.2021   34135    9

На фальшивых выборах ...

На предстоящих выборах камеры видеонаблюдения планируют установить только на ...
  14.09.2021   22686    22

В партии жуликов и воров ...

Опубликованное сторонниками Алексея Навального видео о вероятной ...
  15.09.2021   26922    29

Архив публикаций
Октябрь 2021 (15)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




Теперь с кураями там не потанцуешь: Салаватников залили балончиком

Оценили
0


Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату Юлаеву.

Теперь с кураями там не потанцуешь: Салаватников залили балончиком


По словам очевидца, пострадали не менее пяти человек, провокатор был доставлен в полицию.

Агрессивно настроенный уфимец попытался сорвать акцию возле памятника Салавату Юлаеву в столице Башкирии. Видеозапись попала в мессенджеры.

Сообщается, что около 20 человек выстроились в цепь у памятника, выражая тем самым протест против намерений властей реставрировать монумент. В этот момент к ним подошел провокатор, напал на одного из участников и вырвал у него из рук плакат.

Как сообщил Артур Асафьев, корреспондент «Радио Свобода» (радиостанция признана в России иноагентом), нападавшим был Арслан Нигаматьянов.

– Нигаматьянов брал интервью у Валиахмета Бадретдинова, у других аксакалов башкирских, пока там живая цепь выстраивалась. Никаких речей не было. Потом один пикетчик встал с плакатом – «Верните наш суверенитет». Он подошел к нему, начал говорить, мол, какого черта ты провоцируешь, у нас в республике все нормально, задирал их и спорил. С ним тоже спорили, говорили ему: «Ты провокатор, не будем с тобой общаться». Под конец он просто подбегает, вырывает этот плакат и прячет к себе в рюкзак. Когда ребята попросили его плакат вернуть, он достал баллончик и распылил им прямо в лицо, – рассказал корреспонденту Пруфы.рф Артур Асафьев.

По словам Асафьева, пострадал он сам и как минимум еще пять человек. Все они уже дали объяснение в отделе полиции и получили направление на судмедэкспертизу.

После распыления баллончика Нигаматьянов ретировался, но был остановлен полицией.

Стражам порядка провокатор объяснил свое нападение на участников акции якобы тем, что те сами напали на него.

По кадрам видео можно предположить, что провокатор симулирует нападение на него активистов. В этом случае ему может грозить ответственность по 213 статье УК РФ «Хулиганство», санкциями которой предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Мы отправили запрос в МВД и попросили сообщить, какие санкции правоохранители применили к Нигаматьянову. Как только получим ответ, обязательно его опубликуем.

ПроУфу

В участии в провокации с распылением газа заподозрили чиновника Администрации Башкирии

Чиновники опознали в участнике провокации у памятника Салавату Юлаеву человека, похожего на заместителя управления внутренней политики.

Продолжает развитие история с мерзкой провокацией провластного активиста Арслана Нигаматьянова у памятника башкирскому национальному герою. 11 октября он распылил в лицо перцовый газ из баллончика целой группе людей, которые пришли к памятнику почтить память Салавата Юлаева.

Сам Арсланов после своего поступка заявил полицейским, что его якобы ударили, а он оборонялся. Однако многочисленные свидетели и видеозаписи четко говорят о полете буйной фантазии провокатора. Вчера вечером Нигаматьянов даже опубликует некую справку из травмпункта о якобы закрытой черепно-мозговой травме. Но сама справка, точнее диагноз, поставлен под вопросом. В качестве проведенной процедуры указан только осмотр. Теперь переведем на бытовой язык. Спустя много часов фигурант пришел в травмпункт, сказал, что его якобы ударили, он чувствует боли в голове и тошноту. И все, именно так и рисуются диагнозы про сотрясение мозге. Никаких томографий и средств объективного диагностирования. Поэтому диагноз пишется под вопросом, потому что только со слов.

Отдельная тема – это правовая ответственность Нигаматьянова за свой поступок. Как нам кажется, власти постараются отмазать участника своей провокации. Внимательный анализ имеющихся видео с данным инцидентом прямо говорит нам, что Нигаматьянов был лишь одним из участников данной провокации. Засветились не только ребята в штатском, но с манерами сотрудников ЦПЭ МВД РФ по РБ, но и чиновники республиканской администрации.

На данном видео можно заметить, как мужчина в бордовой жилетке делает жест рукой, и Нигаматьянов сразу после этого распыляет газ в лицо людям, которые просто стояли рядом. В этом мужчине наши источники в аппарате Главного федерального инспектора по РБ опознали человека очень похожего на их бывшего коллегу Максима Шайхетдинова, который ранее трудился в качестве советника инспектора. Не без протекции ныне вице-премьера Азата Бадранова Шайхетдинов оказался в Управлении Главы РБ по общественно-политическому развитию. Ныне он является заместителем управления и начальником отдела политического планирования и проектирования.

В биографии Максима Шайхетдинова был неприятный момент, который мог поставить крест на всей карьере государственного служащего. Призывная комиссия Ленинского района отказала ему в выдаче военного билета, а признала его не прошедшим военную службу без законных на то оснований и выдала соответствующую справку. В прошлом году Шайхетдинов оспорил данное решение в суде, и суд принял его сторону. Между тем, если внимательно читать постановление суда, то складывается впечатление, что это не военкомат в корне неправ, а истец просто нашел удобную лазейку. Формулировка о непрохождении службы без законных оснований вступила в силу с 1 января 2014 года, а комиссия слала повестки в 2013 году.

По указанному на сайте Главы РБ телефону мы позвонили в кабинет Максима Шайхетдинова. Мужчина, взявший трубку, представился Шайхетдиновым. Он заявил, что 11 октября не появлялся на площади у памятника Салавату Юлаеву и не координировал действия Арслана Нигаматьянова. Но о том, что мужчина на видео более чем похож на данного чиновника, нам также подтвердили источники в Правительстве РБ.











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com