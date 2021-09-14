Современный фашизм, цифровой ГУЛАГ и аусвайсы

Десятки пассажиров не смогли выехать из Уфы из-за новых коронавирусных ограничений.Во вторник в Башкирии вступили в силу новые ограничения для не вакцинированных и не переболевших граждан. На видео попали несколько инцидентов у торговых центров, в ходе которых граждане отказывались предъявлять охране требуемые документы. Похожая картина наблюдалась у касс Южного автовокзала Уфы, сообщает «Башинформ».Несколько десятков пассажиров не смогли купить билеты, поскольку не имели соответствующих документов. В министерстве транспорта региона эту информацию изданию подтвердили, добавив, что в эти дни сотрудники ведомства проводят специальные рейды по контролю соблюдения новых ограничений.«Мы заботимся о здоровье пассажиров и предпринимаем все необходимые меры для минимизации риска распространения вируса COVID-19. Ежедневно процедуру обработки проходят все автобусы и пригородные поезда. Кроме того, скорые пригородные поезда «Орлан» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха. А сотрудники пригородных поездов и автовокзалов обеспечены масками и антисептическими средствами», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Руслан Гарипов.