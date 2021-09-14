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Современный фашизм, цифровой ГУЛАГ и аусвайсы

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Десятки пассажиров не смогли выехать из Уфы из-за новых коронавирусных ограничений.

Современный фашизм, цифровой ГУЛАГ и аусвайсы


Во вторник в Башкирии вступили в силу новые ограничения для не вакцинированных и не переболевших граждан. На видео попали несколько инцидентов у торговых центров, в ходе которых граждане отказывались предъявлять охране требуемые документы. Похожая картина наблюдалась у касс Южного автовокзала Уфы, сообщает «Башинформ».

Несколько десятков пассажиров не смогли купить билеты, поскольку не имели соответствующих документов. В министерстве транспорта региона эту информацию изданию подтвердили, добавив, что в эти дни сотрудники ведомства проводят специальные рейды по контролю соблюдения новых ограничений.

«Мы заботимся о здоровье пассажиров и предпринимаем все необходимые меры для минимизации риска распространения вируса COVID-19. Ежедневно процедуру обработки проходят все автобусы и пригородные поезда. Кроме того, скорые пригородные поезда «Орлан» оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха. А сотрудники пригородных поездов и автовокзалов обеспечены масками и антисептическими средствами», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Руслан Гарипов.

Эхо Москвы






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  • 1 | 13.10.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Это, конечно, форменное безобразие при том, что в общественном транспорте можно ездить кому угодно и как угодно - вплоть до без масок! Слова "социальная дистанция" - в общественном транспорте особенно в часы пик - это просто шутка-юмора такая.

В поликлиниках по всему Б-стану - толпы больных и здоровых - вперемешку безо всякой дистанции, как селедки в бочках! И сидят в очередях по 2-4-6 а то и 8 часов!
В БашДТП опубликовали видео из нашей - 32-й поликлинике - люди пришли за справками о том, что переболели (кабинет работает с 9 до 12), одного принимают по 15 минут, а человек, написавший, жалобу Хабирову - 16-й в очереди и явно не попадет.
Соседка в домовом чате написала:
"Я сегодня сходила в поликлинику, взяла справку, что переболела. Дают в 37 каб. Кабинет работает с 9 до 12. Надо брать талон в инфомате. Пришла в 8.45, справку забрала в 10.30"
Повезло ей, что пораньше пришла.



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  • 2 | 13.10.2021, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Хотела получить справку с QR-кодом на Госуслугах - хренушки!
Там последняя запись в моей медкарте - от 22 сентября,

Диагноз: COVID-19, вирус идентифицирован
Результат лечения: Динамическое наблюдение (без перемен)
22.09.2021
Место: ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфа
Врач: Галинурова Эльвира Расимовна
Цель посещения: Заболевание
Вид оплаты: ОМС
Характер заболевания: Острое
Основной диагноз: COVID-19, вирус идентифицирован

А то, что 29(сдавала тест 27) сентября вирус уже не обнаруживается - нет ни словечка! То есть типа я продолжаю болеть, а врачи ко мне не ходят уже 2 недели!
Позвонила на горячую линию по ковиду, там, если не медицинский вопрос, велят звонить - не поверите!!! в колл-центр Единой России!!!!
Позвонила.
Там пацан с сильным акцентом(чему я очень удивилась - у нас в цехе молодые рабочие в 80-е после ПТУ из глухих аулов - по-русски говорили без акцента, только те, кому за 40 разговаривали с лёгким акцентом!) заявил, что они знают о проблемах на Госуслугах и будут этим заниматься. Ха-ха! Они-то?! Где Москва, спецы по IT-технологиям. и где башкортостанское отделение ЕР с мальчиков в колл-центре, разговаривающим в 21-ом веке с акцентом на языке родной страны.
Бардак! Переболевшим сертификат с QR- кодом еще долго не получить. Будут ли пускать по сохраненным смс-кам в телефоне от Минздрава-РБ - не известно. В поликлинике сказали, что должны... Но знают ли ЧОПовцы о том, что должны - не известно.



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Пока вы тут цифровой Гулаг, не по-детски лихорадит в гулаге реальном:

https://www.youtube.com/watch?v=21BZmcNedZk

Гулагу-нет Официальный канал 194 тыс. подписчиков

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин побеседовал с коллегой и настоящим адвокатом Снежаной Мунтян, которая защищает пострадавших от пыток в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. По последним данным, после приезда в Саратов в ОТБ-1 следователей ГСУ СК России более 30 узников пыточной написали заявления об изнасилованиях и пытках, к которым причастны сотрудники ОТБ и их агенты осуждённые Сергей Ананьев, Виктор Шеянов, Виталий Янин, Сергей Линкевич, Радик Гимадеев, Дмитрий и Александр Крайновы и другие капо. Примечательно, что руководство УФСИН в срочном порядке попыталось освободить разработчика-садиста Виталия Янина по УДО (он ведь так методично пытал по их указанию!!!), однако этого капо сразу после освобождения из ОТБ-1 задержали следователи ГСУ СК России и по постановлению суда этот садист-активист взят под стражу и помещён в камеру СИЗО-1 УФСИН по Саратовской области, куда к нему уже приходил его куратор из ОСБ УФСИН и уговаривал не давать показаний против сотрудников УФСИН и их причастности к пыточному конвейеру.

Также с Снежаной Владимир обсудил тактику Главного опер.управления ФСИН и направление сейчас в Саратов "подментованных недозащитников", которые будут вносить раздор и интриги и попытаются пострадавших осуждённых и их родственников настроить против Владимира Осечкина и Gulagu.net, с тем чтобы исключить утечку данных в Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток.

Также Снежана в этом эфире расскажет, как сотрудник Генпрокуратуры РФ схватился за голову, осознав масштаб пыток и изнасилований. Он, как никто другой, понял реальность угрозы организации Международного трибунала по данному пыточному конвейеру.

Мы благодарим Вас за помощь с просмотрами, лайками, комментариями и донатами, которые очевидно помогли в разоблачении пыточного конвейера и сыграли важную роль в обеспечении срочной эвакуации Сергея. Пожалуйста, продолжайте, это важно. Для всех нас.



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  • 4 | 13.10.2021, 15:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15959 | Рейтинг: -2235
К сведению авторов заголовка и Иннокентия ГУЛаг - это главное управление лагерями.
Вы сравниваете с управлением, где сидело начальство или непосредственно с лагерями, то бишь, зонами?



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  • 5 | 13.10.2021, 15:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
К сведению гэбёшки - ГУЛАГ давно стал именем нарицательным - обозначением неправедного и страшного наказания. И не только в русском языке.
Освенцим — это имя нарицательное для всех лагерей смерти, созданных нацистами.
ГУЛАГ — тоже имя нарицательное, представляющее целую индустрию.



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  • 6 | 13.10.2021, 16:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15959 | Рейтинг: -2235
Тут всё проще, Кухарка.
Просто вы орёте с чужого голоса, а самим задуматься у вас мозгов нет. Поэтому у вас и путаница в мозгах (впрочем, обычноесостояние для вас). Управление путаете с лагерями.
Освенцим, к твоему сведению, как раз-таки, и был лагерем. А не управлением лагерями.
Ну там думающие люди взяли его за "имя нарицательное", а не либеральные горлодёры.



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  • 7 | 13.10.2021, 18:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Какая же ты мразь, гэбёшка!
И старая совковая проститутка(в плохом смысле этого слова) черепаха - такая же мразь!



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  • 8 | 13.10.2021, 18:57 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4591 | Рейтинг: -352,6
В данном случае люди сами виноваты. Сделали бы прививку и никаких проблем.



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  • 9 | 13.10.2021, 19:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Не всем, хрюша, можно. Люди с онкологией переживают - не спровоцирует ли вакцина роста раковых клеток - никаких исследований на эту тему по Спутнику, да и по другим вакцинам нет. У меня подруга - училка(из завучей ушла, уже тяжело, ей 67 лет), в анамнезе у нее онкология, пока всё в порядке, но в любой момент может в любом месте проявиться вновь, поскольку клетки рака в организме имеются. Ей ведущий её онколог не советует делать пока прививку. Но она-то в группе риска по контактам! Школьники же через одного носители ковида! Бережется, как может, я уговорила ее, она уже решилась на Спутник-Лайт, поехала в Планету позавчера, но очередь огромная была, не присесть, да и она посчитала опасным несколько часов стоять среди людей, часть которых может быть уже носителем ковида. И уехала.
Я тоже ждала, когда пуйло одумается и все же пустит в страну нормальные вакцины - хоть за плату! Но не дождалась - заболела(сын притаранил всей семье, у него по работе контактов много не только в своем коллективе, но и со смежниками, да и с друзьями - то в баню - каждую субботу, то пивка попить на этаже). Болела не так чтобы сильно, но 10 дней температура поднималась ежедневно до 38,6-38,9. Само собой - постельный режим, да и больше часа за компом не выдерживала, тело ломило, хотелось лечь.
Потом потихоньку восстанавливалась, день за днём. Сейчас уже в полном порядке и кое в чем даже лучше, чем до болезни)))) Правда. Сама удивлена. Пока пытаюсь осознать - в чем дело))))



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  • 10 | 13.10.2021, 19:44 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4591 | Рейтинг: -352,6
Надо понять, что каждый человек переболеет ковидом, как не крути. Поэтому надо прививку ставить, чтобы легче перенести, а там как карта ляжет. Кто-то умрёт конечно, от организма зависит. От гриппа тоже умирают и от ангины.

Людей запугивают в политических целях, чтобы не кучковались.



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  • 11 | 13.10.2021, 19:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11223 | Рейтинг: -883,5
С выздоровлением Кухерка, и это моё обязательно искренне. Я бы всё же провакционировался, мои здешние близкие все это проделали, но мне пока нельзя, запрещено, но здесь и сейчас я о другом, о цифрах и датах.
Я уже окончательно, скажем так, был зарегистрирован здесь на сайте 26/05-2010 года, Комментариев моих 11 221, и публикаций 122, причем вроде больше всего именно лично моих. И комментарии мои, тоже с ответов, нападений на мои публикации, и комментарии тоже.
Кухерка, вроде как даже позднее меня здесь была зарегистрирована 4/08-2010 года. Однако уже и 71 561 комментариев наструляля, и 1 370 публикаций, которые просто надёр с Инета. Однако не о ней слово, тем более что она здесь очень трудно и сложно прорывалась. Первые её комментарии где-то до тыщи были в сплошной краснухе. Ну добилась она здесь положения махи, ну, и ладно бы, но и на место же надо ставить.
Однако слово о другом здешнем очень скромно-кичливом юзере, кто сюда по его словам очень редко заглядывает, и даже как бы только нечаянно. Зарегистрирован он здесь10/01-2014 года, а публикаций, т.е. даже тех же надёров с Инета, он сумел только 5 представить, а его случайных по посещению сайта комментариев уже почти 16 тысяч. Скоро ведь и Кухерку догонит, во всяком случае, в относительных по времени единицах он может даже уже перегнал её.
Угадайте, как величается здесь этот му му и памперсный пельмень? А может кто подскажет, где он окормляется? Я догадываюсь, но хотелось бы знать точнее, т.е. чтобы всё знали, как это с этим му му есть.



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  • 12 | 13.10.2021, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блят уе...шлёпки. в детстве надо было организьму закаливать , морковку с грядки жрать и в воде ледяной купаться. Ещё яблками запазазуху набивать до оскомины... ну + генетика. а щас тока на съёпп тх города остаётся. слишком много дохляков, хоть с вакциной . хоть без.
и вот такая ещё хнюшечка, всем давно известная - Немного обо истории эпидемий. Чума в 15 веке, четверь населения Европы, 19-начало 20 века в России от дифтерии 250000-300000детей, оспа около 5000лет болталась по миру, испанка-около 100 млн трупов. И никто не знал что делать. И только в 18 веке нашли способ бороться с оспой. Выяснилось что если заразить человека слабой версией оспы, то потом болеть уже не будет. До этого с инфекциями боролись только карантином. После открытий 19 века стало ясно с кем боротся, а затем и как.
И после развития прививок продолжительность жизни резко возросла.
Принцип прививки-обучение иммунной системы организма для запоминания антигенной структуры инфекции. При попадание вируса или бактерии организм реагирует быстрее и болезнь не успевает развиться.
Но к сожалению, против многих инфекций разработать прививку не удалось. Препятствием является полиморфность(изменчивость) некоторых вирусов и бактерий. Ковид как раз и является высокополиморфным вирусом. В 70-ых годах 20 века в СССР пытались разработать прививку против гриппа, который тоже полиморфен, и плюнули на это дело.
Итак, мы имеем высополиморфный вирус, быстро распространяющийся по воздуху. Карантин или локдаун особого успеха не имел. Решили бороться вакциной, как и раньше. Но, как выяснилось особого эффекта нет. Плюс не очень доработанные вакцины , которые дают массу тромбозов у пожилых.
Небольшое отступление-перенесенная инфекция оставляет после себя более выраженный и длительный иммунитет, чем индуцированный прививку.
В Башкирии проводилось исследование на выявление процента людей имеющих иммунитет к ковиду. В марте он был уже около 50%. Все помнят волну ковида осенью прошлого года. А по данным множества исследований и у нас и заграницей повторно заболеваю от 0,4 до 2%переболевших. Т.е данная группа не нуждается в прививке. Но у нас нигде перед прививкой анализ на антитела не делают.
Т.е мы имеем недоработанную прививку, с достаточно серьёзными осложнениями и в большинстве случаем не обеспечивающую полноценного иммунитета. Я бы её назначал только при отсутствие антител, или же при отсутствии в анамнезе перенесенной ковид инфекции, у пожилых обязательно назначал антикоагулянты. Ну естественно при отсутствии иных противопоказаний.
Есть ещё один момент-около 10 %населения не имеют тропных клеток к вирусу и заболеть в принципе немного.
Из эмпирических наблюдений-в одном из наших госпиталей работают два моих ординатора. По их наблюдениям после прививки болеют немного легче, в реанимацию попадают реже. Правда переболевшие также себя ведут.
Короче, если бы соблюдались правила при назначение прививки, я бы рекомендовал. А так как у нас проводится-это полный отстой.
_____________________________
ну а чмОО - копия Невинного в Гараже - я грит всегда за большинство и поэтому я прав всегда, так грат и должно быть ... скотина блять, предаст в любую секунду
турк



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  • 13 | 13.10.2021, 21:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.10.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71562 | Рейтинг: +11473
Это, конечно, форменное безобразие при том, что в общественном транспорте можно ездить кому угодно и как угодно - вплоть до без масок!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Врёшь, как обычно, старая вруша! Откуда тебе что-то знать про ОТ, если ты в нём не ездишь? В ОТ нельзя ездить без масок, проводятся рейды, нарушителей штрафуют! Конечно если ОТ без кондуктора, то водителю никак не уследить за порядком в салоне! А вот при наличии кондуктора всё по другому, всё зависит от кондуктора! Некоторые исполняют свои обязанности и останавливают ОТ до тех пор, пока не наденут маску или не выйдут из салона, другим же всё по барабану! Т.е. всё зависит от народа: исполняет он правила или нет! Очень Опытный



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  • 14 | 13.10.2021, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 13.10.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71562 | Рейтинг: +11473
В поликлиниках по всему Б-стану - толпы больных и здоровых - вперемешку
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Может где такое и есть, но я могу сказать только про 1-ю поликлинику Уфы! На входе измеряют температуру, с повышенной не пройдёшь! Для таких есть отдельный вход и там приём врачом, из которого в другую часть поликлиники не пройдёшь! Очень Опытный



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  • 15 | 13.10.2021, 21:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Ну вот что за идиот, этот старый пидорас О_Ошка?!
Сам пишет, что там где не кондукторов - никто за масками в салоне не следит, да и где есть - ну отвернулась кондуктор - и маска под носом или под подбородком! Лети ковид по всей окружности! При этом меня во лжи пытается уличить!

Далее. В нашей поликлинике для температурящих тоже есть отдельный вход - фильтр-бокс называется!
Но ведь зараженный ковидом уже спустя 3 дня начинает раздавать его окружающим, а температура у него появляется только через 5-7-8 дней! Потому-то пуйло и держал людей без температуры - раньше 14 дней на карантине, а в последнее врем 8 дней.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания», — сказала Пшеничная, отметив, что в среднем больной новой коронавирусной инфекцией становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов, реже – за семь, а также в течение первых пяти дней болезни.



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  • 16 | 13.10.2021, 21:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71564 | Рейтинг: +11473
Заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее опасны с точки зрения распространения вируса в первые дни после заражения, когда у них еще нет внешних симптомов. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

«Люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. <...> То есть главный человек, который распространяет вирус, он внешне здоров», — предупредил Комаровский.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fad792f9a7947334055f86e



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