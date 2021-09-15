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Вас избивают, а вы хвалите

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В Башкортостане суд оштрафовал защитника Куштау за "негативные отзывы о сотрудниках правоохранительных органов".

Вас избивают, а вы хвалите


Фарита Рахматуллова признали виновным по ст.20.3.1 КоАП РФ.

Ишимбайский городской суд Башкортостана сегодня, 13 октября, оштрафовал на 5000 рублей местного активиста, защитника Куштау Фарита Рахматуллова за "унижение достоинства сотрудников правоохранительных органов и государственных структур". Его признали виновным в возбуждении ненависти, либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст.20.3.1 КоАП РФ), сообщил "Idel.Реалии" сам активист.

Дело в отношении Рахматуллова 7 октября возбудила Ишимбайская межрайонная прокуратура. В постановлении, подписанным межрайонным прокурором Степаном Чистяковым (копия имеется в распоряжении редакции), указано, что 18 марта Рахматуллов на странице во "ВКонтакте" Альфии Рахматулловой разместил видеозапись под названием "Народ проснись", в которой негативно характеризует представителей правоохранительных органов и государственных структур.

В обоснование своего постановления прокурор добавил, что "сотрудники министерства внутренних дел РФ являются отдельной социальной группой по определению".

На опубликованной видеозаписи Рахматуллов, рассуждая о неправомерных репрессиях в отношении его товарищей, активистов Григория Горового и Ильгама Янбердина, действительно, называет некоторых сотрудников силовых структур нелицеприятными эпитетами и заявляет, что они, по его мнению, фабрикуют дела против независимых общественников.

— И в прокуратуре, и на суде — точнее, на его подобии — я заявил, что вину не признаю и не отказываюсь ни от одного произнесенного мною слова. Впрочем, суд, очевидно, это и не интересовало. Мне после просмотра видео не задали ни одного вопроса. Прокурор также за весь процесс не вымолвил ни слова. В общем, там уже все было решено заранее, и я даже обжаловать смысла не вижу, — сказал "Idel.Реалии" после суда активист.

Фарит Рахматуллов уже не первый раз подвергается репрессивным санкциям со стороны властей за свою общественную деятельность. Так, в ноябре прошлого года активист был оштрафован Ишимбайским горсудом на 40 тысяч рублей за "проведение несанкционированных публичных мероприятий" — двух митингов в Ишимбае за отставку главы администрации района Азамата Абдрахманова.

В июле нынешнего года Ишимбайский горсуд оштрафовал Фарита Рахматуллова на 20 тысяч рублей за организацию "несанкционированного публичного мероприятия" — "чаепития", которое местные активисты провели на поляне у подножия шихана Куштау, обсуждая на нем текущие события.

Идель.Реалии






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  • 1 | 14.10.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71575 | Рейтинг: +11471,1
Люди - вторая нефть. Доят нещадно.



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  • Эксперт
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  • 2 | 14.10.2021, 14:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71575 | Рейтинг: +11471,1
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  • # 3 | 14.10.2021, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 4 | 14.10.2021, 19:15 | Автор: Не зарегистрирован
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До каких пор будут продолжаться двойные стандарты!



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"......В обоснование своего постановления прокурор добавил, что "сотрудники министерства внутренних дел РФ являются отдельной социальной группой по определению"...."
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Прокурор - и себя добавь в эту группу: все члены МВД РФ кормятся за счет бюджета РФ другими словами сидят на шее народа,при этом не производят никаких материальных ценностей
не имеют общественно-полезных функций вроде врачей, учителей (тоже живут за счет бюджета, но приносят пользу людям)

Фарит Рахматуллов в отличии от "униженных" членов МВД питается за свой счет.
Судья с прокурором возможно недоедают, иначе как объяснить что вырвали из рук Фарита 5 тыщ рублев?



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