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Жив, курилка: Рахимов – о предстоящей переписи, прошедшем без него Дне Республики и скандальном спектакле

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 28091 | Комментарии: 38
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Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики.

Жив, курилка: Рахимов – о предстоящей переписи, прошедшем без него Дне Республики и скандальном спектакле


Наш корреспондент позвонил первому Президенту РБ Муртазе Рахимову, чтобы поздравить его с прошедшим Днем Республики, но звонок превратился в мини-интервью по актуальным сегодня темам.

– Муртаза Губайдуллович, сегодня праздник уже не имеет того содержания, что было еще лет 15 назад. Но все же, что это для вас?

– Когда принималась Декларация и мы говорили о суверенитете Республики Башкортостан, то не имели в виду отделение от Российской Федерации. Подразумевалось, что, обладая определенной степенью самостоятельности в составе страны, Башкортостан сможет легче пройти переходный период становления современной России и сделать качественный рывок в своем развитии. Что в конечном счете и произошло. Последующие договоры с федеральным центром также были в этом ключе. Поэтому речь не об отделении от страны, а о ресурсах, которые использовались внутри региона. Это строительство дорог, школ, больниц, самостоятельная газификация села и очень многое другое. В конце концов, в принятии Декларации был свой акт исторической справедливости по отношению к башкирскому народу и всему народу Башкортостана.

– На торжественных мероприятиях республиканского уровня в этом году мы вас не увидели.

– Несмотря на возраст, это для меня и народа республики значимый день. Я бы принял в нем участие. Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание. К сожалению, от руководства республики не было даже поздравительного звонка или письма, хотя руководители других регионов поздравили. Я и нынешний руководитель Башкортостана для республики вовсе не случайные люди или временщики. В такой день очень важно сохранять и демонстрировать преемственность, связь поколений во благо людей. Я понимаю, что Глава РБ очень занятой человек, на нем большая ответственность, но его аппарат таких вещей допускать не должен.

– Муртаза Губайдуллович, ходили слухи, что вас якобы приглашали на открытие нового цементного производства «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе?

– Нет, приглашений не было. Но отмечу, что открытие этого завода – это большой успех для республики. Я очень рад, что новое современное производство появилось в республике. А с собственником компании Йозефом Ласселсбергером мы и по сей день поддерживаем теплые отношения.

– На днях стартует перепись населения. В то же время складывается впечатление о некой «холодной войне» с соседним Татарстаном. Что вы об этом думаете?

– Настоящих причин для реальных конфликтов с соседями у нас нет и не может быть. Я понимаю, что между политиками, учеными и интеллигенцией может вестись дискуссия и даже конкуренция. За умы и сердца людей всегда идет борьба. Но она не должна разворачиваться в конфликтном ключе, все должно быть спокойно и уважительно. Никто не имеет права, да и не может заставить кого-либо назвать, а главное – представить себя представителем другого народа. Это выбор каждого человека, который никак не зависит от бумажек. Любая конфронтация по этому поводу – это очень плохо.

– Вы, наверно, слышали про скандал с запретом спектакля «Сказ о Кисякбике» театра из Стерлитамака?

– Безобразная история. Если правительство вмешивается в творческую постановку, то говорить иначе нечего. Этим самым никто не сможет отменить историю. История башкирского народа очень трагическая. И героического в ней много. Если пытаться отменить историю, то, наоборот, дойдет до конфликтов. Историю надо просто знать, чтобы не допускать повторения плохого. А если говорить в общем, слишком много стало конфликтов у нас в обществе. Надо уходить от конфликтов, время и так сложное. Нелегко ведь живется народу. И не только из-за пандемии. Как говорится, надо искать то, что нас объединяет. И с уважением и мудростью относиться к людям. Это ведь наши, родные, люди. Все жители нашего родного Башкортостана. Людей надо любить, относиться по-отечески терпеливо.

– Спасибо, Муртаза Губайдуллович, еще раз вас с праздником.

– Я тоже поздравляю весь коллектив вашего издания. До свидания.

ПроУфу






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  • Эксперт
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  • 1 | 14.10.2021, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71575 | Рейтинг: +11471,1
Ваще не интересно, что там мямлит этот живой труп, укравший у своего же народа миллиарды.



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  • 2 | 14.10.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание. К сожалению, от руководства республики не было даже поздравительного звонка или письма, хотя руководители других регионов поздравили.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если это действительно правда, а не старческая забывчивость, то нет прощения руководителю РБ за такое хамское отношение к пожилому человеку! Очень Опытный



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  • 3 | 14.10.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здоровья и долгих лет жизни. Муртаза Губайдуллович!



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4

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  • Гость
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  • 4 | 14.10.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рядом с Шаймиевым, Рахимов полный лузер.



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2

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  • 5 | 14.10.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание. К сожалению, от руководства республики не было даже поздравительного звонка или письма, хотя руководители других регионов поздравили.
====================
В приличном обществе воров и самодуров не принимали, правда, современное общество не имеет принципов, приличия - это другое.



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  • 6 | 14.10.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, у кого сперли мундир с иконостасом, у Хрущева или Брежнева?
Вообще то не стоило издеваться над откосившем от армейской службы гражданина



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  • 7 | 14.10.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71575 | Рейтинг: +11471,1
Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание.
________________________________________________
Сам-то как обращался со своими оппонентами - забыл? Себе всё прощаете, другим - ничего!
Вот так и Хабиров - такой же злопамятный и мстительный, как вы, бабай, как пуйло.
По-крупному мстить не решается - люди не поймут и не одобрят, а вот исподтишка, по мелочи - с огромным удовольствием, смакуя!
Помню смешно было, как Хамитов запретил бабайке в привычную ему сауну ходить - на территории резиденции, так сколько обидок было!))))

И вот - бабай в 2018-ом отомстил Хамитову, лизнув Хабирову зад:

«Сегодня действительно большое событие. Наконец-то правительство правильно поступило, а то за 8 лет человек разрушил всю систему, которая была отработана. В целом Радий Хабиров достойный руководитель башкирского народа. Я этому очень рад и поддерживаю его. Симпатичный руководитель, молодой. Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином республики. Сейчас уже трудно сказать. Я предлагал другого, Сергея Тимофеевича (Пашина — прим. ред.) из „Газпрома“. Хозяйственник должен быть. А он же, Хамитов, занимался только экологией, больше ничего не знает. Разложил всю Башкирию, выстрелился из системы у нас. Так что смена руководителя региона большое событие», — рассказал Рахимов.

Ха-ха! 8 лет теребили тему татарин Хамитов или башкир - по маме, а тут русского Пашина назначил бы пуйло - и башкиры, да и татары - кипятком ссали бы!



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  • 8 | 14.10.2021, 14:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71575 | Рейтинг: +11471,1
Вообще то не стоило издеваться над откосившем от армейской службы гражданина
___________________________________
Где этот пидор херней со своей гнилой поговорочкой - "не служил, не мужик"?)))))



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  • 9 | 14.10.2021, 14:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4595 | Рейтинг: -352,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Бабай всё равно был лучше Хабирова. Если бы не Урал, всё нормально было бы.

Если Рауфа Рахимова возглавит республику, будет круто.



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8

  • # 10 | 14.10.2021, 15:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15965 | Рейтинг: -2235,8

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 11 | 14.10.2021, 16:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4595 | Рейтинг: -352,6
Корней
побойся бога. Хамитов самый порядочный был из всех. Оставил профицидный бюджет, КушТау сохранил. А Хабиров сразу сдал КушТау, набрал кредитов и осваивает с помощью мутных схем и личностей типа Марзаева, Беляева, Грекова. Создал кучу точек напряжения, рассорился с башкирской элитой. Я вообще никакого позитива не вижу от его деятельности.



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  • 12 | 14.10.2021, 16:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15965 | Рейтинг: -2235,8
Корней
побойся бога. Хамитов самый порядочный был из всех. Оставил профицидный бюджет
________________________________________
Ну то есть недофинансировали многие направления. Поэтому дороги были в жрпе, школы и больницы - там же.
А деньги сэкономленные куда дели? В Москву сдали.



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  • 13 | 14.10.2021, 16:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15965 | Рейтинг: -2235,8
Хамитов, в качестве руководителя, был бесполезное и никчемное существо.
Я радовался его приходу. По началу.
А он их тех, кто реки превращает в болото.



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  • 14 | 14.10.2021, 16:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 14.10.2021, 16:33 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15962 | Рейтинг: -2235,3
Корней
побойся бога. Хамитов самый порядочный был из всех. Оставил профицидный бюджет
________________________________________
Ну то есть недофинансировали многие направления. Поэтому дороги были в жрпе, школы и больницы - там же.
А деньги сэкономленные куда дели? В Москву сдали.
--------------------------
Сода при нем серами схемами ушла. "Оптимизировал" всю социалку. Лес, карьеры при нем ушли в частные руки. Порядочности у него не было.



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  • 15 | 14.10.2021, 17:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4595 | Рейтинг: -352,6
недофинансировали многие направления. Поэтому дороги были в жрпе, школы и больницы - там же.
А деньги сэкономленные куда дели? В Москву сдали
__________
Деньги в бюджете остались. С дорогами, больницами, школами нормально было.

А про КушТау что скажешь ?



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3

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  • 16 | 14.10.2021, 17:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорога только в аэропорт нормальная была.



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  • 17 | 14.10.2021, 19:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15965 | Рейтинг: -2235,8
Деньги в бюджете остались. С дорогами, больницами, школами нормально было.

А про КушТау что скажешь ?
___________________________________________
Ага, нормально. Про оптимизацию больниц, ФАПов и школ ты забыл, кажется. Дороги даже в Уфе были многие убиты.
Деньги, говоришь, в бюджете оставались? А ты почитай насколько госдолг Башкирии при Хамитове вырос. Раза в два или три.
А про Куш тау. Да, Хабиров пытался сдать Куш тау. Так не дали ему. По рукам получил. Кстати, именно приХамитове Сода ушла и аппетит у новых владельцев разгорелся. Ушли бы или Куштау или Торатау. Хамитов был тряпка, рявкнули бы, он и сдал бы, как Хабиров. Просто до рявканья дело не дошло тогда ещё. Я не хвалю Хабирова, но даже он лучше, чем Хамитов.



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  • 18 | 14.10.2021, 19:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4595 | Рейтинг: -352,6
Про оптимизацию больниц, ФАПов и школ ты забыл, кажется. Дороги даже в Уфе были многие убиты.
Деньги, говоришь, в бюджете оставались? А ты почитай насколько госдолг Башкирии при Хамитове вырос.
_________
Оптимизация - это московский трэнд. Хабиров ещё больше оптимизирует, даже до забастовок дело довёл.

Когда Хамитов отчалил в бюджете был профицид порядка 20 млд., а сейчас долги около 40 млр. Где эти денюжки ? Кто их будет возвращать, народ Башкортостана ?

А дороги, на мой взгляд как были так и есть, существенной разницы не вижу.

Срок Хабирова ещё не закончился, посмотрим что будет дальше, полноценная оценка деятельности ещё впереди.



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  • 19 | 14.10.2021, 19:41 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11229 | Рейтинг: -883,6
Когда принималась Декларация и мы говорили о суверенитете Республики Башкортостан, то не имели в виду отделение от Российской Федерации. Подразумевалось, что, обладая определенной степенью самостоятельности в составе страны, Башкортостан сможет легче пройти переходный период становления современной России и сделать качественный рывок в своем развитии. Что в конечном счете и произошло.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А что произошло? Известное дело, растырили, распродали всё.

Хамитов был тряпка, рявкнули бы, он и сдал бы, как Хабиров. Просто до рявканья дело не дошло тогда ещё. Я не хвалю Хабирова, но даже он лучше, чем Хамитов.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот и му му Хернешка=Пельмешка объявился. Хамитов получил уже растыренную республику, причём в таком положении, что вся королевская, воровская рать практически вся была на местах. Хабиров же, это второй заход на республику после МГР, это без оракульства Кухерки было очевидно, причём сразу же. Обидно, очень обидно.

Оху_хошный му му, чего молчишь о не приемлемости сослагательности. Знак вопроса не ставлю, на му му собрата как же можно тебе кукарекнуть.

Одназначно думаю, что Хернейка=Мудейка служит, и щедро окормляется, но не не знаю где именно. А может там же, как все такие в том известном фонде?



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  • 20 | 14.10.2021, 19:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 11229 | Рейтинг: -883,6
18 | 14.10.2021, 19:26 | Автор: xrul
+++++++++++++++++++++++++++
А что молодца, даже тебя иногда посещают верные мысли.



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