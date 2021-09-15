Жив, курилка: Рахимов – о предстоящей переписи, прошедшем без него Дне Республики и скандальном спектакле

Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики.Наш корреспондент позвонил первому Президенту РБ Муртазе Рахимову, чтобы поздравить его с прошедшим Днем Республики, но звонок превратился в мини-интервью по актуальным сегодня темам.– Муртаза Губайдуллович, сегодня праздник уже не имеет того содержания, что было еще лет 15 назад. Но все же, что это для вас?– Когда принималась Декларация и мы говорили о суверенитете Республики Башкортостан, то не имели в виду отделение от Российской Федерации. Подразумевалось, что, обладая определенной степенью самостоятельности в составе страны, Башкортостан сможет легче пройти переходный период становления современной России и сделать качественный рывок в своем развитии. Что в конечном счете и произошло. Последующие договоры с федеральным центром также были в этом ключе. Поэтому речь не об отделении от страны, а о ресурсах, которые использовались внутри региона. Это строительство дорог, школ, больниц, самостоятельная газификация села и очень многое другое. В конце концов, в принятии Декларации был свой акт исторической справедливости по отношению к башкирскому народу и всему народу Башкортостана.– На торжественных мероприятиях республиканского уровня в этом году мы вас не увидели.– Несмотря на возраст, это для меня и народа республики значимый день. Я бы принял в нем участие. Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание. К сожалению, от руководства республики не было даже поздравительного звонка или письма, хотя руководители других регионов поздравили. Я и нынешний руководитель Башкортостана для республики вовсе не случайные люди или временщики. В такой день очень важно сохранять и демонстрировать преемственность, связь поколений во благо людей. Я понимаю, что Глава РБ очень занятой человек, на нем большая ответственность, но его аппарат таких вещей допускать не должен.– Муртаза Губайдуллович, ходили слухи, что вас якобы приглашали на открытие нового цементного производства «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе?– Нет, приглашений не было. Но отмечу, что открытие этого завода – это большой успех для республики. Я очень рад, что новое современное производство появилось в республике. А с собственником компании Йозефом Ласселсбергером мы и по сей день поддерживаем теплые отношения.– На днях стартует перепись населения. В то же время складывается впечатление о некой «холодной войне» с соседним Татарстаном. Что вы об этом думаете?– Настоящих причин для реальных конфликтов с соседями у нас нет и не может быть. Я понимаю, что между политиками, учеными и интеллигенцией может вестись дискуссия и даже конкуренция. За умы и сердца людей всегда идет борьба. Но она не должна разворачиваться в конфликтном ключе, все должно быть спокойно и уважительно. Никто не имеет права, да и не может заставить кого-либо назвать, а главное – представить себя представителем другого народа. Это выбор каждого человека, который никак не зависит от бумажек. Любая конфронтация по этому поводу – это очень плохо.– Вы, наверно, слышали про скандал с запретом спектакля «Сказ о Кисякбике» театра из Стерлитамака?– Безобразная история. Если правительство вмешивается в творческую постановку, то говорить иначе нечего. Этим самым никто не сможет отменить историю. История башкирского народа очень трагическая. И героического в ней много. Если пытаться отменить историю, то, наоборот, дойдет до конфликтов. Историю надо просто знать, чтобы не допускать повторения плохого. А если говорить в общем, слишком много стало конфликтов у нас в обществе. Надо уходить от конфликтов, время и так сложное. Нелегко ведь живется народу. И не только из-за пандемии. Как говорится, надо искать то, что нас объединяет. И с уважением и мудростью относиться к людям. Это ведь наши, родные, люди. Все жители нашего родного Башкортостана. Людей надо любить, относиться по-отечески терпеливо.– Спасибо, Муртаза Губайдуллович, еще раз вас с праздником.– Я тоже поздравляю весь коллектив вашего издания. До свидания.