Жив, курилка: Рахимов – о предстоящей переписи, прошедшем без него Дне Республики и скандальном спектакле

Наш корреспондент позвонил первому Президенту РБ Муртазе Рахимову, чтобы поздравить его с прошедшим Днем Республики, но звонок превратился в мини-интервью по актуальным сегодня темам.
– Муртаза Губайдуллович, сегодня праздник уже не имеет того содержания, что было еще лет 15 назад. Но все же, что это для вас?
– Когда принималась Декларация и мы говорили о суверенитете Республики Башкортостан, то не имели в виду отделение от Российской Федерации. Подразумевалось, что, обладая определенной степенью самостоятельности в составе страны, Башкортостан сможет легче пройти переходный период становления современной России и сделать качественный рывок в своем развитии. Что в конечном счете и произошло. Последующие договоры с федеральным центром также были в этом ключе. Поэтому речь не об отделении от страны, а о ресурсах, которые использовались внутри региона. Это строительство дорог, школ, больниц, самостоятельная газификация села и очень многое другое. В конце концов, в принятии Декларации был свой акт исторической справедливости по отношению к башкирскому народу и всему народу Башкортостана.
– На торжественных мероприятиях республиканского уровня в этом году мы вас не увидели.
– Несмотря на возраст, это для меня и народа республики значимый день. Я бы принял в нем участие. Но, к моему недоумению, не был приглашен на торжественное заседание. К сожалению, от руководства республики не было даже поздравительного звонка или письма, хотя руководители других регионов поздравили. Я и нынешний руководитель Башкортостана для республики вовсе не случайные люди или временщики. В такой день очень важно сохранять и демонстрировать преемственность, связь поколений во благо людей. Я понимаю, что Глава РБ очень занятой человек, на нем большая ответственность, но его аппарат таких вещей допускать не должен.
– Муртаза Губайдуллович, ходили слухи, что вас якобы приглашали на открытие нового цементного производства «Ласселсбергер» в Абзелиловском районе?
– Нет, приглашений не было. Но отмечу, что открытие этого завода – это большой успех для республики. Я очень рад, что новое современное производство появилось в республике. А с собственником компании Йозефом Ласселсбергером мы и по сей день поддерживаем теплые отношения.
– На днях стартует перепись населения. В то же время складывается впечатление о некой «холодной войне» с соседним Татарстаном. Что вы об этом думаете?
– Настоящих причин для реальных конфликтов с соседями у нас нет и не может быть. Я понимаю, что между политиками, учеными и интеллигенцией может вестись дискуссия и даже конкуренция. За умы и сердца людей всегда идет борьба. Но она не должна разворачиваться в конфликтном ключе, все должно быть спокойно и уважительно. Никто не имеет права, да и не может заставить кого-либо назвать, а главное – представить себя представителем другого народа. Это выбор каждого человека, который никак не зависит от бумажек. Любая конфронтация по этому поводу – это очень плохо.
– Вы, наверно, слышали про скандал с запретом спектакля «Сказ о Кисякбике» театра из Стерлитамака?
– Безобразная история. Если правительство вмешивается в творческую постановку, то говорить иначе нечего. Этим самым никто не сможет отменить историю. История башкирского народа очень трагическая. И героического в ней много. Если пытаться отменить историю, то, наоборот, дойдет до конфликтов. Историю надо просто знать, чтобы не допускать повторения плохого. А если говорить в общем, слишком много стало конфликтов у нас в обществе. Надо уходить от конфликтов, время и так сложное. Нелегко ведь живется народу. И не только из-за пандемии. Как говорится, надо искать то, что нас объединяет. И с уважением и мудростью относиться к людям. Это ведь наши, родные, люди. Все жители нашего родного Башкортостана. Людей надо любить, относиться по-отечески терпеливо.
– Спасибо, Муртаза Губайдуллович, еще раз вас с праздником.
– Я тоже поздравляю весь коллектив вашего издания. До свидания.
ПроУфу
Жив, курилка: Рахимов – о предстоящей переписи, прошедшем без него Дне Республики и скандальном спектакле
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