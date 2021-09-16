Такая и людям жить запретит, лишь бы статистику не портили

А ведь первоначально женщины не имели избирательных прав!!! Везде одн ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
8 | 24.09.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
Рейтинг: +4 Иннокентий Иванов
Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что ...
15.10.2021 37127 5
Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически ...
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Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики. ...
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В Башкортостане суд оштрафовал защитника Куштау за "негативные отзывы о ...
14.10.2021 30000 13
Дмитрий Михайличенко: «шестерки» пытаются показать значимость и делают то, что ...
15.10.2021 28041 5
Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически ...
15.10.2021 15622 10
Первый Президент Башкирии высказался по актуальным проблемам республики. ...
14.10.2021 23503 70
В Башкортостане суд оштрафовал защитника Куштау за "негативные отзывы о ...
14.10.2021 26716 13
Десятки пассажиров не смогли выехать из Уфы из-за новых коронавирусных ...
13.10.2021 16116 34
Башкирия отметила очередную годовщину суверенитета. Политолог, доктор ...
13.10.2021 23906 6
Агрессивный уфимец напал с газовым баллончиком на защитников памятника Салавату ...
12.10.2021 41203 20
11 октября 2018 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку, а в регион ...
11.10.2021 12709 34
Верховный суд Башкортостана принял к рассмотрению иск группы граждан, ...
11.10.2021 41831 28
Андрей Потылицын: "На выборах будет много скандалов, но "единороссы" будут ...
16.09.2021 41458 5
Родители школьников потребовали от чиновников объяснить руководству учебных ...
16.09.2021 38756 11
Известный татарский публицист Башкортостана Карим Яушев рассказывает проекту ...
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«Единая Россия» из-за установки одного светофора в Уфе организовала ...
17.09.2021 34495 90
Такая и людям жить запретит, лишь бы статистику не портили
Раздел: Политика | Просмотры: 29833 | Комментарии: 10