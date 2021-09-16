Такая и людям жить запретит, лишь бы статистику не портили

Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически писать о медиках.Об этом врач-неонатолог, создатель и медицинский директор центра абилитации «Любимый малыш», кандидат медицинских наук Файруза Латыпова сказала на итоговой встрече главы региона Радия Хабирова с уходящим составом совета по правам человека, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа».По словам Латыповой, журналисты регулярно пишут о том, что по вине медиков кто-то умер или получил инфекцию, «будто врачи каждый день ходят на работу, чтобы занести кому-то инфекцию», и таким образом журналисты влияют на состояние врачей, которые работают в тяжелых условиях пандемии.