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Такая и людям жить запретит, лишь бы статистику не портили

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Доктор Файруза Латыпова предложила подумать над запретом журналистам критически писать о медиках.

Такая и людям жить запретит, лишь бы статистику не портили


Об этом врач-неонатолог, создатель и медицинский директор центра абилитации «Любимый малыш», кандидат медицинских наук Файруза Латыпова сказала на итоговой встрече главы региона Радия Хабирова с уходящим составом совета по правам человека, сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа».

По словам Латыповой, журналисты регулярно пишут о том, что по вине медиков кто-то умер или получил инфекцию, «будто врачи каждый день ходят на работу, чтобы занести кому-то инфекцию», и таким образом журналисты влияют на состояние врачей, которые работают в тяжелых условиях пандемии.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 15.10.2021, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
Какая же она дура! Прославилась своей глупостью во время попытки строительства дельфинария, и продолжает демонстрировать свою глупость сейчас!

В августе врач офтальмолог чуть не оставила меня без зрения, посчитав, что поставленный мной самой и врачом глазного травмпункту диагноз "халязион"(в общем-то безобидная шишка на веке без каких либо последствий для зрения - косметический дефект в общем-то) - не верный и поставила свой - гордеолум - ячмень(блин, а я ведь ей говорила, что нет болезненных ощущений совсем!!! Это когда ячмени были безболезненными и без покраснений, но она увидела там аж две назревающие головки! Невестка сфотографировала мой глаз и мы на огромном экране искали эти головки и не нашли!!!). И назначила прикладывать к нему мазь левомеколь. Она не помогала, естественно, но на третий день попала таки на роговицу и я получила ожог. Стал развиваться конъюктивит, но попасть к врачу я могла только по ее записи - спустя почти неделю. Я отругала ее, сказав, что меня из травмпункта прислали к вам вне записи, чтобы вы дали мне направление на операцию халязиона в глазную клинику, а вы устроили мне экзекуцию. В результате она дала мне направление, без которого халязион в глазной клинике не оперировали, но - дальше больше! Вместо того, чтобы отложить операцию на халязион - и заняться лечением конъюктивита - в глазной клиники провели экстренно удаление халязиона - а лечить последствие удаления и конъюктивит одновременно - НЕЛЬЗЯ. В общем конъюктивит захватил второй глаз и развилась светобоязнь.
Все это длилось месяц, а закончилось хоть и выздоровлением, но из-за огромного количества различных капель - дерматитом вокруг глаз - еще на пару недель. Не успел пройти дерматит глаз - начался ковид. В общем август-сентябрь в этом год для меня не самые удачные месяцы))))
И да - не вздумайте писать плохо про врачей!!! Чтобы они не натворили - всем молчать в трАпочку, как грит бацка.



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  • 2 | 15.10.2021, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня в старых статьях УЖа появилось 13 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 8 из них мои! Очень Опытный



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  • 3 | 15.10.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Латыповой, журналисты регулярно пишут о том, что по вине медиков кто-то умер или получил инфекцию,
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________ Если журналисты пишут правду, то почему им надо это запрещать? А вот если врут, то подайте в суд и оштрафуйте на кругленькую сумму! Так же решения судов надо широко осветить в СМИ, так сказать "прославить" врунов, как на УЖе "прославили" убогую - старую врушу! После того, как несколько заплатят, то сразу врать перестанут! Очень Опытный



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  • 4 | 15.10.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.10.2021, 11:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71577 | Рейтинг: +11469,1
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________ Убогая! Халязион может быть спровоцирован синдромом сухого глаза, так что ты меньше бы в монитор пялилась на всякий случай! Очень Опытный



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  • 5 | 15.10.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
Тебя, пидорас спросить забыла)))))))

Читай внимательней - нет халязиона - удалили его!
Если я сама сумела поставить себе ВЕРНЫЙ диагноз - неужели у меня ума не хватит почитать о том, чем он грози?
В инете даже сказано, что может развиться астигматизм, но офтальмологи в травмпункте сказали - нет! Не развивается.
У подруги, у 5-летней внучки, как оказалось такая же фигня на веке, она не знала что это. Я ей объяснила. Операция легкая, практически безболезненная, занимает минуты 3, не больше. Больно только во время первого укола ледокаина - иглу вводят под шишку, второй укол уже менее болезненный. А потом - вообще ничего не чувствуешь и после того, как укол отошел. И главное - никакого шрама нигде я не нашла, даже внутри века со стороны глазного яблока. Было немного крови на повязке и все.



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  • 6 | 15.10.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.10.2021, 12:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71578 | Рейтинг: +11469
Тебя, пидорас спросить забыла)))))))

Читай внимательней - нет халязиона - удалили его!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Халязион - это не аппендицит, он может быть и много раз! Ну до чего же ты глупа!!! Очень Опытный



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  • 7 | 15.10.2021, 13:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
А может и не быть - на разу, ни повторно!

Как ты надоел, идиот!



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  • 8 | 15.10.2021, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.10.2021, 13:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71579 | Рейтинг: +11469
А может и не быть - на разу, ни повторно!

Как ты надоел, идиот!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Конечно может и не быть! У меня пока ни разу не было, например! Тьфу-тьфу-тьфу! Но писали-то конкретно о тебе, а у тебя уже был и ты не застрахована от рецидивов! Ну до чего же ты глупа!!! Очень Опытный



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  • 9 | 15.10.2021, 14:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А ты, пидорас, не застрахован, как от первичного, так и от последующих!

Ну не идиот ли?!



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  • 10 | 15.10.2021, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.10.2021, 14:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71580 | Рейтинг: +11467,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А ты, пидорас, не застрахован, как от первичного, так и от последующих!

Ну не идиот ли?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Убогая! Естественно никто не застрахован, я это и пишу! Ну до чего же ты глупа!!! И что ты так нервничаешь-то? Все болезни от нервов ...! Очень Опытный



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