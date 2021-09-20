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Воры будут фестивалить, а рабам не купить еды без клейма

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Рустем Ахмадинуров: Мы можем сравнить ситуацию с соседями – Самарской, Свердловской, Челябинской областями.

Воры будут фестивалить, а рабам не купить еды без клейма


Несмотря на антиковидные ограничения, власти Башкирии не намерены отказываться от фестивального календаря. 18 октября в Уфе начнет работу очный этап Международного волонтерского лагеря. Участниками стали представители России, Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикия, Индии, Замбии, Ганы, Уганды и Алжира.

Между тем, руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров не считает, что череда летних федеральных и международных мероприятий, прошедших в Башкирии, повлияла на ковидную статистику.

— Мы можем сравнить ситуацию с соседями – Самарской, Свердловской, Челябинской областями. У них также сопоставимо возросло количество заболевших, поэтому говорить, что это повлияло кардинально, я бы не стал, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха».

Объясняя необходимость проведения Всемирной Фольклориады, он заметил, что решение о проведении принимали международные и федеральные структуры, а к самому мероприятию готовились два года.






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  • 1 | 17.10.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ахмадинуров как всегда в легком жанре, слабоват падонок в мыслительном процессе. Его надо отправить в ковидгоспиталя руками раздавать больным агитационные листки, или на кладбища съездить и пообщаться с родственниками усопших от ковид 19.
Заниматься словесным анонизмом с трибунки любой идиот может, а вот осознать что вокруг эпидемия и люди будут умирать ещё больше не каждый лишь может. Рождённый ползать, будет лизать зад и пролезет без вазелина.



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  • 2 | 17.10.2021, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тоже мне авторитет ! Если б были способности работать (умственно либо физически ),не шел бы в общественной организации языком молоть .



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  • 3 | 17.10.2021, 17:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71581 | Рейтинг: +11466,2
Не мешайте власть предержащим развлекаться! Вкусно пить-есть(в Казахстане только 7,5 лямов прожрали!)
Про пир во время чумы все слышали. Патрициям скучно без зрелищ, а уж без черной икры за бюджетный счет - и подавно



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  • 4 | 17.10.2021, 19:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня днём в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет! Очень Опытный



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  • 5 | 17.10.2021, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять предлагаю способ борьбы с идиотами-антиваксерами: с 1.01.2022 года всех не привитых и не имеющих официальный медотвод лечить от ковида и его осложнений только платно, как в стационарах, так и в поликлиниках! Хватит миндальничать с идиотами, которые не хотят оберегаться от коронавируса! В волонтёрский лагерь приедут вакцинированные, многие теми вакцинами, на которые местная либерастня молится! Или тупая либерастня и тем вакцинам тоже не доверяет? При проведении волонтёрского лагеря будут строго соблюдаться все противоэпидемические требования! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 6 | 17.10.2021, 21:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15992 | Рейтинг: -2236,1
Не мешайте власть предержащим развлекаться! Вкусно пить-есть(в Казахстане только 7,5 лямов прожрали!)
Про пир во время чумы все слышали. Патрициям скучно без зрелищ, а уж без черной икры за бюджетный счет - и подавно
______________________________________
Странно слышать от тебя подоьное.
Ты же вспоминаешь, как лучшие свои годы, когда мы всей страной нашли и вляпались в эту грязь.



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  • 7 | 17.10.2021, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совершенно не понятно кто же воспитал такого странного человека! Рустем казался нормальным, может немного импульсивным но в целом адекватным. Но теперь, особенно в свете последних его высказываний кажется сильно ошибался. Ахмадинуров однозначно чего то хочет, походу больше власти и денег, причём методы достижения стали малоэтичными. Удачи ему и долгих лет!Спину пусть бережёт.



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