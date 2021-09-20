Воры будут фестивалить, а рабам не купить еды без клейма

Рустем Ахмадинуров: Мы можем сравнить ситуацию с соседями – Самарской, Свердловской, Челябинской областями.Несмотря на антиковидные ограничения, власти Башкирии не намерены отказываться от фестивального календаря. 18 октября в Уфе начнет работу очный этап Международного волонтерского лагеря. Участниками стали представители России, Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикия, Индии, Замбии, Ганы, Уганды и Алжира.Между тем, руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров не считает, что череда летних федеральных и международных мероприятий, прошедших в Башкирии, повлияла на ковидную статистику.— Мы можем сравнить ситуацию с соседями – Самарской, Свердловской, Челябинской областями. У них также сопоставимо возросло количество заболевших, поэтому говорить, что это повлияло кардинально, я бы не стал, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха».Объясняя необходимость проведения Всемирной Фольклориады, он заметил, что решение о проведении принимали международные и федеральные структуры, а к самому мероприятию готовились два года.