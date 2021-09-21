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Фашизм от Белого дома Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 43085 | Комментарии: 33
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«Хабиров, постыдись!» В Башкирии возмутились жесткому задержанию полицией непривитой бабушки.

Фашизм от Белого дома Башкирии


Накануне в соцсетях появилось видео с жестоким задержанием непривитой бабушки 65+ в Стерлитамаке. Полицейские не допустили ее в автобус «Кумертау – Уфа» и даже составили на нее штраф. Видео, как ее волочат, попало в соцсети.

Жители возмутились, называя действия полиции слишком жестокими:

«Ай, красавцы! Пресекли вопиющее правонарушение! Ордена всем, и верховному Радию! Башкирия в «топе»! – пишет Валерий Богданов.

«Школы охранять от отморозков у них средств нет, а в каждый ТЦ по 2 штуки ставить, чтобы справки проверять, нашлись!» – возмущается Александр Бобылев.

«Фашизм», – коротко пишет Клавдия Захарченко-Котенко.

«Хабиров, постыдись, как ты с пожилыми обращаешься», – сетует Виктория Акулинина. «Аккуратно домой надо сопроводить женщину, а не грубо волочить по земле», – пишет Зиля Абайдуллина.

«Для пожилых сидеть дома – это практически смерть, суставы закостенеют за месяц и ходить не смогут. Это тоже самое, как после перелома разрабатывать суставы. Зря стариков обижают», – комментирует другой пользователь.

Однако все не так однозначно. Есть мнения, что женщина сама устроила излишнюю истерику:

«Бабушка ухоженная, хорошо одетая, у нее истерика, или она больная? Люди в форме ее поднимают, она сопротивляется, другая вопит снимает, ничего не понятно!» – комментирует Наталия Бирюкова.

Есть мнения, что пожилым все же лучше сидеть дома, так лучше для их здоровья:

«Раз сказано сидеть дома, значит, так и должно быть. Это же для их здоровья!» – говорит пользователь Алсу Исанбаева.

Напомним, это не первое жесткое задержание пенсионеров в Башкирии. Ранее мы писали о задержании дедушки в торговом центре Демы. Ранее на видео попало задержание другого пожилого мужчины, в Давлеканово, тогда пенсионер переходил рельсы в неустановленном месте и его жестоко заломили.

К слову, в полиции говорят, что бабушка в Стерлитамаке сама «игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта». По указу Хабирова, пожилая женщина 65+ должна была либо иметь сертификат или прочие документы, подтверждающие антитела, либо не посещать общественные места.

Уровень агрессии и рост тревожности среди граждан мы попросили прокомментировать психолога Республиканского Психотерапевтического центра. Психолог назвала причины и дала рекомендации, как снизить свой уровень тревожности.

ПроУфу






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  • 1 | 19.10.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен, законы нужно исполнять, а наши старики они ещё те упрямцы, которых нужно поискать. Но в этом законе, где нельзя не привитым ездить в междугороднем транспорте, не всё понятно. Почему в городском транспорте, как килька в банке, можно ездить хоть целый день???? Россию умом не понять...



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1

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  • 2 | 19.10.2021, 12:53 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 703 | Рейтинг: +206,5
Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус (в ее же интересах ее не допускать), а то, как это делается: жестко, злобно, враждебно.



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  • 3 | 19.10.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71586 | Рейтинг: +11465,3
Всегда думаю в подобных случаях, а если бы на месте этой женщины - была мать Хабирова, матери этих ретивых полицаев, матери других высокопоставленных чиновников? Ну и соответственно на месте пожилых мужчин - их отцы.
Пожилой человек, к нему совсем другой подход нужен! Не физическое воздействие - это уж точно!



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 19.10.2021, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71586 | Рейтинг: +11465,3
И еще - почитайте, что говорит эта женщина, как было на самом деле:

Женщина рассказала, что планировала поехать в Уфу, чтобы разобраться с квитанциями по ЖКХ. Когда покупала билет на сайте, никто не сказал о необходимости при себе иметь QR-код о пройденной вакцинации.
– Главное – нигде нет никаких объявлений. Ни до посадки, ни во время посадки. Даже в электронном билете нет, чтобы я предъявляла какие-то документы. – рассказывает Валентина Звонорева.
По словам пенсионерки, кондуктор сначала впустила женщину в автобус. Неприятная ситуация началась, когда кондуктор пошел повторно, и у бабушки не оказалось QR-кода. На просьбу женщины объяснить, что от нее требуют, кондуктор начал выгонять и грозиться вызвать полицию.
По словам Валентины Звоноревой, пришедший на вызов полицейский не показал удостоверение. Стал выгонять и просто выбросил вещи женщины из автобуса.
– Он меня схватил за «шкирку» и потянул на выход. А там узко, я там запнулась своими больными ногами, потому что у меня эпилепсия, астма. Я сразу задохнулась, а он меня тянет. Волоком он меня потащил. Потащил он меня с одного края автовокзала и до конца опорного пункта, – рассказывает о произошедшем пенсионерка.
___________________________________
Там еще есть фото справки о полученных многочисленных повреждениях - синяках, ушибах.

То есть - никаких предупреждений НИГДЕ пенсионерка не встретила, потратила деньги на билеты и до автовокзала, и до Уфы, хотя при нажатии на кнопку "оформить" - должно выскакивать предупреждение - крупно и ярко о том, что для поездки требуется сертификат о вакцинации или о перенесенной болезни! И кнопки - имеется или нет. Тогда, если человек нажал на кнопку, что имеется - только тогда покупка билета должна оформляться, а на самом билете тоже крупно - напоминание - не забыть взять с собой сертификат или справку.
Она могла просто не знать об этих требованиях, а интернет-касса автовокзала или Башавтотранса её об этом не предупредила и женщина потеряла не только время, но и деньги! Ведь потраченные ею на билет до Уфы средства ей никто возвращать не собирается. А 300 рублей для пенсионера не маленькие деньги! Особенно, если пенсия 9600(минималка).



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  • 5 | 19.10.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причём тут Хабиров, ваш Путин заявил: Я отвечаю за всё! Т.е.претензии к нему!
Путин уходи!



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  • 6 | 19.10.2021, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабку не жаль, сама нарывалась душевно, съемка проведена профессионально. Хайп ловят, но полицейские тоже молодцы, ордена и медали каждому. Власти с ума выжили, школы работают, вузы работают, а эпидемия идёт полным ходом. Убивают мелкий бизнес, у населения денег уже нет, следующий локдаун будет последний, потом будет такая борьба с короновирусом, что камня на камне не останется.



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  • 7 | 19.10.2021, 15:52 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41021 | Рейтинг: +5076,7
Тащить и не пущать

Из рассказа «Будка» (1868) писателя-народника Глеба Ивановича Успенского (1843—1902). Главный герой рассказа — будочник Мымрецов. то есть постовой полицейский . Его обязанности, как пишет Г. И. Успенский, «состояли в том, чтобы, во-первых, „тащить“ и, во-вторых, „не пущать“; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали».

Фраза-символ полицейского произвола и самоуправства (презрит., неодобр.).



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  • 8 | 19.10.2021, 16:01 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41021 | Рейтинг: +5076,7
«Я могу работать слесарем, могу дворником»: Ростислав Мурзагулов признался, что ищет работу
18:08, 01 октября 2021 | c10382 Наталья ВЯЗОВКИНА
Скандально известный экс-политик рассказал о ситуации, в которой оказался, когда «ушел отовсюду»

Сегодня в информационном поле появилась новость о том, что экс-пиарщику Радия Хабирова и экс-председателю общественной палаты РБ Ростиславу Мурзагулову прочат должность представителя АНО Конгресс-бюро
Республики Башкортостан в Турции. Как сообщил источник Пруфы.рф, для скандального политика это назначение стало бы своеобразной ссылкой. В разговоре с журналистом издания Натальей Вязовкиной Ростислав не только опроверг новость о возможном назначении, но и откровенно рассказал о ситуации, в которой оказался после того как «ушел отовсюду».
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Лучше слесарем. И писать вторую часть : "Малай всея Башкирия" .Про Радия.



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  • 9 | 19.10.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.10.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен, законы нужно исполнять, а наши старики они ещё те упрямцы, которых нужно поискать. Но в этом законе, где нельзя не привитым ездить в междугороднем транспорте, не всё понятно. Почему в городском транспорте, как килька в банке, можно ездить хоть целый день???? Россию умом не понять...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А Вы предлагаете запретить ездить в ОТ по городу что ли? Давайте конструктивно критиковать, т.е. после критики давать свои "гениальные" предложения! По хорошему бы надо запретить, но это полностью остановит жизнь в городе и это не реально, поэтому с чем-то приходится мириться! Из двух зол умный человек всегда выберет меньшее, если нет третьего варианта! Очень Опытный



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  • 10 | 19.10.2021, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 19.10.2021, 12:53 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 72 | Комментарии: 702 | Рейтинг: +206,1
Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус (в ее же интересах ее не допускать), а то, как это делается: жестко, злобно, враждебно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
„Доброе слово и хороший револьвер действуют лучше чем просто доброе слово“ (Аль Капоне) Карим! А как вывести из автобуса нарушителя, если он отказывается выполнять законные требования должностных лиц и сотрудников полиции? Расскажите про свой способ! Если критикуете, то предлагайте! Очень Опытный



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  • 11 | 19.10.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.10.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71585 | Рейтинг: +11465,7
Всегда думаю в подобных случаях, а если бы на месте этой женщины - была мать Хабирова, матери этих ретивых полицаев, матери других высокопоставленных чиновников? Ну и соответственно на месте пожилых мужчин - их отцы.
Пожилой человек, к нему совсем другой подход нужен! Не физическое воздействие - это уж точно!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убргая! Расскажи о своём подходе, когда человек не хочет выходить из автобуса! Критикуя предлагай! Очень Опытный



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  • 12 | 19.10.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71586 | Рейтинг: +11465,3
Расскажи о своём подходе, когда человек не хочет выходить из автобуса! Критикуя предлагай!
____________________________________
1. Расспросить - как так получилось, что она не была в курсе того, что без сертификата нельзя ездить на междугороднем транспорте?
2. Узнав, что виной всему нерасторопность владельцев сайта по продаже билетов - пригласить администратора автовокзала и добиться извинений от имени транспортной организации и - главное - возврата денег ПОЛНОСТЬЮ всей суммы.
3. Объяснить, что на линии контролеры, и, если, они обнаружат пассажира без сертификата, то оштрафуют и водителя, и компанию. И все равно снимут ее с рейса - уже, возможно, в чистом поле, откуда она не сможет вернуться или доехать до Уфы опять таки из-за отсутствия сертификата и придется добираться либо такси, либо попуткой, что не всегда безопасно.
Алгоритм ясен?
С этим могла справиться кондуктор-контролёр, если бы ее научили, как собаку Павлова. И запретили бы хамить, чтобы не заводить пострадавшую в этой ситуации женщину. Соглашаться с тем, что это безобразие, что сайт продал билет, не предупредив о том, что без сертификата автобус ее не возьмет на борт. А контролер - хабалка, просто накинулась на невинную жертву, как цербер. А полицаи и того хуже - да чтоб с их родителями так же обошлись, раз они таких мразей воспитали!
Сами-то себя представьте в такой ситуации!



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немножко логических уравнений:
согласно представлению люде



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немножко логических уравнений:
согласно представлению людей путина (госчиновников типа Хабирова )

привитый не заразится сам и не заразит никого
переболевший сам не заразится и не заразит никого

непривитый заразится сам и заразит непривитого
непереболевший заразится сам и заразит непереболевшего

Старушка может заразится сама от непривитого и заразить непривитого

Привитым нечего беспокоится: они в автобусе не заразятся и не заразят никого.

Предположим кто-то решил непрививаться; непривитый по мнению людей Путина неопасен для привитых.
Тогда же зачем непривитую таскать за шиворот? Ведь она неопасна для привитых людей Путина и самого привитого Путина и ходящего без маски Хабирова?

Привитый Путин почему-то на 2 недели самоизолировался в бункере, только из-за необходимости видеть Эрдогана вылез из бункера.

Если Путин привился - почему Путин и его люди боятся заразиться?
У Путина в окружении был некто больной ковидом: Путина внезапно забыл что был привит,и на 2 недели залез в бункер.

Путин не верит что вакцина помогает от короновируса.
Тогда зачем он вакцинировался?
Можем ли мы достоверно знать что Путин вакцинировался? Мы знаем об этом только с его слов. Слово Путина не имеет никакой достоверности и ценности .
Люди Путина уже драконовскими методами заставляют население прививаться, хотя сами нисколько не верят что вакцина помогает.
Если вакцинированный человек умирает от ковида - и не один из людей Путина не понес ответственности за смерть людей привитых от короновируса.

Хотелось бы знать - 1) с какой целью людей заставляют прививаться вакциной в эффективность которого не верит ни один чиновник,
2) почему до сих не осужден ни один чиновник за смерть вакцинированных граждан?



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  • 15 | 19.10.2021, 18:21 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 703 | Рейтинг: +206,5
"А как вывести из автобуса нарушителя, если он отказывается выполнять законные требования должностных лиц и сотрудников полиции? Расскажите про свой способ! Если критикуете, то предлагайте!"
-----------------------------------
Знаете, если я критикую гарнир к какому-нибудь блюду в столовой, я не обязан учить поваров как лучше приготовить. Это дело старших поваров. Точно так же, любой имеет право высказать недовольство действиями силовиков, если они борзеют, и не учить их, беря на себя функции их начальства. Они должны учить и наставлять. Это их обязанность.



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  • 16 | 19.10.2021, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 19.10.2021, 18:16 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4856 | Рейтинг: -331
немножко логических уравнений:
согласно представлению людей путина (госчиновников типа Хабирова )
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кеша! Всё, что ты понаписал, взято из твоей больной головы, а не со слов специалистов! Очень Опытный



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  • 17 | 19.10.2021, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
15 | 19.10.2021, 18:21 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 72 | Комментарии: 703 | Рейтинг: +206,1
"А как вывести из автобуса нарушителя, если он отказывается выполнять законные требования должностных лиц и сотрудников полиции? Расскажите про свой способ! Если критикуете, то предлагайте!"
-----------------------------------
Знаете, если я критикую гарнир к какому-нибудь блюду в столовой, я не обязан учить поваров как лучше приготовить. Это дело старших поваров. Точно так же, любой имеет право высказать недовольство действиями силовиков, если они борзеют, и не учить их, беря на себя функции их начальства. Они должны учить и наставлять. Это их обязанность.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Карим! А как Вы критикуете гарнир? Наверняка Вы говорите, что именно Вам в нём не нравится, а не просто кидаетесь в поваров тарелками, потому что так делает только психически больные! Например: Вы говорите, что гарнир пересолён или наоборот, т.е. требуете, чтобы соль в следующий раз была в гарнире в другой пропорции! Если говорите что недоварено или переварено, то это значит, что требуете от поваров изменить продолжительность приготовления гарнира! И т.п.! Это всё конкретные претензии и конкретное изменение в приготовлении гарнира, которое Вы и требуете! Так что там Вы критикуя предлагаете! Так что и предлагайте как вывести из автобуса нарушителя, если критикуете! Очень Опытный



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  • 18 | 19.10.2021, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё тебе тупое чмОО не понятно? всё уже давно разложили по полочкам - научитесь говорить с людьми. Объявляйте , рассказывайте . встречайтесь... нет ты как мандавошка будешь блять крутиться на йуху... сука. старый ты 3.14дор отсосиновик
турк



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Со специалистами у меня как раз нет противоречий: но ни один специалист не принимает государственных решений,
решения вопреки мнению специалистов принимают госчиновники.

Ни один специалист не гарантирует эффективности вакцины: но чиновники вопреки мнению специалистов насильно заставляют людей прививаться.
Если привитый умирает - за это ни один чиновник не несет ответственности.

В Башкирии более 270 судебных участков.
С марта 2010 года трендов судебных решений стала статья КоАП РФ 20.6.1.
Каждый день (исключая субботу и воскресение) по этой статье осуждают от 10 до 20 человек.
Если с каждого участка осуждать по КоАП РФ 20.6.1. по 10 человек с каждого участка на штраф 5000 тысяч рублей, то в Башкортостане еженедельно осуждаются по 2700 чел на общую сумму 67,5 млн рублей:

за год это 140 тысяч человек оштрафованных на общую сумму 3,51 миллиарда рублей (три миллиарда пятьсот десять рублей ) - только по Башкортостану.
Чиновники конкретно "поставили на бабло" целую страну, однако ни один чиновник ещё не понес ответственности, ни один чиновник не заплатил ни одного рубля штрафа ни по КОАП 20.6.1, ни за заражение вакцинированных, ни за смерть насильно вакцинированных людей.

Специалист разве может рекомендовать вакцинацию по согласию,а кто его будет слушать?
если вакцинировать насильно, то добровольцев надо вакцинировать по списку добровольцев, принудительно вакцинированные должны вакцинироваться по принудительному списку, с вытекающей отсюда ответственностью конкретного местного местного чиновника за смерть человека прошедшего принудительную вакцинацию.

Не надо сюда приплетать специалистов: часть специалистов вакцинируются вынужденно по произволу абсолютно безответственных госчиновников которые за последние 20 лет никогда не отвечали за свои решения.



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19 | 19.10.2021, 19:27 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4857 | Рейтинг: -331

Если с каждого участка осуждать по КоАП РФ 20.6.1. по 10 человек с каждого участка на штраф 5000 тысяч рублей, то в Башкортостане (еженедельно -) осуждаются по 2700 чел на общую сумму 67,5 млн рублей:
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ежедневно осуждается 2700 человек на сумму 13,5 миллиона рублей
еженедельно осуждается 13500 человек на сумму 67,5 миллионов рублей



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