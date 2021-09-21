Фашизм от Белого дома Башкирии

«Хабиров, постыдись!» В Башкирии возмутились жесткому задержанию полицией непривитой бабушки.Накануне в соцсетях появилось видео с жестоким задержанием непривитой бабушки 65+ в Стерлитамаке. Полицейские не допустили ее в автобус «Кумертау – Уфа» и даже составили на нее штраф. Видео, как ее волочат, попало в соцсети.Жители возмутились, называя действия полиции слишком жестокими:«Ай, красавцы! Пресекли вопиющее правонарушение! Ордена всем, и верховному Радию! Башкирия в «топе»! – пишет Валерий Богданов.«Школы охранять от отморозков у них средств нет, а в каждый ТЦ по 2 штуки ставить, чтобы справки проверять, нашлись!» – возмущается Александр Бобылев.«Фашизм», – коротко пишет Клавдия Захарченко-Котенко.«Хабиров, постыдись, как ты с пожилыми обращаешься», – сетует Виктория Акулинина. «Аккуратно домой надо сопроводить женщину, а не грубо волочить по земле», – пишет Зиля Абайдуллина.«Для пожилых сидеть дома – это практически смерть, суставы закостенеют за месяц и ходить не смогут. Это тоже самое, как после перелома разрабатывать суставы. Зря стариков обижают», – комментирует другой пользователь.Однако все не так однозначно. Есть мнения, что женщина сама устроила излишнюю истерику:«Бабушка ухоженная, хорошо одетая, у нее истерика, или она больная? Люди в форме ее поднимают, она сопротивляется, другая вопит снимает, ничего не понятно!» – комментирует Наталия Бирюкова.Есть мнения, что пожилым все же лучше сидеть дома, так лучше для их здоровья:«Раз сказано сидеть дома, значит, так и должно быть. Это же для их здоровья!» – говорит пользователь Алсу Исанбаева.Напомним, это не первое жесткое задержание пенсионеров в Башкирии. Ранее мы писали о задержании дедушки в торговом центре Демы. Ранее на видео попало задержание другого пожилого мужчины, в Давлеканово, тогда пенсионер переходил рельсы в неустановленном месте и его жестоко заломили.К слову, в полиции говорят, что бабушка в Стерлитамаке сама «игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта». По указу Хабирова, пожилая женщина 65+ должна была либо иметь сертификат или прочие документы, подтверждающие антитела, либо не посещать общественные места.Уровень агрессии и рост тревожности среди граждан мы попросили прокомментировать психолога Республиканского Психотерапевтического центра. Психолог назвала причины и дала рекомендации, как снизить свой уровень тревожности.