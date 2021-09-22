Дни рабочие, но без зарплаты: Вот у Путина денег и просите

Власти Башкирии решили ограничиться семидневным общефедеральным периодом нерабочих дней.Оперштаб Башкирии принял решение о том, что дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в республике вводить не планируется. Ранее республика попала в перечень регионов со сложной ковидной статистикой.Как отметил на заседании в правительстве региона вице-премьер – министр здравоохранения Максим Забелин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике тяжёлая, но стабильная. Темпы вакцинации постепенно растут, по ним Башкортостан находится в пятёрке регионов-лидеров в стране. За прошедшие сутки прививку сделали 36 886 человек, из них 22 561 – первым компонентом. Всего первым компонентом в республике привиты 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 766 человек.Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкортостане по состоянию на 20 октября составляет 78 805 человек. За сутки подтвердили 668 новых случаев заражения COVID-19.***Из-за ситуации с коронавирусом в России президентом страны Владимиром Путиным было принято решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В этот период за россиянами будет сохранена заработная плата. Соответствующий документ будет подписан сегодня. Как именно работодатели должны будут оплатить нерабочие дни, включая 4 ноября, «Вечерней Москве» рассказал юрист Илья Глушко.— Работодатели будут искать возможность нарушить ваши права в угоду своих. Это обычная практика. Поэтому рекомендую в обязательном порядке знать, как себя вести с работодателем и как защититься. Привлекать к сверхурочной работе сотрудников можно только с их письменного согласия. Оплата сверхурочной работы производится по правилам статьи 152 ТК РФ: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие два часа — в двойном, — предупредил юрист.По его мнению, заставить сотрудника трудиться в нерабочие дни нельзя. Поэтому Глушко посоветовал россиянам постараться договориться с работодателем и по возможности перевестись на дистанционную работу в эти дни, если деятельность предприятия будет продолжена. Также юрист уточнил, что за нерабочие дни с 1 по 3 ноября и 5 ноября сотрудники все равно получат зарплату в обычном размере. Тем, кому придется выйти на работу 4 ноября, в праздник Дня народного единства, работодатели должны будут оплатить труд в двукратном размере. Нерабочие дни не приравниваются к выходным, поэтому начислять зарплату в повышенном размере не требуется, заключил специалист.