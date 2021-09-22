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Дни рабочие, но без зарплаты: Вот у Путина денег и просите

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Власти Башкирии решили ограничиться семидневным общефедеральным периодом нерабочих дней.

Дни рабочие, но без зарплаты: Вот у Путина денег и просите


Оперштаб Башкирии принял решение о том, что дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в республике вводить не планируется. Ранее республика попала в перечень регионов со сложной ковидной статистикой.

Как отметил на заседании в правительстве региона вице-премьер – министр здравоохранения Максим Забелин, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике тяжёлая, но стабильная. Темпы вакцинации постепенно растут, по ним Башкортостан находится в пятёрке регионов-лидеров в стране. За прошедшие сутки прививку сделали 36 886 человек, из них 22 561 – первым компонентом. Всего первым компонентом в республике привиты 1 479 634 человека, полностью завершили вакцинацию 1 274 766 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкортостане по состоянию на 20 октября составляет 78 805 человек. За сутки подтвердили 668 новых случаев заражения COVID-19.

***

Из-за ситуации с коронавирусом в России президентом страны Владимиром Путиным было принято решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В этот период за россиянами будет сохранена заработная плата. Соответствующий документ будет подписан сегодня. Как именно работодатели должны будут оплатить нерабочие дни, включая 4 ноября, «Вечерней Москве» рассказал юрист Илья Глушко.

— Работодатели будут искать возможность нарушить ваши права в угоду своих. Это обычная практика. Поэтому рекомендую в обязательном порядке знать, как себя вести с работодателем и как защититься. Привлекать к сверхурочной работе сотрудников можно только с их письменного согласия. Оплата сверхурочной работы производится по правилам статьи 152 ТК РФ: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие два часа — в двойном, — предупредил юрист.

По его мнению, заставить сотрудника трудиться в нерабочие дни нельзя. Поэтому Глушко посоветовал россиянам постараться договориться с работодателем и по возможности перевестись на дистанционную работу в эти дни, если деятельность предприятия будет продолжена. Также юрист уточнил, что за нерабочие дни с 1 по 3 ноября и 5 ноября сотрудники все равно получат зарплату в обычном размере. Тем, кому придется выйти на работу 4 ноября, в праздник Дня народного единства, работодатели должны будут оплатить труд в двукратном размере. Нерабочие дни не приравниваются к выходным, поэтому начислять зарплату в повышенном размере не требуется, заключил специалист.






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  • 1 | 21.10.2021, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стабильно тяжелая ситуация - встречаем следом за волонтерами радушно конкурсантов по игре на домре и балалайке и радуем гостеприимством. .



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  • 2 | 21.10.2021, 15:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Три дня фактически - остальные выходные и праздничные.
НО! Большинство будет работать - и даже в праздничные - в общем, как обычная рабочая неделя. Отдыхать будут бехдельники - чиновники, госслужащие, бюджетники - им все равно ЗП платят за ничегонеделание из наших налогов.

Мне интересно - поликлиники ведь не закроют - там толпы температурящих и за справками переболевшие штурмуют их.



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  • 3 | 21.10.2021, 15:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Работодатели будут искать возможность нарушить ваши права в угоду своих.
_________________________________________
А у работодателя прав нет, как мы видим. Работа не сделана, а зарплату отда!

А давайте заставим Башнефть и лично г-на Сечина
- остановить круглосуточный процесс производства ГСМ
- закрыть на неделю заправки

Этот горе-консультант - сможет это сделать?
Или сумеет заставить оплатить сверхурочную работу по правилам статьи 152 ТК РФ: первые два часа оплачиваются в полуторном размере, следующие два часа — в двойном - всю неделю!
Хотя по сверхурочным есть ограничения

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

ТК РФ Статья 99. Сверхурочная работа



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  • 4 | 21.10.2021, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Админ. Там гитарыч в личку долбится, считает, что это я его очередной опус не выставила на сайт))) Ну объясните этому мудаку, что только Админ решает, что ставить на сайт, а что нет и я тут не причем))))

Моя прерогатива ограничивается комментариями.



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  • 5 | 21.10.2021, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня днём в старых статьях УЖа появилось 11 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 5 из них мои! Очень Опытный



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  • 6 | 21.10.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.10.2021, 15:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71596 | Рейтинг: +11463,4
Работодатели будут искать возможность нарушить ваши права в угоду своих.
_________________________________________
А у работодателя прав нет, как мы видим. Работа не сделана, а зарплату отда!

А давайте заставим Башнефть и лично г-на Сечина
- остановить круглосуточный процесс производства ГСМ
- закрыть на неделю заправки
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ты не знаешь элементарного, а лезешь чего-то советовать! Непрерывные производства не останавливаются! Так что Сечин тебя посылает в далёкое эротическое путешествие, дура либерастная! Очень Опытный



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  • 7 | 21.10.2021, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Власти предложили новые меры поддержки бизнеса из-за нерабочих дней
Власти озвучили меры поддержки бизнеса в связи с введением нерабочих дней из-за коронавируса. Предложения предполагают выплаты представителям пострадавших от COVID-19 отраслей в размере одного МРОТ на сотрудника и возобновление программы «зарплатных кредитов» для компаний, сохраняющих 90% сотрудников.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так что если даже будете сидеть дома, то работодатель обязан выплатить вам хотя бы МРОТ пропорционально тому времени, что будете дома! Если не платит, то это значит что он ворует у вас зарплату, которую на вас выплатило государство! Но это всё только для официально оформленных работников! Очень Опытный



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  • 8 | 21.10.2021, 17:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Всё я прекрасно знаю, идиота куск!
Ну давай предположим.что не про Башнефть, а про УМПО. Они на госзаказах - их все время сроки поджимают, они уйдут во в нерабочие дни? Не думаю, как не уходили в прошлом году.

Я больше скажу - авторемонтники тоже не уходили, наоборот - у них было много заказов, люди отдавали машины в ремонт, кому не нужно было ездить на работу - пользовались случаем, у кого был соответствующий ОКВЭД(Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32) помимо ремонтных работ и всего прочего, как особо пострадавшим от ковидного локдауна - получили от пуйла дважды по МРОТу на каждого штатного работника.



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  • 9 | 21.10.2021, 17:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Если не платит, то это значит что он ворует у вас зарплату, которую на вас выплатило государство! Но это всё только для официально оформленных работников! Очень Опытный
_________________________________________
ИДИОТ!!!!! Пуйло выплачивает весьма ограниченному кругу работодателей, имеющих определенные ОКВЭДы - виды экономической деятельности!
Можешь посмотреть тут - прошлогодние - кто получили эти сраные 12 130рублей в месяц за запрет работать практически ВСЕМ!

Список ОКВЭД - кому положена выплата 12 130 рублей

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/99685-spisok-okved-komu-polojena
-vyplata-12-130-rubley


Это жалкие пара-тройка десятков ОКВЭДов, когда их на самом деле ТЫСЯЧИ!!!!



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  • 10 | 21.10.2021, 17:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Остальные должны выплачивать с убытков! Или такие, как ты - с наворованного. Но такие как ты никогда не выплатят даже с наворованного ни рубля! Просто скажут - ищите другую работу.



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  • 11 | 21.10.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.10.2021, 17:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71599 | Рейтинг: +11463,4
Всё я прекрасно знаю, идиота куск!
Ну давай предположим.что не про Башнефть
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А если знаешь, то зачем херовину-то пишешь? Только для того, чтобы власть обосрать погромче? Пока обсираешься только сама, так как я ловлю тебя на вранье постоянно, старая вруша! Очень Опытный



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  • 12 | 21.10.2021, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.10.2021, 17:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71599 | Рейтинг: +11463,4
Если не платит, то это значит что он ворует у вас зарплату, которую на вас выплатило государство! Но это всё только для официально оформленных работников! Очень Опытный
_________________________________________
ИДИОТ!!!!! Пуйло выплачивает весьма ограниченному кругу работодателей, имеющих определенные ОКВЭДы - виды экономической деятельности!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Конечно не всем, а только пострадавшим от этих объявленных не рабочих днях! Зачем платить тем, кто дома в эти дни не сидит? Я и пишу, что если будете эти дни вынуждены сидеть дома! Что не так-то? А "всем давать - не успеешь штаны снимать"! Очень Опытный



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  • 13 | 21.10.2021, 17:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16001 | Рейтинг: -2236,3
Убогая! Ты не знаешь элементарного, а лезешь чего-то советовать! Непрерывные производства не останавливаются! Так что Сечин тебя посылает в далёкое эротическое путешествие, дура либерастная! Очень Опытный
___________________________________
Здесь я соглашусь с Кухаркой.
Пусть государство выплачивает зарплату работникам за эти дни всем частникам, бизнесменам. Зарегистрированным установленным образом и платящим добросовестно за каждого работника налоги и в пенсионный фонд и куда там ещё положено.
Иначе, взвалят всё на малый и средний бизнес. Крупный не пострадает.



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  • 14 | 21.10.2021, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 21.10.2021, 17:25 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15999 | Рейтинг: -2236,4
Убогая! Ты не знаешь элементарного, а лезешь чего-то советовать! Непрерывные производства не останавливаются! Так что Сечин тебя посылает в далёкое эротическое путешествие, дура либерастная! Очень Опытный
___________________________________
Здесь я соглашусь с Кухаркой.
Пусть государство выплачивает зарплату работникам за эти дни всем частникам, бизнесменам. Зарегистрированным установленным образом и платящим добросовестно за каждого работника налоги и в пенсионный фонд и куда там ещё положено.
Иначе, взвалят всё на малый и средний бизнес. Крупный не пострадает.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Корней! Так государство и выплачивает МРОТ тем, кому запрещено работать в эти дни! А зачем платить тем МСП, кому не запрещено и они в эти дни работают? Очень Опытный



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  • 15 | 21.10.2021, 18:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16001 | Рейтинг: -2236,3
Очень Опытный, как там у Стивенсона,?
"... Сидел король шотландский не шевелясь, в седле. А маленькие люди стояли на земле..".



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  • 16 | 21.10.2021, 18:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16001 | Рейтинг: -2236,3
2 | 21.10.2021, 15:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71599 | Рейтинг: +11463,4

Три дня фактически - остальные выходные и праздничные.
НО! Большинство будет работать - и даже в праздничные - в общем, как обычная рабочая неделя. Отдыхать будут бехдельники - чиновники, госслужащие, бюджетники - им все равно ЗП платят за ничегонеделание из наших налогов.
_______________________________________________________
Не совсем понимаю, почему Кухарка всех чиновников, госслужащих и бюджетников записала в бездельники.
Наверное, конфликт отцов и детей.
Вот когда она сама была бюджетницей, то она пахала, а сейчас все они бездельники, которые живут с её пенсионерских налогов.
Но ладно, пусть.
Только Кухарка ещё не учитывает лизоблюдство большого начальства.
Которое из кожи будет лезть вон, но показывать Путину, как они нужны.
Как без них и подчинённых министерств всё встанет, даже рухнет.
И поэтому, в этот трудный для Родины час, они, конечно, стиснув зубы отпустят часть народа, но пусть дорогой товарищ Президент даже не сомневается в их желании спасти отчизну.
Часть людей, будет работать. Кому-то же надо.



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  • 17 | 21.10.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 21.10.2021, 18:07 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16001 | Рейтинг: -2236,4
Очень Опытный, как там у Стивенсона,?
"... Сидел король шотландский не шевелясь, в седле. А маленькие люди стояли на земле..".
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Корней! Наверно туплю, поэтому сразу извиняюсь, но реально не понял, к чему это! Кого-то утопили? Очень Опытный



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  • 18 | 21.10.2021, 20:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Так государство и выплачивает МРОТ тем, кому запрещено работать в эти дни! А зачем платить тем МСП, кому не запрещено и они в эти дни работают? Очень Опытный
_______________________________________
Ты идиот где-то видел списки - кому запрещено, а кому нет?

Разрешено продуктовым магазинам и аптекам. Ну, наверное еще общественному транспорту, и т.д.(аэропорты, больницы, радио, телевидение....)

Запрещено, например, строителям, проектировщикам, у которых тоже сроки горят, да мало ли еще кому - офисные центры все закроют на вход - и все в попадосе! - много им выплатят? Их оштрафуют с огромным удовольствием, если они охраннику на лапу дадут и пройдут в свои офисы - а тут рейд ОМОН-ОВЦЕВ!



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  • 19 | 21.10.2021, 21:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
"Голодные 90-е тут уже наступили!" Жители северных поселков жалуются на дефицит продуктов

"Даже к началу навигации раньше оставались сушеные овощи, а сейчас даже сухой лук раскупили, сушеная морковь и та закончилась! Колбасы и сыра не помним".
В отдаленных районах Чукотки и Якутии практически закончились запасы продуктов: самолетами везти дорого, корабли почему-то не ходят.
______________________________________
ЕБН виноват....



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  • 20 | 21.10.2021, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 21.10.2021, 20:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71601 | Рейтинг: +11462,5
Так государство и выплачивает МРОТ тем, кому запрещено работать в эти дни! А зачем платить тем МСП, кому не запрещено и они в эти дни работают? Очень Опытный
_______________________________________
Ты идиот где-то видел списки - кому запрещено, а кому нет?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Конечно видел: ты же сама сослалась на список ОКВЭД в комменте #9! Я в прошлом году разговаривал с одним знакомым бизнесменом! Спросил его о получении компенсации, так как он не работал и значит получил убыток! Он не получил, потому что у него кроме того ОКВЭД, по которому ему положено получить компенсацию, зарегистрировано ещё несколько ОКВЭД, часть которых не попала в список на компенсацию! Самое смешное или грустное, что по этим ОКВЭД он не ведёт сейчас деятельность! Коммерсы у нас ведь все хитроделанные, регистрируют по несколько ОКВЭД на всякий случай, вдруг когда и пригодится, а деятельность по ним не ведут! А на каждую хитрую жопу кое-что потом всегда находится с винтом! Вот так они и оказываются без компенсации, но только по своей хитрости! Очень Опытный



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