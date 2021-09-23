Узаконит ли прогнивший суд новый фашизм в Башкирии?

"Пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров…" Стерлитамакский городской суд в четверг начал рассматривать дело пенсионерки Валентины Звонаревой о неповиновении сотруднику полиции. Женщину обвиняют в том, что она якобы отказалась подчиниться полицейскому, который потребовал от нее покинуть междугородний автобус, следовавший из Стерлитамака в Уфу. У пенсионерки не было документов, подтверждающих, что она вакцинирована от коронавируса, либо переболела им за последние полгода; не оказалось у нее и справки о медотводе от прививки. Первое заседание завершилось вызовом скорой и отложением процесса.С 12 октября в Башкортостане действуют ограничения на поездки пассажиров, не имеющих вышеуказанные документы, на междугородних автобусах. Инцидент с Валентиной Звонаревой произошел 17 октября, на Стерлитамакском автовокзале.Видео:— Я собиралась съездить в Уфу на юридическую консультацию по вопросам ЖКХ, — рассказала "Idel.Реалии" Валентина Звонарева. — Купила электронные билеты по интернету туда и обратно. Ни в кассе, ни при входе в автобус не было никакого объявления об этих ограничениях. Билетер проверила у меня билеты, показала мое место. Затем пошла по автобусу во второй раз — оказывается, для того, чтобы проверить эти справки. Сказала мне, что, поскольку у меня нет QR-кода, я должна выйти. Я не сразу поняла, в чем дело, попросила объяснить. Но билетер, долго не объясняя, вызвала полицию.По словам Звонаревой, полицейский также потребовал от нее выйти из автобуса, "помахав перед глазами какой-то бумажкой". После нескольких минут объяснений сотрудник полиции решил, что пенсионерка отказывается выйти из машины, и выволок ее сам.— Он тащил меня за шкирку через весь автовокзал в опорный пункт. А у меня мало того, что астма, эпилепсия — я инвалид III группы — у меня и ноги плохо ходят, поскольку был перелом пяточной кости на левой ноге. От астмы у меня все дыхание сбилось, пока он меня волок, — продолжила рассказ пенсионерка.По словам Звонаревой, после составления протокола полицейские все же вынуждены были отвезти ее в травмпункт, где врачи зафиксировали у нее ушибы локтевых и коленных суставов, а также повреждение пластины ногтя на одном из пальцев правой руки. После этого пенсионерку вновь отвезли в полицию, где потребовали от нее написать объяснение. Все эти действия, как говорит Звонарева, осуществлялись в грубой форме.— Когда поехали в травмпункт, я не сразу смогла зайти в дверь УАЗика из-за своих больных ног. Тогда они [полицейские] буквально закинули меня, как барана, с задней двери. Вышли из травмпункта — они опять меня волокут в свою машину. От того, что они сильно сжимали мне руки, они у меня до локтя потеряли чувствительность.История в тот день, по словам Звонаревой, закончилась вызовом скорой помощи и отправкой в больницу, где ей оказали первую помощь.Кстати, копию составленного протокола об административном правонарушении пенсионерке в полиции в тот день так и не выдали. Через два дня дело поступило в Стерлитамакский горсуд. Содержание протокола стало известно из пресс-релиза суда.Как следует из сообщения, полицейские намеревались доставить Звонареву в опорный пункт, чтобы составить на нее протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), но в итоге протокол был составлен по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).Его содержание цитируется в том же пресс-релизе, где говорится, что Звонарева "при задержании за нарушение требований указа главы РБ оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции , категорически отказывалась выходить из автобуса, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции".Юрист Павел Осипов, представляющий интересы Валентины Звонаревой в суде, рассказал "Idel.Реалии", как прошел первый день процесса.— Поскольку я вошел в дело всего лишь за полтора часа до начала суда, первым делом мы заявили ходатайство об отложении процесса, чтобы я успел ознакомиться со всеми материалами. Суд также нужно было отложить из-за плохого самочувствия Валентины Звонаревой: у нее поднялось давление, она очень сильно кашляла, поскольку страдает астмой. Однако судья Лариса Мартынова отказала в этом, заявив, что, если Звонарева плохо себя чувствует, она может идти домой, а на процессе пусть останется ее представитель. Звонарева резонно возразила, что меня на автовокзале не было, поэтому она здесь хочет защищать себя сама. В итоге процесс продолжился с ее участием, и дело закончилось вызовом скорой помощи, когда Звонаревой стало совсем плохо, — рассказал Павел Осипов.По его словам, в суде были допрошены задержавший пенсионерку лейтенант полиции Ильмир Абуталипов, а также техник и билетный кассир автовокзала.— Полицейский сперва сидел с красным лицом и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он утверждал, что Звонарева отказывалась выходить из автобуса, цеплялась за поручни, и поэтому ему пришлось применить силу. Однако моя подзащитная утверждает обратное: она не отказывалась выйти — полицейский просто не дал времени ей это сделать. Мы считаем, что полицейский не предоставил ей ни времени, ни возможности для этого, совершенно не учел ни ее возраста, ни состояния здоровья. Сила была применена к ней совершенно неправомерно. Состава же правонарушения у Звонаревой никакого не было, — сказал Павел Осипов.Юрист добавил, что поскольку ни он, ни сама Валентина Звонарева не ознакомились с материалами дела, прежде всего — с протоколом задержания — судья была вынуждена отложить процесс на 26 октября.Напомним, глава республики Радий Хабиров оправдал действия полицейских, заявив, что "власть на то и власть, что если она приняла решение, то это решение должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения".