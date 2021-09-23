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Узаконит ли прогнивший суд новый фашизм в Башкирии?

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"Пыталась вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров…" Стерлитамакский городской суд в четверг начал рассматривать дело пенсионерки Валентины Звонаревой о неповиновении сотруднику полиции. Женщину обвиняют в том, что она якобы отказалась подчиниться полицейскому, который потребовал от нее покинуть междугородний автобус, следовавший из Стерлитамака в Уфу. У пенсионерки не было документов, подтверждающих, что она вакцинирована от коронавируса, либо переболела им за последние полгода; не оказалось у нее и справки о медотводе от прививки. Первое заседание завершилось вызовом скорой и отложением процесса.

Узаконит ли прогнивший суд новый фашизм в Башкирии?


С 12 октября в Башкортостане действуют ограничения на поездки пассажиров, не имеющих вышеуказанные документы, на междугородних автобусах. Инцидент с Валентиной Звонаревой произошел 17 октября, на Стерлитамакском автовокзале.

Видео:



— Я собиралась съездить в Уфу на юридическую консультацию по вопросам ЖКХ, — рассказала "Idel.Реалии" Валентина Звонарева. — Купила электронные билеты по интернету туда и обратно. Ни в кассе, ни при входе в автобус не было никакого объявления об этих ограничениях. Билетер проверила у меня билеты, показала мое место. Затем пошла по автобусу во второй раз — оказывается, для того, чтобы проверить эти справки. Сказала мне, что, поскольку у меня нет QR-кода, я должна выйти. Я не сразу поняла, в чем дело, попросила объяснить. Но билетер, долго не объясняя, вызвала полицию.

По словам Звонаревой, полицейский также потребовал от нее выйти из автобуса, "помахав перед глазами какой-то бумажкой". После нескольких минут объяснений сотрудник полиции решил, что пенсионерка отказывается выйти из машины, и выволок ее сам.

— Он тащил меня за шкирку через весь автовокзал в опорный пункт. А у меня мало того, что астма, эпилепсия — я инвалид III группы — у меня и ноги плохо ходят, поскольку был перелом пяточной кости на левой ноге. От астмы у меня все дыхание сбилось, пока он меня волок, — продолжила рассказ пенсионерка.

По словам Звонаревой, после составления протокола полицейские все же вынуждены были отвезти ее в травмпункт, где врачи зафиксировали у нее ушибы локтевых и коленных суставов, а также повреждение пластины ногтя на одном из пальцев правой руки. После этого пенсионерку вновь отвезли в полицию, где потребовали от нее написать объяснение. Все эти действия, как говорит Звонарева, осуществлялись в грубой форме.

— Когда поехали в травмпункт, я не сразу смогла зайти в дверь УАЗика из-за своих больных ног. Тогда они [полицейские] буквально закинули меня, как барана, с задней двери. Вышли из травмпункта — они опять меня волокут в свою машину. От того, что они сильно сжимали мне руки, они у меня до локтя потеряли чувствительность.

История в тот день, по словам Звонаревой, закончилась вызовом скорой помощи и отправкой в больницу, где ей оказали первую помощь.

Узаконит ли прогнивший суд новый фашизм в Башкирии?


Кстати, копию составленного протокола об административном правонарушении пенсионерке в полиции в тот день так и не выдали. Через два дня дело поступило в Стерлитамакский горсуд. Содержание протокола стало известно из пресс-релиза суда.

Как следует из сообщения, полицейские намеревались доставить Звонареву в опорный пункт, чтобы составить на нее протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), но в итоге протокол был составлен по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Его содержание цитируется в том же пресс-релизе, где говорится, что Звонарева "при задержании за нарушение требований указа главы РБ оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции , категорически отказывалась выходить из автобуса, хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции".

Юрист Павел Осипов, представляющий интересы Валентины Звонаревой в суде, рассказал "Idel.Реалии", как прошел первый день процесса.

— Поскольку я вошел в дело всего лишь за полтора часа до начала суда, первым делом мы заявили ходатайство об отложении процесса, чтобы я успел ознакомиться со всеми материалами. Суд также нужно было отложить из-за плохого самочувствия Валентины Звонаревой: у нее поднялось давление, она очень сильно кашляла, поскольку страдает астмой. Однако судья Лариса Мартынова отказала в этом, заявив, что, если Звонарева плохо себя чувствует, она может идти домой, а на процессе пусть останется ее представитель. Звонарева резонно возразила, что меня на автовокзале не было, поэтому она здесь хочет защищать себя сама. В итоге процесс продолжился с ее участием, и дело закончилось вызовом скорой помощи, когда Звонаревой стало совсем плохо, — рассказал Павел Осипов.

По его словам, в суде были допрошены задержавший пенсионерку лейтенант полиции Ильмир Абуталипов, а также техник и билетный кассир автовокзала.

— Полицейский сперва сидел с красным лицом и явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он утверждал, что Звонарева отказывалась выходить из автобуса, цеплялась за поручни, и поэтому ему пришлось применить силу. Однако моя подзащитная утверждает обратное: она не отказывалась выйти — полицейский просто не дал времени ей это сделать. Мы считаем, что полицейский не предоставил ей ни времени, ни возможности для этого, совершенно не учел ни ее возраста, ни состояния здоровья. Сила была применена к ней совершенно неправомерно. Состава же правонарушения у Звонаревой никакого не было, — сказал Павел Осипов.

Юрист добавил, что поскольку ни он, ни сама Валентина Звонарева не ознакомились с материалами дела, прежде всего — с протоколом задержания — судья была вынуждена отложить процесс на 26 октября.

Напомним, глава республики Радий Хабиров оправдал действия полицейских, заявив, что "власть на то и власть, что если она приняла решение, то это решение должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения".

Артур Асафьев, Идель.Реалии






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  • Гость
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  • 1 | 22.10.2021, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Те что тащили-это не полицейские в их предназначении, а уроды, действующие фашистскими методами и они должны быть наказаны и жестко, и нет им прощенья-мразям



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  • Участник
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Как следует из сообщения, полицейские намеревались доставить Звонареву в опорный пункт................ но в итоге протокол был составлен по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Его содержание цитируется в том же пресс-релизе, где говорится, что Звонарева "при задержании за нарушение требований указа главы РБ оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции , категорически отказывалась выходить из автобуса,

========================================
(неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

указа главы РБ оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ,
неповиновение законному требованию сотрудника полиции
оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
указа главы РБ оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ,
неповиновение законному требованию сотрудника полиции
оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции ,
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции
==============================

Слишком часто стали писать и произносить этот набор слов: "законному требованию сотрудника полиции законным требованиям сотрудников полиции"
Медитация и визуализация "законной власти" мантрическим повторением магической мантры:
законному требованию сотрудника полиции
законным требованиям сотрудников полиции

Мантрирование началось не менее 10 лет назад, раньше такого не было!

А что изменилось?
Для того чтоб сотрудник полиции мог выставлять законные требования минимум нужно наличие законно избранной власти!
А где она? - законно избранная власть.

Капо Янин и капо Гимадеев тоже исполняли законные требования начальника Саратовского ОТБ-1 Павла Гаценко и даже на ведомственной камере записали видео, и вся эта практика "законных" требований представителей власти хранилась в ведомственных серверах госучреждения.

Мне представляется простое объяснение зачем таскали за шиворот Валентину: она взяла 10 тысяч рублей в сентябре, но за едросов не проголосовала!
Теперь и стариков лупасят образцово - показательно чтоб неповадно было огорчать партию бункерного деда.

Чтоб показать молодежи: не стесняйтесь, делайте со стариками и пенсионерами что хотите, чтоб не слишком продолжительно потребляли бюджет РФ, а то ведь денех силовиков кормить не хватает...........



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  • Гость
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  • 3 | 22.10.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глава республики Радий Хабиров оправдал действия полицейских, заявив, что "власть на то и власть, что если она приняла решение, то это решение должна проводить всеми мерами государственного управления и принуждения".
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--------------А если это решения без здравоумия и в нарушение конституции и законности, так что их тоже нужно проводить всеми мерами?Ну так этот тип- заявитель уже слишком далеко зашел.....



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  • Участник
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  • 4 | 22.10.2021, 15:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4599 | Рейтинг: -352,8
То, что Звонарева больная пенсионерка, не даёт ей право нарушать закон и требования санитарной безопасности. Большинство больных пенсионеров неадекватно воспринимают действительность, подвержены влиянию старческого маразма и деменции, по сути являются недееспособгыми, даже опасными элементами.
Поэтому пусть лучше дома сидят и смотрят телевизионные передачи.



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2

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  • Эксперт
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  • 5 | 22.10.2021, 15:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71606 | Рейтинг: +11459,5
судью Ларису Мартынову, как и полицаев, и техника с бюилетером - пиZда родила, а не мама.
Видимо их матери были алкашками, проститутками, раз они так относятся к женщине - вполне интеллигентного вида, по возрасту годящейся им в матери.



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  • 6 | 22.10.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слышь ты,хрюл моржовый,не важно кто перед полицаем.адекватный или нет,полицейский должен быть адекватен по отношению к гражданину и принимать Одекватные меры и решения в своиих действиях,а если это не так,то судить надо этого полицая.....не согласен?



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3

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  • Гость
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  • 7 | 22.10.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицейский был по закону обязан выполнить требования указа и заставить соблюдать закон гражданку. То что она неадекватная, не означает, что ей позволено нарушать закон. Она купила билеты по интернету, значит умеет им пользоваться. И пусть не писдит что не знала.



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  • 8 | 22.10.2021, 16:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Запись на стене
Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Группа сторонников
3 окт 2021 в 17:07
Сергей Кара-Мурза о событиях 3-4 октября 1993 года (статья 2003 года)

Исполнилось десять лет событию, которое давно должно было бы войти в учебники истории России – если бы эти учебники писали не прикормленные Соросом профессора. Это – 3 и 4 октября 1993 г., когда несколько тысяч безоружных людей попытались своими телами защитить остатки достоинства и права. И эта их попытка кончилась расстрелом, который к тому же загодя готовился как всемирный телевизионный спектакль, поданный на все «цивилизованные страны» с синхронным переводом американских комментариев.



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  • 9 | 22.10.2021, 16:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Президиум Российской Академии наук публично одобрил действия Ельцина. Браво, господа! Слава российской науке! Так что же вы потом жаловались, что Академии не платили зарплату? Вы же плюнули на кровь тех, кто и пытался защитить строй жизни, при котором наука была нужна и её уважали.

А те меломаны, которые потекли на ритуальный концерт на Красной площади 3 октября, загодя отмечающий окончательную победу «демократии»? Ведь знали, что совсем рядом – сгусток горя и гнева сограждан. Возрождали обычай накрывать победный пир над телами связанных и задыхающихся побеждённых? Ну, ладно, Ростропович (какое верное имя – Мстислав!) – а зачем было в день национальной трагедии участвовать в этом балагане простому учителю, врачу, инженеру? Ведь их друзья по работе в это время около Дома Советов буквально готовились к смерти.

Ведь уже и толпы мародёров начали подтягиваться к Дому Советов, пока метро не закрылось. Их Гайдар пригласил по телевидению – вспомните это, голосующие за СПС. И вспомните истерику Немцова: «Давите их! Давите, Виктор Степанович!»



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  • 10 | 22.10.2021, 16:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Вот две позиции перед теми днями. Русская Православная Церковь делала всё возможное, чтобы не допустить кровавого столкновения. Не говоря уж о русских писателях, такие далёкие от политики выразители нашей культуры как Сергей Бондарчук и Георгий Свиридов обратились к Ельцину, «уповая на чувство Бога и Родины» – пытались предотвратить кровь. А что же демократы? Они взывали: «патронов не жалеть!» Когда в истории исходили такие призывы из кругов интеллигенции? Почитайте обращение демократических писателей к Ельцину: «Хватит говорить. Пора научиться действовать… „Ведьмы“, а вернее – красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности… Эти негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать?..»

И ведь их мышление не изменилось, они не сожалеют о своих подписях, даже повидав всё, что произошло потом.



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  • 11 | 22.10.2021, 16:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Простой вопрос - как поступили бы в таком случае полицейские в США?



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  • 12 | 22.10.2021, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Купила электронные билеты по интернету туда и обратно. Ни в кассе, ни при входе в автобус не было никакого объявления об этих ограничениях.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Правила продажи билетов через интернет я уже подробно комментировал, но коммент попал в "подснежники", потому повторяться не буду! Звонарёва сама купила билет в интернете, значит вполне уверенный пользователь и прекрасно была осведомлена о правилах перевозки на междугородних автобусах! Очень Опытный



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  • 13 | 22.10.2021, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Билетер проверила у меня билеты, показала мое место. Затем пошла по автобусу во второй раз — оказывается, для того, чтобы проверить эти справки.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Грубейшее нарушение со стороны билетёра! Проверять справки и сертификаты должны перед посадкой в автобус, чтобы попавший в автобус больной не успел заразить других пассажиров! Лишить билетёра премии, а если ей не было это под роспись доведено до сведения, то не её, а её руководителей! Очень Опытный



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  • 14 | 22.10.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Билетер проверила у меня билеты, показала мое место. Затем пошла по автобусу во второй раз — оказывается, для того, чтобы проверить эти справки.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Грубейшее нарушение со стороны билетёра! Проверять справки и сертификаты должны перед посадкой в автобус, чтобы попавший в автобус больной не успел заразить других пассажиров! Лишить билетёра премии, а если ей не было это под роспись доведено до сведения, то не её, а её руководителей! Очень Опытный



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  • 15 | 22.10.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подмена понятий... За что шла борьба а октябре 93. Прально - за форму власти. Ельциноиды боролись за президентскую республику, Белодомцы за парламентскую. И тогда встаёт простой вопрос - кто же из них больший демократ????? Вроде ответ очевиден.... Одни за власть советов (парламент), другие за очередного упыря с неограниченными полномочиями.
турк



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  • 16 | 22.10.2021, 16:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Под подпись, Очень Опытный, под подпись.
Роспись - это немного другое.



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1

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  • 17 | 22.10.2021, 16:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16012 | Рейтинг: -2237,3
Турк, я привёл только отрывки из статьи. На самом деле она больше и эмоциональнее.
Смысл статьи, это Ельцин и депутаты боролись каждый ща своё. А людям было по хрену и на тех и на других.
У людей было своё.
Но тем не менее (это уже от меня), больше всех сейчас кричат о фашизме (знают ли они определение фашизма?), Это те, кто организовывал и поддерживал расстрел. Взять, хотя бы письмо 42-х.



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3

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  • 18 | 22.10.2021, 17:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71606 | Рейтинг: +11459,5
Жители старше 65 лет смогут получить после прививки от COVID-19 подарок, где найдут термометр, зубную пасту, шампунь и мыло. Презент можно будет получить только в день открытия пункта вакцинации – 28 октября.
________________________________________
Представляю, что там будет творится и сколько из этих 65+ отправятся в мир иной в течении 2-4 недель, подхватив прямо там ковид ради халявы.

Также каждый четверг в пункте вакцинации среди сделавших прививку будет проводиться розыгрыш пульсоксиметра.
_______________________________________
И как это будет происходить? Все, кто пришел на прививку, сидят и ждут пока последний не привьётся, санитарка напишет номерки и кто-то будет тянуть бумажку с номером? Или потом в отсутствии наблюдателей кому нить присудят этот мало нужный приборчик стоимостью в 500-600 рублей(купила год назад пользовалась им только во время болезни, контролируя насыщение кислородом кровь - чтобы, если упадет ниже 93-х вовремя сигануть в больницу на кислород, сейчас опять валяется не нужный) кто живет поблизости, чтобы далеко не мотаться от пункта вакцинации.



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  • Эксперт
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  • 19 | 22.10.2021, 17:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71606 | Рейтинг: +11459,5
Талибы обезглавили волейболистку из сборной Афганистана и выложили фото казни в соцсети

Члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) обезглавили волейболистку, члена национальной молодежной женской сборной Афганистана. Жуткие фотографии были размещены в соцсетях. Как пишет New York Post, Махаджабид Хакими была одним из лучших игроков Кабульского городского клуба. Она была казнена в рамках операции войск «Талибана» по поиску спортсменок в столице Афганистана.

По разным данным, девушку могли казнить в начале октября или даже в августе, еще до окончательного захвата талибами Кабула. Все это время родные убитой молчали, так как были запуганы. По сообщению издания Persian Independent, лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти «Талибана», поэтому остальные девушки, да и другие спортсменки до сих пор рискуют жизнями и живут в страхе.

Представители «Талибана» пока не комментируют произошедшее.

Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций.

«Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заявил Путин.
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Ну какие же они террористы по сравнению с Навальным?! Правда хернеюшка?

А то тебя заботят только события времен ЕБН, а не сегодняшние. Интересно - а почему? Знаю почему. Потому что ты гэбёшный пропагандон и от пуйло и его клики оттягиваешь внимание на дела давно минувших дней.



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  • 20 | 22.10.2021, 18:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.10.2021, 16:47 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16007 | Рейтинг: -2236,8
Под подпись, Очень Опытный, под подпись.
Роспись - это немного другое.
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________ Корней! Согласен! Очень Опытный



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