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Хештег вместо ложа любви

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Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать фотографии с хэштегом «Я башкир».

Хештег вместо ложа любви


Во флешмобе планируют принять участие «известные представители башкирского народа», которым, по словам организаторов, небезразлична судьба и будущее республики. В частности, о своем намерении объявил российский скульптор Салават Щербаков.

Участникам предлагается записать видеоролик или сфотографироваться на переписном участке и «объяснить важность и необходимость этого мероприятия». При этом публикация должна быть размещена на личной странице в социальной сети и сопровождаться хэштегом, который может быть и на башкирском языке.

Между тем в материалах государственных республиканских СМИ о флешмобе приводится комментарий руководителя курултая башкир Пермского края Расиля Мухаметьянова. Он утверждает, что известные участники акции — «предки вотчинных северо-западных башкир, а их диалект уникален и своеобразен».

При этом споры об используемом в северо-западных районах Башкирии языке ведутся уже много лет. Часть общественности утверждает, что жители тех мест используют татарский язык.

Напомним, ранее из Казани в Уфу стартовал автопробег, организованный татарской радиостанцией «Китап». Организаторы назвали целью акции создание «дружественной обстановки». Представители Татарии за три дня хотят посетить 18 населенных пунктов, в каждом из которых планируют исполнить 20-минутную программу, включающую исполнение татарских песен и танцев, а также чтение стихотворений. В Башкирии пробег затронет Дюртюлинский, Илишевский, Бакалинский, Чекмагушский и другие районы.

Эхо Москвы






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  • Эксперт
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  • 1 | 27.10.2021, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41030 | Рейтинг: +5076,3
Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации.



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7

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  • Гость
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  • 2 | 27.10.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать фотографии с хэштегом «Я башкир»....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Чивоо?! Не, ну какой полуумный будет тыкать себя в грудь с воплями - посмотрите какой я клоун!?



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5

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  • 3 | 27.10.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Я башкир»

----------------

- Заяц - Волк! Заяц - Волк! Заяц - Волк! Заяц - Волк!

- Нну, заЕц...



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1

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  • Гость
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  • 4 | 27.10.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры великий и очень древний народ. Еще до нашей эры они строили города. Они дали миру много великих математиков, астрономов, поэтов, полководцев, кураистов, плясунов. Я буду записаться башкиром и других призываю.



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  • Гость
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  • 5 | 27.10.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации".

Образование наций-процесс объективный и не зависящий от людей, в том числе от Юнга.Что же касается башкир и поволжских татар, то речь идёт об историческом процессе рождения новой нации. Два народа имеют практически один и тот же язык,одну и ту же культуру и одну и ту же территорию. Это объективные предпосылки образования новой нации. Споры между башкирами и татарами ,по сути, сводятся к тому,как будет называться новая нация.



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 27.10.2021, 15:52 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1408 | Рейтинг: +528,1
4-ый,я с тобой!



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  • Эксперт
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  • 7 | 27.10.2021, 16:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71633 | Рейтинг: +11452,5
Хотела переписаться всей семьей на Гоуслугах, но... прилегла как-то днем поспать(сиеста) а пришла переписчица и невестка всех, кроме себя(она тут не прописана и ее перепишут родители) переписала))))
И как выяснилось - оказывается, перписавшись на Госуслугах от визита переписчика не застраховались - после окончания переписи, те, кто прошел перепись на Госуслугах в статистику попадут лишь когда живой переписчик с ним встретится и будет подтверждено, что всё на Госуслугах верно и не задвоилось - ну то есть за человека могла жена или родители переписчику о нем всё рассказать и он сам на Госуслугах. Если задвоение подтвердится - на госуслугах анкета не зачтется.
Кстати - я не уверена, что невестка знала абсолютно все ответы на вопросы анкеты.
И да - их 40, я пробежалась по анкете на Госуслугах, почитала.



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  • Эксперт
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  • 8 | 27.10.2021, 16:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71633 | Рейтинг: +11452,5
А на счет - "Хэштэг Я башкир" - да пусть)))) Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременело)))))
Ни жарко, ни холодно.



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  • Гость
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  • 9 | 27.10.2021, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И как выяснилось - оказывается, перписавшись на Госуслугах от визита переписчика не застраховались - после окончания переписи, те, кто прошел перепись на Госуслугах в статистику попадут лишь когда живой переписчик с ним встретится и будет подтверждено, что всё на Госуслугах верно и не задвоилось - ну то есть за человека могла жена или родители переписчику о нем всё рассказать и он сам на Госуслугах. Если задвоение подтвердится - на госуслугах анкета не зачтется.
-----------
Плохо выясняла. Я прошел на госуслугах и когда ко мне пришла переписчик, сказал об этом. Она пометила у себя, что мы семьей переписались на госуслугах и ушла, вопросовбольше не щадавала. А ходят переписчики потому что не знают, кто прошел на госуслугах а кто нет.



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  • Гость
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  • 10 | 27.10.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 27.10.2021, 15:52 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1407 | Рейтинг: +528,1
4-ый,я с тобой!
--------------
Черепаха, а вас с 4-ым это как то задело и оскорбило? Мне интересно знать.



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1

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  • Эксперт
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  • 11 | 27.10.2021, 16:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71633 | Рейтинг: +11452,5
Плохо выясняла. Я прошел на госуслугах и когда ко мне пришла переписчик, сказал об этом. Она пометила у себя, что мы семьей переписались на госуслугах и ушла, вопросовбольше не щадавала. А ходят переписчики потому что не знают, кто прошел на госуслугах а кто нет.
_______________________________________
Я хорошо выясняла - это ты профан!

У тебя есть QR-код? Нету, судя по твоему ответу: "когда ко мне пришла переписчик, сказал об этом".

Предъявите QR-код переписчику:
С 18 октября по 14 ноября переписчики обойдут каждый дом. Когда придет переписчик, покажите QR-код с экрана планшета, смартфона или в распечатанном виде.

Если QR-код не считывается, назовите переписчику последние 10 цифр числового кода. Он находится в подтверждении с QR-кодом.

Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно. Если необходимо внести изменения в ваши переписные листы, попросите переписчика поправить информацию.

Вы можете сообщить на свой переписной участок дату и время, когда вам удобно встретить переписчика.



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  • Участник
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  • 12 | 27.10.2021, 16:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16033 | Рейтинг: -2237,9
5 | 27.10.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации".

Образование наций-процесс объективный и не зависящий от людей, в том числе от Юнга.Что же касается башкир и поволжских татар, то речь идёт об историческом процессе рождения новой нации. Два народа имеют практически один и тот же язык,одну и ту же культуру и одну и ту же территорию. Это объективные предпосылки образования новой нации. Споры между башкирами и татарами ,по сути, сводятся к тому,как будет называться новая нация.
_____________________________________________________
Было уже. И нация и государство. Называлось Волжской Булгарией. Там много кто из теперешних отдельных национальностей жил.



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3

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  • 13 | 27.10.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Переписчик убедится, что вы прошли перепись населения, повторно отвечать на вопросы переписных листов не нужно.
----------------
Ну вот видишь, выяснила, а то пишешь не зная. Теперь ты знаешь, что не надо отвечать переписчику заново, если ты прошла перепись на госуслугах. Кто там прошел перепись у всех есть QR код . У меня есть QR код.



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2

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  • Эксперт
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  • 14 | 27.10.2021, 17:31 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41030 | Рейтинг: +5076,3
За ценниками, как и за сводками погоды, следят уж точно все. Потому слово «дорожает» в заголовке — не новость. Дорожает все: крупы, овощи, молочные продукты. Когда-то, еще в 90-х, была наивная надежда, что Россию накормят фермеры — накормят хорошими, экологически чистыми продуктами по приемлемым ценам. И накормили ли бы... Только в стране жиреющих чиновников судьба фермеров была предрешена: их разорили, кого-то посадили, кого-то выгнали с земли. Теперь страна утыкана агрохолдингами, принадлежащими тем, «кому положено», — современным лендлордам. Основа их благосостояния — экспортная продукция.

Володины, Ткачевы, Хуснуллины, Патрушевы, Бортниковы, Воробьевы...

Чистая прибыль «воробьевской» «РУСАГРО» в 2020 году выросла по сравнению с 19-м с 1,5 млрд рублей до 11,9. А что с ценами на сахар и майонез в магазине у вашего дома?

Мы публикуем рейтинг собирателей земель русских — «Они кормят и доят».(НГ).



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  • 15 | 27.10.2021, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 27.10.2021, 16:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71633 | Рейтинг: +11452,9
Плохо выясняла. Я прошел на госуслугах и когда ко мне пришла переписчик, сказал об этом. Она пометила у себя, что мы семьей переписались на госуслугах и ушла, вопросовбольше не щадавала. А ходят переписчики потому что не знают, кто прошел на госуслугах а кто нет.
_______________________________________
Я хорошо выясняла - это ты профан!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! То, что ты написала, совершенно верно в теории! Как это будет на практике - пока не знаю, так как переписчик ещё не приходит! Я переписался на Госуслугах, на эл. почту пришло письмо с подтверждением и QR-кодом! Будет ли переписчик его сканировать - пока не знаю! Очень Опытный



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  • 16 | 27.10.2021, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.10.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации".

Образование наций-процесс объективный и не зависящий от людей, в том числе от Юнга.Что же касается башкир и поволжских татар, то речь идёт об историческом процессе рождения новой нации. Два народа имеют практически один и тот же язык,одну и ту же культуру и одну и ту же территорию. Это объективные предпосылки образования новой нации. Споры между башкирами и татарами ,по сути, сводятся к тому,как будет называться новая нация.
____________________________________________________
Споры сводятся к разности менталитетов, только и всего. Но этого достаточно. Обобщает чувсто титульной исклющительности в силу вечного чувства неполноценной ущемленности и недоказанного величия



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  • 17 | 27.10.2021, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедные учителя, теперь их еще и переписчиками назначили. И швец и жнец и на дуде игрец. Потом скажут что это они во всем виноваты.



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  • 18 | 27.10.2021, 18:44 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11297 | Рейтинг: -887,2
1 | 27.10.2021, 10:48 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41028 | Рейтинг: +5076,3
Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации.
++++++++++++++++++++++++++
Юнге такие как ты дебилы в 21 веке и мужчин с женщинами не разделяют. Да, ты сам кто мужоженщина, или женомужчина.



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  • 19 | 27.10.2021, 18:54 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11297 | Рейтинг: -887,2
5 | 27.10.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Только придурки и дебилы в 21 веке еще хотят делить людей на нации".

Образование наций-процесс объективный и не зависящий от людей, в том числе от Юнга.Что же касается башкир и поволжских татар, то речь идёт об историческом процессе рождения новой нации. Два народа имеют практически один и тот же язык,одну и ту же культуру и одну и ту же территорию. Это объективные предпосылки образования новой нации. Споры между башкирами и татарами ,по сути, сводятся к тому,как будет называться новая нация.
++++++++++++++++++++
Ушки землячка явно же и открыто торчат. Му му нахрен нижегородским, а то и сибирским с астраханскими татарам, и вообще татарам примерять себе этноним башкурт. Му му знак вопроса не ставлю, тупизну вопросами не исправить.



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  • 20 | 27.10.2021, 19:03 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41030 | Рейтинг: +5076,3
19 | 27.10.2021, 18:54 | Автор: Ирек
....."Споры между башкирами и татарами ,по сути, сводятся к тому,как будет называться новая нация....."=

======================================================
А споры в бане не возникают, ибо никаких различий там не наблюдается. Различия только в воспаленном мозгу неутомимого графомана гаражного.



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