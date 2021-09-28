Хештег вместо ложа любви ...

Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать фотографии с хэштегом «Я башкир».Во флешмобе планируют принять участие «известные представители башкирского народа», которым, по словам организаторов, небезразлична судьба и будущее республики. В частности, о своем намерении объявил российский скульптор Салават Щербаков.Участникам предлагается записать видеоролик или сфотографироваться на переписном участке и «объяснить важность и необходимость этого мероприятия». При этом публикация должна быть размещена на личной странице в социальной сети и сопровождаться хэштегом, который может быть и на башкирском языке.Между тем в материалах государственных республиканских СМИ о флешмобе приводится комментарий руководителя курултая башкир Пермского края Расиля Мухаметьянова. Он утверждает, что известные участники акции — «предки вотчинных северо-западных башкир, а их диалект уникален и своеобразен».При этом споры об используемом в северо-западных районах Башкирии языке ведутся уже много лет. Часть общественности утверждает, что жители тех мест используют татарский язык.Напомним, ранее из Казани в Уфу стартовал автопробег, организованный татарской радиостанцией «Китап». Организаторы назвали целью акции создание «дружественной обстановки». Представители Татарии за три дня хотят посетить 18 населенных пунктов, в каждом из которых планируют исполнить 20-минутную программу, включающую исполнение татарских песен и танцев, а также чтение стихотворений. В Башкирии пробег затронет Дюртюлинский, Илишевский, Бакалинский, Чекмагушский и другие районы.