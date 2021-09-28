Гитлер бы мечтал иметь такую команду

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Лучшие комментарии
Фашизм от Белого дома Баш ...

Фашизмом пахнет не то, что бабушку не допускают в многолюдный автобус ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Воры будут фестивалить, а ...

Ахмадинуров как всегда в легком жанре, слабоват падонок в мыслительном ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Узаконит ли прогнивший су ...

29 | 22.10.2021, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Сборище политических ...

Подвели братьев-татар. Курултай Башкирии одобряет законопроект ...
  28.10.2021   25043    1

Гитлер бы мечтал иметь ...

Депутаты Госдумы от «Единой России», представляющие Башкирию, не стали ...
  28.10.2021   42096    1

Гадкий, антинародный и ...

Стерлитамакский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей 65-летнюю ...
  28.10.2021   43399    0

Хештег вместо ложа любви ...

Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать ...
  27.10.2021   23868    24

У башкирских ...

СМИ: Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев может иметь башкирские корни. ...
  27.10.2021   21707    76

Последние публикации
Сборище политических ...

Подвели братьев-татар. Курултай Башкирии одобряет законопроект ...
  28.10.2021   15640    1

Гитлер бы мечтал иметь ...

Депутаты Госдумы от «Единой России», представляющие Башкирию, не стали ...
  28.10.2021   17595    1

Гадкий, антинародный и ...

Стерлитамакский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей 65-летнюю ...
  28.10.2021   37796    0

Хештег вместо ложа любви ...

Всемирный курултай башкир призвал участников переписи населения выкладывать ...
  27.10.2021   21033    24

У башкирских ...

СМИ: Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев может иметь башкирские корни. ...
  27.10.2021   26463    76

Уфимцы успешно ...

В Башкирии вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Рассказываем, ...
  27.10.2021   22536    11

Пора отвечать за ...

Глеб Глебов: Все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать ...
  26.10.2021   36397    38

Это вам не над бабушками ...

Ведомство из социальных сетей узнало об инциденте возле одного из ресторанов ...
  26.10.2021   13309    8

Качкаевский, воровской ...

С нового года нам угрожают, что поднимут взносы за капремонт. В свое время ...
  25.10.2021   19229    33

К вопросу башкирского ...

Наверное, не ошибёмся с заявлением, что башкирские гуманитарии практически ...
  25.10.2021   41474    38

Читаемое за месяц
Башкирия трезвее не стала ...

Минторг Башкортостана предложил отменить запрет на продажу алкоголя в ...
  28.09.2021   24017    16

Фальшивые выборы прошли, ...

В Башкортостане для проведения Всероссийской переписи населения будет создан ...
  29.09.2021   20490    15

Это хуже народа! Это ...

Про горсовет Уфы. Александр Сидякин сегодня прямо сказал, что администрация ...
  30.09.2021   36586    33

Лживая, старая песня с ...

Владимир Барабаш: Неужели мы и дальше будем так наплевательски относиться к ...
  1.10.2021   21399    18

Совет без прав человека ...

Руслан Нуртдинов: Есть у нас в республике такой бесполезный орган, как Совет по ...
  1.10.2021   43619    8

Архив публикаций
Октябрь 2021 (41)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)
Май 2021 (43)




Гитлер бы мечтал иметь такую команду

Оценили
0


Депутаты Госдумы от «Единой России», представляющие Башкирию, не стали голосовать за законопроект об освобождении участников ВОВ от коммунальных платежей.

Гитлер бы мечтал иметь такую команду


Инициатива о мерах социальной поддержки, вынесенная на рассмотрение парламента членами КПРФ, не нашла достаточной поддержки: из-за отсутствия кворума она оказалась автоматически отклонена. Причина этому — фракция «Единая Россия», имеющая конституционное большинство. Она не стала голосовать почти в полном составе. В числе тех, кто процесс проигнорировал, и представители Башкирии. Свой голос не отдал ни Римма Утяшева, ни Зариф Байгускаров, ни Эльвира Аиткулова, ни кто-либо другой из единороссов.

Между тем, как следует из протокола голосования, бывший глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов не вошел ни в одну из фракций, несмотря на то, что был выдвинут «Единой Россией». При этом лидер партии в Башкирии Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Эхом» назвал этот «нонсенсом».

Ахмадинуров считает, что сегодня «деньги для ветеранов — не главное».

«У них пенсия средняя сегодня около 70 тысяч в республике. Они эти деньги и не видят, и не знают. У них дефицит общения, внимания и заботы. А мы хотим популистски в данном законопроекте решить проблему тех, кто рядом с ними живет. Дети, внуки», — объяснил он свою позицию.

Инициатива коммунистов «реально жизнь ветеранам не улучшила бы», добавил собеседник.

Эхо Москвы











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com