Гитлер бы мечтал иметь такую команду

Депутаты Госдумы от «Единой России», представляющие Башкирию, не стали голосовать за законопроект об освобождении участников ВОВ от коммунальных платежей.Инициатива о мерах социальной поддержки, вынесенная на рассмотрение парламента членами КПРФ, не нашла достаточной поддержки: из-за отсутствия кворума она оказалась автоматически отклонена. Причина этому — фракция «Единая Россия», имеющая конституционное большинство. Она не стала голосовать почти в полном составе. В числе тех, кто процесс проигнорировал, и представители Башкирии. Свой голос не отдал ни Римма Утяшева, ни Зариф Байгускаров, ни Эльвира Аиткулова, ни кто-либо другой из единороссов.Между тем, как следует из протокола голосования, бывший глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов не вошел ни в одну из фракций, несмотря на то, что был выдвинут «Единой Россией». При этом лидер партии в Башкирии Рустем Ахмадинуров в разговоре с «Эхом» назвал этот «нонсенсом».Ахмадинуров считает, что сегодня «деньги для ветеранов — не главное».«У них пенсия средняя сегодня около 70 тысяч в республике. Они эти деньги и не видят, и не знают. У них дефицит общения, внимания и заботы. А мы хотим популистски в данном законопроекте решить проблему тех, кто рядом с ними живет. Дети, внуки», — объяснил он свою позицию.Инициатива коммунистов «реально жизнь ветеранам не улучшила бы», добавил собеседник.