Сборище политических трупов подмахнуло по указке

Подвели братьев-татар. Курултай Башкирии одобряет законопроект Клишаса-Крашенинникова. Широкого обсуждения не будет. Федеральный закон одобрят заочно.Как всегда, через одно место важное решение проводит Государственное Собрание-Курултай РБ. Сегодня методом опроса депутаты парламента Башкирии поддержат изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».Напомним, что сенатор Клишас и депутат Госдумы РФ Крашенинников позиционируют изменения как реализацию положений обновленной Конституции РФ.Сам проект федерального закона содержит около 180 страниц, но содержательных новелл в нем не так уж много. Первое и, пожалуй, самое важное, это дальнейшая ликвидация местного самоуправления (МСУ) как самостоятельной власти. Вслед за Конституцией РФ МСУ теперь уже называется частью единой системы публичной власти. Есть свои полномочия, права и законодательство, но открыт неограниченный простор для полной ликвидации местного самоуправления как самостоятельной власти.Второе. Законопроект фактически обнуляет сроки полномочий действующих глав регионов. Но в проект уже четко прописано, что все главы субъектов могут называться только главами.Именно этот пункт вызвал демарш властей соседнего Татарстана, законодательный орган которого в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова не поддержал проект нового федерального закона. В Казани понимают, что отказ от титула президента республики в дальнейшем будет иметь не только символические, но и фактические последствия. Формально отказ соседей поддержать данный федеральный закон не имеет юридического значения для Госдумы РФ. Но братья-татары хотя бы так показывают фигу в кармане и выдвигают свои условия.Для властей Башкортостана, который по вопросу законопроекта Клишаса-Крашенинникова своего слова еще не сказал, сложилась благоприятная обстановка. Как минимум, можно было бы законопроект поддержать, но выдвинуть свои условия. А желательно, как максимум, поддержать соседний Татарстан. Это бы могло позволить в условиях неофициального противостояния двух республик на фоне переписи предложить мир на своих условиях. Но такие сложные комбинации и расчеты, похоже, не для нашего руководства, которое по вертикали проглотило лом. Соседей Уфа не поддержала.Как всегда, через одно место важное решение проводит Государственное Собрание-Курултай РБ. Сегодня методом опроса депутаты парламента Башкирии поддержат изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Напомним, что сенатор Клишас и депутат Госдумы РФ Крашенинников позиционируют изменения как реализацию положений обновленной Конституции РФ.Сам проект федерального закона содержит около 180 страниц, но содержательных новелл в нем не так уж много. Первое и, пожалуй, самое важное, это дальнейшая ликвидация местного самоуправления (МСУ) как самостоятельной власти. Вслед за Конституцией РФ МСУ теперь уже называется частью единой системы публичной власти. Есть свои полномочия, права и законодательство, но открыт неограниченный простор для полной ликвидации местного самоуправления как самостоятельной власти.Второе. Законопроект фактически обнуляет сроки полномочий действующих глав регионов. Но в проект уже четко прописано, что все главы субъектов могут называться только главами.Именно этот пункт вызвал демарш властей соседнего Татарстана, законодательный орган которого в присутствии Президента РТ Рустама Минниханова не поддержал проект нового федерального закона. В Казани понимают, что отказ от титула президента республики в дальнейшем будет иметь не только символические, но и фактические последствия. Формально отказ соседей поддержать данный федеральный закон не имеет юридического значения для Госдумы РФ. Но братья-татары хотя бы так показывают фигу в кармане и выдвигают свои условия.Для властей Башкортостана, который по вопросу законопроекта Клишаса-Крашенинникова своего слова еще не сказал, сложилась благоприятная обстановка. Как минимум, можно было бы законопроект поддержать, но выдвинуть свои условия. А желательно, как максимум, поддержать соседний Татарстан. Это бы могло позволить в условиях неофициального противостояния двух республик на фоне переписи предложить мир на своих условиях. Но такие сложные комбинации и расчеты, похоже, не для нашего руководства, которое по вертикали проглотило лом. Соседей Уфа не поддержала.