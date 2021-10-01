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Фальшивый потерпевший и националист отрабатывает бабло

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.10.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 37578 | Комментарии: 45
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Один башкир на миллиард татар. Азат Бердин о дискуссии вокруг переписи населения. История первой политизированной переписи 1989 года стала предметом бурных обсуждений в соседних республиках в канун масштабного учета жителей страны.

Фальшивый потерпевший и националист отрабатывает бабло


Полгода назад на нашем сайте вышло интервью члена экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей РФ, директора Центра социокультурного моделирования Азата Бердина к предстоящей переписи населения. Оно вызвало широкий резонанс. Самой бурной оказалась реакция казанских изданий. Вот некоторые из ответов: на информационном сайте sntat.ru, одна публикация на ресурсе «Миллиард татар», вторая – там же.

Ценность откликов татарской стороны в том, что их авторами были не откровенные идеологи типа Рафаэля Хакимова, а именно ученые. Причем целый ряд ведущих экспертов Института Марджани РТ. Это говорит о том, что озвученные в публикации Бердина сведения вызвали, мягко говоря, огромный интерес и потребовали выдвижения тяжелой артиллерии в виде серьезных ученых для подготовки контраргументов.

Мы попросили Азата Бердина ответить на озвученные татарской стороной доводы. Это будет серия публикаций. Сегодня предлагаем вашему вниманию первую часть.

Почему интервью вызвало такую полемику

Думаю, это объяснил один из оппонентов, Искандер Измайлов, заявив: «Без особой раскачки он сразу кидает тезис, переворачивающий наши представления о характере и сути переписей в XX веке в СССР и РФ».

То есть интервью, где я изложил достаточно очевидную историю первой политизированной переписи 1989 года, легко опрокидывало один из основных столпов всей идеологии татарского национализма. А структурообразующие мифы жрецам положено защищать. Всеми силами. Думается, отсюда и такой странный тон. В запальчивости оппоненты допустили немало ляпов, иногда достаточно комичных. К примеру, якобы «великий русский писатель Иван Тургенев все свои романы писал на французском языке», как полагает тот же Искандер Измайлов. Есть ошибки более серьезные, и я ждал, что кто-нибудь из Казани поправит коллег, или они поправят себя сами. Но вот в Пруфы.рф с повторным интервью выступил его сын Бахтияр Измайлов, теперь вновь выступил уже во время переписи – и никаких поправок, разве что тон стал более приличным.

Стало ясно, что коллеги из братской республики просто не замечают собственных поразительных «ляпов», и если им не помочь, так и останутся в убеждении в том, что, например, Раиль Кузеев не изучал двойственной этноидентичности на северо-западе РБ. Но есть и натяжки, понятные только обладающим хотя бы базовыми представлениями о переписи 1989 года.

Какие аргументы оппонентов можно считать верными

Я нашел одну удачную аналогию, которую оппоненты использовали как довод. И я действительно соглашусь с Искандером и Бахтияром Измайловыми, «что некоторые доморощенные «идеологи» просто объявили поволжский тюрки старобашкирским языком. Это, как если бы французы сказали, что латынь является старофранцузским языком».

Проблема лишь в том, что об этом лет сто забывает вся казанская «аквариумная историография», без тени сомнений называя тот же тюрки старотатарским языком, хотя это, действительно, все равно что называть латынь, допустим, староитальянским. Французы и итальянцы имеют примерно такое же право на наследие латыни, как башкиры и татары – на поволжский тюрки. Потому называть его старотатарским или старобашкирским можно только с этой оговоркой.

Об аквариумной историографии

Что касается собственно филологии, то поскольку я не филолог, сказать мне филологам, тому же Олегу Хисамову (заместитель директора Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова – прим. ред.), почти нечего. Когда я мягко напомнил оппонентам, что северо-западный диалект башкирского языка давно и поныне признают ведущие языковеды страны, мне в голову не приходило, что это будут отрицать. Получается, с точки зрения казанских ученых, языковеды Анна Дыбо, Олег Мудрак, Юлия Норманская из Института языкознания РАН (не говоря уже про их башкирских коллег) – не являются серьезными специалистами в данной теме? Внушительная делегация Института системного программирования РАН во главе с директором института, подписавшая на днях в Уфе с правительством РБ договор о сотрудничестве в изучении диалектов башкирского языка, включая, естественно, северо-западный, получается, также.

Потому про северо-западный диалект я сказал: «Эта теория давно имеет статус непреложного научного факта, и не оспаривается никем, кроме, разумеется, казанских ученых. Как и во многих исторических вопросах, наука поделилась на обычную и татарстанскую». Просто редакторы Пруфы.рф политкорректно убрали последнюю констатацию факта.

В исторических и социальных науках это гордое обособление татарстанской науки от науки как таковой заметили давно, окрестив аквариумной историографией. Историк Михаил Роднов с удивлением (поскольку критикует в основном историографию РБ) констатировал, что историографию РТ в Башкортостане знают и активно используют, в Татарстане же, наоборот, «научно-политическая цензура в Академии наук Республики Татарстан настолько суровая, что молодым историкам запрещено даже называть фамилии конкурентов от науки и политики, а тем более читать их недостойные труды».

Когда аргумент или факт не вписывался в мифологию татаризма, факт просто отрицался. Как, например, описание этнологами двойственной идентичности – включая по фамилии названного мною Кузеева. «Не было» его, и все тут.

Однако, выявляются и две новые тенденции.

Тенденция первая

Во-первых, это – переход от исключительной демонизации переписи 2002 года к демонизации всех отечественных переписей.

Сначала Ильдар Габдрафиков (старший научный сотрудник Института этнологических исследований УФИЦ РАН - прим.ред.) отказался от своего собственного прославления хамитовской переписи 2010 года, и она тоже перешла в разряд сфальсифицированных и «геноцидных» для татар. А теперь уже ВСЕ переписи, кроме аномальной перестроечной 1989 года, признаются в той или иной степени сфальсифицированными, неправильно понятыми либо недостоверными с целью занизить число «угнетаемых» татар. Включая все советские и российские, с 1897 до 2010 года. Включительно. То есть любая перепись, где татар меньше, чем понравится казанским элитам – фальсификация! Важно, что сами татаристские эксперты абсурдности и тоталитарности такой постановки вопроса не замечают.

Полагаю, потому что идеология татаризма уже сформирована жестко. И сомневаться в ней внутри татарстанской аквариумной историографии настоятельно не рекомендуется.

Тенденция вторая

Во-вторых, переход к открытому отрицанию феномена двойственной идентичности на границах РБ и РТ.

Ильдар Габдрафиков, как и Дамир Исхаков (этнограф, академик Академии наук РТ – прим. ред.), вслед за своими учителями Раилем Кузеевым и Валерием Тишковым (и вообще, мейнстримом современной этнологии) признавал широкое распространение двойственной этнической идентичности на северо-западе РБ – потому что это неоспоримый этнографический факт. И без него понять всю историю с переписями в Башкирии и Татарии невозможно. А теперь в тренде предпереписной татаристской истерии потихоньку от него отходит – и это понятно: ведь остальные татаристы яростно этот факт отрицают.

На прямой вопрос журналиста Тимура Рахматуллина о двойственной идентичности Габдрафиков начинает путать, обессмысливать термин, приводя в пример почему-то мишарей и кряшен. В науке Габдрафиков давно прилежно занимался именно этой башкиро-татарской проблематикой, и путать случайно он элементарно не может.

На самом деле у мишарей не двойственная, а обычная иерархическая этническая идентичность. Это совершенно классический, распространенный широко во всем мире случай: мишарь по субэтносу – татарин по этносу, по национальности. Тептярь тоже так мог идентифицироваться, только необязательно татарином – может, и башкиром. Это явление исключительно башкирского мира – и именно поэтому потомки тептярей стали одним из ресурсов двойственной идентичности. Вспомните постоянно затеваемые татаристами тягостные для людей советского воспитания споры об этнической принадлежности генерала Шаймуратова – он по происхождению и самоидентификации был именно из семьи тептярей. У кряшен же этноидентичность могла бы быть двойственной, только если бы кряшен признали, как нагайбаков, отдельным народом, чего пока, благодаря усилиям казанской этнократии, кряшенам добиться не получается.

Башкиры же и татары именно таксономически равнозначные этнические единицы: признанные и состоявшиеся этносы, национальности, а потому, когда человек сомневается или безразличен при выборе, башкир он или татарин – у него двойственная идентичность.

А Габдрафиков тут путает. Полагаю, намеренно. Потому что татаризм на настоящем этапе уже требует совершенно четкой, тоталитарной максимы: на северо-западе РБ нет башкир! Все татары!

Несмотря на то, что даже в аномальной переписи 1989 года, образцовой для татаристов и послужившей началом башкиро-татарского переписного противостояния, во всех северо-западных районах зафиксирован вполне значительный процент башкир.

В этом, кстати, принципиальная разница между башкирской стороной и татаристами: Башкирия всегда рассматривает любое будущее только вместе с большой татарской общиной в своем составе. Потому что братья. Доли, языки, диалекты – уже следующий вопрос. А вот татаризм – нет: везде, где он добивается господствующего положения, должен стать тотальным. А спорные группы – просто исчезнуть, сначала на бумаге. Именно так, как произошло с башкирами Мензелинского уезда в ТАССР, с ногайцами в Астрахани. Но это было давно. И больше такого, уверен, не повторится.

А татаристы этого не понимают. Это потому что это национализм: очень книжная, а потому догматичная идеология, которую с упрямством неофита интеллигенты переносят с бумаги на жизнь. Отсюда и удивительные «татарские районы Башкирии». Которых не существует в природе: есть и будут районы Башкортостана со значительным процентом, иногда большинством татарского населения. Так же, как нет в РБ районов «башкирских», «русских» и т. д.

Это – повторяю, очень важное отличие. Поэтому татаристы вынуждены его замалчивать. Стоит обратить на него внимание – и падает вся татаристская агитация. Потому что у всей этой истерики просто исчезают основания: если башкиры (как и татары) есть на северо-западе Башкортостана, то какие претензии к просвещению людей, истории своего рода и народа? Как, чем это может помешать татарам, живущим там же?

Напрямую сказать, якобы башкир в районах нет, в отличие от всех остальных спикеров, Габдрафиков не может – академик Тишков не поймет. Кузеев, например, четко описывал подобные позиции как антинаучные. И вполне справедливо. Но и не поддерживать солидарный хор коллег-татаристов Института им. Марджани Габдрафиков тоже не может. Татаризм – идеология вполне тоталитарная. Именно поэтому слабость ее аргументов татаристам уже не важна – это не наука, а идеология.

Убедиться во всем этом можно, посмотрев суждения его коллег из РТ в начале того же материала. Для них двойственная идентичность – теперь выдумка загадочных «уфимских конструктивистов». Причем ритуально ссылаются на академика Тишкова, привычно демонизируя его и вдруг переставая замечать ярого тишковца и уфимца Габдрафикова. Однако вновь почтительно вспоминая оного Габдрафикова, только когда нужно обругать перепись 2002 года и таинственных «уфимских политтехнологов». Притом что ранее в среде татаристов было принято, наукообразия ради, напротив, уличать башкирских оппонентов в архаичном примордиализме, а свои концепции называть конструктивистскими, привлекая на свою сторону мощный научно-номенклатурный ресурс того же Тишкова. Тот же Габдрафиков до сих пор именно этим направлением работы и занимается.

Кстати, о мишарях

Когда в Уфе и Балтачевском районе открылись мишарские историко-культурные центры, это вызвало крайне болезненную реакцию СМИ РТ. Главный редактор Интертат.ру Рамис Латыпов возмущался: «Нашлись люди в лице заведующих клубов, директоров ДК, которые согласились создавать «мишарские центры». Эти центры, по замыслу организаторов, могут оттяпать у татар часть во время переписи, могут внести в их ряды смуту, разброд и шатания. Это яснее всего показывает истинные цели этномиссионеров».

Вот только каким образом можно за счет мишарской субэтнической идентичности «оттяпать у татар часть во время переписи», если наименование «мишарь» давно учитывается в ее номенклатуре как подгруппа татар, эксперт не объяснил. Привести хоть одну цитату загадочных «этномиссионеров» в поддержку собственных измышлений ни Габдрафиков, ни Латыпов, ни Измайловы, ни казанские СМИ также не могут по причине отсутствия таковой в природе. А вот я могу. Правда, другие цитаты.

Весной 2021 года в Академии наук РБ презентована брошюра «Мишари Башкортостана», в которой ясно говорится, что поволжские татары сформировались в ходе «интеграции этнических групп Среднего Поволжья: казанлы, мишарей, отдельных групп чувашей, марийцев, удмуртов, тептярей, башкир в татарский проект. Этнической основой татар Башкортостана стали мишари». Сайт экспертного совета при Центре социокультурного моделирования, информационно поддерживающий эту серию, в обзоре по мишарям категоричен: «Можем ли мы на основании этих фактов утверждать, что мишары – не татары? Нет, конечно».

Все это в каждой брошюре, на каждой лекции. Проект явно рассматривает мишарей именно как субэтнос татар, не отказывая их представителям в той форме самоопределения, какую они сами изберут. Цель проекта – обогащение общественного самосознания татар Башкортостана историческим нарративом, устойчивыми символами, объединяющими их со всем населением Башкортостана, включая сюжеты их мещерякского прошлого: летописец башкирского восстания 1755 года Батырша, братство по оружию – мещерякские полковники-пугачевцы Канзафар Усаев, Бахтияр Канкаев как соратники Салавата Юлаева и Кинзи Арсланова, Башкиро-мещерякское войско, Великая Отечественная война (вспомним памятник Гази Загитову). Одновременно такое позиционирование выводит татарскую аудиторию Башкирии из татаристского, то есть националистического проекта. Он противоречит жестким нормам татарского национализма. Отсюда истеричная реакция националистов.

Возразить против такой постановки вопроса им нечего. Потому татаристы вынуждены просто вводить людей в заблуждение. Их основную установку хорошо выразил Ильдар Габдрафиков, который по поводу создания центров заявил через ИА «Татар-информ»: «усматриваю в этом одну цель — попытаться расколоть татар Башкортостана». То есть все, что ориентируется не на Казань, раскалывает «татар Башкортостана». Совершенно равнодушных, к счастью, к экзерсисам г-на Габдрафикова.

Промежуточные выводы: «аквариумная историография» становится самодостаточной, ее мейнстрим окончательно слился с идеологией татаризма.

«Шакиров был татарином»

Высказывания критиков по собственно аномальной переписи 1989 года оказались настолько объемными и изобилующими странностями, что разбирать их придется в нескольких последующих лонгридах. Опровергнуть общеизвестные факты оппоненты не в состоянии. Поэтому отвечают эмоциями. Первый аргумент практически у всех критиков: «Мидхат Шакиров сам был татарином». Контраргумент удивительный. Да хоть японцем. Что от этого допущения меняется?

Но самое удивительное – он общий для всех оппонентов. В том-то и дело, что этот, с позволения сказать, «аргумент» выполняет не логическую, а магическую, ритуальную, потому и обязательную функцию: вне зависимости от предмета обсуждения обязательно подчеркивать, что все кругом – татарское. Шакиров, Хамитов, Кузьма Минин, фельдмаршал Кутузов, Чингисхан, противники Чингисхана, Валиди, противники Валиди, «татарские племена Бурзян, Гайна, Айли, Тамьян», «татарская» русская «башня Сююмбике», «татарская» башкирская лошадь – все татарское. Это смешно только со стороны, а изнутри закрепляет в привычном мире, системе координат. Даже профессоров. Особенно профессоров. Им формировать этот мир у других широких слоев этнонации.

Второй общий для всех аргумент: «Шакиров – башкиризатор!» Лучше всех пояснил позицию моих оппонентов самый искрометный из них, профессор Искандер Измайлов: «Он «прославился» тем, что проводил наиболее жесткую и варварскую политику башкиризации в западных регионах Башкирии. Не исключено, что она диктовалась ему из Москвы, заинтересованной в трениях между республиками».

Конечно, русофобия, как и башкирофобия, являются неотъемлемыми структурными составляющими доктрины татаризма. Но зачем доводить их до гротеска? Москва в 1970-е годы, в период расцвета Советского Союза, – «заинтересованная в трениях между республиками»!

Впрочем, здесь интереснее иное: насколько глубоко ученые (!) погружены в фантазийную картину созданного ими же татаристского мифа. И как в ней поныне отпечатываются реалии хорошо узнаваемого времени, когда они сами эту картину и создавали: перестройки и «святых девяностых».

Измайлов дает тому еще лучшую иллюстрацию: «Вопреки мнению г-на Бердина, роль главного обвинения играли отнюдь не письма татарской общественности (и даже, можете себе представить, не письмо великого и ужасного Дамира Исхакова), а то, что в своем начальственном раже и головокружении от успехов Шакиров покусился на самое святое для партии большевиков. Вот как об этом сказал в своем докладе товарищ Е. К. Лигачев: «Ненормальное положение сложилось, в частности, в Башкирии, где сначала были ликвидированы школы с преподаванием на татарском языке, а затем не стало школ с обучением и на других местных языках. Теперь положение приходится поправлять». Расшифровывая это высказывание, можно сказать, что речь шла о том, что в БАССР стали закрывать русские школы. Вот этого ЦК КПСС стерпеть уже не могла. Закрывать татарские школы можно безнаказанно, но на «великий и могучий» посягать никому не позволено. Этот урок в Башкортостане, надо думать, выучили твердо».

Вот так идеологи татаризма и «расшифровывают» любые документы. Даже общедоступные и совершенно ясные по смыслу. Здесь Измайлов путает реалии СССР с мечтами казанской этнократии, где русский будет отнесен к «местным языкам» в прекрасной Татарии будущего. В БАССР, г-н Измайлов, не существовало ни одной «русской школы». Не было в них надобности. Существовали и составляли большинство школы общеобразовательные. Но именно в них обучение на местных языках не предусматривалось. В Башкортостане эти языки, включая татарский, чувашский, марийский, нередко изучались и изучаются в школах населенных пунктов с компактным проживанием лиц соответствующей национальности во все времена – это всегда выгодно выделяло Башкирию в ряду всех ее соседей. Их и упомянул Лигачев. И русский язык никак никому не пришло бы в голову отнести к «другим местным», – он был государственным, обязательным языком межнационального общения на всей территории Советского Союза. Общеобразовательные школы при Шакирове не закрывали, а открывали. Как и по всей стране. Не было тогда никаких оптимизаций, советская школа уверенно претендовала на первое место в мире. И один и тот же образовательный стандарт был обязателен для всех школ. Башкиризатором Шакиров стал в доносе татарских националистов, а для обычных людей он был организатором, созидателем.

Но проблема с обучением родных языков на северо-западе Башкирии действительно была. Шакиров после консультации с учеными – Кузеевым, Янгузиным, Баишевым, Миржановой – понял всю остроту проблемы северо-западных башкир и в дискурсе формальной логики попытался привести обучение родному языку в школах этого субрегиона в соответствии с национальной идентичностью: если люди считают себя башкирами, то татарский язык в школах следует заменить башкирским. И просчитался. Поскольку не только татары, но и башкиры тех мест не принимали литературный канон башкирского языка в качестве родного. На что и опирался в своем доносе «отец татаризма» Дамир Исхаков. Северо-западный диалект башкирского фонетически ближе к старобашкирскому, то есть к тюрки. И отсюда – к современному татарскому, чем к этому канону. Потому и назывались – татароязычные башкиры. А принять этот диалект в качестве дополнительной нормы не хватало гибкости – этот шаг предлагали Баишев, Миржанова, позже Янгузин, но он был слишком новаторским для СССР. На него решились, наконец, только при Хабирове.

Переведем аргумент о «башкиризаторе» на нейтральный язык науки: Шакиров, вне зависимости от своей национальности, вел пробашкирскую политику. В этом, вообще-то, и заключалась обязанность лидера Башкирской АССР: башкиры развивались как социалистическая нация, равноправная в дружной семье народов СССР, и защищалась от негативных процессов, включая ползучую ассимиляцию. Главное, это лишь подтверждает факт, что последовавший разгром Шакирова и перепись 1989 года шли в рамках анти-шакировской, а, значит, башкирофобной политики. Беспрецедентной кампании по «дебашкиризации» республики, о которой следует сказать отдельно.

Продолжение следует.

ПроУфу






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  • 1 | 29.10.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У баш стратегов явно с головой проблемы . Стоит проехаться
по аулам сз РБ и убедится самому что собственно башкир там наберется не больше сотни человек , остальные все " бумажные башкиры " . Конченный демагог которой дышит жопой . ( для тех кто не в курсе этот гуманитарий сказал что у него из одного места выделяется СО2 вместо метана и сероводорода ..ердин одним словом ) .



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  • Участник
  •  
  • 2 | 29.10.2021, 16:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
Ой прищурившись чего толкает то главный "традиционалист" РБ.

У меня пока, то ли вопрос, то ли замечание. Недавно в Украине объявили, что русский народ не коренной в жовтоблакитной республике. И был шум. и шум, в общем-то, справедливый.
Таковое ку ку давно уже кукарекает, кудахтает, причём даже без привязки к РБ, этот чуда главный "традиционалист", объявляя, что татары диаспорный народ. Это повторяет уже и нынешний башбаши. Бляха муха, доколе всяко такое?



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1

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  • Участник
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  • 3 | 29.10.2021, 16:58 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
Вот от Искандера Измайлева этому кукареку главному "традиционалисту" в жаберки:
https://kam.business-gazeta.ru/article/508546?fbclid=IwAR1hG
WDi3rmLOwryYXrXFSpjuBxO2KRRU92q9jjIhATJbeWY05aG7WpDRPY



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  • 4 | 29.10.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Братья и сестры- татары, доколе будем терпеть издевки башнациков. Давайте дружно вскочим на коз, ибо на всех коней татарской породы не хватит и умчимся на свою землю обетованную- Тартарию. И там уже спокойно переписьемся, думаю, до 15 ноября доскачем.



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  • 5 | 29.10.2021, 17:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
Конченный демагог которой дышит жопой . ( для тех кто не в курсе этот гуманитарий сказал что у него из одного места выделяется СО2 вместо метана и сероводорода ..ердин одним словом ) .
++++++++++++++++++++++++++++++++
Даже так, Абалдеть.

У меня есть иной пёрл этого чуды, но не физиологический, не про газы:
«В крайнем национализме упрекнуть меня не сможет никто, знакомый со мной лично либо читавший мои публикации. Что могут с чистой совестью подтвердить все мои русские, татарские и башкирские друзья — инженеры и офицеры, крестьяне и ученые, бизнесмены и служители Веры»
Ну, почти за весь мир земной расписался сей товарищ, причём и за разные социальные слои этого мира, что он не некий крайний. Знает ли только мир за это? К слову всё же надо заметить, сам себя он объявляет неким традиционалистом.

Я знаком с этим тов., встречался с ним, и читал не мало его писанок, и действительно не упрекаю я его в нациоанализме, он никак не таковой, он даже языка башкирского не знает, он крайний и сугубо оголтелый "традиционалист".



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  • 6 | 29.10.2021, 17:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
4 | 29.10.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Братья и сестры- татары, доколе будем терпеть издевки башнациков. Давайте дружно вскочим на коз, ибо на всех коней татарской породы не хватит и умчимся на свою землю обетованную- Тартарию. И там уже спокойно переписьемся, думаю, до 15 ноября доскачем.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Сколько же татарофобского дерьма в нутрах таких землячков, "традиционалисты" мать их ити.



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  • 7 | 29.10.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Позавчера со странным визитом в Уфе побывал Вице-премьер татар Шахразиев на сходку в мечеть Ихлас собралось порядка 14 человек .Ведущий Альфред-хазрат сидит на зарплате в всемирном конгрессе татар сыграл на руку башкирам ни разу не упомянув о переписи по факту фальшивой а Василь абзый лишь отчитался о поездках на десятки миллионов рублей. бывший мэр был жуликом и остался им .Конгресс вРБ отдал в руки Алфреда Давлетшина по слухам сексота .Он по сути враг татар да еще на зарплате.



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  • 8 | 29.10.2021, 17:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16039 | Рейтинг: -2238,3
А что, молодец Бердин, толково изложил. И по делу.
"Аквариумная историография".
Есть ещё "гаражная историография".



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  • 9 | 29.10.2021, 17:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5043 | Рейтинг: -757
Обычно новоиспеченные татары начинают клеймить свой народ, которого они предали, всеми смертными грехами. Вот и Ирек предал свой народ,. хотя его родители и прародители были башкирами...



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  • 10 | 29.10.2021, 17:59 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
Стоит проехаться
по аулам сз РБ и убедится самому что собственно башкир там наберется не больше сотни человек , остальные все " бумажные башкиры ".
+++++++++++++++++++++++++++
А почему только по аулам, у меня даже в моём родном городе Янауле была всякая такая ипостась, а сейчас и "ысын башкурты". есть, и сейчас даже вожаков, глав таковых всяких разных Юлдашики Юсуповы навыбирали у нас. И даже вместо Сабантуев наших народных, свои Хабантуи они Юлдашики, проводят,организуют.



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  • 11 | 29.10.2021, 18:22 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5043 | Рейтинг: -757
Вот Чирик говорит о "бумажных" башкирах, а как быть с "БУКмажными" татарами?



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  • 12 | 29.10.2021, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Я вам так скажу дуслар башкир и баш элиту уже не переделаешь . Татарофобия с каждым годом будет только увеличиваться ( а почему бы нет, ведь это делается по прямому указанию из Москвы ) Но как всегда есть положительные моменты - татары в итоге будут сплочение и экономика РБ опуститься ниже плинтуса про другие моменты я промолчу пока .



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  • 13 | 29.10.2021, 18:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
8 | 29.10.2021, 17:54 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16038 | Рейтинг: -2238,1
А что, молодец Бердин, толково изложил. И по делу.
"Аквариумная историография".
Есть ещё "гаражная историография".
++++++++++++++++++++++++++++++
Хернюшка, у меня есть две публикации в моём ЖЖ с названиями:

"Две святыни. Или, что грамотно изложил молодец Бердин?"

"Грамотно изложено. Молодец Бердин. Или о двух святынях".

Есть и другие и не только в ЖЖ, с упоминанием этого пострела и прочих клоунов.

Он, этот главный "традициоаналист" РБ, не вменяем же, хотя и не дурак. И что это значит. Так ведь, как и ты он на окормлении, но ты правда полный местный дурачёк, сменивший Каца. И всё же не пойму, за что тебе дурачку платят?



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  • 14 | 29.10.2021, 18:51 | Автор: Дед
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12му. А что Татария в экономическом плане сама поднялась без поддержки Москвы? Без поддержки Москвы ничего не делается.....



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  • 15 | 29.10.2021, 18:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
11 | 29.10.2021, 18:22 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5041 | Рейтинг: -756,7
Вот Чирик
+++++++++++++++++++++++++++
Как все эти му му одинаковы, вспоминая ещё и мой уже проданный гараж. Только умственность различима, а тупизна она же всегда одинакова, что и наглядно здесь этими му му представляется, демонстрируется.



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  • 16 | 29.10.2021, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общество
17:41
29.10.2021
Александра Ковалева
Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о коррупции в правоохранительных органах Башкирии

Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о коррупции в правоохранительных органах Башкирии
Руководитель СКР Александр Бастрыкин распорядился взять под контроль обращение адвоката Александра Войцеха и юриста Виталия Буркина из Башкирии о коррупции в региональных правоохранительных органах.

«В своем обращении группа граждан отмечает необъективность принятия процессуальных решений со стороны следственных органов СУ СК России по Республике Башкортостан, а также возможного умышленного затягивания расследования уголовных дел в отношении должностных лиц», – следует из опубликованного ведомством пресс-релиза.

Глава СКР поручил изучить и тщательно проверить доводы обратившихся, а после отчитаться по результатам проверки.
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__ Давно пора тряхнуть СК и прокуратуру, а то чиновники РБ выходят "сухими из воды"! Может хоть в дальнейшем немного бояться будут! Очень Опытный



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  • 17 | 29.10.2021, 19:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
14 | 29.10.2021, 18:51 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5042 | Рейтинг: -756,8
12му. А что Татария в экономическом плане сама поднялась без поддержки Москвы? Без поддержки Москвы ничего не делается.....
++++++++++++++++++++++++++++
Му му, а где были батманы мёда и шкурки меховые, как ранее на поклон ползти колени преклонить. И ведь на лыжи не надо было вставать. Да уж, опростоволосились землячки, причём в полный умат.
А в Казанях и мёда же нет знаменитого башкирского и шкурок всяких на поклон тоже нет. Работают там просто люди , и весьма успешно, "Вам" бы при богачествах республики и карты в руки, но.., Просто же прокукали богатейшую родную мою республику. Конечно не ты му му и пельмень, ты вообще ничто, но прокукали. Дедорас, му му, я вас таких пельменей никак за земляков и родственнными мне татару башкир не воспринимаю. А тем более, если вас здешних взять, так вы же вообще полные придурки.



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  • Участник
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  • 18 | 29.10.2021, 19:29 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11331 | Рейтинг: -886,8
__ Давно пора тряхнуть СК и прокуратуру, а то чиновники РБ выходят "сухими из воды"! Может хоть в дальнейшем немного бояться будут! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++++++++
Тряхни, тряхни му му. А как с передка, иль с задка, по своим профилям оченного опытсва, гинекологии и проктологии значнешь?



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  • Эксперт
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  • 19 | 29.10.2021, 19:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71642 | Рейтинг: +11449,6
"Продолжение следует." - стесняюсь спросить - а это-то кто-то прочёл целиком?)))))))))))))

Глупо отрицать искусственное завышение башкир в регионе - и цифры переписи 1989 года об этом красноречиво свидетельствуют:
как только пошла волна демократии - татар в БАССР прибавилось примерно на столько же, на сколько убавилось башкир. А спустя 13 лет - башкиры как на дрожжах попёрли!

Годы Башкиры Татары
1926 625800 621500
1939 671100 777200
1959 737700 768600
1970 892200 944600
1979 935900 940400
1989 863800 1120700
2002 1221302 990702
2010 1172287 1009295



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  • 20 | 29.10.2021, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мишар я и какой татармонгол! никакой я не татар, оставьте себе это обзывание, не трогайте других, и мишарей в первую очередь!
Судить надо тех кто еще продолжает обзывать целый народ оккупантьской кликухой.
Братья мои мишаре, объединимся против тех, кто еще хочет нас обзывать! Это этноцид!



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